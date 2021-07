Die Bundesregierung will künftig bei der Bewertung der Corona-Lage in Deutschland mehr Faktoren berücksichtigen: Neben dem Inzidenzwert soll künftig soll zusätzlich die Zahl der coronabedingten Krankenhauseinlieferungen stärker berücksichtigt werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Eine Mallorca-Urlauberin hat viele Menschen in einem Club angesteckt. Alle Infos im Blog.

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts steigen am Dienstag weiter leicht an

Eine Urlauberin hat sich auf Mallorca mit dem Coronavirus angesteckt und dann in Karlsruhe dutzende Clubbesucher infiziert

Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery spricht sich für eine Corona-Impfpflicht bestimmter Berufsgruppen aus

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich gegen eine solche Regel aus

Ungeachtet der rapiden Zunahme der Corona-Infektionszahlen rechnet Spanien mit einem zufriedenstellenden Tourismusjahr

Berlin. Nach wenigen Wochen der Entspannung steigen die Corona-Zahlen in Deutschland wieder. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag bei 6,5. Doch angesichts der steigenden Impfquote will das Robert Koch-Institut (RKI) in Zukunft die sogenannte Hospitalisierung neben der Inzidenz als zusätzlichen Leitindikator einführen. So soll das Pandemiegeschehen des Coronavirus besser eingeordnet werden.





Mehr als die Hälfte aller Deutschen hat bereits mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Doch das reicht nach Ansicht von Experten nicht. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, unterstützt gar die Forderung nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, wie Ärzte und Pfleger.

Die Delta-Variante gilt inzwischen auch in Deutschland als die vorherrschende Corona-Art. Doch eine weitere Mutante sorgt bereits für Aufsehen: Lambda wurde zuerst in Südafrika festgestellt, nun ist offenbar ein Corona-Ausbruch in Spanien auf die Variante zurückzuführen.

RKI meldet Zahlen zu Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist erneut gestiegen und liegt bei 6,5 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Vor einem Tag lag sie noch bei 6,4, in der Vorwoche bei 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 646 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 440 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 26 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 31 Tote gewesen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Dienstag, 13. Juli: Karlsruhe: Mallorca-Urlauberin steckt Dutzende Menschen in Club an

6.48 Uhr: Eine infizierte Reiserückkehrerin aus Mallorca hat offenbar in einem Club in Karlsruhe Dutzende Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, hatten dort am 2. Juli rund 200 Menschen gefeiert. Mittlerweile sind 34 von ihnen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Bei allen Fällen handelt es sich demnach um die Delta-Variante. Sechs der Betroffenen hatten sich den Angaben zufolge trotz vollständiger Impfung infiziert.

US-Behörde warnt vor erhöhtem Risiko von Nervenerkrankung bei Johnson&Johnson

6.40 Uhr: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat vor einem "erhöhten Risiko" einer seltenen Nervenerkrankung bei einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gewarnt. Die FDA aktualisierte am Montag ihren Warnhinweis, nachdem dutzende Fälle des sogenannten Guillain-Barré-Syndroms gemeldet worden waren.

Nach Angaben aus informierten Kreisen gibt es 100 vorläufige Berichte über ein Auftreten der neurologischen Krankheit mit Lähmungserscheinungen - bei rund 12,5 Millionen verabreichten J&J-Impfdosen. In 95 Fällen mussten die Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Mensch starb.

In den USA gibt es jährlich zwischen 3000 und 6000 Fälle des Guillain-Barré-Syndroms. Die entzündliche neurologische Erkrankung führt zu Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen. Die meisten Patienten erholen sich wieder. Auch bei einigen Grippe-Impfungen wurde ein Auftreten des Syndroms beobachtet.

