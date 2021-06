Die Regierung von Mallorca warnt nach Massenansteckungen Touristen davor, die Regeln zu brechen. Weitere Nachrichten im Corona-Blog.

Das RKI meldet erneut weniger Corona-Fälle als noch vor einer Woche

Mallorca warnt nach Massenansteckungen Touristen davor, Regeln zu brechen

Die Neuinfektionszahlen in Spanien steigen wieder stärker

In Bayern fällt die Maskenpflicht fällt an Schulen

Maas verteidigt Lockerung der Corona-Reisewarnungen

Laut RKI-Chef Wieler lag der Anteil der Delta-Variante am Montag bei 36 Prozent

Berlin. Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich immer weiter aus - auch in Deutschland. Wie Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts, am Montag bekannt gab, habe der Anteil der hochinfektiösen Mutation in der dritten Juniwoche bereits bei 36 Prozent gelegen. Damit hat sich der Anteil in der 24. Kalenderwoche (bis 20. Juni) gegenüber der Vorwoche mehr als verdoppelt. Da die Daten nun schon ein paar Tage alt sind, sei sogar von einem Anteil von 50 Prozent auszugehen.

In Portugal und Großbritannien dominiert Delta bereits, auch Südafrika wird von der Corona-Mutation dominiert. Portugal gilt sei diesem Dienstag als Virusvariantengebiet. Das bedeutet, dass Menschen mit vollständiger Corona-Impfung nach ihrer Einreise in Quarantäne müssen. Die Verbreitung der Variante sorgt besonders in der Urlaubssaison für Debatten. Bund und Länder legten am Montag fest, dass es vorerst keine schärferen Corona-Regeln bei der Einreise oder Rückkehr nach Deutschland geben soll.

Andere Länder ziehen hingegen die Notbremse. Spanien und Portugal führten die bereits außer Kraft gesetzte Testpflicht für britische Touristen wieder ein. Die Balearen-Insel Mallorca verschärft die Einreiseregeln für Gruppen nach einem Corona-Massenausbruch nach einer Abschlussfahrt spanischer Schüler.





RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen: Inzidenz bleibt einstellig

Nach den jüngsten Angaben des RKI wurden binnen eines Tages 404 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 57 Todesfälle registriert. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren 455 Neuansteckungen sowie 77 Todesfälle verzeichnet worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut zurückgegangen und liegt nun bei 5,4 (Vortag: 5,6). Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Dienstag, 29. Juni: Söder kritisiert Uefa-Entscheidung zu Zuschauerzahlen

16.20 Uhr: Wenn heute Deutschland bei der Fußball-EM auf England trifft, können bis zu 45.000 Zuschauer die Partie im Wembley-Stadion mitverfolgen. Aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kommen diese Freiheiten zu früh: "Das, was die Uefa jetzt macht, ist für mich nicht akzeptabel, dass einfach irgendwelche Zuschauerzahlen so imaginär erhöht werden, ohne Sinn und Zweck, dass dann sozusagen durch ganz Europa hier die Möglichkeit von Verbreitung besteht."

Zudem widerspreche ein solches Handeln dem Grundgedanken einer "EM mit Freude und Vorsicht zugleich und einer EM mit gutem Gewissen".

Nach Massenansteckung von Schülern: Mallorca will keine Regelbrecher

14.49 Uhr: Mallorca hat nach der Ansteckung von rund tausend spanischen Schülern mit dem Coronavirus bei Abiturfahrten eine klare Warnung an alle Besucher gerichtet. Wer sich danebenbenehmen und damit die Gesundheit und die Wirtschaft auf den Inseln gefährden wolle, solle lieber gleich zu Hause bleiben, sagte Regionalregierungschefin Francina Armengol.

"Wer unsere Inseln besucht, muss sich ebenso verantwortungsvoll verhalten, wie das die Einheimischen tun", wurde sie am Dienstag von der "Mallorca Zeitung" zitiert. Junge Leute hatten sich mutmaßlich auf einer Fähre sowie bei Partys in Hotelzimmern und an Stränden sowie einem Konzert in der Stierkampfarena von Palma angesteckt, schrieb die Zeitung "El País".

