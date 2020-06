Langsam kehrt die Normalität zurück. Doch um eine neue Ausbreitung zu verhindern, sind Großveranstaltungen noch sehr eingeschränkt. Was stattfinden könnte und was nicht, erfahren Sie im Video.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulen öffnen nach Sommerferien, Maskenpflicht bleibt

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Peter Tschentscher (SPD) haben im Anschluss an ihre Gespräche eine Pressekonferenz gegeben

Schulen sollen nach den Sommerferien wieder komplett öffnen – wenn die Infektionslage gleich bleibt

Großveranstaltungen sollen mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten bleiben

Der Mindestabstand und die Maskenpflicht sollen weiterhin bestehen bleiben

Das von Union und SPD erarbeitete Konjunkturpaket ist von Bund und Ländern gebilligt worden

657 Mitarbeiter in Fleischkonzern Tönnies bei Gütersloh positiv auf Coronavirus getestet. Der Kreis hat alle Schulen und Kitas geschlossen

Der Bund strebt begrenzte Lockerung bei Kontaktbeschränkung und Abstandsgebot an

Wer über die Corona-Warn-App eine Warnung erhält, soll sich kostenlos testen lassen können

CureVac erhält die Genehmigung für eine klinische Corona-Impfstoffstudie

Die WHO hat die vorläufigen Ergebnisse einer britischen Studie zum Medikament Dexamethason gegen Covid-19 als Durchbruch begrüßt

Die Bundesregierung hat die Türkei und 130 weitere Länder als Corona-Risikogebiet eingestuft

Wegen eines Corona-Ausbruchs ist die chinesische Millionen-Metropole Peking teilweise abgeriegelt

Weltweit gibt es mehr als acht Millionen registrierte Coronavirus-Infektionen

In Deutschland sind laut der John Hopkins-Universität 8851 Menschen an dem Coronavirus gestorben. 188.604 Menschen haben sich hierzulande mit dem Virus infiziert. 173.606 sind wieder genesen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich am Mittwoch über die Entwicklungen in der Corona-Krise beraten und neue Beschlüsse gefasst. So sollen alle Schulen in Deutschland nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb übergehen – wenn sich die Infektionslage nicht verändert.

Großveranstaltungen bleiben hingegen bis mindestens Ende Oktober verboten, allerdings soll es hier Ausnahmen geben. Auch die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens und der Mindestabstand von 1,5 Metern bleibe weiterhin bestehen, wie Merkel auf der Pressekonferenz nach dem Treffen verkündete.

Auch wenn das Infektionsgeschehen derzeit nicht mehr exponentiell anwächst, gibt es vereinzelt noch immer Corona-Ausbrüche – so etwa beim Fleischhersteller Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh. Am Dienstag wurden dort 1050 Mitarbeiter Tönnies auf das Coronavirus getestet. Mindestens 657 der ausgewerteten Tests sind bisher positiv ausgefallen. Das bestätigte der Landkreis Gütersloh am Mittwoch. Der Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück ist nun gestoppt worden.

Corona-App startet – kein Gesetz geplant

Seit Dienstag ist in Deutschland nun auch die Corona-Warn-App verfügbar. Grüne und Linke hatten gesetzliche Regelungen gefordert, um beispielsweise eine zeitliche Befristung der App festzulegen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bei der Pressekonferenz allerdings gesagt, alle datenschutzrechtlichen Fragen seien geklärt. Lesen Sie hier: So funktioniert die Corona-Warn-App – Alle technischen Hintergründe

In Deutschland liegt die Zahl der Neuinfektionen weiter auf verhältnismäßig niedrigem Niveau. Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwoch 345 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Damit hat das RKI bislang in Deutschland 187.184 Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, ist gesunken und liegt mit 0,86 (Stand 17. Juni) wieder unter der kritischen Marke von 1,0.

Die wichtigsten RKI-Zahlen: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Corona-News-Ticker: Alle Entwicklungen im Überblick

Mittwoch, 17. Juni: Mindestabstand und Maskenpflicht bleibt, Schulen sollen nach Sommerferien öffnen

23.33 Uhr: Die Polizei musste im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen eine Trauerfeier mit rund 80 Teilnehmern auflösen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind Zusammenkünfte in dieser Größenordnung in geschlossenen Räumen verboten.

Die Feier fand zur Ehrung einer 49-jährigen Frau statt, die selbst im Anschluss an eine Corona-Infektion verstorben war. Ein paar der Gäste, die zum Teil aus der Schweiz und Belgien angereist waren, standen eigentlich selbst unter Quarantäne.

Wegen der unter Quarantäne stehenden Menschen trugen die Beamten Schutzausrüstung. Sie seien einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt gewesen, sagte der Leiter des Polizei-Kommissariats Nordenham, Patrick Hublitz. Ihm zufolge zeigten die Menschen auf der Trauerfeier keinerlei Einsicht. Alle Teilnehmer müssen in häusliche Quarantäne, die Behörden ermitteln weitere Kontaktpersonen.

21.23: Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat sich zu Ausnahmen vom Verbot von Großveranstaltungen geäußert. „Was sicher auf absehbare Zeit nicht geht, sind Großpartys, sind Ischgl-Ereignisse oder etwas Ähnliches, wo Alkohol und Enge miteinander verbunden sind“, sagte Laschet nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Größere Konzerte bei denen die Namen der Besucher bekannt seien und der Mindestabstand eingehalten werden könne, seien aber eventuell möglich. Laschet sagte, dass dafür die jeweiligen Gesundheitsämter über die Genehmigung von zugehörigen Schutzkonzepten zuständig seien.

20.01 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie spitzt sich in Brasilien weiter zu. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden erreichte am Dienstagabend mit fast 35.000 nach den Daten des Gesundheitsministeriums einen neuen Tageshöchststand – angesichts mangelnder Tests könnte sie tatsächlich noch höher liegen.

Das Portal „G1“ sprach für den Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend (Ortszeit) von 37.300 nachgewiesenen Neuinfektionen. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert und mindestens doppelt so viele gestorben sind als bislang bekannt.

19.10 Uhr: Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ist auf 657 gestiegen. Insgesamt lagen am Mittwochabend 983 Testergebnisse vor, davon 326 negativ, wie ein Sprecher des Kreises Gütersloh mitteilte. Dies sei nur ein Zwischenstand. Nach Angaben des Landrats Sven-Georg Adenauer (CDU) hatte der Kreis insgesamt 1050 Coronavirus-Tests für Beschäftigte der Firma Tönnies veranlasst. Lesen Sie hier: Corona-Ausbruch bei Tönnies – Infizierten-Zahl steigt auf 657

18.32 Uhr: Bund und Länder sind sich über das von Union und SPD erarbeitete Konjunkturpaket zum Anschub der Wirtschaft nach der Corona-Krise einig geworden. Die Länder hätten die gemeinsamen Maßnahmen am Donnerstag gebilligt, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten in Berlin. Sie sei daher optimistisch für die anstehende Sitzung im Bundesrat.

