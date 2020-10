Corona in den USA: Donald Trump hat Ärzten schwere Unterstellungen gemacht und dabei auch Deutschland in den Blick genommen

In Italien steigt die Zahl der Corona-Toten deutlich

In Deutschland protestieren viele Menschen gegen die neuen Corona-Maßnahmen

Österreich fährt ab kommender Woche das öffentliche Leben teilweise herunter

Und auch in Italien wird es in Corona-Hotspots Einschränkungen geben

Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sich mit dem Coronavirus infiziert

130.000 Menschen haben in Taiwan den Pride gefeiert, in dem Land gibt es keinen offiziellen Corona-Fall mehr

In Spanien regt sich Protest gegen die Abriegelung der Regionen wegen der Corona-Ausbreitung In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 527.916 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 10.462 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Endspurt bei der US-Wahl und gleichzeitig neue Corona-Rekordzahlen: Die USA bekommen die Corona-Lage nicht in den Griff. 100.000 Infektionen wurden gemeldet. Und Donald Trump versucht sich derweil mit nicht belegbaren Unterstellungen gegen Ärzte herauszureden. Die Aussagen sorgten wie erwartet für viel Aufregung. Auch über Deutschland sprach der US-Präsident.

„Deutschland, Deutschland, Deutschland’“, sagte er. Deutschland habe aber eine „andere Zählweise“. „Wenn man in Deutschland herzkrank ist und im Sterben liegt, oder man hat Krebs und wird bald sterben, und dann bekommt man Covid – das passiert – dann machen wir Covid verantwortlich“, fügte der Präsident bei einer Wahlkampfvorstellung hinzu.

Corona-News: RKI meldet mehr als 19.059 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Unterdessen sorgen die neuen Corona-Maßnahmen für Protest in Deutschland. Tausende protestierten am Samstag in vielen Städten gegen den neuen Teil-Lockdown. Ab dem kommenden Montag soll das öffentliche Leben stark eingeschränkt werden.

Ob in Kinos, Museen, Restaurants, Fitnessstudios oder Hotels: Vielerorts kommt es bis Ende November zum sogenannten Teil-Lockdown, um im Kampf gegen das Coronavirus nicht die Kontrolle zu verlieren. Lesen Sie hier: Diese Geschäfte müssen wegen dem Teil-Corona-Lockdown ab Montag schließen.

Das Robert Koch-Instituts (RKI) hat am Samstagmorgen 19.059 neue Coronavirus-Infektionsfälle registriert – ein neuer Höchstwert. Die aktuellen RKI-Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Das sind die wichtigsten Corona-Meldungen des Tages:

Corona – Mehr Infos zum Thema

Das sind die wichtigsten Corona-Meldungen des Tages:

Samstag, 31. Oktober: Immer mehr Corona-Tote in Italien

19.05 Uhr: In Italien ist die Zahl der Corona-Toten innerhalb von 24 Stunden am Samstag stark gestiegen. Die Behörden in dem Mittelmeerland registrierten fast 300 neue Todesopfer mit oder durch das Virus. Am Vortag lag diese Zahl bei knapp unter 200 Toten, vor genau einer Woche hatte sei etwa halb so hoch (151) wie am Samstag gelegen.

Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle hatten Italiens Behörden am 27. März knapp 1000 Todesopfer an einem Tag verzeichnet.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages kletterte in dem Land mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern am Samstag um 31 758 Fälle. Dieser Wert lag nur leicht höher als am Freitag.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Deutschland

18.30 Uhr: Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in verschiedenen deutschen Städten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Dem Aufruf der Initiative „Querdenken“ folgten dabei in Dresden mehrere Tausend Menschen. Die Veranstalter hatten für die Versammlung 1000 Menschen angemeldet. Deshalb stand zeitweilig im Raum, dass die Demo wegen Überfüllung aufgelöst werden sollte. Ordner bemühten sich, die Menge zu entzerren und die Menschen auf angrenzende Flächen zu verteilen. Viele Teilnehmer verzichteten auf eine Mund-Nasen-Bedeckung und gaben bei Kontrollen durch die Polizei an, ein Attest zu besitzen.

In Karlsruhe haben sich am Samstag rund 900 Menschen bei einer Querdenken-Demonstration gegen die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen versammelt. Da die Teilnehmer sich nicht an die vorgeschriebenen Abstandsregeln hielten, hätten Polizei und Ordnungsamt mehrfach darauf hinweisen müssen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Veranstaltung habe deshalb kurz vor der Auflösung gestanden. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte die Auflage eines Maskengebots für die Querdenken-Demo nach einer Beschwerde der Organisatorin aufgehoben und stattdessen ein Abstandsgebot zur Auflage gemacht.

In Darmstadt waren knapp 300 Menschen gekommen, die Düsseldorfer Polizei zählte rund 100 selbst ernannte „Corona Rebellen“.

Corona-Maßnahmen in Stockholm

18.14 Uhr: Die schwedische Hauptstadt Stockholm schließt wegen der zunehmenden Corona-Infektionen ab Sonntag vorübergehend alle städtischen Museen und Kunsthallen. Zudem wird Gruppentraining in den städtischen Schwimmbädern ebenso gestrichen wie am Wochenende das Schlittschuhlaufen in den Eishallen, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Damit wolle man den Stockholmern helfen, den allgemeinen Empfehlungen der Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten Folge zu leisten. Schwimmbäder und Sportanlagen blieben zwar offen, sollten jedoch nicht besucht werden. Die Maßnahmen gelten vorläufig bis zum 19. November.

Erdogan-Sprecher mit Corona infiziert

17.52 Uhr: Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Auf Twitter schrieb Kalin am Samstag, ihm gehe es „Gott sei Dank“ momentan ganz gut. Er habe nur milde Symptome. Zuvor hatte am Samstag auch Innenminister Suleyman Soylu mitgeteilt, er sei positiv getestet worden, ebenso wie seine Frau und Tochter.

Die Türkei mit ihren etwa 83 Millionen Einwohnern hat seit Beginn der Pandemie nach offiziellen Zahlen rund 373 000 Infektionsfälle und 10 177 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Seit der Lockerung der Corona-Regeln von Juni an sind die Fallzahlen in den vergangenen Wochen wieder gestiegen.

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei und Vorsitzender der AKP. Foto: Uncredited / dpa

Menschenkette in München gegen Theater-Schließungen

17.16 Uhr: Mit einer Menschenkette durch die Münchner Innenstadt haben Theatermitarbeiter am Samstag gegen die coronabedingten Schließungen ihrer Häuser demonstriert. Sie waren mit Flatterband verbunden, um sich nicht an den Händen halten zu müssen und Abstand wahren zu können.

„In Zeiten der Pandemie halten wir es für eine offene und demokratische Gesellschaft unabdingbar, dass es Räume für Austausch und künstlerische Auseinandersetzungen gibt“, teilten die Organisatoren von den Münchner Kammerspielen mit. Sie betonten: „Es geht um den Erhalt des Kultursektors, und nicht darum, die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie anzuzweifeln.“

Von Montag an gilt in Bayern und ganz Deutschland ein Teil-Lockdown. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren, alle Bühnen geschlossen.