Touristen halten sich am Strand von Arenal in Palma de Mallorca auf. Foto: dpa

Deutlich erhöhte Sterberate in Pflegeheimen

14.14 Uhr: Die Sterblichkeit in deutschen Pflegeheimen ist während der ersten beiden Wellen der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. Bereits rund drei Wochen nach Beginn des ersten Lockdowns im April vergangenen Jahres lag sie um 20 Prozent höher als im Schnitt der Vorjahre, wie aus dem in Berlin veröffentlichten Pflegereport der AOK hervorgeht. Am höchsten war die Übersterblichkeit dem Bericht zufolge am Jahresende, so habe sie in der Weihnachtswoche 80 Prozent betragen.

Infektionszahlen in Spanien steigen wieder stärker

14.11 Uhr: Wochenlang sanken in Spanien die Corona-Neuinfektionszahlen. Nun scheint sich dieser Trend zu wandeln. Am Dienstag meldete Spanien mehr als 10.000 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 59,4.

Bayern lockert Corona-Regeln - Maskenpflicht fällt an allen Schulen

13.31 Uhr: In Bayern entfällt künftig an sämtlichen Schulen die Maskenpflicht. Nach den bayerischen Grundschülern müssen auch Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen am Sitzplatz keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, sofern die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter 25 liegt. Das hat das bayerische Kabinett am Dienstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anschließend mitteilte. Es solle dabei empfohlen werden, dreimal statt zweimal pro Woche einen Corona-Test zu machen.

Außerdem lockert Bayern die Corona-Schutzmaßnahmen für Kultur- und Sportveranstaltungen weiter. Unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte sind im Freien statt bisher 500 künftig bis zu 1500 Zuschauer erlaubt, davon bis zu 200 auf Stehplätzen mit Mindestabstand.

Bayern lockert Corona-Regeln - Maskenpflicht fällt an allen Schulen Foto: Gregor Fischer / picture alliance/dpa

Millionen Australier im Lockdown - Angst vor Delta-Variante

13.23 Uhr: Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Australien müssen immer mehr Landesteile in einen Lockdown. Mehr als zehn Millionen der insgesamt 25 Millionen Bürger seien jetzt von Ausgangsbeschränkungen betroffen, berichtete die Zeitung "The Australian" am Dienstag. Nach Sydney an der Ostküste und Darwin im Norden wurden auch in Perth an der Westküste und Brisbane im tropischen Queensland mehrere neue Fälle gemeldet. Bis auf wenige Ausnahmen müssen die Menschen dort nun zuhause bleiben.

Auch andere Regionen von Queensland, die vor der Corona-Pandemie Touristen aus aller Welt anlockten, müssen zunächst bis Freitag in einen Lockdown, darunter die Gold Coast, Townsville und Noosa, wie die Regionalregierung ankündigte. Zudem wurden wieder weitreichende Reisebeschränkungen innerhalb Australiens verhängt.

Humanitäres EU-Aufnahmeprogramm durch Corona ausgebremst

13.13 Uhr: Die Corona-Pandemie hat das humanitäre Aufnahmeprogramme der EU im vergangenen Jahr deutlich ausgebremst. Die Zahl der Flüchtlinge, die 2020 in europäische Staaten umgesiedelt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um 58 Prozent zurückgegangen, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der EU-Asylagentur Easo hervorgeht. Die meisten der EU-Plus-Staaten, zu denen auch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz gehören, hätten ihre Quoten nicht erfüllt.

Nach Deutschland wurden dem Bericht zufolge 1685 Menschen aus Drittstaaten umgesiedelt - ein Rückgang um 66 Prozent. Der überwiegende Teil von ihnen kam aus Syrien. In dem EU-Programm erklären die Staaten, wie viele Flüchtlinge aus welchen Staaten sie freiwillig aufnehmen würden.

Britischer Corona-Experte bedrängt: Video sorgt für Empörung

13.05 Uhr: In Großbritannien sorgt ein Video für Empörung, das zeigt, wie Corona-Regierungsberater Chris Whitty von Betrunkenen belästigt wird. In der knapp 20-sekündigen Aufnahme ist zu sehen, wie zwei Männer versuchen, den Epidemiologen zu einem Selfie zu zwingen, ihn festhalten und herumschreien. Whitty ist sichtlich gestresst und versucht, sich loszureißen - was ihm schließlich auch gelingt. Die Szene wurde in der Nähe des Regierungssitzes Downing Street in London aufgenommen.