Union und SPD hatten sich im Koalitionsausschuss auf ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro verständigt. Es soll die Bürger wieder in Konsumlaune bringen und dadurch in den kommenden Monaten zur Erholung der Wirtschaft beitragen. Hintergrund: Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert

Großveranstaltungen mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten

18.20 Uhr: Einen Tag nach dem Beginn der Corona-Warn-App hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine positive erste Bilanz gezogen. Es sei „ein ganz guter Start, der natürlich noch verstetigt werden muss“, sagte sie am Dienstag nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Die App sei „ein Meilenstein in der Corona-Bekämpfung“. Merkel dankte allen Bürgern, die sich die App zur Nachverfolgung von Infektionsketten schon auf ihr Handy geladen haben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei der Pressekonferenz nach dem Treffen von Bund und Ländern. Foto: Markus Schreiber / AFP

18.06 Uhr: Der Mindestabstand von 1,5 Metern, die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen und das Instrument der Kontaktbeschränkungen hätten sich bewährt und sollten fortgeführt werden, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Pressekonferenz nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder sagte.

17.51 Uhr: Die Schulen sollen spätestens nach den Sommerferien in allen Ländern in den Regelbetrieb zurückkehren. Dies gelte, falls sich die Infektionslage in der Corona-Krise weiterhin gleichbleibend gut entwickle. Das beschlossen Bund und Länder bei einem Treffen am Mittwoch in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Beschlossen sie auch, dass Großveranstaltungen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Dies gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei. Lesen Sie hier: Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten

16.45 Uhr: In Kürze startet die Pressekonferenz nach dem Gespräch der Kanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Sie können die Konferenz live im Aufmacher dieses Artikels verfolgen.

Schlachtbetrieb bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gestoppt

15.50 Uhr: In Schweden hat die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus die Marke von 5000 überschritten. Wie die Gesundheitsbehörden in Stockholm am Mittwoch mitteilten, starben inzwischen 5041 Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle stieg demnach auf mehr als 54.000.

Schweden verfolgt in der Corona-Pandemie einen Sonderweg mit vergleichbar lockeren Regeln. Anders als die meisten anderen EU-Staaten hat Schweden auf strikte Ausgangsbeschränkungen wegen der Pandemie verzichtet. Schulen für Kinder unter 16 Jahren blieben ebenso geöffnet wie Cafés, Bars, Restaurants und Geschäfte. Die Menschen waren lediglich aufgefordert, in Eigenverantwortung die Abstandsregelungen zu respektieren.

15.28 Uhr: Wegen des Corona-Ausbruchs ist der Schlachtbetrieb bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gestoppt. Die Schlachtungen seien bereits am Mittwochmittag eingestellt worden, nun würden weitere Bereiche nach und nach heruntergefahren, teilte das Unternehmen mit. Wie lange der Produktionsbereich geschlossen bleibe, müssten die Behörden nach Lage entscheiden.

14.48 Uhr: Dexamethason sei das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere, sagte Peter Horby von der Universität Oxford und einer der führenden Forscher im Recovery Trial. Dexamethason sei preiswert und könne sofort eingesetzt werden, um weltweit Leben zu retten, so Horby. Lesen Sie hier: Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die vorläufigen Ergebnisse einer britischen Studie zu Dexamethason gegen die Lungenkrankheit Covid-19 als Durchbruch begrüßt. Foto: Matthew Horwood / Getty Images

Bund strebt begrenzte Lockerung an

14.09 Uhr: Der Kreis Gütersloh schließt nach einem erneuten Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch.

13.45 Uhr: Der Alltag in Deutschland wird auch in den kommenden Monaten von Corona-Einschränkungen geprägt sein – trotz weiterer Lockerungen, die Bund und Länder ins Auge fassen. Dies geht nach AFP-Informationen aus einer Beschlussvorlage für das Spitzentreffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwochnachmittag hervor. Behutsame Lockerungen könnte es bei Abstandsgebot und Kontaktbeschränkungen geben.

Für das engere Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger sieht die Beschlussvorlage leichte Lockerungen vor. Zwar sollten die Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Metern in bestimmten öffentlichen Bereichen weiter gelten – doch könne der Mindestabstand bei „Zusammenkünften sicher bekannter Personen“ auch unterschritten werden. Als Beispiele nennt die Vorlage das „feste Arbeitsumfeld“ sowie Schulen und Kitas: Hier könnten die Abstandsregeln gelockert werden, weil die „Kontaktnachverfolgbarkeit gewährleistet“ sei.

Feste Regeln für die Zahl der Kontakte bei Treffen im öffentlichen Raum – etwa die Beschränkung auf Personen aus zwei Haushalten – soll es nicht mehr geben. Die Bürgerinnen und Bürger seien aber „weiter angehalten, die Zahl der Menschen, zu denen sie Kontakt haben, möglichst gering zu halten und den Personenkreis möglichst konstant zu belassen“.

13.07 Uhr: Wer einen Alarm über die Corona-Warn-App erhält, soll auch ohne Symptome getestet werden, wie der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der „Rheinischen Post“ versicherte. „Wir haben gemeinsam mit den Krankenkassen innerhalb weniger Tage die Grundlage dafür geschaffen, dass niedergelassene Ärzte – meistens Hausärzte – diejenigen Patienten testen können, die mittels der Corona-Warn-App über einen kritischen Kontakt zu einem Infizierten informiert wurden“, sagte Gassen. Wer eine Warnung über die App bekommt, soll sich demnach also kostenlos testen lassen können.

400 Mitarbeiter in Fleischkonzern Tönnies positiv auf Coronavirus getestet

12.00 Uhr: Beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) sollen seit Dienstag bereits 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sein, berichtete die „Neue Westfälische“ am Mittwoch unter Berufung auf das zuständige Gesundheitsamt. Der Ausbruch könne demnach aber noch viel weitreichender sein: 500 weitere Testergebnisse stünden noch aus.

Geschlachtete Schweine hängen in einem Kühlhaus des Fleischunternehmens Tönnies. Beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind seit Anfang der Woche 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh am Mittwoch. Foto: Bernd Thissen / dpa

11.24 Uhr: Die deutsche Corona-Warn-App ist seit ihrem Start am Dienstag bereits mehrere Millionen Male heruntergeladen worden. Es seien 6.453.606 Downloads gezählt worden, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mit. „Das sind weit über sechs Millionen Gründe, warum das Corona-Virus künftig weniger Chancen hat“, erklärte Ressortchef Jens Spahn (CDU).

11.18 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch nach einer Feier in einem Restaurant im Landkreis Leer ist einer der Erkrankten gestorben. Es handele sich um einen 73-Jährigen aus dem Landkreis, er sei an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilte eine Sprecherin des Landkreises am Mittwoch mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Mehrere Dutzend Menschen hatten sich im Zusammenhang mit der Veranstaltung in der Gaststätte in Moormerland mit dem Coronavirus infiziert. Der Betreiber betonte stets, es seien alle Schutzmaßnahmen eingehalten worden.

11.15 Uhr: Großveranstaltungen wie beispielsweise Volksfeste, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein, Schützenfeste oder Kirmesveranstaltungen sollen bis mindestens Ende Oktober 2020 verboten bleiben. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Länder hervor, die RTL und ntv vorliegt. Wenn das Infektionsgeschehen bleibe, wie es derzeit ist, strebten die Länder spätestens nach den Sommerferien an, in den schulischen Regelbetrieb zurückzukehren, berichten die Medien.