Österreich fährt öffentliches Leben wegen Corona herunter

16.59 Uhr: Österreich schränkt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie große Teile des öffentlichen Lebens für vier Wochen ein. „Ab Dienstag, dem 3. November 0 Uhr bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag in Wien. Ab Dienstag gelten landesweit Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr. In der Zeit ist das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur aus bestimmten Gründen erlaubt.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen schließen, mit Ausnahme von Beerdigungen finden keine Veranstaltungen mehr statt. Auch das Hotel- und Gastgewerbe schließen, nur Takeaway und Lieferung sind erlaubt. Spitzensport findet ohne Publikum statt, Sport ist nur im Freien ohne Körperkontakt erlaubt. Handel, Schulen und auch Dienstleister wie Friseure bleiben zunächst unter Auflagen offen.

Lockdowns in Italien geplant

16.27 Uhr: Zehntausende Menschen haben bei einer Gay-Pride-Parade in Taiwan gefeiert und sich für die Gleichstellung Homosexueller eingesetzt. Rund 130.000 Teilnehmer zählte die farbenfrohe Kundgebung in der Hauptstadt Taipeh am Samstag nach Angaben der Organisatoren.

Möglich wurde die riesige Gay-Pride-Parade, weil Taiwan seit mehr als 200 Tagen in Folge keine Corona-Infektionsfälle mehr verzeichnet hat. In dem Inselstaat gelten deshalb nur noch wenige Beschränkungen.

Über 130.000 Teilnehmer zählt der Pride in Taiwan – trotz Corona. Foto: Sam Yeh / AFP

16.09 Uhr: Italiens Regierung plant wegen der steil steigenden Corona-Zahlen eine weitere Verschärfung der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. Das bestätigten führende Kabinettsmitglieder am Samstag. Aktuell gebe es laufend neue Treffen in Rom für ein Dekret, „das mit Sicherheit noch restriktiver sein wird“, sagte Außenminister Luigi Di Maio der Zeitung „Il Foglio“.

Regierungschef Giuseppe Conte sagte bei derselben Veranstaltung in einem Videogespräch: „Die Regierung arbeitet daran, ob sie im Kampf gegen Covid-19 erneut eingreifen muss.“ Nach Medienberichten sind Lockdowns in Corona-Hotspots wie Mailand und in einigen Regionen im Gespräch. Losgehen könnte es nächste Woche.

Premier Conte sprach mit Blick auf Anti-Corona-Maßnahmen von einem nationalen Rahmen und verbesserten lokalen Antworten. Zu Schulschließungen sagte er am Samstag, Rom wolle sie vermeiden. Die obersten Ziele blieben jedoch Gesundheit und der Erhalt der Wirtschaft.

Unter anderem in der norditalienischen Lombardei mit der Hauptstadt Mailand ist die Lage so angespannt, dass nach Berichten ein Lockdown erwogen wird. Für Neapel, Genua und Turin würden strenge Sperren ebenfalls geprüft, hieß es.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Spanien und Italien

15.14 Uhr: Proteste gegen Corona-Ausgangsbeschränkungen sind in Spanien und Italien in Gewalt ausgeartet. Ein AFP-Korrespondent in Barcelona berichtete von Demonstranten, die am Freitagabend Steine und Gegenstände auf Polizeibeamte warfen und Mülltonnen in Brand setzten. Die Beamten reagierten mit dem Einsatz von Schlagstöcken. In Florenz schleuderten Protestierende Molotow-Cocktails, Flaschen und Steine. 20 Menschen wurden festgenommen.

Nach Angaben der spanischen Polizei nahmen etwa 700 Menschen an der Demonstration in Barcelona teil, 50 von ihnen waren demnach an der Gewalt beteiligt. Im gesamten Stadtzentrum waren Sirenen von Polizei und Feuerwehr zu hören. Während Sicherheitskräfte versuchten, die Demonstration aufzulösen, löschten Feuerwehrleute an mehreren Orten Brände.

Bei den Ausschreitungen wurden nach Polizeiangaben 20 Polizisten verletzt und zwölf Menschen festgenommen. Zudem seien mindestens zwei Geschäfte geplündert und mehrere Polizeiautos beschädigt worden.

Auch in der nordspanischen Stadt Burgos kam es bei Protesten zu Ausschreitungen. Die überwiegend jungen Demonstranten warfen mit Flaschen und Steinen nach den Einsatzkräften, wie die Website „Diario de Burgos“ berichtete.

Nahezu alle spanischen Regionen haben wegen der Corona-Pandemie ihre Grenzen geschlossen - in der Hoffnung, einen erneuten Lockdown zu verhindern. Doch in Katalonien gelten wegen der starken Ausbreitung des neuartigen Coronavirus seit Mitte Oktober besonders strenge Beschränkungen. Bars und Restaurants sind geschlossen, Bewohner der Region dürfen ihre Dörfer und Städte am Wochenende nicht verlassen. Die Polizei kontrollierte die Ausgangsbeschränkungen am Freitag intensiv.

Demonstranten in Barcelona rufen Parolen gegen die Regierung bei einem Protest gegen die neuen Anti-Corona-Maßnahmen. Foto: Emilio Morenatti / dpa

Corona: Donald Trump macht Ärzten Unterstellungen

15.00 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat kurz vor der Wahl den Ärzten unterstellt, sich an Corona-Patienten zu bereichern. „Unsere Ärzte bekommen mehr Geld, wenn jemand an Covid stirbt. Das ist euch klar, oder?“, sagte er an seine Anhänger gewandt bei einem Wahlkampfauftritt im umkämpften Bundesstaat Michigan am Freitag.

Dabei nahm der Präsident auch die Entwicklung in Deutschland in den Blick. „In den Medien heißt es immer: “Deutschland, Deutschland, Deutschland’„, sagte er. Deutschland habe aber eine “andere Zählweise„. “Wenn man in Deutschland herzkrank ist und im Sterben liegt, oder man hat Krebs und wird bald sterben, und dann bekommt man Covid – das passiert – dann machen wir Covid verantwortlich„, fügte der Präsident hinzu.

Donald Trump – Mehr zum US-Präsidenten

Sein nicht belegter Vorwurf gegen die Mediziner blieb nicht unwiderspochen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden warf dem Amtsinhaber erneut Versagen im Corona-Krisenmanagement vor.

Trump „wirft dem medizinischen Personal vor, Covid-Tote zu erfinden, um mehr Geld zu machen“, sagte Biden bei einem Wahlkampfautritt in Minnesota. „Ärzte und Pfleger gehen jeden Tag zur Arbeit und retten Menschenleben. Sie machen ihren Job. Donald Trump sollte aufhören, sie zu attackieren und seinen eigenen Job machen.“

Streit wegen fehlender Maske eskaliert – Mann mit Messer verletzt

13.21 Uhr: Ein Unbekannter ist in einer Berliner U-Bahn wegen seiner fehlenden Mund-Nasen-Bedeckung mit anderen Fahrgästen in Streit geraten und hat einen unbeteiligten Radfahrer verletzt. Laut Zeugenaussagen stieg der Mann am Freitagnachmittag in eine U-Bahn der Linie 3 am Thielplatz und wurde von mehreren Fahrgästen auf das Fehlen einer Maske angesprochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei daraufhin aggressiv geworden, habe die anderen Personen angeschrien und mit einem Messer herumgefuchtelt.

