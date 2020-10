16.774 neue Fälle: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat auch am Donnerstag einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet

Schwedens Gesundheitsbehörde hat einen freiwilligen Lockdown für einige Gebiete ausgesprochen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, in den kommenden Tagen den Katastrophenfall ausrufen zu lassen Antigen-Schnelltests sollen künftig Corona-Ausbrüche in Altersheimen verhindern

Intensivmediziner warnen davor, dass sich die Lage auf den Intensivstationen in der kommenden Zeit dramatisch verschlimmern wird

In ihrer Regierungserklärung im Bundestag sprach Kanzlerin Angela Merkel von einer „dramatischen Lage“

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder-Chefs haben am Mittwoch einen teilweisen Lockdown beschlossen

Einem Drittel aller Gastrobetriebe ist durch den zweiten Lockdown in der Existenz gefährdet

Private Treffen in der Öffentlichkeit sind auf zwei Haushalte und maximal zehn Personen beschränkt

Ebenfalls heruntergefahren werden soll der Kultur- und Freizeitbereich

Touristische Übernachtungsmöglichkeiten soll es im November nicht geben

Tausende Bundespolizisten sollen die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überwachen

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 486.000 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 10.280 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

In Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen weiter stark an. Am Donnerstagmorgen meldete das RKI erneut einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen. Am Mittwochnachmittag beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder einen teilweisen Lockdown.

Deutschland muss nach den Worten von Merkel eine „akute nationale Gesundheitsnotlage“ vermeiden. „Wir müssen handeln, und zwar jetzt“, sagte die Kanzlerin. Die von Bund und Ländern festgelegten Maßnahmen treten am Montag, 2. November, in Kraft. Gastronomiebetriebe sollen bis Ende November schließen, private Treffen auf zwei Haushalte beschränkt werden. Ebenfalls heruntergefahren werden soll der Kultur- und Freizeitbereich. Auf nicht notwendige Reisen soll verzichtet werden.

Schulen und Kitas sowie Geschäfte sollen dagegen unter Auflagen offen bleiben. „Wir werden alles daran setzen, um Schulen und Kitas offen zu halten“, sagte Merkel. Auch die Wirtschaft müsse soweit möglich intakt bleiben. Die Kanzlerin kündigte auch ein Hilfsprogramm für von den neuen Einschränkungen betroffene Betriebe an. Alle neuen Corona-Maßnahmen finden Sie hier.

Corona-News: RKI meldet mehr als 16.700 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Das Robert Koch-Instituts (RKI) hat innerhalb eines Tages bis zum Donnerstagmorgen 16.774 neue Coronavirus-Infektionsfälle registriert – neuer Höchstwert. Am Donnerstag vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bei 11.287 gelegen. Die aktuellen RKI-Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Corona – Mehr Infos zum Thema

Donnerstag, 29. Oktober: Spanien verlängert Corona-Notstand bis Mai 2021

16.14 Uhr: In Spanien ist der Corona-Notstand bis zum 9. Mai 2021 verlängert worden. Das Parlament in Madrid nahm am Donnerstag den Antrag der linken Regierung mit deutlicher Mehrheit an. 194 von insgesamt 350 Abgeordneten stimmten mit Ja. 53 stimmten dagegen, 99 enthielten sich der Stimme. Vier Abgeordnete waren nicht anwesend.

Wegen der rapide steigenden Infektionszahlen hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez erst am Sonntag den sogenannten Alarmzustand – die dritthöchste Notstandsstufe – ausgerufen und fast im ganzen Land eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Nur die im Kampf gegen Corona zuletzt erfolgreichen Kanaren sind davon ausgenommen. Dieses Notstands-Dekret galt nur für zwei Wochen. Die von der Regierung angestrebte lange Verlängerung musste deshalb gemäß Verfassung vom Parlament gebilligt werden.

Spanien, Sevilla: Mitarbeiter des Gesundheitswesens führen in einer Sporthalle Covid-19-Tests durch. Foto: Eduardo Briones / dpa

Schweden spricht freiwilligen Lockdown aus

15.45 Uhr: Die nationale Behörde für öffentliche Gesundheit in Schweden hat einen freiwilligen Lockdown für Stockholm und weitere Regionen des skandinavischen Landes ausgesprochen. Der Beschluss sei in Absprache mit Virologen getroffen worden.