CureVac erhält Genehmigung für klinische Corona-Impfstoffstudie

11.06 Uhr: Das Paul-Ehrlich-Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, hat erneut eine klinische Prüfung eines Impfstoffs gegen Covid-19 in Deutschland genehmigt. Das teilte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut des Bundes am Mittwoch in Langen mit. Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac kann seinen Impfstoffkandidaten nun an Menschen erproben. Erst vor zwei Tagen hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, sich über die staatliche KfW-Bank mit 300 Millionen Euro an CureVac zu beteiligen.

10.59 Uhr: Die Bundesregierung hat die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für Rekordschulden wegen der Corona-Krise gebilligt. Das Kabinett brachte am Mittwoch einen zweiten Nachtragshaushalt über 62,5 Milliarden Euro auf den Weg. Damit steigt die für das laufende Jahr geplante Neuverschuldung auf 218,5 Milliarden Euro. Mit dem Geld will der Bund unter anderem das Konjunkturpaket finanzieren, das Konsum und Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder ankurbeln soll. Der Bundestag muss den zusätzlichen Krediten noch zustimmen.

10.40 Uhr: Der führende US-Virologe in der Corona-Krise, Anthony Fauci, hat eigenen Worten zufolge in den vergangenen zwei Wochen kein einziges Mal mit Präsident Donald Trump gesprochen. Das letzte Mal sei vor etwa 14 Tagen gewesen, dabei sei es um Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegangen, sagte Fauci am Dienstag (Ortszeit) dem öffentlichen Radiosender WAMU. Die Infektionszahlen in den USA stiegen zuletzt mit ersten Lockerungen der Corona-Regeln in einigen Bundesstaaten merklich an.

Der führende US-Virologe in der Corona-Krise, Anthony Fauci, hat eigenen Worten zufolge in den vergangenen zwei Wochen kein einziges Mal mit Präsident Donald Trump gesprochen. Foto: Alex Brandon / dpa

WHO: Durchbruch bei Medikament Dexamethason

9.52 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die vorläufigen Ergebnisse einer britischen Studie zu einem Medikament gegen die Lungenkrankheit Covid-19 als Durchbruch begrüßt. Bei dem Entzündungshemmer Dexamethason handle es sich um das erste Mittel, das die Sterblichkeit von Covid-19-Patienten verringere, die auf Sauerstoff oder Beatmungsgeräte angewiesen seien, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus einer Mitteilung vom Dienstagabend zufolge.

„Das sind großartige Neuigkeiten“, sagte Tedros demnach weiter. „Ich gratuliere der Regierung des Vereinigten Königreichs, der Universität Oxford sowie den vielen Krankenhäusern und Patienten im Vereinigten Königreich, die zu diesem lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch beigetragen haben.“Die vorläufigen Ergebnisse, der noch unveröffentlichten klinischen Studie weisen darauf hin, dass Dexamethason die Sterberate bei schweren Covid-19-Verläufen senken könnte.

7.51 Uhr: Zusammen mit 130 weiteren Ländern hat die Bundesregierung die Türkei als Corona-Risikogebiet eingestuft. Auf der Liste, die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wurde und nun regelmäßig aktualisiert wird, stehen auch andere beliebte Urlaubsländer der Deutschen wie Ägypten, Thailand und Marokko.

Einreisende aus einem Risikogebiet müssen damit rechnen, dass sie 14 Tage in Quarantäne müssen. Für diese Länder ist unter anderem deswegen eine Aufhebung der immer noch für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union geltende Reisewarnung nach jetzigem Stand kaum möglich.

Vor allem die Türkei, das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen nach Spanien und Italien, dringt auf eine Aufhebung dieser Reisewarnung und wirbt um deutsche Touristen. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu hatte sich vor wenigen Tagen enttäuscht über die Beibehaltung der Reisewarnung gezeigt. „Die wissenschaftlichen Gründe hinter der Entscheidung sind für uns nur schwer zu verstehen“, sagte er dem „Spiegel“. Alles sei vorbereitet für eine sichere Reise in die Türkei.

Merkel und Ministerpräsidenten treffen sich persönlich

5.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder kommen am Mittwoch zum ersten Mal seit Mitte März wieder persönlich zu Beratungen im Berliner Kanzleramt zusammen. Bei dem für 15 Uhr geplanten Treffen soll es nach Regierungsangaben unter anderem um die Auswirkungen der Coronakrise und das geplante Konjunkturpaket gehen. Auch das Thema Großveranstaltungen soll zur Sprache kommen.

4.44 Uhr: Für die neue staatliche Corona-App fallen nach dem Start weitere laufende Kosten an. Für Wartung, Pflege und Betrieb der App und anderer Komponenten veranschlagt der Bund in diesem und im kommenden Jahr rund 45 Millionen Euro. Das geht aus Antworten des Finanzministeriums auf Fragen des Linke-Haushaltsexperten Victor Perli hervor.

Demnach entfallen auf die Telekom-Tochter T-Systems 43 Millionen Euro, auf den Softwarekonzern SAP knapp zwei Millionen Euro. Zudem werden für Werbung vorerst 3,5 Millionen Euro angegeben. Als Kosten für die App-Entwicklung waren von der Bundesregierung bereits rund 20 Millionen Euro genannt worden. Darüber hinaus genannt wurden 2,5 Millionen bis 3,5 Millionen Euro im Monat für die laufenden Betriebskosten, unter anderem für zwei Telefon-Hotlines.

3.50 Uhr: Nach dem neuen Ausbruch des Coronavirus bleibt die Lage in Peking angespannt. Wie die Gesundheitskommission der chinesischen Hauptstadt am Mittwoch berichtete, meldete die Stadt 31 weitere Infizierte. Damit gibt es seit vergangenem Donnerstag bereits 137 bestätigte Infektionen in der 20-Millionen-Metropole.

Eine Krankenschwester bei einem COVID-19-Patienten auf einer Isolierstation im Pekinger Ditan-Krankenhaus. Die chinesische Gesundheitsbehörde meldete 31 weitere Coronavirus-Infizierte. Foto: Peng Ziyang / dpa

Als Reaktion auf den neuen Ausbruch, der vergangene Woche auf dem Xinfadi-Großmarkt der Stadt begann, riefen die Behörden am Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe aus, womit Peking teilweise abgeriegelt wird. Flüge aus und in die Hauptstadt wurden drastisch reduziert. Wie der Staatssender CGTN berichtete, strichen Airlines mindestens 850 Flüge. Menschen sollen die Stadt nicht mehr verlassen. Wenn doch Reisen notwendig sind, muss ein negativer Coronatest vorliegen. Auch die Schulen wurden wieder geschlossen.

Dienstag, 16. Juni: Corona-Warn-App geht an den Start – 40 weitere Infektionen nach Corona-Ausbruch auf Pekinger Großmarkt

22.24 Uhr: Auch wenn die Ursache für den Ausbruch des Coronavirus vergangene Woche in Magdeburg noch unklar ist, ist die Sorge vor einer sogenannten zweiten Welle nach Ansicht von Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) unbegründet. „Wir haben nicht mal die erste Welle gehabt“, sagte Trümper am Dienstag in Magdeburg. Die Landeshauptstadt habe bislang nur wenige Fälle verzeichnet, die auch immer nachvollzogen werden konnten.