Den Angaben zufolge wechselte der aggressive Mann dann am Bahnhof Oscar-Helene-Heim den Waggon und lief auf einen 62-Jährigen zu, der mit seinem Fahrrad in der U-Bahn stand. Diesem soll der Unbekannte mehrfach in die Rippen gestoßen und mehrere Kopfstöße verpasst haben. Anschließend habe der Angreifer dem Radfahrer das Messer an die Kehle gehalten und ihn damit im Gesicht verletzt.

Touristen müssen Bayern bis 2. November verlassen

13.13 Uhr: Touristen müssen Hotels in Bayern wegen des Corona-Teil-Lockdowns spätestens am Vormittag des 2. November verlassen. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Griechische Regierung verhängt nächtliches Ausgangsverbot

13.09 Uhr: Die griechische Regierung hat am Samstag ein landesweites nächtliches Ausgangsverbot angekündigt, um die Ausbreitung von Corona zu verringern. „Nach einer langen Phase der Stabilität nehmen die Fälle auch in unserem Land exponentiell zu“, begründete Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis den Schritt in einer Videoansprache. „Unsere Wissenschaftler warnen davor, dass die neue Pandemie bald die Widerstandsfähigkeit des nationalen Gesundheitssystems erschüttern wird.“

Das Ausgangsverbot zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr morgens soll am kommenden Dienstag in Kraft treten. Zudem wird von Dienstag an im ganzen Land Maskenpflicht gelten. In sogenannten roten Zonen, in denen die Corona-Zahlen hoch sind, müssen zudem Restaurants, Bars, kulturelle und andere Freizeiteinrichtungen schließen. Das betrifft auch die Region Attika samt der Hauptstadt Athen.

Mehr als 20.000 Corona-Neuinfektionen in Belgien

12.53 Uhr: Erstmals sind in Belgien mehr als 20.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines einzigen Tages registriert worden. Nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde Sciensano vom Samstag wurden am vergangenen Dienstag insgesamt 21 448 Corona-Fälle gezählt. Für die folgenden Tage liegen noch keine konsolidierten Zahlen vor.

Innerhalb der EU gehört Belgien mit seinen gut 11 Millionen Einwohnern derzeit zu den Ländern mit den meisten registrierten Infektionen im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße. Im Vergleich zu Deutschland liegen die Werte um ein Vielfaches höher.

Aufgrund der dramatischen Lage sollen von kommender Woche an verschärfte Einschränkungen gelten. So müssen die meisten Geschäfte wieder schließen. Die Leute dürfen noch weniger Kontakte haben als bisher. Zuhause darf man nur noch einen einzigen Besucher pro Woche empfangen; bei Alleinstehenden sind es zwei. Nächtliche Ausgangssperren gelten ohnehin seit längeren. Auch Kneipen, Restaurants und Cafés sind bereits geschlossen.

Belgien: Eine Patrouille der Antwerpener Polizei kontrolliert Personen in öffentlichen Verkehrsmitteln, ob sie Masken tragen und genügend Abstand halten. Gemessen an der Einwohnerzahl zählt Belgien zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern in der Europäischen Union. Foto: Dirk Waem / dpa

Explosion in russischem Krankenhaus für Corona-Patienten

12.18 Uhr: An einem Krankenhaus für Corona-Patienten in Russland ist ein Tank mit medizinischem Sauerstoff explodiert. Videos zeigten, wie es am Samstag in der Stadt Tscheljabinsk am Ural eine gewaltige Detonation gab. Durch die Wucht wurden auch umliegende Häuser beschädigt, wie die Behörden mitteilten. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Die 160 Patienten seien in eine andere Klinik oder in ein Gebäude des städtischen Stadions gebracht worden.

Weshalb es zu der Explosion etwa 1500 Kilometer östlich von Moskau kam, war zunächst unklar. Die Behörden teilten der Staatsagentur Tass zufolge mit, dass die Ausrüstung zur Versorgung von Patienten mit Sauerstoff erst in den vergangenen Tagen installiert worden sei.

Helios-Chef gegen vorsorgliches Freihalten von Intensivbetten

11.33 Uhr: Der Chef der Helios-Kliniken, Francesco De Meo, hat sich dagegen ausgesprochen, vorsorglich Klinikbetten für Covid-19-Patienten frei zu halten. Im Frühjahr waren die Krankenhäuser dazu angehalten worden und hatten als Ausgleich eine Prämie erhalten.

„Wir waren weit davon weg, nicht genug freie Intensivkapazitäten zu haben“, sagte De Meo der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Unsere Krankenhäuser können ganz erheblich mehr an Covid-19 verkraften, als wir im März angenommen haben.“ Aus den Meldedaten der Krankenhäuser lasse sich eine Woche im Voraus ziemlich genau erkennen, wie viele schwere Covid-19-Fälle auf das Gesundheitssystem zukommen. „Diese Woche reicht uns, um das Krankenhausgeschehen komplett umzustellen.“

Schnelltests sollten auch bei Sterbe-Begleitung genutzt werden

10.48 Uhr: Bevor an diesem Montag Kulturbetriebe, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen für einen Monat schließen müssen, hat Kanzlerin Angela Merkel der Wirtschaft erneut Unterstützung zugesichert. „Wir lassen Unternehmen und Betriebe, die durch die aktuelle Krise unverschuldet in Schwierigkeiten gekommen sind, nicht allein“, sagte die CDU-Politikerin in ihrem am Samstag veröffentlichten Podcast. „Wir wollen schnell und unbürokratisch helfen.“ Am Mittwoch werde sie mit den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und der Industrie beraten, wie die Auswirkungen der Krise weiter abgefedert werden könnten.

Merkel rechtfertigte die harten Eingriffe der kommenden Wochen, gegen die Kultur- und Gastrobranche heftig protestieren: „Diese zweite Welle der Pandemie macht es erforderlich, schnell und konsequent zu handeln“, sagte sie. „Wir müssen den rapiden Anstieg der Infektionszahlen stoppen, bevor unser Gesundheitssystem überlastet ist.“ Aus Sicht der Wissenschaft sei klar, dass sich möglichst wenig Menschen begegnen sollten, die sich infizieren können.

Die Maßnahmen seien „hart“ und die Betroffenen wiesen zu Recht auf die großen Belastungen hin, räumte Merkel ein. Vielfach treffe es nun wieder Unternehmen, Selbstständige oder Vereine, die schon seit Beginn der Pandemie Umsatzeinbußen hinnehmen müssten. Die Kanzlerin verwies auf die zusätzlichen Hilfen von bis zu zehn Milliarden Euro für die betroffenen Bereiche und versicherte: „Die Bundesregierung wird weiterhin alles Notwendige tun, um die Lasten der Pandemie für die Wirtschaft und damit auch für die Arbeitsplätze und unseren Wohlstand zu begrenzen und gleichzeitig unser aller Gesundheit zu schützen.“

Schnelltests sollten auch bei Sterbe-Begleitung genutzt werden

10.01 Uhr: Die neuen Corona-Schnelltests sollten aus Sicht von Patientenschützern auch genutzt werden, um Sterbenden und Angehörigen einen gemeinsamen Abschied zu ermöglichen. „Niemals darf es erneut dazu kommen, dass sie voneinander isoliert und allein gelassen werden“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Bund und Länder seien gefordert, ausreichend Schnelltests für Menschen in der letzten Lebenszeit, Angehörige und Begleiter wie Seelsorger oder Hospizhelfer bereitzustellen. Der Trauermonat November müsse Mahnung dazu sein.