Eine Hausärztin zieht in ihrer Praxis eine Spritze mit Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson auf. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

"TV-Spot vor 'Tagesschau'": Ärztekammer fordert intensivere Impfkampagne

6.35 Uhr: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert eine intensivere Corona-Impfkampagne. "Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau. Und dann müssen wir direkt vor Ort informieren, und zwar genau da, wo die Impfbereitschaft bisher gering ist. Wir müssen auf die Menschen zugehen", sagte Reinhardt der "Rheinischen Post" (Dienstag). Man müsse nicht nur Sportvereine, sondern auch Kulturvereine und Glaubenseinrichtungen für die Impfkampagne mit ins Boot holen. "Statt zu verordnen, müssen wir vor Ort sein."

Die Frage, inwieweit die erhöhten Inzidenzwerte zu einer Belastung des Gesundheitssystems führen werden, hänge maßgeblich von der Impfquote ab, sagte Reinhardt. "Ich finde, jeder Erwachsene steht in der Verantwortung, durch seine Impfung dazu beizutragen, das Infektionsgeschehen niedrig zu halten - auch zum Schutz der Kinder. Sie sind bisher die großen Verlierer der Pandemie."

FDP-Chef Lindner gegen weiteren Lockdown - auch bei steigender Inzidenz

6.29 Uhr: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich auch im Falle steigender Infektionszahlen gegen einen weiteren Lockdown ausgesprochen. "Mit der FDP in der Regierung wird es mehr Rücksicht auf Freiheitsrechte geben", sagte Lindner der "Bild" (Dienstagsausgabe).

Lindner fordert stattdessen eine "politische Garantie für Geimpfte", dass diese sich "im Herbst frei bewegen können". Es sei genug Zeit, um "Hygienekonzepte und Logistik aufzubauen, sodass auch Menschen ohne Impfschutz so wenige Einschränkungen wie möglich befürchten müssen", sagte der FDP-Chef.

FDP-Chef Christian Lindner bei der Vorstellung der Kampagne für die Bundestagswahl: Die Liberalen setzen auch in diesem Wahlkampf auf Schwarz-Weiß-Fotos ihres Frontmanns. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

SPD-Politiker will Abkehr von Inzidenzwert im Infektionsschutzgesetz verankern

6.05 Uhr: Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, will eine Abkehr vom Inzidenzwert in der Corona-Politik im Infektionsschutzgesetz verankern. "Wir sagen seit Monaten, dass der Inzidenzwert als alleiniges Kriterium für die Verhängung oder Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen nicht ausreicht", sagte Fechner der „Welt“ (Dienstagsausgabe).

Eine entsprechende Änderung müsse noch vor Ende der Legislaturperiode vorgenommen werden, um neben dem Inzidenzwert weitere Kriterien für Coronaeinschränkungen zu berücksichtigen, forderte der SPD-Politiker.

Altmaier sorgt sich um nachlassende Corona-Disziplin

5.51 Uhr: Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier macht sich Sorgen wegen einer aus seiner Sicht manchmal nachlassenden Disziplin bei den Corona-Maßnahmen. Ein weiterer Lockdown "wäre das Schlechteste überhaupt und muss auf jeden Fall vermieden werden", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). Er glaube, dass alle gut beraten seien, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

"Deshalb sehe ich mit Sorge, dass manchmal auch die Disziplin ein bisschen nachlässt, dass in geschlossenen Räumen keine Masken mehr getragen werden, dass der Abstand bei vielen Veranstaltungen schon wieder sehr gering wird", sagte Altmaier. "Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir alle immer wieder auch unseren Gesprächspartnern, unseren Gästen, unseren Freunden sagen, helft bitte mit, damit möglichst wenig Menschen gesundheitlich gefährdet werden."

52 Tote bei Brand auf Corona-Station in irakischem Krankenhaus

5.33 Uhr: Bei einem verheerenden Großbrand auf einer Corona-Station in einem Krankenhaus der südirakischen Stadt Nasiriyya sind 52 Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörden, Haidar al-Samili, der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. 22 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Aus Krankenhauskreisen erfuhr die AFP, dass das Feuer durch die Explosion von Sauerstoffflaschen ausgelöst wurde.