Wegen der neuen Infektionsfälle sind seit Dienstag acht Schulen, zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen und sechs Spielplätze geschlossen. Weitere Maßnahmen sind nach Ansicht von Amtsarzt Eike Hennig vorerst nicht nötig. Derzeit sind 158 Infektionen mit dem Coronavirus in Magdeburg bekannt, wie das Sozialministerium am Dienstag mitteilte. Seit Freitag wurden den Angaben zufolge allein in der städtischen Fieberambulanz und den beiden mobilen Teststationen 860 Tests durchgeführt.

Am Abend kündigte die Stadt eine weitere Schulschließung an. In der Schule im Stadtteil Neu Olvenstedt gebe es einen Covid-19-Fall, hieß es. Der Pädagoge habe in den vergangenen Tagen Kontakt etwa zum gesamten Kollegium und etlichen Schülern gehabt. Die Schließung gelte ab Mittwoch für zwei Wochen.

20.02 Uhr: Kurz vor dem wichtigen EU-Gipfel zum milliardenschweren Finanzpaket für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise ist kein Kompromiss in Sicht. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Dienstag in einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, sie rechne an diesem Freitag nicht mit einer Einigung in den Verhandlungen über den EU-Haushalt und das Wiederaufbaupaket. Sie hoffe, dass es im Juli einen erheblichen Fortschritt gebe. Es sei jedoch auch unklar, ob die Themen dann schon zu Ende verhandelt werden könnten.

Merkel wurde von Teilnehmern mit den Worten zitiert: „Wünschenswert wäre es.“ Wenn Europa ohne einen Haushalt 2021 und ohne Konjunkturprogramm dastehe, wäre dies eine „Ausgeburt des nicht Handlungsfähigen. Und das wollen wir alle vermeiden.“

Deutschland übernimmt am 1. Juli für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Die Kanzlerin will an diesem Donnerstag im Bundestag eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel und auch zu ihren Zielen für die Ratspräsidentschaft abgeben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zur Fraktionssitzung der Union. Foto: Michael Kappeler / dpa

Grenze zwischen USA und Kanada noch länger geschlossen

18.39 Uhr: Im Kampf gegen den neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking haben die Behörden der chinesischen Hauptstadt die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen. Wie die Stadtregierung am Dienstag mitteilte, werden Ein- und Ausreisen ab sofort wieder streng kontrolliert. Zudem sollen Schüler laut der Ankündigung ab Mittwoch nicht mehr in die Schulen zurückkehren und stattdessen Online unterrichtet werden. Unternehmen wurden aufgerufen, Teile ihrer Belegschaft aus dem Home Office arbeiten zu lassen.

Zuvor hatte die Pekinger Gesundheitskommission mitgeteilt, dass in der Stadt 27 neue Infektionen nachgewiesen wurden. Vier Infizierte meldete Pekings Nachbarprovinz Hebei, eine weitere lokale Erkrankung gab es nach offiziellen Angaben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Zudem wurden landesweit acht „importierte Fälle“ gemeldet, die bei Reisenden aus dem Ausland erkannt wurden. Lesen Sie mehr: Corona ist zurück – Pekings radikaler Kampf gegen das Virus

18.15 Uhr: Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus soll die Grenze zwischen den USA und Kanada für einen weiteren Monat weitgehend geschlossen bleiben. Die Grenze solle nun erst nach dem 21. Juli wieder öffnen, sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Dienstag, wie kanadische Medien berichteten. „Das ist eine wichtige Entscheidung, die die Menschen in beiden Ländern schützen wird“, sagte Trudeau.

Bund und Länder besprechen am Mittwoch Umsetzung des Corona-Konjunkturpakets

17.31 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht bei der Corona-Warn-App mit gutem Beispiel voran. Kaum eingeführt, haben er und seine Frau Elke Büdenbender sich diese schon auf ihre Handys geladen. Auf Facebook und Instagram veröffentlichten sie am Dienstag ein Foto, auf dem sie im Park von Schloss Bellevue zum Beweis ihre Handys mit App präsentierten - und für diese warben: „Wir nutzen die Corona-Warn-App – machen Sie mit!“

Auch FDP-Chef Christian Lindner, dessen Partei sich als Digitalpartei versteht, zückte demonstrativ das Handy, als er in Berlin von Journalisten gefragt wurde, ob er die App schon nutze. „Wir werben auch dafür, die App einzusetzen“, sagte er. Diese sei zwar spät gekommen und scheine sehr teuer zu sein angesichts der geringen technischen Komplexität, zudem gebe es Datenschutzbedenken. „Aber trotzdem: Im Zweifel ist es besser, die App zu nutzen, als sich Bedenken hinzugeben.“

16.36 Uhr: Bund und Länder wollen bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch die Umsetzung des Konjunkturpakets und weiterer Pläne gegen die Corona-Krise voranbringen. Unter anderem wollen sie verabreden, wie sich die Länder finanziell und organisatorisch an den Maßnahmen beteiligen. Das geht aus einem Beschlussentwurf des Bundes hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dabei geht es unter anderem um die zügige Abwicklung der Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Betriebe, die wegen der Pandemie besonders viel Umsatz verlieren, und um die Gewerbesteuerausfälle in den Kommunen.

Das Treffen wird nach drei Monaten mit Video- und Telefonkonferenzen das erste physische Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Bundesländer sein.

16.03 Uhr: Nach der Aufhebung der Reisewarnung für 27 europäische Länder berichten die Tourismuskonzerne Tui und DER Touristik am Dienstag von steigenden Buchungen in Deutschland. Ungefähr ein Viertel des Programms für die Hauptsaison sei derzeit ausgebucht, hieß es bei Tui. Das Interesse habe in der vergangenen Woche deutlich zugenommen. Das Urlaubsangebot soll schrittweise wieder ausgebaut werden.

Deutschlands zweitgrößter Reisekonzern DER Touristik stellt nach Aufhebung der Reisewarnung stark gestiegene Kurzfrist-Buchungen fest. „Juli und August werden mit am stärksten gebucht“, sagte Zentraleuropa-Chef Burmester. „Wir nähern uns dem Stand der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie an.“ Derzeit seien vor allem Urlaub in Deutschland und in Österreich gefragt.

Entzündungshemmer könnte Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19 senken

15.50 Uhr: Nur wenige Tage vor dem EU-Gipfel ist nach Ansicht der Bundesregierung noch keine Einigung beim milliardenschweren Finanzpaket für die Wirtschaft nach Corona in Sicht. Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) sagte am Dienstag, es sei noch ein „sehr, sehr weiter Weg bis zur Einigung“. In Europa gehe es nie ohne Streit und lange Sitzungen, so Roth. Aber für die von der Pandemie besonders betroffenen EU-Länder müsse man die wirtschaftliche Erholung schnell starten.

Die EU-Kommission plant einen EU-Haushaltsrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 im Umfang von 1,1 Billionen Euro und will diesen mit einem schuldenfinanzierten Konjunktur- und Investitionsprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro verbinden. Am Freitag soll erstmals in einem Videogipfel über das Paket verhandelt werden.

15.32 Uhr: Der Entzündungshemmer Dexamethason könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken. Darauf weisen vorläufige Ergebnisse einer bisher unveröffentlichten Studie hin. Wie beteiligte Wissenschaftler der Universität Oxford in einer Pressemitteilung erklären, sank die Sterberate bei den Patienten, die das Medikament bekommen hatten, um ein Drittel.