Auf den sozialen Netzwerken verbreitete sich das Video schnell. Premierminister Boris Johnson zeigte sich auf Twitter schockiert über eine solch "verabscheuungswürdige Belästigung". Die beiden Männer bezeichnete er als "Verbrecher". "Unsere hart arbeitenden Staatsdiener sollten dieser Art von Einschüchterung auf unseren Straßen nicht ausgesetzt sein und wir werden das nicht tolerieren", so der konservative Politiker. Scotland Yard teilte mit, alle Beteiligten seien vernommen worden. Nun werde ermittelt.Whitty spielt in Großbritannien in der öffentlichen Wahrnehmung eine ähnliche Rolle spielt wie Christian Drosten in Deutschland.

Außenminister kritisiert "Impfstoff-Diplomatie"Russlands und Chinas

12.55 Uhr: Vor einem Treffen der Außen- und Entwicklungsminister der G20-Staaten am Dienstag im süditalienischen Matera hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) einen gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie angemahnt. Die G20 als Staatengruppe stellten eine Möglichkeit dar, in Zeiten globaler Krisen international geschlossen zu handeln, sagte Maas.

Mit Blick auf Russland und China hob der Bundesaußenminister hervor, es solle bei dem Treffen auch thematisiert werden, "dass wir von deren Impfstoff-Diplomatie nichts halten". Es dürfe nicht um "kurzfristige geostrategische Vorteile" gehen. "Jeder von uns wird erst dann sicher sein, wenn wir alle sicher sind."

Außenminister Heiko Maas (SPD). Foto: Kay Nietfeld / dpa

Russland meldet höchste Zahl an neuen Corona-Todesfällen seit Pandemie-Beginn

12.41 Uhr: In Russland sind so viele Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Registriert wurden 652 neue Todesfälle und mehr als 20.000 Neuinfektionen, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Grund der dramatischen Entwicklung ist die Delta-Variante des Coronavirus, die deutlich ansteckender ist als bisherige Varianten. Zudem geht die Impfkampagne nur stockend voran, weil viele Russen sich einer Impfung verweigern.

Nicht nur ganz Russland, sondern auch einzelne Städte verzeichneten erneut traurige Rekorde. So starben in St. Petersburg 119 Menschen, auch dies die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Trotzdem soll in der zweitgrößten Metropole des Landes am Freitag vor zehntausenden Zuschauern eines der Viertelfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft stattfinden.

Hohe Schäden durch Subventionsbetrug in der Corona-Pandemie

12.34 Uhr: Der Subventionsbetrug hat in der Corona-Pandemie massiv zugenommen. Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte im vergangenen Jahr 7585 Fälle von Subventionsbetrug, nach 318 Delikten im Jahr 2019. Missbräuchlich beantragte Corona-Soforthilfen hätten dabei einen Großteil der deutlichen Steigerung ausgemacht, sagte ein BKA-Sprecher am Dienstag in Wiesbaden. Durch die Auszahlung von betrügerisch erlangten staatlichen Unterstützungsleistungen sei im Jahr 2020 ein Schaden von insgesamt 151,3 Millionen Euro entstanden.

Erstmals seit dem Jahr 2017 sei die Zahl der polizeilich erfassten Fälle von Wirtschaftskriminalität insgesamt wieder gestiegen, berichtete das BKA. 49 174 Fälle seien im Jahr 2020 registriert worden, was einem Zuwachs von 21,5 Prozent im Jahresvergleich entspreche. 28.509 Tatverdächtige hätten ermittelt werden können, nach 22.290 Personen im Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote lag den Angaben nach bei 91,5 Prozent und damit auf dem Niveau der vergangenen Jahre.

Maas verteidigt Lockerung der Corona-Reisewarnungen

12.22 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat die für Donnerstag geplante Aufhebung der pauschalen Reisewarnung für alle Corona-Risikogebiete verteidigt. „Die Zeit der Pauschalbeurteilungen muss vorbei sein“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande des G20-Außenministertreffens im italienischen Matera. „Dort, wo es positive Entwicklungen gibt, gibt es auch keinen Grund, Restriktionen aufrechtzuerhalten.“

Die Bundesregierung hatte bereits vor knapp drei Wochen entschieden, die Reisewarnung für alle Risikogebiete mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) zum 1. Juli aufzuheben. Das betrifft mehr als 80 Länder weltweit. Außerdem will die Regierung dann nicht mehr pauschal von touristischen Reisen ins Ausland abraten. Für EU-Länder sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz, die nicht mehr als Risikogebiet eingestuft sind, wird künftig in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts nur noch "um besondere Vorsicht gebeten". Das betrifft zum Beispiel Italien, Österreich, Griechenland und große Teile Spaniens.