Die Menschen seien an schweren Verbrennungen gestorben, sagte der Sprecher, der die Gesamtzahl der Betten auf der Corona-Station zunächst mit 60 angab und später auf 70 korrigierte. 16 Patienten hätten aus der brennenden Station gerettet werden können. Zunächst war von 41 Todesopfern und fünf Verletzten die Rede gewesen.

Corona-News von Montag, 12. Juli: Frankreich führt Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein

21.22 Uhr: Frankreich führt eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein. Präsident Emmanuel Macron begründete dies in einer Fernsehansprache mit der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen müssen sich nach seinen Worten bis spätestens zum 15. September impfen lassen. Für Risikogruppen soll es zudem von September an Auffrischungsimpfungen mit einer dritten Dosis geben.

Präsident Emmanuel Macron führt eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein. Foto: Ludovic Marin/AFP

Griechenland erhöht Druck auf Ungeimpfte

19.47 Uhr: In Griechenland dürfen sich die Menschen künftig nur noch in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten, wenn sie gegen Corona geimpft sind. Das gab der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis bekannt. Beschäftigte im Gesundheitssektor und in der Altenpflege müssen sich zudem künftig verpflichtend impfen lassen - sonst können sie von ihrer Arbeit freigestellt werden. "Wir werden das Land wegen der Haltung einiger nicht wieder schließen", sagte der Premier bei einer Ansprache im Staatsfernsehen. Die Patienten auf den Intensivstationen seien "zu 99 Prozent nicht geimpft", begründete Mitsotakis die Maßnahme.

Griechenland sehe sich wie auch andere Länder einer doppelten Bedrohung ausgesetzt: Der aggressiveren Delta-Variante des Coronavirus und ungeimpften Menschen. "Dabei ist nicht Griechenland gefährdet, sondern die Ungeimpften sind es", sagte Mitsotakis. Die Impfpflicht gilt künftig auch für alle Wehrpflichtigen. Die Zahl der Neuinfektionen war in Griechenland in den vergangenen zehn Tagen nach umfassenden Lockerungen in die Höhe geschnellt. Die Ursache sehen die Corona-Experten vor allem im Nachtleben und bei feiernden Jugendlichen.

In Griechenland dürfen sich die Menschen künftig nur noch in den Innenräumen von Restaurants aufhalten, wenn sie gegen Corona geimpft sind. Foto: dpa

Dutzende Abiturienten bei Kroatien-Fahrt positiv getestet

18.50 Uhr: 25 junge Menschen aus dem oberbayerischen Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen sind bei einer Abiturfahrt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen steckten sich zwei der Abiturienten zunächst im privaten Bereich an und fuhren dann mit anderen Abiturienten in zwei Reisebussen nach Kroatien, wie das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen am Montag mitteilte. Dort hätten die Reisenden Schnelltests gemacht, die positiv ausfielen. Anschließende PCR-Tests bestätigten das Ergebnis.

WHO: Massenfeiern bei EM-Finale senden falsches Signal

17.51 Uhr: Die Bilder von Fan-Massen rund um das Finale der Fußball-EM behindern aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Kampf gegen die Pandemie. Während in Europa schon relativ viele Menschen gegen Covid-19 geimpft seien, seien Hunderte Millionen in anderen Regionen noch nicht geschützt, sagte WHO-Notfallkoordinator Mike Ryan am Montag in Genf. Die Menschen dort würden den EM-Trubel sehen und denken, "Wow, die in Europa haben viel Spaß!, sagte er bei einer Pressekonferenz. Dies mache es schwieriger, Menschen in ärmeren Regionen ohne Impfstoff-Zugang dazu zu bewegen, sich weiterhin an Corona-Maßnahmen zu halten.