„Dexamethason ist das erste Medikament, von dem gezeigt wurde, dass es das Überleben bei Covid-19 verbessert“, erklärte Peter Horby, einer der Leitenden der „Recovery“-Studie. Die Studie wurde allerdings noch nicht von anderen Experten und Expertinnen begutachtet.

Flugverkehr kommt nach Corona-Krise nur langsam zu sich

15.20 Uhr: Nach dem Corona-Tief im April kommt der weltweite Flugverkehr nur langsam wieder zu sich. Der Chefökonom des Dachverbands der Fluggesellschaften (IATA), Brian Pearce, sagte am Dienstag in Genf, die Buchungen lägen zur Zeit noch 82 Prozent unter dem Vorjahrs-Niveau.

Vergangene Woche hatte der IATA für 2020 einen Nettoverlust von zusammen 84 Milliarden Dollar (74,3 Mrd Euro) für die Airlines vorausgesagt. Allerdings buchten Passagiere aktuell auch deutlich kurzfristiger als gewöhnlich: 41 Prozent buchten ihre Tickets im Mai nur drei Tage vor dem Flugdatum. Das mache eine Einschätzung und die Planung des Bedarfs für die Fluggesellschaften schwer, so Pearce.

Nach der Corona-Krise im April erholt sich der internationale Flugverkehr nur langsam. Foto: Matthias Balk / dpa

14.16 Uhr: Die Nutzung der Corona-Warn-App soll nicht auf das mobile Datenvolumen angerechnet werden. Wie der Digitalverband Bitkom ankündigte, gelte bei der App das „Zero Rating“. Für Nutzer und Nutzerinnen entstehen demnach keine Mehrkosten.

14.11 Uhr: Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf eine technische Lösung für die Nutzung der Corona-Warn-Apps über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus geeinigt. Nationale Apps sollen bald auch funktionieren, wenn die Nutzenden die Grenze in ein anderes Land übertreten haben. Das erklärte die EU-Kommission am Dienstag. Allerdings sollen nur Apps miteinander kompatibel sein, die bei der Datenspeicherung einen dezentralisierten Ansatz nutzen. Die deutsche und die französische Corona-App funktionieren demnach nicht zusammen.

Hannover: Tierärztliche Hochschule nimmt mit Coronavirus infizierte Katzen auf

14.08 Uhr: Die tierärztliche Hochschule in Hannover hat drei Katzen aufgenommen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Eine Hochschulsprecherin sagte am Dienstag, die Katzen seien unter Sicherheitsvorkehrungen im Forschungszentrum für neu auftretende Infektionskrankheiten und Zoonosen untergebracht. Die Katzen wurden von einem Amtstierarzt aus einem anderen Bundesland abgegeben, sie stammen alle aus einem Haushalt. Symptome sollen sie allerdings keine zeigen.

13.11 Uhr: Der Berliner Bezirk Neukölln hat 369 Haushalte unter Quarantäne gesetzt, nachdem in dem Zusammenhang 57 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Betroffenen lebten an sieben Standorten in verschiedenen Kiezen, sagte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) am Dienstag. Pro Haushalt vermutete er bis zu zehn Personen.

11.51 Uhr: Die chinesischen Behörden in Peking reagieren mit weiteren Maßnahmen auf den erneuten Coronavirus-Ausbruch in der Stadt. Nachdem die Zahl der Infektionen innerhalb von fünf Tagen auf über 100 stieg, wurden am Dienstag ein dritter Markt geschlossen, eine Ausgangssperre über benachbarte Wohnblöcke verhängt und Zehntausende Corona-Tests angeordnet.

Der Sprecher der Stadtverwaltung beschrieb die Lage als „äußerst ernst“. Auslöser des Ausbruchs war wohl ein Großmarkt für Fleisch, Fisch, Früchte und Gemüse im südlichen Bezirk Fengtai, der allein 8000 Mitarbeitende und Zehntausende Kunden und Kundinnen hat.

Corona-Warn-App soll bald in andere Sprachen übersetzt werden

11.16 Uhr: Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App in Deutschland verfügbar. Lesen Sie dazu: Download: In vier einfachen Schritten zur Corona-Warn-App

11.01 Uhr: Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, erklärte bei der Pressekonferenz zur Corona-Warn-App, es seien über 7000 Hinweise aus der IT-Community eingegangen, die bei der Entwicklung der App geholfen hätten. Der Code sei als Open Source Projekt öffentlich einsehbar gemacht worden. Daraus seien viele Verbesserungsvorschläge hervorgegangen.

Das betonte auch Jürgen Müller, Vorstandsmitglied des Software-Unternehmens SAP. Es habe bisher noch nie ein öffentliches Projekt gegeben, in das so viele Menschen hineingeschaut hätten, so Müller. Damit auch viele Menschen die App nutzen können, sei auch die Übersetzung in andere Sprachen geplant. Unter anderem soll die Corona-Warn-App auf Türkisch verfügbar sein.

Am Dienstag wurde die Corona-Warn-App vor der Presse präsentiert. Unter anderem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beantworteten die Fragen der Journalisten und Journalistinnen. Foto: Pool / Getty Images

10.47 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) ging bei der Regierungskonferenz erneut auf datenschutzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Warn-App ein. Diese seien von großer Wichtigkeit: „Wir reden über sehr sensible rechtliche Fragen in diesem Zusammenhang“, so die SPD-Politikerin.

Zuvor hatte es in einem Vorstellungsfilm geheißen, die App kenne weder Namen, noch Standorte seiner Nutzer und Nutzerinnen und lösche Daten innerhalb von 14 Tagen automatisch. Lediglich Begegnungen mit anderen Usern und Userinnen und die Abstände zu jenen werden mithilfe von zufällig vergebenen Codes gemessen.

„Ich bin sehr froh in dieser App eine Lösung gefunden haben, die diese Voraussetzungen erfüllt“, sagte Lambrecht. Auch der Beauftragte für den Datenschutz habe der App „ein sehr gutes Zeugnis“ ausgestellt. Gleichzeitig betonte Lambrecht, die Nutzung der App sei freiwillig: „Sie entscheiden darüber, ob sie andere informieren.“ Die Notwendigkeit einer gesetzliche Regelung für den Beibehalt der Freiwilligkeit sehe sie aber noch nicht, so die Bundesjustizministerin. Dafür sei es noch zu früh, eine solche Regelung müsste etwaigen Veränderungen in der Lebensrealität angepasst werden.

Video: Die Bundesregierung stellt die Corona-Warn-App vor

10.38 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, er freue sich über die große Resonanz nach dem Start der Corona-Warn-App. Gleichzeitig warnte er: „Die App ist kein Allheilmittel.“ Die App ersetze kein vernünftiges Handeln, so Spahn bei der Pressekonferenz der Regierung am Dienstag. Es sei wichtig, weiterhin Abstände und Hygieneregeln zu wahren. Gerade in einer Phase, in der es mehr Lockerungen und wieder mehr Kontakte gebe, sei die App wichtig zur Verfolgung des Infektionsgeschehens. Die App werde sicher, freiwillig und „jeden Tag, jede Stunde besser werden“, so der Bundesgesundheitsminister.