Bitkom warnt vor Cyberangriffen beim Wechsel vom Homeoffice ins Büro

12.21 Uhr: Der Digitalverband Bitkom hat angesichts der bevorstehenden Rückkehr vieler Arbeitnehmer aus dem Homeoffice ins Büro vor Angriffen durch Cyberkriminelle gewarnt. Kriminelle könnten versuchen, Anmeldedaten mit Phishing-Mails abzugreifen, erklärte der Verband am Dienstag. Bitkom mahnte Mitarbeiter und Unternehmen zur Vorsicht. Hintergrund der Warnungen ist, dass Ende Juni die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführte Homeoffice-Pflicht in Deutschland endet.

Bitkom warnt vor Cyberangriffen beim Wechsel vom Homeoffice ins Büro. Foto: Felix Kästle/dpa

Bitkom-Experte Sebastian Artz warnte davor, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Rückkehr ins Büro vermeintliche E-Mails vom IT-Chef ihrer Firma bekommen könnten, in denen ein Link auf neue Vorsichtsmaßnahmen des Unternehmens verweise. „Um auf diese Dokumente zugreifen zu können, müssen Mitarbeitende dann ihr Passwort eingeben - in Wahrheit sollen so die Zugangsdaten abgegriffen werden“, erklärte Artz.

Er mahnte, die Beschäftigten für solche Gefahren zu sensibilisieren. Auch vermeintlich vertrauenswürdige Mails müssten kritisch hinterfragt werden. Dazu zähle, "bei Verdachtsmomenten die Absenderadresse zu verifizieren und auf wirre Buchstabenfolgen oder vertauschte Zeichen zu prüfen". Betroffene sollten auf jeden Fall "nie unüberlegt auf Links oder Dateianhänge klicken". Falls dies doch geschehe, müssten schnellstmöglich die Sicherheitsverantwortlichen informiert werden.

Südtirol will Impfgegner von Corona-Immunisierung überzeugen

12.14 Uhr: Die Provinzregierung im norditalienischen Südtirol versucht im Kampf gegen die Krankheit Covid-19, zahlreiche Impfgegner von einer Immunisierung zu überzeugen. "Wir wussten, dass wir ein Gebiet sind, in dem die Ansichten von Impfgegnern verwurzelter sind. Man spürt den Einfluss des deutschsprachigen Raumes", sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher im Interview der Zeitung "Corriere della Sera" (Dienstag). Nun müsse man einen kulturellen Kampf gewinnen. Der Zeitung zufolge hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung noch nicht die erste Impfung gegen die Viruskrankheit erhalten.

Südtirol war laut Kompatscher sehr gut in die Kampagne gestartet, was zeige, dass es logistisch perfekt funktioniere. Das Problem seien jetzt die Menschen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren und die Jüngeren. Vor allem diejenigen, die zwar nicht ideologisch gegen eine Impfung seien, aber wegen der niedrigen Infektionszahlen damit warten wollten, müssten überzeugt werden.

Israel: Corona-Neuinfektionen steigen weiter an

12.03 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel steigt weiter. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, binnen 24 Stunden seien 283 neue Fälle gemeldet worden. Dies ist die höchste Zahl seit April. Die Zahl der Schwerkranken blieb mit 21 vorerst stabil, es gab auch seit mehreren Tagen keine neuen Todesfälle.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett bekräftigte am Dienstag bei einem Besuch in einem Impfzentrum in Cholon bei Tel Aviv seinen Aufruf an Jugendliche, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Er sagte, erstmals seit mehreren Monaten sei am Vortag wieder eine deutlich höhere Zahl von rund 18.000 Impfungen verabreicht worden. Israel befinde sich in einem "Wettlauf gegen die Zeit", weil der im Land verfügbare Impfstoff nur noch bis Ende Juli haltbar sei.

Schwesig warnt: "Die gleichen Fehler nicht zweimal machen"

11.51 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat mit Unverständnis darauf reagiert, dass Deutschland keine schärferen Regelungen für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten treffen will. "Man darf die gleichen Fehler nicht zweimal machen", warnte die SPD-Politikerin am Dienstag im Gespräch mit NDR Info.