Bürgern der betroffenen Gebiete wird empfohlen, sich nicht mit Menschen zu treffen, die nicht ihrem Hausstand angehören, nicht auf Konzerte oder zu anderen Veranstaltungen zu gehen und nur essenzielle Einkäufe, etwa in Supermärkten und Apotheken, zu tätigen.

EZB bereitet Notfallmaßnahmen für Corona-Krise vor

15.03 Uhr: Die Europäische Zentralbank (EZB) bereitet angesichts der Verschärfung der Corona-Krise weitere Notfallmaßnahmen vor. Die Notenbank sei dabei, alle ihre Instrumente unter die Lupe zu nehmen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach Beratungen des EZB-Rates am Donnerstag in Frankfurt.

Es gehe darum, den „richtigen Mix“ zu finden, der der Lage am besten gerecht werde. Die Risiken für die Konjunktur nähmen eindeutig zu. In der Dezember-Sitzung des EZB-Rates (10.12.) werden Entscheidungen erwartet. Volkswirte halten eine Ausweitung des Notkaufprogramms für Staats- und Unternehmensanleihen (PEPP) für wahrscheinlich.

Verdi-Chef fordert unbürokratische Auszahlung der Hilfen für Soloselbstständige

14.34 Uhr: Verdi-Chef Frank Werneke hat eine unbürokratische Auszahlung der versprochenen Hilfen für Soloselbstständige gefordert. Die Betroffenen in der Kultur- Veranstaltungsbranche dürften nicht mit einem komplizierten Antragsverfahren überfordert werden, sagte Werneke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der bürokratische Aufwand für bisherige Darlehensprogramme sei sehr groß.

Für Soloselbstständige müssten die angekündigten Hilfen als Zuschuss und unbürokratisch erfolgen. Verdi vertritt selbst rund 30 000 Soloselbstständige. Werneke begrüßte, dass Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern und Solo-Selbstständige 75 Prozent des Umsatzes vom Vergleichsmonat November 2019 ersetzt bekommen sollen. In weiten Teilen der Kulturbranche besteht große Zukunftsangst.

Schwesig für bundesweit verschärfte Reisebeschränkungen

14.14 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für weitergehende Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands ausgesprochen, um die hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus zurückzudrängen. „Nach meiner tiefen Überzeugung ist es besser, für Gebiete mit hohen Inzidenzen Regeln zu haben“, sagte Schwesig am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Schweriner Landtag. Dabei sollten auch Familienbesuche einbezogen werden. Es gehe um Gebiete mit mehr als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, spricht sich für verschärfte Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Krise in Deutschland aus. Foto: Jens Büttner / dpa

Markus Söder will für Bayern den Katastrophenfall ausrufen

13.48 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus werden in Bayern ab dem 2. November noch strengere Kontaktbeschränkungen gelten als von Bund und Ländern vereinbart – nämlich ausdrücklich auch in Privaträumen. Zudem werden bis Ende November Veranstaltungen aller Art untersagt und nicht nur solche, die der Unterhaltung dienen – Ausnahmen gelten nur für Gottesdienste und Demonstrationen, hat das bayerischen Kabinett am Donnerstag in München beschlossen.

Zudem hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, in den kommenden Tagen den Katastrophenfall für das Bundesland auszurufen auszurufen. “Die Lage scheint außer Kontrolle zu geraten. Wir sind in einer dramatischen Entwicklung”, so Söder nach der Kabinettssitzung.

Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls kann Bayern die Verteilung von Intensivbetten besser regeln. Die Koordination von Rettungskräften und Hilfsorganisationen läuft in solchen Fällen über eine zentrale Behörde. In einigen Regionen des Landes drohen bereits Engpässe auf den Intensivstationen.

Antigen-Schnelltests sollen Corona-Ausbrüche in Altersheimen verhindern

13.03 Uhr: Antigen-Schnelltests sollen in der zweiten Corona-Welle Infektionsausbrüche in Alten- und Pflegeeinrichtungen verhindern. Seit Mitte Oktober haben Heime und Kliniken bundesweit die Möglichkeit, dieses Verfahren zu nutzen und abzurechnen. Einmal in der Woche getestet werden können die eigenen Mitarbeiter sowie Bewohnerinnen und Bewohner beziehungsweise Patienten. „Wir geben den Einrichtungen derzeit die notwendige Hilfestellung bei der Erstellung entsprechender Testkonzepte“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Pflegebedürftige Senioren trifft das neuartige Virus besonders hart. Laut einer Erhebung des Landes starben zwischen dem 4. April und 27. Oktober 331 Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert hatten. Das waren rund 45 Prozent der Corona-Todesfälle in Niedersachsen. Die bedrückenden Bilder von Särgen, die im Frühjahr aus dem Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim getragen wurden, gingen um die Welt. Dort hatten sich 111 Bewohner sowie 43 Beschäftigte infiziert, 45 Menschen starben. Mit den Schnelltests - so die Hoffnung - können Infektionen früher bemerkt werden.