"Die Realität ist, dass der Großteil der Welt noch nicht zur Normalität zurückkehren kann. Es ist wirklich wichtig, dass wir Solidarität zeigen", sagte er. Die führende Corona-Expertin der WHO, Maria Van Kerkhove, wies zudem auf die ansteckendere Delta-Variante hin, die sich auch bei Massenveranstaltungen ausbreiten kann.

Laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sind in der Vorwoche die weltweiten Sterbefälle zum ersten Mal nach zehn Wochen mit fallenden Zahlen wieder angestiegen. Die Infektionszahlen stiegen in fast allen Regionen. "Die Delta-Variante breitet sich in rasendem Tempo auf der Welt aus", sagte er. Bald werde dies die dominante Variante sein.

Nach dem EM-Finale feiern italienische Fans den Sieg ihres Teams. Foto: Alberto Gandolfo

Israel: Dritte Impfdosis für Risikopatienten

17.27 Uhr: Angesichts wieder steigender Infektionen hat Israel damit begonnen, Patienten mit einem geschwächten Immunsystem eine Auffrischungsimpfung zu verabreichen. Für eine rasche dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer kommen nach Angaben des Gesundheitsministeriums alle in Frage, die eine Herz-, Lungen- und Nierentransplantation hinter sich haben, ebenso einige Krebspatienten. Es werde immer deutlicher, dass Patienten mit geschwächtem Immunsystem "nach zwei Impfdosen nicht ausreichend Antikörper entwickeln", erklärte das Ministerium.

Durch eine der schnellsten Impfkampagnen weltweit war es Israel zunächst gelungen, die Zahl der Neuansteckungen massiv zu reduzieren. Obwohl der Großteil der Erwachsenen inzwischen mit dem Impfstoff der deutschen Firma Biontech/Pfizer immunisiert wurde, nehmen die Fallzahlen wieder zu. Mitverantwortlich dafür ist die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante. Experten sehen Anzeichen dafür, dass der Biontech-Impfstoff gegen die zuerst in Indien entdeckte Variante etwas weniger wirksam ist. Sie halten einen leichten Rückgang des Impfschutzes mit milden Verläufen für "wahrscheinlich."

Spahn warnt vor sinkendem Impftempo

17.14 Uhr: Vor dem Hintergrund weiter steigender Corona-Neuinfektionen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Beschleunigung des Impftempos gefordert. Am Sonntag seien so wenige Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, schrieb der CDU-Politiker am Montag auf Twitter. "Anders als im Februar ist nun aber genug Impfstoff da", fügte er hinzu.

Spaniens Tourismusministerin sieht keinen Grund zur Panikmache

17.10 Uhr: Ungeachtet der rapiden Zunahme der Infektionszahlen und der Einstufung des Landes als Risikogebiet durch die Bundesregierung setzt Spanien auf ein relativ zufriedenstellendes Tourismusjahr. Die Regierung gehe für 2021 weiter von rund 40 Millionen ausländischen Besuchern aus, sagte Tourismusministerin Reyes Maroto.

"Es gibt keinen Grund zur Panikmache", betonte sie im Interview des Radiosenders Cope. Nachdem Spanien 2019 mit 83,7 Millionen ausländischen Gästen einen Besucherrekord verzeichnet hatte, war die Zahl der Urlauber aus dem Ausland im vorigen Jahr im Zuge der Pandemie und der internationalen Reisebeschränkungen auf 19 Millionen eingebrochen.

Maroto betonte nun, die Pandemie sei nicht zu Ende, und man müsse deshalb weiter Vorsicht walten lassen. Dank der Impffortschritte könne der Sommer aber nicht mit dem von 2020 verglichen werden. In Spanien steige die Inzidenz, nicht aber die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern. Der Tourismus stellt für Spanien einen wichtigen Wirtschaftszweig dar. Sein Anteil am Bruttoinlandsprodukt fiel allerdings von 12,4 Prozent 2019 auf etwa 5,5 Prozent im vorigen Jahr.