10.16 Uhr: Die Bundesregierung stellt die am Dienstag gestartete Corona-Warn-App in einer Pressekonferenz vor. Hier sehen Sie die Konferenz im Stream:

Die Bundesregierung stellt die Corona-Warn-App vor

9.53 Uhr: Der Chaos Computer Club (CCC) hat die Entwicklung der Corona-Warn-App der Bundesregierung gelobt. Der Sprecher des Vereins, Linus Neumann, sagte gegenüber dem ZDF, die Entwicklung der App sei zumindest in der Schlussphase „vorbildlich gelaufen“. Die Arbeit sei transparent gemacht und mit Vorschlägen aus der Community ergänzt worden.

„Die App ist das erste große öffentlich finanzierte Open Source Projekt in Deutschland“, so Neumann. „Da kann sich die Bundesregierung doch auch mal auf die Schulter klopfen.“ Eine Empfehlung für eine App aussprechen würde er aber aus Prinzip nicht, so Neumann.

Infektionszahlen im chinesischen Peking steigen weiter

7.41 Uhr Infolge des Coronavirus-Ausbruchs auf einem Pekinger Großmarkt ist die Zahl der Infizierten in der chinesischen Hauptstadt weiter gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurden in der Stadt 27 neue Infektionen nachgewiesen. Vier Infizierte meldete Pekings Nachbarprovinz Hebei, eine weitere lokale Erkrankung gab es offiziellen Angaben zufolge in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.

Zudem wurden landesweit acht „importierte Fälle“ gemeldet, die bei Reisenden aus dem Ausland erkannt wurden. Nachdem China über viele Wochen kaum noch neue Erkrankungen gemeldet hatte, kam es vergangene Woche auf dem Großmarkt Xinfadi in der chinesischen Hauptstadt zu einem neuen Ausbruch, was Ängste vor einer neuen Virus-Welle schürte. Allein seit Sonntag meldete Peking knapp 100 Infektionen.

5.31 Uhr: Wochenlang liefen die Vorbereitungen, nun geht sie an den Start: die offizielle deutsche Corona-Warn-App. Die Bundesregierung stellt die neue Anwendung am Dienstag (10.30 Uhr) in Berlin vor. In den App-Stores von Google und Apple stand sie bereits in der Nacht zur Verfügung.

Das Herunterladen soll für alle Bürger freiwillig sein, um mit Hilfe von Smartphones das Nachverfolgen von Infektionen zu erleichtern. Die Regierung wirbt für eine breite Nutzung und verspricht hohen Datenschutz. Forderungen nach einem Gesetz lehnte sie ab.

Die Corona-Warn-App wurde wochenlang vorbereitet, an diesem Dienstag geht sie nun offiziell an den Start. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die App soll am Vormittag von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), mehreren Ministern, dem Robert Koch-Institut und den beauftragten Unternehmen SAP und Telekom vorgestellt werden. Sie kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind.

Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie in der Nähe eines Infizierten waren. Kontaktdaten werden nicht – wie zunächst vorgesehen – zentral gespeichert, sondern nur auf den Smartphones. Die Entwicklungskosten betragen rund 20 Millionen Euro.

Nutzer konnten die App bereits in der Nacht zum Dienstag auf ihr Smartphone herunterladen. Im App-Store von Google war sie bereits um kurz nach 2 Uhr morgens verfügbar, bei Apple dauerte es etwas länger. Nutzer klagten in sozialen Medien über Verzögerungen bei der Verfügbarkeit der App sowie über Probleme beim Herunterladen. In weniger als einer Stunde schienen die Startschwierigkeiten dann überwunden.

Trump hält trotz Corona-Sorgen an Großkundgebung fest

5.04 Uhr: In der Corona-Krise müssen sich die USA nach Einschätzung von Wissenschaftlern bis zum Herbst auf Zehntausende weitere Tote einstellen. Die Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle gehen in ihrer Projektion inzwischen davon aus, dass die USA bis zum 1. Oktober die Zahl von 200.000 Toten übersteigen könnten. Erst am 27. Mai hatten die USA nach Daten der Johns-Hopkins-Universität die Marke von 100.000 Toten infolge einer Infektion mit dem Coronavirus überschritten.

Damals waren die IHME-Wissenschaftler von 132.000 Toten in den USA bis Anfang August ausgegangen. Inzwischen rechnen sie bis zu diesem Zeitpunkt mit mehr als 147.000 Toten. Die Weiße Haus hat das IHME-Modell mehrfach für seine eigenen Prognosen herangezogen. Die Wissenschaftler der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore verzeichneten am Montagabend (Ortszeit) mehr als 116.000 Tote in den USA – bei mehr als 2,1 Millionen nachgewiesenen Infektionen. Die USA liegen mit beiden Werten weltweit an der Spitze.

Diese Zahlen sind allerdings auch wegen der Größe der Vereinigten Staaten mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern nur schwierig mit anderen Ländern vergleichbar. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten durch das Virus in mehreren europäischen Ländern höher. In den vergangenen Tagen registrierten die USA täglich rund 20.000 neue Infektionen, teils auch deutlich mehr.

4.14 Uhr: Donald Trump will sich über Bedenken hinwegsetzen, dass ein für das Wochenende geplanter Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Oklahoma die Ausbreitung des Coronavirus fördern könnte. Vielmehr kündigte Trump sogar an, dass er statt der bislang geplanten 22.000 bis zu 62.000 Menschen zu der Kundgebung in der Stadt Tulsa zulassen wolle. Dazu solle eine weitere Halle für seine Anhänger geöffnet werden.

Almost One Million people request tickets for the Saturday Night Rally in Tulsa, Oklahoma! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2020

Auf Twitter schrieb der Präsident, dass sich „fast eine Million Menschen“ um Zutritt zu der Veranstaltung am Samstag beworben hätten. Tulsa hat weniger als eine halbe Million Einwohner. Der Präsident hatte ursprünglich bereits am kommenden Freitag in Tulsa auftreten wollen. Er verschob die Veranstaltung kurzfristig um einen Tag, weil am Freitag der Gedenktag zum Ende der Sklaverei ist.

Rückführung von Migranten in andere EU-Staaten wieder aufgenommen

3.27 Uhr: Die in der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen von Migranten in andere europäische Staaten finden wieder statt. Das bestätigte das Bundesinnenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf Anfrage.

Nach den sogenannten Dublin-Regeln ist normalerweise jener EU-Staat für Asylanträge zuständig, wo Schutzsuchende zuerst den Boden der Europäischen Union betreten haben. Wenn die Behörden in Deutschland feststellen, dass ein anderes Land für das Asylverfahren zuständig wäre, können sie Schutzsuchende in sogenannten Dublin-Überstellungen dorthin schicken. Auch Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein sind Teil des Systems.

„Mit der Aufhebung der Einschränkungen beim grenzüberschreitenden Verkehr sowie der Aufhebung der Reisewarnung für die EU ist auch der Überstellungsverkehr wiederaufzunehmen“, heißt es in einem Konzept des Bundesinnenministeriums, das der dpa vorliegt. Die Überstellungen waren am 23. März ausgesetzt worden.