Ein Drittel aller Gastro-Betriebe durch zweiten Lockdown gefährdet

12.52 Uhr: Nach den Beschlüssen des Bundes müssen Gastronomiebetriebe ab 2. November für den Rest des Monats schließen. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr könnte das für viele die Insolvenz bedeuten, warnt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. „Durch den zweiten Lockdown wird ein Drittel der 245.000 Betriebe den Winter nicht überstehen“, sagte Hartges unserer Redaktion.

Die neuen Überbrückungshilfen des Staates könnten aus Sicht von Hartges nur funktionieren, wenn sie schnell und unbürokratisch genehmigt würden. Verzögerungen hatten die Wirksamkeit der Hilfspakete der Bundesregierung zuletzt mehrfach behindert. Bisher wurden nur etwas über einer Milliarde Euro aus dem 25-Milliarden-Paket der Bundesregierung auch bewilligt.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnt vor einer großen Insolvenzwelle in der Gastrobranche aufgrund der angeordneten Schließungen im November. Foto: Sina Schuldt / dpa

Rekordwert an Neuinfektionen in Polen – Lockdown in drei griechischen Städten

12.05 Uhr: In Polen hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals die Marke von 20.000 überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 20 156 neue Fälle hinzu, die meisten davon (rund 2633) in der Region Großpolen im Westen das Landes. Das teilte das polnische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Im gleichen Zeitraum starben 301 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

11.52 Uhr: Im Kampf gegen das Corona-Virus hat die griechische Regierung einen Lockdown für die Städte Thessaloniki, Larisa und Rodopi in Mittel- und Nordgriechenland angeordnet. Wie bereits beim Ausbruch der Pandemie im Frühjahr müsse Griechenland härter und schneller Maßnahmen ergreifen als andere Länder, um das Schlimmste zu verhindern und den Druck auf das Gesundheitssystem zu mindern, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Donnerstagmittag in Athen. Die Maßnahmen ähneln jenen in Deutschland; so sollen beispielsweise Kinder weiterhin zur Schule gehen, aber Versammlungen sind verboten und Restaurants müssen geschlossen bleiben.

Mediziner warnen vor dramatischer Lage auf Intensivstationen

11.42 Uhr: Mediziner befürchten in wenigen Wochen eine dramatische Lage auf Deutschlands Intensivstationen. „Es ist jetzt schon nachweislich schlimmer als im Frühjahr“, sagt Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). „In 14 Tagen haben wir die schweren Krankheitsfälle und unsere großen Zentren kommen unter Maximalbelastung.“ Hauptproblem sei das Personal, das sich durch die stark steigenden Infektionszahlen deutlich häufiger anstecke als im März oder April. „Wir haben mehr Betten und mehr Beatmungsgeräte als zu Beginn der Pandemie. Aber wir haben nicht eine müde Maus mehr beim Personal“, sagte Janssens.

Von den Infizierten müssten etwa fünf Prozent im Krankenhaus behandelt werden, zwei Prozent auf der Intensivstation, ergänzte Stefan Kluge, Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Über 70-Jährige hätten ein Todesrisiko von über 50 Prozent. Ein Blick auf die derzeit nur langsam steigende Zahl der Todesopfer tauge nicht zur Einschätzung der aktuellen Lage. „Wir müssen auf die Zahl der Intensivpatienten gucken. Dann wissen wir, wohin die Reise geht“, sagte Kluge.