Die Fallzahlen auf Mallorca steigen. Das könnte die Urlaubssaison doch noch bedrohen. Foto: Jame Reina/AFP

Quarantäne für Rückkehrerin aus Portugal rückwirkend aufgehoben

16.42 Uhr: Im Fall einer Urlauberin, die vier Tage vor der Herabstufung des Landes zum Hochinzidenzgebiet zurückkehrte, hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main eine behördlich angeordnete Quarantäne aufgehoben. Die Frau landete am 3. Juli in Deutschland und sollte sich für 14 Tage isolieren, wie das Gericht mitteilte. Portugal galt zu diesem Zeitpunkt noch als Virusvariantengebiet. Die Reisende musste sich demnach trotz vollständigen Impfschutzes und negativen PCR-Tests in Quarantäne begeben. Am 7. Juli wurde Portugal zum Hochinzidenzgebiet herabgestuft, womit die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer entfiel.

Laut Gericht hätte die Urlauberin die angeordnete Quarantäne gänzlich vermeiden können, wenn sie vier Tage länger im Urlaub geblieben wäre. Warum sie mit Blick auf den Infektionsschutz als "gefährlicher" einzustufen sei als ein wenige Tage später zurückgekehrter Reisender, sei nicht nachzuvollziehen, hieß es.

Die Frau werde "ohne nachvollziehbaren Grund" ungleich behandelt, entschied das Gericht. Diese Ungleichbehandlung verstoße gegen das Grundgesetz. Das Verwaltungsgericht hob die Quarantäneanordnung daraufhin auf. Beschwerde kann beim hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingelegt werden.

Corona: Spontane Impfungen am Flughafen Stuttgart

16.29 Uhr: Reisende können sich von Mittwoch an auf dem Weg in den Urlaub am Stuttgarter Flughafen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Land biete ein offenes Impfangebot für alle an, die bald eine Flugreise antreten wollten, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Montag. Passagiere, die ab Stuttgart abheben, müssten nur ihre Tickets oder andere Buchungsnachweise vorlegen, um ohne Voranmeldung im Impfzentrum auf der Landesmesse gespritzt zu werden.

Flugreisende stehen zum Start der Sommerferien in Schleswig-Holstein im Flughafen Hamburg an einem Check-In Schalter. Foto: Markus Scholz / picture alliance/dpa

16.20 Uhr: Mit einem Test sollen Menschen in Zukunft feststellen können, wie viel Schutz die eigene Corona-Impfung bietet. Doch wie sinnvoll ist das? Lesen Sie hier: Wirksamkeit der Impfung: Tests zu Immunschutz umstritten

Niederlande - Rutte entschuldigt sich für zu frühe Lockerungen

16.04 Uhr: Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte entschuldigt sich dafür, die Corona-Einschränkungen zu früh gelockert zu haben. "Was wir glaubten, dass es möglich wäre, hat sich als nicht möglich in der Praxis erwiesen", sagt er vor Reportern in Amsterdam. "Wir hatten ein schlechtes Urteilsvermögen, was wir bedauern und für das wir uns entschuldigen."

In dem Land legt die Zahl der Neuinfektionen wegen der Delta-Variante wieder zu. Allerdings steigt die Zahl der Klinik-Einweisungen derzeit nicht so stark, da sich vor allem jüngere Menschen anstecken und viele Ältere geimpft sind.

Zahl der Hungernden weltweit deutlich gestiegen

15.45 Uhr: Der Hunger weltweit hat einem Uno-Bericht zufolge im Jahr der Pandemie 2020 deutlich zugenommen. Zwischen 720 und 811 Millionen Menschen – knapp ein Zehntel der Weltbevölkerung – waren Schätzungen zufolge im vergangenen Jahr unterernährt, wie aus dem aktuellen Report zur Lage der weltweiten Nahrungsmittelsicherheit der Vereinten Nationen hervorgeht. Dies seien 70 bis 161 Millionen mehr als 2019, rechneten Fachleute der Welternährungsorganisation FAO in dem am Montag in Rom veröffentlichten Bericht vor.