Auch im Sommer 2020 seien die Corona-Infektionszahlen niedrig gewesen. "Und dann ist durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten das Virus wieder eingetragen worden", sagte die Schweriner Regierungschefin. Sie verstehe nicht, dass Bund und Länder aus diesen Erfahrungen keine Lehren zögen. "Unsere Regeln für Reiserückkehrer sind viel lascher als letztes Jahr im Herbst. Und wir wissen, es hat schon letztes Jahr im Herbst nicht gereicht", betonte Schwesig.

Zypern gibt Impfung ab 16 Jahren frei

11.29 Uhr: Um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen, können sich auf Zypern ab Mittwoch auch 16- und 17-Jährige impfen lassen. Die Impfung könne jedoch nur nach einer schriftlichen Genehmigung der Eltern vorgenommen werden, teilte eine Sprecherin der zuständigen Behörde am Dienstag im Staatsrundfunk (RIK) mit. Die zyprischen Gesundheitsbehörden prüfen derzeit, ob auch noch jüngere Menschen geimpft werden könnten, damit die Schulen im September ohne weitere Einschränkungen geöffnet werden, berichtete die größte zyprische Zeitung "Fileleftheros". Denn rund 30 Prozent der Neu-Infektionen seien in den vergangenen Wochen unter Jugendlichen registriert worden.

Berliner Gesundheitssenatorin: Impfzentren werden länger gebraucht

11.08 Uhr: Die Corona-Impfzentren in Berlin sollen nach Angaben der zuständigen Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci länger als bisher geplant offen bleiben. "Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie wichtig die Impfzentren und mobilen Impfteams für den Impferfolg sind", twitterte die SPD-Politikerin am Montagabend. "Daher sollen sie nach dem 30.09. nicht vollständig geschlossen werden und können in reduzierter Form weiterhin im Einsatz bleiben." Außerdem solle sichergestellt werden, dass die Kapazitäten bei Bedarf schnell wieder hochgefahren werden könnten.

Das könnte etwa bei Auffrischungsimpfungen der Fall sein, die womöglich ab Herbst anstehen. Beschlüsse dazu gibt es noch nicht. Gleichwohl blieben vor diesem Hintergrund auch die mobilen Impfteams wichtig, die wie die Impfzentren "einen unverzichtbaren Teil zur Pandemiebekämpfung beigetragen" hätten, so Kalayci. Die Gesundheitsminister der Bundesländer hatten sich am Montagabend darauf verständigt, im Herbst den Betrieb der Impfzentren zurückzufahren. Jedoch soll es auch über den 30. September hinaus staatliche oder kommunale Impfangebote zur Eindämmung der Corona-Pandemie geben, mit dem Schwerpunkt auf mobilen Impfteams. In Berlin wird derzeit in sechs große Zentren geimpft.

Berliner Gesundheitssenatorin: Impfzentren werden länger gebraucht.

KfW: Weniger Existenzgründungen im Corona-Jahr 2020

11.03 Uhr: Die Corona-Krise hat die Gründerszene in Deutschland ausgebremst. Rund 537.000 Menschen machten sich im Jahr 2020 selbstständig und damit 68.000 weniger als in den zwölf Monaten zuvor, wie die Förderbank KfW ermittelt hat. 2019 war die Zahl der Existenzgründungen erstmals seit fünf Jahren wieder gestiegen. Im laufenden Jahr rechnet KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib nach Angaben vom Dienstag mit einem Aufwärtstrend: "Der konjunkturelle Aufschwung gibt Rückenwind, und auch der Arbeitsmarkt dürfte eher positiv auf die Gründungstätigkeit wirken." Zudem seien viele weit fortgeschrittene Vorhaben aufgrund der Pandemie verschoben worden.

Rückgänge gab es im vergangenen Jahr sowohl bei den Gründungen zum Nebenerwerb (minus 41.000 auf 336.000) als auch bei denjenigen, mit denen Menschen vollständig ihren Lebensunterhalt verdienen. Bei diesen sogenannten Vollerwerbsgründungen wurde nach einem Minus von 27.000 auf 201.000 ein neuer Tiefpunkt erreicht.

Holetschek: Konsequente Kontrollen von Urlaubsrückkehrern

10.49 Uhr: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek dringt angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auf bessere Kontrollen von Urlaubsrückkehrern. Bestehende Regeln wie Testpflicht und Quarantäne müssten konsequent durchgesetzt und so weit es geht kontrolliert werden, sagte der CSU-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk. "Das ist der Maßstab, den wir da setzen müssen."