Noch gibt es genügend Intensivbetten. Das könnte sich jedoch ändern, wenn sich die Corona-Lage in Deutschland weiter verschlimmert. Foto: Marcel Kusch / dpa

Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft begrüßt Corona-Maßnahmen

11.12 Uhr: Der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Otmar Wiestler, hat die Corona-Maßnahmen im November begrüßt - und Verständnis für die weitgehende Schließung von Gastronomiebetrieben gezeigt. „Ich glaube, wir müssen ehrlich anerkennen: Die Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, reichen in der bisherigen Situation offenbar nicht aus“, sagte er am Donnerstag im Deutschlandfunk. Die Einschränkungen im November seien „in meinen Augen auch aus wissenschaftlicher und medizinischer Sicht nicht zu vermeiden.“

Zur Abwägung, in welchen Bereichen es Einschränkungen gibt und in welchen nicht, sagte er, diese Entscheidung müsse die Politik treffen. Zur weitgehenden Schließung von Gastronomiebetrieben sagte er: „Wenn ich am Wochenende durch Berlin gehe und sehe, wie man sich zum Beispiel in Restaurants begegnet - das ist ein Bereich, da können Sie Vorsichtsmaßnahmen auch gar nicht streng einhalten.“ Man könne ja zum Beispiel nicht dauerhaft eine Maske tragen. Zudem komme jetzt die kalte Jahreszeit, in der die Außenbereiche geschlossen seien. „Also da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man diesem Bereich zumutet, für eine überschaubare Phase von vier Wochen diese Maßnahme zu treffen.“

Arbeitslosenzahl trotz Corona gesunken

10.26 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist ungeachtet steigender Corona-Infektionszahlen im Oktober vor allem saisonbedingt noch einmal zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit vom Donnerstag waren im Oktober 2,760 Millionen Menschen arbeitslos, 87.000 weniger als noch im September, aber 556 000 mehr als im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent.

„Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Oktober kräftig gesunken“, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele. „Nach wie vor zeigen sich am Arbeitsmarkt aber deutliche Spuren der ersten Welle der Corona-Pandemie“, betonte er. Die Oktober-Statistik bildet jedoch bisher nicht die möglichen Auswirkungen der rasant gestiegenen Corona-Infektionszahlen von Mitte Oktober an ab.

Corona-Beschlüsse stoßen im Bundestag auf Kritik

9.43 Uhr: Die neuen Corona-Maßnahmen führen im Bundestag zu heftigen Debatten. Im Anschluss an die Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel halten die Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien ihre Reden – von vielen Seiten kommt Kritik an den Beschlüssen.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland nannte die Corona-Berichterstattung „eine Art Kriegspropanganda“. Zudem bezeichnete er die Maßnahmen als „maßlos und unangemessen“ und spricht von einer „Corona-Diktatur“.

Auch FDP-Chef Christian Lindner kritisiert die Beschlüsse stark. „Die Maßnahmen wirken teilweise aktionistisch und nicht wissenschaftlich begründet“, so Lindner.

Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD, sprach in seiner Rede nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel von einer „Corona-Diktatur“. Foto: Michael Kappeler / dpa

Angela Merkel gibt Regierungserklärung im Bundestag ab

9.11 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hält zur Stunde eine Regierungserklärung im Bundestag, in der sie die neuen Corona-Maßnahmen, die beim Bund-Länder-Treffen gestern beschlossen wurden, erläutert. Die Rede der Kanzlerin wird allerdings immer wieder von Zwischenrufen, meist von Abgeordneten der AfD, unterbrochen. „Die Pandemie ist eine medizinische, ökonomische, soziale, politische und psychische Bewährungsprobe.

Merkel erkennt an, dass die Maßnahmen für die deutschen Bürger sehr belastend sind. Sie sei aber zutiefst beeindruckt und berührt, dass diese zum Wohl der Sicherheit aller angenommen werden. Sie sagt aber auch: „Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern den Kampf gegen das Virus.“

Die Kanzlerin warnt auf davor, dass die Situation in den kommenden Monaten nicht leichter wird: „Wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Sie betrifft uns alle. Ausnahmslos.“ Lesen Sie auch: Merkels Regierungserklärung im Bundestag von AfD gestört

Auch die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen betreut werden, steige, viele Gesundheitsämter seien an der Belastungsgrenze. „Eine solche Dynamik wird unsere Intensivmedizin in wenigen Wochen überfordern“, sagte Merkel.

Virologe Schmidt-Chanasit kritisiert Bund-Länder-Beschlüsse

8.39 Uhr: Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit findet den beschlossenen Teil-Lockdown im November in mancher Hinsicht überzogen. Er und einige seiner Kollegen seien nicht gegen alle Maßnahmen, „aber bei bestimmten Maßnahmen stellt sich einfach die Frage der Verhältnismäßigkeit und ob sie auch zielgerichtet sind und das bezwecken, was wir eigentlich erreichen wollen - also eine Stabilisierung der Lage“, sagte der Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“.