Ein Mann hält einen Schnelltest zur Erkennung des Coronavirus und ein Teststäbchen in einem Pflegeheim in der Region Hannover in den Händen. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

„Zehntausende Menschen leiden auch heute noch darunter, ihre Lieben in den letzten Tagen und Wochen nicht begleitet zu haben“, sagte Brysch mit Blick auf teils strikte Corona-Beschränkungen im Frühjahr. Auch deswegen müssten die Schnelltests die 12.000 Pflegeheime und knapp 2000 Krankenhäuser erreichen. Dies gelte auch für Sterbende, die daheim betreut werden. Bund und Länder hatten bekräftigt, dass Schnelltests als Ergänzung zu PCR-Tests vorrangig in der Pflege und Kliniken eingesetzt werden sollen, auch um Besuche zu erleichtern.

RKI meldet über 19.000 Neuinfektionen in Deutschland

8.32 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 19.059 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen hervor. Der bisherige Rekordwert vom Vortag lag bei 18.681 Fällen. Am Samstag vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter dem RKI 14.714 Neuinfektionen gemeldet.

Noch Ende September hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewarnt, dass es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben könnte. Die jetzigen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, da mittlerweile wesentlich mehr getestet wird und dadurch auch mehr Infektionen entdeckt werden.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 518.753 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Samstag um 103 auf insgesamt 10.452.

Scholz gegen Verlängerung der corona-bedingten Mehrwertsenkung

8.01 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Position bekräftigt, die befristete Mehrwertsteuersenkung auch wirklich zum Jahresende auslaufen zu lassen. „Gerade weil diese Steuersenkung sowie die vorübergehende Einführung der degressiven Abschreibung befristet worden sind, zeigen sie Wirkung. Die Konsumenten und die Unternehmen sollen nicht alle auf bessere Zeiten warten. Das ist das ganze Geheimnis des Erfolgs“, sagte der Vizekanzler der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Samstag). „Frau Merkel und ich sind uns einig, dass die Mehrwertsteuersenkung zum Jahresende ausläuft.“

Seit Juli gelten für ein halbes Jahr niedrigere Steuersätze: 16 statt 19 Prozent beziehungsweise 5 statt 7 Prozent. Damit will die Bundesregierung in der Corona-Krise den Konsum ankurbeln.

Großbritannien: Johnson erwägt wohl erneuten Lockdown

7.17 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson erwägt im Kampf gegen die Corona-Pandemie einem Zeitungsbericht zufolge nun doch einen neuen landesweiten Lockdown. Die „Times“ berichtete am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise, Johnson werde die neuen Maßnahmen am Montag bei einer Pressekonferenz verkünden. Dem Bericht zufolge soll dann alles geschlossen werden – bis auf lebensnotwendige Geschäfte, Schulen und Kindergärten.

Johnson hatte es nach dem ersten landesweiten Lockdown im März bisher abgelehnt, erneut so weitreichende Maßnahmen zu beschließen. Er setzt stattdessen auf ein dreistufigen Warnsystem und regionale Maßnahmen.

Großbritannien: Hinweise zur Einhaltung von Hygieneregeln in einer Fußgängerzone. Foto: Oli Scarff / AFP

Studie: Zahl der Corona-Toten könnte im November steigen

7.01 Uhr: In den kommenden Wochen werden einer Studie zufolge deutlich mehr Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektionen sterben als in den vergangenen Wochen. Modellrechnungen zeigten, dass die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 in Deutschland bereits Anfang November auf 500 bis 800 pro Woche zunehmen dürfte, sagte die Leiterin einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, Viola Priesemann. Möglicherweise falle der Anstieg sogar noch stärker aus.

Die bisher relativ niedrigen Zahlen von Todesfällen seien darauf zurückzuführen, dass sich bis Ende September überwiegend Menschen unter 60 Jahren mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben, erläutern die Wissenschaftler um Priesemann. Seitdem steige die Zahl der gemeldeten Infektionen auch bei Über-60-Jährigen. Dies führe mit einem Zeitverzug von etwa zwei Wochen auch zu einem Anstieg der Todesfälle. An der Studie beteiligten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zahlreicher deutscher Forschungseinrichtungen.

Das Team analysierte den Anstieg der gemeldeten Neuinfektionen nach Altersgruppen und ermittelte aus der beobachteten Sterblichkeit in der jeweiligen Altersgruppe, wie sich die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 entwickelt. „Nach einer umfangreichen Metastudie verzehnfacht sich die Sterblichkeitsrate bei einer Coronainfektion alle 20 Lebensjahre und erreicht um das 82 Lebensjahr rund 10 Prozent“, hieß es.

USA: Fast 100.000 Neuinfektionen – neuer Rekordwert

6.41 Uhr: Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages hat in den USA mit fast 100.000 kurz vor der Präsidentenwahl einen neuen Höchststand erreicht. Am Freitag wurden 99 321 Fälle verzeichnet, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorgeht. Das sind fast 11 000 mehr als noch am Vortag.

Insgesamt wurden nach JHU-Angaben in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie rund 9,05 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt. Etwa 229 700 Menschen starben bislang – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Bund und Länder wollen Covid-Patienten deutschlandweit verteilen

2.54 Uhr: Bei einer starken Zunahme von Intensivpatienten mit Covid-19-Erkrankung wollen Bund und Länder Patienten in Zukunft nicht nur regional, sondern deutschlandweit auf freie Kliniken verteilen. „Entwickelt sich eine Lage, die eine Verlegung über die Nachbarländer beziehungsweise angrenzende Regionen hinaus erforderlich macht, findet ein sogenanntes Kleeblattprinzip Anwendung“, heißt es im Konzept des Bundesinnenministeriums, das unserer Redaktion vorliegt. Lesen Sie mehr: Wie Covid-Patienten bundesweit verteilt werden sollen

Bund und Länder wollen Intensivpatienten mit Covid-19 in Zukunft nicht nur regional, sondern deutschlandweit auf freie Kliniken verteilen. Foto: Marcel Kusch / dpa

Ökonom: „Es mangelt der Bundesregierung an einer langfristigen Strategie“

2.03 Uhr: Ökonom Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), hat den Lockdown-Kurs der Bundesregierung gerügt. „Es mangelt der Bundesregierung an einer langfristigen Strategie. In den vergangenen sechs Monaten wurde es versäumt, digital aufzustocken und sich klare Konzepte zu überlegen“, sagte Hüther unserer Redaktion. Mehr dazu: Lockdown: Warum in der Wirtschaft dennoch Hoffnung herrscht

Touristen müssen Mecklenburg-Vorpommern bis 5. November verlassen

1.45 Uhr: Touristen müssen spätestens bis zum 5. November aus Mecklenburg-Vorpommern abreisen. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitagabend in Schwerin nach einer Kabinettssitzung an. Grundsätzlich dürften vom 2. November an für den restlichen Monat keine Gäste mehr für touristische Zwecke aufgenommen werden.

Brinkhaus fordert mehr Kompetenzen des Bundes bei Corona-Bekämpfung

1.14 Uhr: Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie fordert Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus die Übertragung von Länderkompetenzen auf den Bund. „Ein Landkreis ist kein Maßstab für die Lösung nationaler oder europäischer Katastrophen - ein Bundesland ist es auch nicht“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. Lesen Sie mehr: Brinkhaus: Corona-Lockerungen im Dezember nicht garantiert

Freitag, 30. Oktober: 256 neue Corona-Tote in Frankreich

21.52 Uhr: In Frankreich sind innerhalb von 24 Stunden 49.215 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Am Donnerstag waren es noch 47.637 Fälle innerhalb eines Tages gewesen. 256 Menschen starben an den Folgen einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf 36.565 Menschen.