Ein Mann in Guatemala erhält eine Mahlzeit aus einer Suppenküche. Foto: Moises Castillo / dpa

Chinesische Impfstoffe für Covax-Initiative

15.29 Uhr: Die chinesischen Impfstoffhersteller Sinopharm und Sinovac beliefern die internationale Impfstoff-Initiative Covax mit bis zu 550 Millionen Dosen ihrer Covid-19-Vakzine. Demnach kommen bis zu 170 Millionen Dosen von Sinopharm und bis zu 380 Millionen Dosen von Sinovac, wie die Impfallianz Gavi mitteilt. Die Impfdosen sollen bis Mitte 2022 geliefert werden.

110 Millionen Dosen sollen Covax unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Die Covax-Allianz für einen weltweit gerechten Zugang zu Coronaimpfstoffen wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Gavi und der internationalen Impf-Initiative CEPI geleitet. Es war zunächst nicht klar, an welche Länder die chinesischen Impfstoffe gehen sollen.

Bund will Kreative mit 90 Millionen Euro unterstützen

15.15 Uhr: Die Bundesregierung will mit einem Stipendienprogramm in Höhe von 90 Millionen Euro Kreative in der Corona-Zeit unterstützen. Das Geld soll aus dem "Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur" zur Verfügung gestellt werden, teilte die Regierung mit. Damit könnten über Verwertungsgesellschaften mehr als 16.000 solo-selbständige Künstler und Journalisten sowie weitere Kreative Stipendien in Höhe von jeweils 5000 Euro zur beruflichen Weiterentwicklung erhalten.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte: "Mit den Stipendien wollen wir sie darin bestärken, ihr künstlerisches Wirken trotz der Einschränkungen durch die Pandemie fortzusetzen." Das Stipendienprogramm richtet sich demnach an die Berechtigten der GEMA, der GVL, der VG Wort und der VG Bild-Kunst.

Die GEMA und die GVL erhalten laut Regierung jeweils 30 Millionen Euro, die VG Wort und die VG Bild-Kunst jeweils 15 Millionen Euro. Das Programm startet demnach bei den einzelnen Verwertungsgesellschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Über die Vergabe der Stipendien sollen unabhängige Jurys entscheiden.

Im Lockdown waren zahlreiche Kultureinrichtungen wie die bayerische Staatsoper geschlossen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Fußball-EM: So viele Deutsche infizierten sich mit Corona

15.00 Uhr: Tausende dichtgedrängte Fußballfans - davon die wenigsten mit Maske: Bilder der diesjährigen Fußball-EM wecken nicht nur Erinnerungen an prä-pandemische Zeiten, sondern rufen auch jede Menge Unverständnis hervor.

Nun hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) im Zusammenhang mit den Spielen erstmals auch Corona-Fälle in Deutschland gezählt. Lesen Sie hier: ECDC - So viele Deutsche infizierten sich bei EM mit Corona

Corona-Warn-App - Update bringt neue Funktionen

14.50 Uhr: Die Corona-Warn-App hat ein Update mit neuen Funktionen bekommen. Ob geimpft, genesen oder getestet – ab sofort können die Nutzerinnen und Nutzer alle digitalen Nachweise an einem Ort verwalten, sowohl für sich selbst als auch für andere Personen, wie Familienmitglieder.

Außerdem werden in den Statistiken nun zusätzlich Kennzahlen über den Fortschritt der Impfungen in Deutschland angezeigt. So kann man sehen, wie viele Personen bundesweit mindestens einmal beziehungsweise vollständig geimpft sind, welchen Anteil der Gesamtbevölkerung das jeweils ausmacht und wie viele Impfdosen in Deutschland verabreicht wurden.