Die Rückkehr zum regulären System soll demnach schrittweise erfolgen. So sollen Asylbewerber zunächst auf dem Landweg in Nachbarstaaten Deutschlands gebracht werden, später dann auch per Flug in andere Dublin-Länder, „vorzugsweise mittels Chartermaschinen“. „Um zu verhindern, dass durch die Wiederaufnahme des Überstellungsverkehrs das Virus auf dem Kontinent gestreut wird, ist mit der gebotenen Vorsicht vorzugehen“, heißt es in dem Papier.

Wer Symptome einer durch das Coronavirus ausgelösten Covid-19-Erkrankung zeigt oder nachweislich erkrankt ist, soll bis zur Genesung bleiben dürfen.

Corona-News vom Montag, 15. Juni: Erste deutsche Touristen auf Mallorca angekommen

Seit heute dürfen deutsche Touristen wieder „testweise“ Urlaub auf Mallorca machen. Die erste Maschine aus Düsseldorf landete am Mittag. Die Urlauber wurden mit Applaus von Politikern und Einheimischen empfangen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier.

machen. Die erste Maschine aus Düsseldorf landete am Mittag. Die Urlauber wurden mit Applaus von Politikern und Einheimischen empfangen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier. Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat die Ausnahmegenehmigung für Hydroxychloroquin zurückgezogen. Es sei nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen „unwahrscheinlich“, dass das Medikament bei der Behandlung von Covid-19 helfe. Zudem habe der Einsatz des Medikaments „ernsthafte“ Nebenwirkungen , erklärte die FDA am Montag.

Deutschland hat sich bereits mit mehreren Maßnahmen in Stellung gebracht, um möglichst früh auf den Corona-Impfstoff zugreifen zu können. Wie diese Maßnahmen genau aussehen, lesen Sie hier: Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert

Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert Die Corona-Pandemie hat die Fluchtbewegung in Richtung Europa fast vollständig gestoppt. Das sagte der Chef des EU-Grenzschutzes Frontex , Fabrice Leggeri, gegenüber unserer Redaktion. Nun könnte sich die Lage ändern. Lesen Sie: Türkei: Frontex-Chef erwägt massive Personalaufstockung

, Fabrice Leggeri, gegenüber unserer Redaktion. Nun könnte sich die Lage ändern. Türkei: Frontex-Chef erwägt massive Personalaufstockung Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder geöffnet. Um Mitternacht beendete die Bundespolizei auf Anordnung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) die vor drei Monaten in der Pandemie eingeführten Grenzkontrollen. Auch die am 17. März verhängten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für 27 europäische Länder liefen aus

zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder geöffnet. Um Mitternacht beendete die Bundespolizei auf Anordnung von Innenminister (CSU) die vor drei Monaten in der Pandemie eingeführten Grenzkontrollen. Auch die am 17. März verhängten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für 27 europäische Länder liefen aus Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) plant eine Meldepflicht für Corona-Infektionen bei Haustieren . Es habe sich gezeigt, „dass auch bestimmte Tierarten für Sars-CoV-2 empfänglich sind“, heißt es im Entwurf für eine Verordnung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

(CDU) plant eine für Corona-Infektionen bei . Es habe sich gezeigt, „dass auch bestimmte Tierarten für Sars-CoV-2 empfänglich sind“, heißt es im Entwurf für eine Verordnung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Wegen der Corona-Krise will der Bund in diesem Jahr Rekordschulden von rund 218,5 Milliarden Euro aufnehmen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant mit einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro, wie am Montag aus dem Finanzministerium verlautete.

von rund aufnehmen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant mit einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro, wie am Montag aus dem Finanzministerium verlautete. Nach einem schweren Corona-Ausbruch in einem Potsdamer Krankenhaus im März hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei leitende Ärzte und die damalige Geschäftsführung aufgenommen. Ermittelt werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung, teilte die Behörde mit.

Corona-News vom Sonntag, 14. Juni: Bieten Lebendimpfstoffe Schutz vor Covid-19?

Pünktlich zur Grenzöffnung mit Deutschland lockert Frankreich seine Corona-Beschränkungen weiter: Alle Restaurants und Cafés in Paris und Umgebung dürfen zu Montag öffnen

Pünktlich zur Grenzöffnung mit Deutschland lockert Frankreich seine weiter: Alle Restaurants und Cafés in Paris und Umgebung dürfen zu Montag öffnen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor der Aufhebung der Reisewarnung an das Verantwortungsbewusstsein der Reisenden appelliert: „Ballermann darf nicht das nächste Ischgl werden.“

hat vor der Aufhebung der Reisewarnung an das Verantwortungsbewusstsein der Reisenden appelliert: „Ballermann darf nicht das nächste Ischgl werden.“ Die Bundesregierung erwägt ein Hilfsprogramm zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Die Kosten werden auf 500 Millionen Euro geschätzt. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen

erwägt ein zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Die Kosten werden auf 500 Millionen Euro geschätzt. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen Spanien will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen. Mit Ausnahme von Portugal fallen die Grenzkontrollen gegenüber allen EU-Ländern ab dem 21. Juni weg

will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen. Mit Ausnahme von Portugal fallen die Grenzkontrollen gegenüber allen EU-Ländern ab dem 21. Juni weg Die Bundespolizei hat bei den coronabedingten Grenzkontrollen bis zum 11. Juni rund 196 000 Zurückweisungen ausgesprochen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will ein Konzept für die Entsorgung gebrauchter Atemschutzmasken in Zügen vorlegen

(CSU) will ein Konzept für die Entsorgung gebrauchter in Zügen vorlegen Bis es einen Impfstoff gegen das Coronvairus gibt, könnten möglicherweise bereits existierende Lebendimpfstoffe einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende

einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende Brasilien ist nun das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer stieg am Sonntagabend auf 42.720

ist nun das Land mit den zweitmeisten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer stieg am Sonntagabend auf 42.720 Nach rund zweimonatiger Behandlung seiner Covid-19-Erkrankung hat eine Klinik in der Nähe von Seattle einem 70-jährigen US-Bürger eine Rechnung von über einer Million Dollar präsentiert

hat eine Klinik in der Nähe von einem 70-jährigen US-Bürger eine Rechnung von über einer Million Dollar präsentiert China hat den höchsten Anstieg bei Corona-Neuinfektionen seit April gemeldet

hat den höchsten Anstieg bei seit April gemeldet Im April sank die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte durch Geflüchtete wegen der Corona-Krise auf ein Rekordtief. Nun könnte sie laut EU-Grenzschutzagentur Frontex steigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

steigen. Mehr dazu lesen Sie hier. Kanzleramtschef Helge Braun hat Versäumnisse bei der Entwicklung der Corona-Warn-App eingeräumt. Man hätte die Hilfe von Unternehmen früher in Anspruch nehmen sollen

Corona-News vom Samstag, 13. Juni: Polen öffnet Grenzen zu EU-Ländern

Das Auswärtige Amt will bald die Rechnungen für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken

will bald die für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken Impfstoff gegen Corona – EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen

EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen Polen öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern

öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern Die Behörden in Peking riegeln nach dem Ausbruch auf dem Xinfadi-Fleischmarkt elf Wohngebiete ab

riegeln nach dem Ausbruch auf dem Xinfadi-Fleischmarkt elf Wohngebiete ab Brasilien überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten

überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten Mehr als 800 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

Arbeitnehmer, die noch im Homeoffice arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier.

arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier. Frankreich will die Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums ab dem 1. Juli schrittweise öffnen

Corona-News vom Freitag, 12. Juni: Mütter sollen trotz Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre Neugeborenen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion Die Fluggesellschaften British Airways, Easyjet und Ryanair haben Klage gegen die von der britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht eingereicht

eingereicht Das Bundeskabinett hat die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und den Kinderbonus auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen brauchen noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor sie in Kraft treten können. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am 29. Juni geplant

hat die vorübergehende Senkung der und den auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen brauchen noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor sie in Kraft treten können. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am geplant Wann kommt der Impfstoff gegen Sars-CoV-2? Bei „Illner“ sagte Virologe Hendrick Streeck, er sei nicht sicher, ob der Corona-Impfstoff überhaupt kommt

Corona-News vom Donnerstag, 11. Juni: Corona-Studie – Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

Die Reisewarnung für Schweden bleibt womöglich über den 15. Juni hinaus bestehen. Das EU-Land erfüllt derzeit die „Pandemiekriterien“ für eine Aufhebung der Warnung nicht. Lesen Sie auch: Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich

für Schweden bleibt womöglich über den 15. Juni hinaus bestehen. Das EU-Land erfüllt derzeit die „Pandemiekriterien“ für eine Aufhebung der Warnung nicht. Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich enttäuscht über die Corona-Warn-App geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview

hat sich enttäuscht über die geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview Eine neue Covid-19-Studie lässt darauf schließen, dass sich der Krankheitsverlauf an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen

im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen Nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie

infiziert. Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie Die sozialen Medien werden auch in der Corona-Krise genutzt, um Fake News zu verbreiten. „Desinformation in Zeiten des Coronavirus kann töten“, warnte am Mittwoch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel. Die EU will daher jetzt dagegen vorgehen. Lesen Sie hier, was der Plan vorsieht

Corona-News vom Mittwoch, 10. Juni: Corona-Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen wieder einreisen

Die US-Notenbank Fed geht nicht davon aus, dass die Welt vor einer ähnlich einschneidenden ökonomischen Krise steht wie vor etwa 90 Jahren

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Generaldebatte der UN-Vollversammlung erstmals in der Geschichte nur virtuell statt

erstmals in der Geschichte nur virtuell statt Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt acht Mitarbeitende und vier Patienten und Patientinnen wurden positiv getestet

Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt acht Mitarbeitende und vier Patienten und Patientinnen wurden positiv getestet Landwirte können ab kommender Woche leichter Erntehelfer nach Deutschland holen und beschäftigen: Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden.

nach Deutschland holen und beschäftigen: Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden. Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen keine Einreisekontrollen mehr geben. Kommentar: Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht

mehr geben. Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht 10.000 Jobs stehen bei der Lufthansa wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel

wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. Lesen Sie dazu: In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich

für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat eine schnelle Einführung von Massentests gegen das Coronavirus angekündigt

angekündigt In der US-Nationalgarde sind nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten, die Zahl wurde nicht bekannt gegeben

Corona-Virus-News vom Dienstag, 9. Juni: Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lesen Sie mehr: Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“

hat angesichts der gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“ 6000 Touristen und Touristinnen aus Deutschland dürfen schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen – also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen des einstigen Corona-Hotspots Spanien für ausländische Besucher. Lesen Sie mehr: Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“

Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“ mallorca nach corona-krise- „eimer-saufen ist geschichte“ In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen

In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen Einer Studie zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet. Die Forscher der US-Eliteuniversität Harvard werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus

in ausgebreitet. Die Forscher der werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben, in Niedersachsen öffnen die Kitas ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder

werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen ab 13. Juni aufgehoben, in Niedersachsen öffnen die ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die Zahl der Infektionen und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen

hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen Christian Drosten hat sich über Mutationen des Coronavirus und die Behandlung per Nasenspray und Inhalator geäußert – mit Zuversicht. Lesen Sie hier: Drosten erklärt: Darum wird das Coronavirus harmloser

Corona-Virus-News vom Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

Corona-News vom Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. Lesen Sie hier : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas

Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen

könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer kommen Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden

an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden In den Niederlanden haben die Behörden mit der Tötung von Nerzen aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Lesen Sie hier: Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet

aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet Rund 6650 Bußgeldbescheide wurden bis Ende Mai in Hamburg ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als 320.270 Euro in die Haushaltskasse geflossen

wurden bis Ende Mai in ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als in die Haushaltskasse geflossen Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“

mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“ Wegen der Corona-Pandemie befürchtet der Deutsche Richterbund einen anhaltenden Verfahrensstau an den Gerichten. Es dürfte noch bis zum Jahresende dauern, „ehe alle verschobenen Termine parallel zu den laufenden Eingängen abgearbeitet sind“, sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion Lesen Sie hier: Prozesse abgesagt – Warum Corona zu einer Justiz-Krise führt

Corona-News vom Samstag, 6. Juni: Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

Mit einer „Rückflug-Garantie“ will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“

will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind.

beim Verlauf einer eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind. Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Was bedeutet die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen? Lesen Sie: Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen

Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen aus dem Corona-Konjunkturpaket als eine Mischung aus klassischem Konjunkturpaket und einem auf viele Jahre ausgerichteten Zukunftspaket beschrieben.

Kanzlerin Merkel zum Konjunkturpaket

Die WHO befürwortet nun doch das Tragen von Masken in der Corona-Krise Noch in diesem Monat sollen Studierende in finanzieller Notlage Corona-Zuschüsse des Bundes beantragen können. Dabei soll es sich um Unterstützungen von bis zu 500 Euro monatlich handeln.

Corona-News vom Freitag, 5. Juni: Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden

wollen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden Nach massiver Kritik an einer Studie zur Wirksamkeit des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin bei Coronavirus-Infektionen haben drei der vier Autoren ihren Rückzug aus der Studie erklärt

bei Coronavirus-Infektionen haben ihren aus der Studie erklärt Der Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. Mehr dazu hier: TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr

will seinen deutschen Ferienflieger um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr Zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien „sicher“ oder „wahrscheinlich“ bereit, ein Impfangebot anzunehmen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht das Konjunkturpaket skeptisch. Vor allem vom Kinderbonus hält der Volkswirt nichts. Zudem wollen die Wirtschaftsweisen ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Chef der Wirtschaftsweisen: „Der Kinderbonus bringt wenig“

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier. Nach längeren Startschwierigkeiten sollen dem Bundesbildungsministeriums zufolge auch bald die Corona-Zuschüsse für Studierende in Not fließen. Corona-Tests in Schweden sollen künftig kostenlos sein

sollen künftig kostenlos sein Die Regierung wird mit ihrem Kinderbonus vielen Eltern helfen, aber nicht allen. Kommentar: Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld

Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der Schulschließungen laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an

hat die Zeit der laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an

Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen

bleiben bis auf Weiteres geschlossen Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021. Kommentar: Konjunkturpaket mit „Wumms“: Feuerwerk oder Strohfeuer?

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird.

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der Mitte März verhängten weltweiten Reisewarnung verkünden

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

Corona - Mehr zur Pandemie