WHO warnt vor Coronavirus-Langzeitfolgen

19.55 Uhr: Die Regierungschefs der Länder sollten bei ihren Verordnungen für den Teil-Lockdown im November aus Sicht der Bundesregierung nicht zu zögerlich sein. „Würden keine oder weniger einschneidende Maßnahmen getroffen, würde sich das Infektionsgeschehen rasant weiter verschärfen“, heißt es in einem Schreiben an die Länderchefs, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

„Dies würde zu einer starken Belastung des Gesundheitssystems sowie zu einer Zunahme von schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen in der Bevölkerung führen, wie dies auch in anderen Staaten zu sehen war und ist.“

Corona: Betroffene berichten von andauernden Symptomen

19.55 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor Spätfolgen von Coronavirus-Infektionen gewarnt. „Für eine bedeutende Zahl von Menschen hat dieses Virus eine Reihe ernsthafter Langzeitfolgen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitagabend in Genf.

Berichte über anhaltende Komplikationen nach Covid-19 gebe es von Krankenhauspatienten ebenso wie von daheim behandelten, jungen sowie alten Menschen. Zahlen dazu, wie viele Patienten betroffen sind, gibt es laut WHO noch nicht. „Besonders besorgniserregend ist die große Bandbreite an Symptomen, die sich im Laufe der Zeit verändern, oft überschneiden und jedes System im Körper betreffen können“, sagte Tedros.

Betroffene berichteten etwa von monatelang andauernden Symptomen wie starker Erschöpfung, Atemproblemen, Herzrasen oder Gedächtnisschwierigkeiten, die eine Rückkehr in den Beruf oder Alltag teils unmöglich machten. „Das unterstreicht, wie moralisch unzumutbar und undurchführbar die Strategie der sogenannten natürlichen Herdenimmunität ist“, sagte Tedros.

Wissenschaftler, die in einem Labor des Biotechnologie-Unternehmens Regeneron mit einem Bioreaktor an einem experimentellen Antikörper-Medikament gegen das neuartige Coronavirus arbeiten. Foto: - / dpa

Italien meldet neue Höchstzahl von 31.000 Corona-Infektionen binnen eines Tages

19.35 Uhr: Italien hat eine Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen gemeldet. 31.084 Fälle seien binnen eines Tages erfasst worden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Die Zahlen heizten die Debatte über strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie an. Erst am Sonntag hatte Regierungschef Giuseppe Conte neue landesweite Beschränkungen erlassen; unter anderem mussten Kinos und Theater schließen.

„Über 31.000 Fälle und 199 Tote. Ich stelle nur eine Frage: Worauf warten wir?“, schrieb der italienische Virologe Roberto Burioni im Kurznachrichtendienst Twitter und forderte neue Maßnahmen. Der Präsident des Gesundheitsinstituts ISS, Silvio Brusaferro, sagte, die Situation werde im ganzen Land schlimmer. Immer mehr Menschen müssten auf die Intensivstation verlegt werden.

„Ich kann nicht sagen, ob oder wann ein (vollständiger) Lockdown beschlossen wird“, sagte Italiens Notfallschutz-Beauftragter Domenico Arcuri. „Was uns besonders besorgt ist die Zahl der ins Krankenhaus eingelieferten Patienten“, fügte er hinzu.

Brandenburg fordert Touristen zur Abreise auf – Urlauber in Niedersachsen dürfen bleiben

18.31 Uhr: Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm hat angesichts der Corona-Pandemie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Freiheit gemahnt. „Freiheit eines Christenmenschen in Pandemie-Zeiten heißt sorgsam mit Gesundheitsrisiken umzugehen und gleichzeitig dafür einzutreten, dass Menschen keinen sozialen Tod sterben“, heißt es im Manuskript einer Predigt, die Bedford-Strohm am Freitag in Gotha hielt.

Der EKD-Ratsvorsitzende predigte dort am Vorabend des Reformationstages in einem Festgottesdienst anlässlich des Erscheinens von Martin Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, die vor 500 Jahren veröffentlicht worden war.

Corona: Brandenburg will Touristen zur Abreise auffordern

17.01 Uhr: Die Brandenburger Behörden haben Touristen, die sich in Hotels aufhalten, zur Abreise bis nächsten Mittwoch aufgefordert. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach der Sondersitzung des Kabinetts zu dem am Montag beginnenden Teil-Lockdown wegen der Corona-Pandemie mit. Es werde bis Ende November untersagt, Gäste zu touristischen Zwecken zu beherbergen.

Anders verhält es sich in Niedersachsen. Solange der Urlaub vor dem 2. November angetreten wurde, müssen ihn Touristen nicht abbrechen. Das geht aus der neuen Verordnung des Landes hervor.

In Mecklenburg-Vorpommern sollen Urlauber noch die kommenden Woche als Übergangsfrist zugestanden bekommen. Das berichtet der NDR mit Berufung auf Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Tourismusminister Harry Glawe (CDU).

Regeneron begrenzt Einsatz seines Anti-Covid-Mittels

16.46 Uhr: Das US-amerikanische Bio-Tech-Unternehmen Regeneron hat den Einsatz seines Anti-Covid-Mittels eingeschränkt. Das Unternehmen verwies bei der Bekanntmachung auf eine Studie des unabhängigen Expertengremiums IDMC, das eine Überprüfung der Testreihe nahelegte. Aktuell liege ein „möglicher Sicherheitshinweis“ des Expertengremiums über ein ungünstiges Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko des Regeneron-Mittels vor, erklärte das Unternehmen. Die Einschränkung bezieht sich nur auf die besonders stark vom neuartigen Coronavirus betroffenen Patienten, die auf eine intensive Sauerstoff-Beatmung angewiesen sind.

Nach seiner Corona-Infektion war Donald Trump mit dem Mittel von Regeneron behandelt worden. Der US-Präsident hatte das Mittel danach für seine Heilung verantwortlich gemacht und versprochen es allen Bürgern kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Polen vermeldet neuen Höchststand an Corona-Infektionen

16.15 Uhr: Polen hat den vierten Tag in Folge einen neuen Höchststand bei den Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden vermeldet. Das Gesundheitsministerium in Warschau vermeldete 21.629 positive Tests. Am stärksten betroffen war die Region um die Hauptstadt Warschau mit mehr als 3400 neuen Fällen. Im gleichen Zeitraum starben 202 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Spanien verhängt teilweisen Lockdown

14.53 Uhr: Die spanische Regierung hat für 13 der 17 inländischen Regionen einen teilweisen Lockdown verhängt. In Spanien werden dafür jedoch nicht Geschäfte und Kulturbetriebe geschlossen, sondern besonders stark von Corona betroffene Regionen abgeriegelt. Ein Großteil der 47,5 Millionen Einwohner Spaniens ist deswegen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

Wartezeiten auf Ergebnisse von Corona-Tests werden länger

14.21 Uhr: Das RKI hat auf längere Wartezeiten bei Corona-Tests hingewiesen, sollten die Fallzahlen weiter steigen. Viele Mitarbeiter in den Laboren würden bereits jetzt sieben Tage pro Woche arbeiten und die Kapazitäten seien fast ausgeschöpft.