Version 2.5 wird wieder schrittweise über 48 Stunden an alle User verteilt. Die iOS-Nutzer können sich die aktuelle App-Version ab sofort aus dem Store von Apple manuell herunterladen. Der Google Play Store bietet keine Möglichkeit, ein manuelles Update anzustoßen. Hier steht die neue Version der Corona-Warn-App über die nächsten 48 Stunden zur Verfügung. Die offizielle Corona-Warn-App wurde mittlerweile über 30 Millionen mal heruntergeladen.

CovPass oder Corona-Warn-App? Die Anwendungen dienen beide dem Impfnachweis. Foto: imago images/Christian Ohde

14.47 Uhr: In Deutschland verbreiten sich derzeit mehrere Corona-Varianten, darunter auch die Gamma-Mutation. Lesen Sie dazu: Gamma-Variante - Das ist bisher über die Mutation bekannt

Kliniken warnen vor "Mehrbelastungen" durch Covid-Meldungen

14.03 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht die Pläne für erweiterte Meldepflichten zu Covid-19-Patienten kritisch. Die Inzidenz der hospitalisierten Fälle sei ein wichtiger Indikator, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Eine Meldepflicht der Hospitalisierungen einzuführen, sei aber wenig hilfreich, weil die wichtigsten Punkte bereits an die Gesundheitsämter gemeldet würden, hieß es weiter. Man stehe für einen konstruktiven Austausch bereit, um die notwendigen Meldedaten zu erheben. "Doppelmeldungen und damit einhergehende bürokratische Mehrbelastungen ohne Erkenntnisgewinn sind aber zu vermeiden."

Die DKG verwies darauf, dass Kliniken und Klinikärzte über das Infektionsschutzgesetz bereits jetzt dazu verpflichtet seien, Krankheitsverdacht, Erkrankung oder Tod in Bezug auf Covid-19 zu melden. Hinzu kämen weitere Angaben etwa über Zeitpunkt oder Zeitraum der Infektion und auch zum Impfstatus. "Warum diese Meldepflichten nun noch einmal in einer Verordnung verankert werden müssen, erschließt sich nicht."

Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Wochenende bekanntgegeben, dass die Kliniken künftig mehr Details zu Covid-19-Fällen melden sollen. Die Informationen zu Klinikaufenthalten sollen stärker in die Bewertung der Pandemielage einbezogen werden.

Söder kündigt Konzept für "Impfen to go" an

13.40 Uhr: Mit Impfanreizen und einfach zugänglichen Impfangeboten will Bayern das Coronaimpftempo erhöhen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte für die Kabinettssitzung an diesem Dienstag ein Konzept unter anderem mit "Impfen to go" und Impfungen an "ungewöhnlichen Orten" an.

"Wir sind im Wettlauf mit der Zeit – mit der Delta-Variante", sagte er beim Besuch des Münchner Impfzentrums, wo Impfungen für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in München starteten. "Ich glaube, das Angebot muss noch näher an die Menschen kommen."

Söder versprach insbesondere "mehr Freiheit" für vollständig Geimpfte. "Vollständige, unbeschwerte Freiheit gibt es nur mit Impfen. Ohne Impfen keine Freiheit – jedenfalls nicht so in der Form, wie wir es uns vorstellen." Unter anderem sollten Quarantäneregeln für den Urlaub für zweifach Geimpfte nicht mehr gelten. Finanzielle Anreize für Impfungen lehnte Söder dagegen als "nicht angemessen" ab. Er bekräftigte auf der anderen Seite allerdings auch, eine formale Impfpflicht wolle man weiter "auf keinen Fall."

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, und Klaus Holetschek, bayerischer Gesundheitsminister, schauen sich bei einem Besuch im Impfzentrum an der Messe München den Start der Impfungen von Schülern der Abschlussklassen an. Foto: Sven Hoppe/dpa

Keine automatische Bundesnotbremse bei Inzidenz von 100

13.23 Uhr: Die Bundesregierung will eine möglicherweise drohende Rückkehr zur sogenannten Bundesnotbremse bei steigenden Infektionszahlen nicht mehr automatisch an den Anstieg auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 knüpfen. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Man werde dies notfalls in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Fortschritte beim Impfen und der wissenschaftlichen Einschätzung entscheiden, fügte er hinzu. Der Zusammenhang zwischen Fallzahlen und etwa der Zahl der Intensivpatienten habe sich möglicherweise verändert.