Bund und Länder hatten am Montag über schärfere Regeln bei der Einreise oder Rückkehr nach Deutschland beraten, sich aber nicht einigen können. Bevor Reisende Flugzeug, Bus oder Bahn bestiegen, müssten Testergebnisse vorliegen, die auch kontrolliert werden müssten, betonte Holetschek nun. Da müsse man noch besser werden - vor allem mit Blick auf die Delta-Variante. "Wir beobachten natürlich im Moment, dass ein rasanter Anstieg der Delta-Variante da ist, den man schon sehr ernst nehmen muss", sagte Holetschek. Es sei zu befürchten, dass sich diese hochansteckende Variante in der Urlaubszeit sehr stark verbreite. Das wirksamste Mittel sei ein vollständiger Impfschutz, sagte Holetschek. "Wir müssen bei Delta schauen, dass wir möglichst viele Menschen möglichst schnell zweitimpfen." Die bestehenden Impfstoffe hätten eine hohe Wirksamkeit gegen die Variante - vorausgesetzt, die Menschen seien vollständig geimpft.

Allianz: Mehr Versicherungsbetrug in der Corona-Pandemie

10.44 Uhr: Deutschlands größter Versicherer Allianz meldet im Zuge der Corona-Pandemie steigende Fallzahlen von Versicherungsbetrug. Insgesamt sei die Zahl der Betrugsversuche seit Beginn der Pandemie um rund zehn Prozent gestiegen, teilte die Allianz Deutschland am Dienstag mit.

Auffällig ist ein mutmaßlicher Zusammenhang mit den Schließungen von Einzelhandel und Gastronomie. Demnach verzeichnete die Allianz eine plötzliche Zunahme von Wasserschäden bei gewerblichen Kunden von rund einem Viertel. Als Beispiel nennt das Unternehmen durch Wasser zerstörte Saisonware, die aufgrund der Corona-Beschränkungen in den Läden nicht verkauft werden konnte.

Deutlich erhöhte Sterblichkeit in Pflegeheimen in ersten beiden Pandemiewellen

10.39 Uhr: Die Sterblichkeit in Deutschlands Pflegeheimen ist während der ersten beiden Pandemiewellen deutlich angestiegen. So lag bereits rund drei Wochen nach Beginn des ersten Lockdowns im April vergangenen Jahres die Sterblichkeit um 20 Prozent höher als im Schnitt der Vorjahre, wie aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Pflegereport des Wissenschaftlichen Instituts der AOK hervorgeht.

In den ersten drei Monaten der zweiten Pandemiewelle von Oktober bis Dezember überstieg die Sterblichkeit das Vorjahresniveau um durchschnittlich 30 Prozent. In der Spitze lag die Übersterblichkeit demnach am Jahresende, in der Weihnachtwoche vom 21. bis 27. Dezember, sogar bei 80 Prozent. "Die Infektionsschutzmaßnahmen während der Pandemie reichten nicht aus, um die im Heim lebenden pflegebedürftigen Menschen ausreichend zu schützen", erklärte Antje Schwinger, Mitherausgeberin des Reports.

Die Arbeit in Pflegeheimen ist für die Beschäftigten während der Pandemie eine besondere Herausforderung. Foto: Sebastian Gollnow / picture alliance/dpa

Anteil der Delta-Variante laut RKI-Chef Wieler bereits bei 36 Prozent

10.24 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von einer weiteren deutlichen Steigerung des Anteils der Delta-Variante an den Corona-Neuinfektionen in Deutschland aus. Der Anteil der hochinfektiösen Variante habe in der dritten Juniwoche bereits bei 36 Prozent gelegen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler nach Informationen unserer Redaktion bei der Konferenz der Gesundheitsminister der Länder am Montag.

Damit hat sich der Anteil laut der Auswertung der Sequenzierungen in der 24. Kalenderwoche (bis 20. Juni) gegenüber der Vorwoche mehr als verdoppelt. In der 23. Kalenderwoche hatte der Wert laut RKI bei rund 15 Prozent gelegen.

Allerdings seien die Daten bereits einige Tage alt - der tatsächliche Anteil wird derzeit sogar auf rund 50 Prozent geschätzt. Das RKI veröffentlicht die neuen Angaben zu den Virusvarianten-Anteilen jeden Mittwochabend.