Als Folge kann sich auch die Übermittlung von Ergebnissen verzögern. So berichtet die „Apotheken Umschau“ dass es bereits jetzt teilweise mehrere Tage dauere, bis getestete Personen über die Ergebnisse informiert werden. Und auch bei der Bereitstellung der Ergebnisse in der Corona-Warn-App kommt es mitunter zu (technischen) Problemen. Lesen Sie dazu: Corona-Test: So lange müssen Sie auf das Ergebnis warten

Schleswig Holstein setzt Urlaubern Frist zur Abreise

14.07 Uhr: Urlauber in Schleswig-Holstein müssen nun zügig die Koffer packen. Aufgrund der Beschlüsse der Konferenz der Ministerpräsidenten vom vergangenen Mittwoch hat die Regierung Schleswig-Holstein Touristen bis spätestens zum 2. November zur Abreise aufgefordert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Staatskanzlei hervor. Für die Nordsee-Inseln und Halligen eine Übergangsregelung bis zum 5. November aufgrund der begrenzten Kapazitäten von Fähren und Autozügen.

Touristen müssen Schleswig-Holstein bis zum 2. November verlassen. Für die Nordseeinseln wie Nordmarsch- Langeneß gilt eine Übergangsregelung bis zum 5. November. Foto: Pa / MARTIN ELSEN

Praxis-Angestellte beklagen zunehmend aggressive Kunden

14.04 Uhr: In der Corona-Pandemie beklagen sich Angestellte von Praxen zunehmend über aggressiv und fordernd auftretende Patienten. „Es liegt nicht in unserer Verantwortung, wenn es Lieferengpässe bei Impfstoffen gibt“, sagte die Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe (VMF), Hannelore König, in Bochum.

Sie bezog sich dabei auf Grippe- und Pneumokokken-Impfstoffe. Patientinnen und Patienten ließen teils ihren Frust an den Praxisteams ab. Die Mitarbeiter trügen zudem durch die zahlreichen Patientenkontakte ein erhöhtes Infektionsrisiko. „Viele Fachangestellte sind mittlerweile am Limit.“ Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Dirk Spelmeyer, sagte, typische Streitpunkte seien etwa lange besetzte Telefonleitungen oder Wunsch-Corona-Tests.

Hamburger Senat übernimmt Corona-Beschlüsse komplett

13.14 Uhr: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird das öffentliche Leben in Hamburg am Montag für vier Wochen teilweise heruntergefahren. Der rot-grüne Senat beschloss am Freitag weitreichende Beschränkungen für die Bürger, für Gastronomie, Kultur und Sport. Er setzt damit einen von Bund und Ländern vereinbarten Teil-Lockdown um.

Jens Spahn will nächstes Woche wieder im Ministerium arbeiten

13.07 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Anfang kommender Woche aus der Quarantäne wegen seiner Corona-Infektion zurückkehren. „Es geht mir – toi, toi, toi – ganz gut. Die Symptome sind zurückgegangen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag nach einer Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister, die er noch von zu Hause leitete. „Ich bin ab Montag dann auch wieder im Ministerium vor Ort.“ Spahn (40) war als erster Bundesminister positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie am 21. Oktober mitgeteilt worden war. Laut Ministerium hatten sich bei ihm Erkältungssymptome entwickelt.

NRW-Landtag stellt „epidemische Lage“ fest

13.03 Uhr: In einer Sondersitzung zur Corona-Krise hat der nordrhein-westfälische Landtag am Freitag erneut eine „epidemische Lage von landesweiter Bedeutung“ festgestellt. Damit hat die Landesregierung zunächst für weitere vier Wochen eine rechtliche Grundlage für außerordentliche staatliche Eingriffe zur Pandemiebekämpfung. Im Katastrophenfall dürfte etwa medizinisches Gerät beschlagnahmt werden.

Für die Verlängerung stimmten mit breiter Mehrheit die Regierungsfraktionen von CDU und FDP ebenso wie die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen bei Enthaltung der AfD. Die Feststellung ist diesmal auf nur einen Monat befristet worden. Grundsätzlich sieht das Infektionsschutzgesetz eine Frist von jeweils zwei Monaten vor. Zudem muss die Landesregierung den Landtag fortlaufend über die Entwicklung der pandemischen Lage und ihre Maßnahmen informieren.

Weitere Weihnachtsmärkte in Deutschland verschoben, verkleinert oder abgesagt

12.58 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie werden weitere Weihnachtsmärkte verschoben, stark verkleinert oder abgesagt. So stoppte die Stadt Eisenach in Thüringen am Freitag den für den 13. November geplanten Beginn ihres Weihnachtsmarktes. Ob im Dezember ein kleiner Markt mit einzelnen Buden möglich sei, stehe noch nicht fest.

Statt des Magdeburger Weihnachtsmarktes soll es eine „Magdeburger Weihnachtswelt“ ohne Alkohol und mit einem späteren Beginn Anfang Dezember geben. Voraussetzungen seien ein deutlich rückläufiges Infektionsgeschehen und gelockerte Corona-Beschränkungen, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Buden des „Magdeburger Weihnachtswelt“ sollten mit Abstand entlang der ohnehin geplanten „Magdeburger Lichterwelt“ mit großen Lichtskulpturen und -installationen aufgebaut werden.

Wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr viele Weihnachtsmärkte ausfallen. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Eine „Stadtweihnacht“ mit verteilten Marktständen im Stadtgebiet plant in diesem Jahr das unterfränkische Schweinfurt: Am Marktplatz soll es ein Winterdorf mit Essen und Getränken geben. In Würzburg plant die Stadt statt des üblichen Weihnachtsmarktes einen alkoholfreien Adventsmarkt ohne Speisen, der sich weitläufig verteilt.

Das Lichterspektakel „Christmas Garden“ im Botanischen Garten in Berlin-Lichterfelde fällt in diesem Jahr aus. Auch das Schwester-Event „Weihnachten im Tierpark“ findet in diesem Jahr nicht statt, wie es in einer Mitteilung der Deutschen Entertainment AG am Donnerstag hieß. Im „Christmas Garden“ wurden 2019 rund 150.000 Besucher gezählt, bei „Weihnachten im Tierpark“ rund 100.000.

Polen mit neuem Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

12.30 Uhr: Die Anzahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Polen den vierten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Das Gesundheitsministerium in Warschau vermeldete am Freitag 21.629 positive Tests innerhalb von 24 Stunden. Am stärksten betroffen war die Region um die Hauptstadt Warschau mit mehr als 3400 neuen Fällen. Im gleichen Zeitraum starben 202 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Polen 5351 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner. Polen wird von der Bundesregierung als Risikogebiet eingestuft.

Gündogan zu seiner Corona-Erkrankung: „Konnte mich kaum bewegen“

12.05 Uhr: Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan nimmt die Coronavirus-Pandemie nach dem Verlauf seiner eigenen Erkrankung noch ernster als zuvor. Dies sagte der 30-Jährige in einem Interview von RTL und ntv. „Mir ging es wirklich die ersten drei, vier Tage richtig schlecht. Ich konnte mich kaum bewegen, hatte Glieder-, Kopf- und Halsschmerzen und ein leichtes Druckgefühl im Brustbereich, was ich vorher noch nie so wirklich hatte“, schilderte Gündogan. Der Mittelfeldspieler von Manchester City war im September positiv auf das Virus getestet worden.