Inzidenz und Infektionszahlen in England auf hohem Niveau

12.38 Uhr: Was braut sich da in England zusammen? Mit einer Inzidenz von 298,1 (Stand: 11. Juli) gilt das Land derzeit als einer der Corona-Hotspots Europas. Die hochansteckende Delta-Variante treibt die Fallzahlen im Vereinigten Königreich in die Höhe. Dennoch fand das Finale der Fußball-Europameisterschaft in London vor 60.000 Fans im Stadion statt.

Die Inzidenz pro sieben Tage lag am Sonntag bei 298,1 pro 100.000 Einwohner. Der Anteil der Delta-Variante liegt bei rund 98 Prozent aller Neuinfektionen. Wie sich die Zahlen nun nach dem turbulenten Finale und den zahlreichen Partys und Ausschreitungen in ganz England entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

Allerdings steigt die Zahl der Einlieferungen ins Krankenhaus und der Todesfälle deutlich weniger stark als in den vorherigen Wellen – ein Erfolg der fortgeschrittenen Impfkampagne. Mehr als 66 Prozent der britischen Erwachsenen sind vollständig geimpft, mehr als 87 Prozent haben zumindest eine erste Dosis bekommen.

England-Fans vor dem EM-Finale im Wembley-Stadion. Foto: AFP

Montgomery für Impfpflicht bei Ärzten und Schwestern

11.45 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, unterstützt die Forderung nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das sei nicht nur im Bildungsbereich sinnvoll, sagte er unserer Redaktion. "Auch in der Medizin sollten Ärzte und Schwestern zu ihrem Schutz, zum Schutz der ihnen anbefohlenen Patienten und zum Erhalt der Funktionen geimpft sein, wenn sie regelmäßig mit Covid-Patienten zu tun haben", erklärte Montgomery.

Widerspruch kommt vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. "Eine solche Impfpflicht lehne ich ab", sagte er dieser Redaktion. Lauterbach erinnerte, "wir haben immer betont, dass wir keine im Pflicht einführen werden. Da muss die Politik auch Wort halten. Sonst verlieren wir jede Glaubwürdigkeit." Darüber hinaus sei eine solche in Pflicht nicht nötig. Die meisten Erzieherinnen und Erzieher würden sich auch so impfen lassen.

Montgomery, rechnet damit, dass Masken nicht mehr aus dem Alltag verschwinden werden. "Wir werden aber Corona nie wieder los. Wir werden in bestimmten Situationen immer Masken tragen müssen, Hände waschen müssen, Abstand halten und wir werden regelmäßig nachimpfen müssen, wie wir das von der Grippe ja auch kennen", sagte der Weltärzte-Chef.

Bundeselternrat fordert Luftfilter an allen Schulen

11.30 Uhr: Der Bundeselternrat hat die Bundesregierung aufgefordert, zum Schutz vor Corona an allen Schulen Luftfilteranlagen einzubauen und sie nicht auf Klassen mit Kindern bis 12 Jahre zu beschränken. "Wenn das nicht bis zum Beginn des neuen Schuljahres umgesetzt werden kann, müssen wenigstens größere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, damit die Schüler nicht noch einmal dem Modell des Wechselunterrichts ausgesetzt sind", sagte die stellvertretende Vorsitzende Ines Weber unserer Redaktion.

Man sei dabei, die Fehler des vergangenen Schuljahres zu wiederholen. "Wir haben die Befürchtung, dass das neue Schuljahr so beginnen wird, wie das Alte geendet hat", so Weber.