Sein Denken sei „jetzt auch ein bisschen anders, denn vorher habe ich das Ganze auch nicht so hart wahrgenommen“, sagte Gündogan. Bei den meisten infizierten Fußballprofis berichten die Vereine von milden Verläufen ohne Symptome. Bei Gündogan war dies anders, wie er auch nach seiner Rückkehr ins Training noch einmal bemerkt habe. „Gefühlt war ich nach den ersten 20 Minuten im Training schon platt und nachdem ich aus der Dusche kam, hat sich die Erschöpfung extrem angefühlt und als ich dann nach Hause kam nach den Trainingseinheiten, war es nicht unüblich, dass ich dann erstmal ein bis zwei Stunden geschlafen habe“, sagte der Nationalspieler. Der positive Corona-Test habe für Gündogan auch „eine psychische Belastung“ bedeutet.

Ilkay Gündogan geht nach seinem Tor zum 2:0 lächelnd über den Platz. Nach seiner Corona-Erkrankung ist er wieder im Einsatz. Foto: Guillaume Horcajuelo / dpa

Mitarbeiter in US-Stadt Boston kriegen bezahlte Pause für Coronatests

11.24 Uhr: Angesichts steigender Corona-Zahlen in den USA dürfen sich Mitarbeiter der US-Stadt Boston künftig während der Arbeitszeit auf das Virus testen lassen. „Wir bieten jedem berechtigten Angestellten der Stadt alle 14 Tage eine bezahlte Stunde an, um sich während der Arbeitszeit testen zu lassen“, sagte Bürgermeister Marty Walsh am Donnerstag (Ortszeit) zu einer entsprechenden Test-Initiative der Ostküstenstadt im US-Bundesstaat Massachusetts.

Die Aktion solle möglichst viele der mehr als 600.000 Bürger ermutigen, sich auch ohne Krankheitssymptome regelmäßig testen zu lassen. „Wir wollen proaktiv sein“, sagte Walsh. Man wisse, dass sich das Virus auch unter Menschen verbreite, die keine Symptome hätten. „Durch einen Test können Sie sich und ihre Familie schützen“, so der Bürgermeister.

Wirtschaft der Eurozone wieder im Wachstum

11.06 Uhr: Die Wirtschaft der Eurozone ist im Sommer nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr stark gewachsen. Die Wirtschaftsleistung (BIP) lag im dritten Quartal 12,7 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten zwar mit einer kräftigen Erholung gerechnet, im Schnitt aber lediglich einen Zuwachs um 9,6 Prozent erwartet.

In der Europäischen Union (EU) betrug das Wirtschaftswachstum im Sommer laut Eurostat 12,1 Prozent. Sowohl im Euroraum als auch in der EU wurden die stärksten Zuwächse seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1995 gemessen. Allerdings wiegt die Krise schwer, wie der Vorjahresvergleich zeigt: Gegenüber Sommer 2019 lag die Wirtschaftsleistung im Euroraum 4,3 Prozent niedriger, in der EU waren es 3,9 Prozent weniger.

Bundesregierung erklärt fast ganz Österreich und Italien zu Risikogebieten

10.30 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Liste der Corona-Risikogebiete in Europa erneut deutlich ausgeweitet. Unter anderem werden seit Freitag der Vatikan sowie ganz Österreich bis auf die Gemeinden Jungholz und Mittelberg/Kleinwalsertal als Risikogebiete ausgewiesen.

Auch ganz Bulgarien, Kroatien und Slowenien werden in dieser Kategorie geführt, ebenso wie Monaco, Ungarn, Zypern und San Marino. Italien gilt nun mit Ausnahme der Region Kalabrien ebenfalls komplett als Risikogebiet.

Das RKI nahm erneut weitere europäische Regionen in die Liste auf, etwa in Schweden, Portugal, Dänemark und Griechenland. Dagegen wurde die Region Jogeva in Estland von der Liste gestrichen. Die Risikogebiete sind ab Sonntag um Mitternacht wirksam.

Papst Franziskus eitet die Zeremonie der Via Crucis - oder Kreuzweg - auf dem Petersplatz, der nach dem italienischen Verbot von Versammlungen zur Eindämmung der Coronavirus-Infektion von den Gläubigen leer ist. Foto: Andrew Medichini / dpa

Deutsche Wirtschaft nach coronabedingtem Absturz auf Erholungskurs

10.04 Uhr: Die deutsche Wirtschaft ist nach dem coronabedingten Absturz im Frühjahr auf Erholungskurs. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal kräftig um 8,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Vergleich zum vierten Quartal 2019, dem Vierteljahr vor der globalen Corona-Krise, lag das BIP jedoch um 4,2 Prozent niedriger.

9.23 Uhr: Eine aktuelle Studie des Helmholtz Zentrums München kommt zu dem Ergebnis, dass sechsmal mehr Kinder und Jugendliche in Bayern mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert waren als gemeldet. Mehr dazu: Sechsmal mehr Kinder und Jugendliche infiziert als bekannt

Israel plant weitere Lockerungen – Infektionszahlen sinken weiter

8.45 Uhr: Knapp zwei Wochen nach ersten Lockerungen von Israels zweitem Corona-Lockdown sind weitere Erleichterungen geplant. Das sogenannte Corona-Kabinett beschloss in der Nacht zum Freitag die Öffnung der Grundschulen für die 1. bis 4. Klasse, allerdings unter Einschränkungen. Von Sonntag an dürfen auch Ferienwohnungen wieder geöffnet werden. In Gebetshäusern können sich bis zu zehn Menschen versammeln und draußen bis zu 20. Auch Friseur- und Kosmetiksalons dürfen dann wieder einzelne Kunden empfangen.

Straßengeschäfte sollen aber erst eine Woche später geöffnet werden. Sollten die durchschnittlichen Corona-Fallzahlen schon vorher auf rund 500 am Tag fallen, wird schon früher geöffnet. Auch nach den ersten Lockerungen in Israel waren die Infektionszahlen weiter gesunken. Am Freitag verzeichnete das Gesundheitsministerium 630 neue Fälle. Vor einem Monat waren es noch mehr als 9000 am Tag gewesen.

Nach ersten Lockerungen des strengen Corona-Lockdowns in Israel waren die Fallzahlen trotzdem weiter gesunken. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Armin Laschet ohne Mund-Nasen-Schutz im Flugzeug?

8.33 Uhr: Laut einem „Bild“-Bericht hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet nur kurz nach einer Pressekonferenz zur Corona-Krise auf einem Flug von Köln-Bonn nach Berlin seinen Mund-Nasen-Schutz abgenommen.

Das Foto, das ein Fluggast aufgenommen haben soll, zeigt Laschet im Flieger im Gespräch mit seinem Sprecher Christian Wiermer. Die Maske des Ministerpräsidenten hängt von einem Ohr, bedeckt jedoch nicht – wie vorgeschrieben – Mund und Nase. Wie der Zeuge der „Bild“ erzählte, habe Laschet zum Start und zur Landung die Maske ordnungsgemäß getragen, sie aber zwischendurch abgenommen.

Auf „Bild“-Anfrage habe Laschets Staatskanzlei die Vorwürfe des Fluggastes dementiert. Der Ministerpräsident habe die Maske nur „für einen kurzzeitigen Moment zum Verzehr von Speisen und Getränken“ abgenommen.

Flixbus stellt Betrieb wegen Corona-Beschränkungen vorübergehend ein

6.30 Uhr: Der Fernreise-Anbieter Flixbus stellt aufgrund der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen seinen Betrieb vorübergehend ein. Der Mitgründer und Geschäftsführer von FlixMobility, André Schwämmlein, verwies in der „Welt am Sonntag“ auf die von der Politik gewünschten Reiseeinschränkungen.

„Deswegen fahren wir unseren Bus- und Zugbetrieb jetzt im November auch komplett runter in der Hoffnung, an Weihnachten mit Flixbus für unsere Kunden im Einsatz sein zu können. Flixtrain macht vorübergehend Winterpause.“.Schon im Frühjahr hatte das Unternehmen angesichts der Corona-Auflagen vorübergehend keine Fahrten mehr angeboten. Mehr dazu: Flixbus stellt wegen Corona Fahrten im November ein

Europa kämpft weiter gegen das Coronavirus

5.40 Uhr: Die Länder der Europäischen Union beraten heute weiter über ihre Anstrengungen im Kampf gegen das Coronavirus. Nach dem Videogipfel der Staats- und Regierungschefs gestern Abend schalten sich nun die EU-Gesundheitsminister zusammen. Thema ist unter anderem eine mögliche Stärkung der Weltgesundheitsorganisation WHO. In Frankreich sind unterdessen um Mitternacht weitgehende Ausgangsbeschränkungen für die Bürger in Kraft getreten, in Italien sind für heute neue Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung geplant. Fast alle EU-Staaten verzeichnen inzwischen stark steigende Infektionszahlen.

Erstmals mehr als 90.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

2.30 Uhr: Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 91.295 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde zum ersten Mal die Schwelle von 90.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gebrochen.

Zuletzt breitete sich das neuartige Virus vor allem im Norden und Mittleren Westen der USA stark aus. Die Gesamtzahl der verzeichneten Ansteckungsfälle in den Vereinigen Staaten stieg nach Angaben der Universität inzwischen auf 8,94 Millionen. In absoluten Zahlen sind die USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

In New York stehen Bürgerinnen und Bürger an, um sich testen zu lassen. Foto: David Dee Delgado / AFP

Donnerstag, 29. Oktober: Trump will nie wieder einen Lockdown verhängen

US-Präsident Donald Trump hat ungeachtet weiter steigender Coronavirus-Infektionen neue weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den USA ausgeschlossen. „Wir werden nie wieder einen Lockdown machen“, verkündete Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida.

hat ungeachtet weiter steigender Coronavirus-Infektionen neue weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den USA ausgeschlossen. „Wir werden nie wieder einen Lockdown machen“, verkündete Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida. Frankreich macht als Teil des neuen Lockdowns die Arbeit von zu Hause zur Pflicht. Ausnahmen seien nur dann zulässig, wenn es technisch nicht anderes gehe, erklärt Arbeitsministerin Elisabeth Borne.

Mit den neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie müssen auch die Museen in Deutschland schließen.

in Deutschland schließen. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL Deutschland halten 50 Prozent der Befragte n die von der Politik beschlossenen Maßnahmen zu Eindämmung der Corona-Pandemie für angemessen.

n die von der Politik beschlossenen für angemessen. Die nationale Behörde für öffentliche Gesundheit in Schweden hat einen freiwilligen Lockdown für Stockholm und weitere Regionen des skandinavischen Landes ausgesprochen. Der Beschluss sei in Absprache mit Virologen getroffen worden.

für Stockholm und weitere Regionen des skandinavischen Landes ausgesprochen. Der Beschluss sei in Absprache mit Virologen getroffen worden. Im Kampf gegen das Coronavirus werden in Bayern ab dem 2. November noch strengere Kontaktbeschränkungen gelten als von Bund und Ländern vereinbart – nämlich ausdrücklich auch in Privaträumen.

gelten als von Bund und Ländern vereinbart – nämlich ausdrücklich auch in Privaträumen. Antigen-Schnelltests sollen in der zweiten Corona-Welle Infektionsausbrüche in Alten- und Pflegeeinrichtungen verhindern. Seit Mitte Oktober haben Heime und Kliniken bundesweit die Möglichkeit, dieses Verfahren zu nutzen und abzurechnen.

Antigen-Schnelltests sollen in der zweiten Corona-Welle Infektionsausbrüche in verhindern. Seit Mitte Oktober haben Heime und Kliniken bundesweit die Möglichkeit, dieses Verfahren zu nutzen und abzurechnen. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr könnten die neuen Corona-Beschränkungen für viele Gastrobetriebe die Insolvenz bedeuten, warnt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr könnten die neuen Corona-Beschränkungen für viele Gastrobetriebe die Insolvenz bedeuten, warnt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Kanzlerin Angela Merkel hat eine Regierungserklärung im Bundestag gehalten, in der sie die neuen Corona-Maßnahmen erläuterte. Im Anschluss kam es zu heftigen Debatten und Kritik. Lesen Sie auch: Merkels Regierungserklärung im Bundestag von AfD gestört

Merkels Regierungserklärung im Bundestag von AfD gestört Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am RKI rechnet mit Konflikten um die gerechte Zuteilung bei anfangs knappen Impfstoffen. Was der Virologe ansonsten zur Corona-Krise und Impfungen sagt, lesen Sie hier: Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022

Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022 Die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel warnt angesichts der Corona-Krise vor einer Pleitewelle in der Gastronomie. Lesen Sie dazu unseren Ratgeber: In Geldnot wegen Corona? Hier könnte es Hilfe geben

Mittwoch, 28. Oktober: Algeriens Präsident für medizinische Behandlung nach Deutschland gebracht

Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune ist nach einem Corona-Verdacht bei mehreren seiner Mitarbeiter für eine medizinische Behandlung nach Deutschland gebracht worden.

Mit Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land verschärft Frankreich seinen Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie. Lesen Sie dazu: Corona-Pandemie gerät in Frankreich außer Kontrolle

seinen Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie. Corona-Pandemie gerät in Frankreich außer Kontrolle Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mit dem Einsatz tausender Bundespolizisten die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überwachen. Dabei geht es auch um die Schleierfahndung, mit der die Einhaltung der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten überprüft werden soll. Die Schleierfahndung werde an allen deutschen Grenzen in einem Radius von 30 Kilometern intensiviert, sagte Seehofer der „Bild“-Zeitung.

(CSU) will mit dem Einsatz die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überwachen. Dabei geht es auch um die Schleierfahndung, mit der die Einhaltung der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten überprüft werden soll. Die Schleierfahndung werde an allen deutschen Grenzen in einem Radius von 30 Kilometern intensiviert, sagte Seehofer der „Bild“-Zeitung. Es solle „verdachtsunabhängige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich“ geben, beschlossen auch die 16 Länderregierungschefs bei ihrer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. „Wir werden verstärkt überwachen, auch durch Bundespolizei“, sagte Merkel. Es solle aber keine Grenzkontrollen geben.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat die neuen Corona-Beschlüsse als bitter bezeichnet. Das Verbot aller touristischen Übernachtungen komme einer faktischen Schließung gleich, erklärte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.

Wir starten einen neuen Corona-News-Ticker. Ältere Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in unserem vorherigen Newsblog.

Corona – Mehr Infos zum Thema