Der Virologe mahnte mit Blick auf die mittlerweile mangelnde Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten vor Spekulationen. „Wir dürfen nicht spekulieren, dass diese Maßnahmen in Bereichen notwendig sind, wo wir gute Hygienekonzepte haben. Also spekulieren, dass dort massenhaft Infektionen aufgetreten sind.“ Stattdessen sollte auf Basis der Daten zielgerichtet gehandelt werden.

Wirtschaftsminister Altmaier will Grenzschließungen vermeiden

8.24 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts neuer Corona-Maßnahmen davor gewarnt, wie im Frühjahr Grenzen zu schließen. „Wir müssen alles tun, um Grenzschließungen auch weiterhin zu vermeiden“, sagte er der „Wirtschaftswoche“ (Donnerstag). Der Europäische Binnenmarkt setze voraus, dass Lieferketten auch in Pandemiezeiten funktionierten. „Diesbezüglich haben wir aus dem ersten Shutdown gelernt.“

8.06 Uhr: Die Marshallinseln – bisher eines der wenigen coronavirus-freien Länder der Welt – haben ihre ersten Infektionsfälle gemeldet. Zwei Mitarbeiter einer US-Heeresgarnison auf dem Kwajalein-Atoll seien positiv auf das Virus getestet worden, teilte die Regierung des Inselstaats am Mittwochabend mit. Sie seien am Dienstag mit einem Militärflug aus Hawaii eingetroffen.

Die 35-jährige Frau und der 46-jährige Mann hätten während ihrer Zeit auf den Marshallinseln keinen Kontakt zur Bevölkerung gehabt, teilte die Regierung weiter mit.

Spahn verteidigt neue Corona-Maßnahmen

7.27 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat durch seine eigene Corona-Erkrankung einen anderen Blick auf die Pandemie gewonnen. Die Erfahrung habe ihn „demütig“ gemacht, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagmorgen in einem Telefon-Interview im WDR. Es gehe ihm selbst gut, er habe nur leichte Erkältungssymptome.

Der Minister verteidigte die vom Bund und den Ländern bis Ende November vereinbarten harten Maßnahmen gegen die Pandemie. Das sei eine schwere Zeit für die Betroffenen, aber Kontakte müssten unbedingt verringert werden. Die Infektionszahlen stiegen gerade bei den Älteren wieder rasant. „Ich will nicht warten, bis die Intensivstationen überfüllt sind“, sagte er. „Wenn sie überfüllt sind, ist es zu spät.“

Der Blick in Nachbarländer wie Belgien oder die Niederlande zeige, dass Infektionszahlen auch entgleiten könnten. Deutschland habe eine gute Chance, den richtigen Zeitpunkt für die Bekämpfung der Pandemie zu treffen.

Gesundheitsminister Jens Spahn (r, CDU) und sein Ehemann Daniel Funke sind mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Soeren Stache / dpa

Umfassende Impfung in Deutschland soll bis 2022 dauern

6.01 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am RKI rechnet mit Konflikten um die gerechte Zuteilung bei anfangs knappen Impfstoffen. Außerdem sagte Thomas Mertens unserer Redaktion, dass er damit rechne, dass eine umfassende Impfung der Bevölkerung bis ins Jahr 2022 dauern wird. Was der Virologe ansonsten zur Corona-Krise und Impfungen sagt, lesen Sie hier: Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022

Pleitewelle in der Gastronomie wegen Corona befürchtet

4.31 Uhr: Die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel warnt angesichts der Corona-Krise vor einer Pleitewelle in der Gastronomie. Stand Ende Oktober seien mehr als 8300 Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés in Deutschland insolvenzgefährdet, heißt es in einer Analyse von Donnerstag, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das seien 14,5 Prozent der untersuchten Betriebe. Im Februar - bevor Gastronomen in der ersten Corona-Welle schließen musste - hatte Crif Bürgel die Zahl der insolvenzgefährdeten Gastronomiefirmen auf 6201 taxiert (10,2 Prozent).

Die Wirtschaftsauskunftei, die die finanzielle Lage von 57 300 Gastronomiebetrieben analysiert hat, errechnet damit von Februar bis Oktober einen prozentualen Anstieg um gut ein Drittel (33,9 Prozent). Lesen Sie dazu unseren Ratgeber: In Geldnot wegen Corona? Hier könnte es Hilfe geben

FBI warnt vor Cyberattacken auf Krankenhäuser in Corona-Zeit

3.46 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in den USA steigt erneut an – nun sind amerikanische Krankenhäuser auch noch einer Welle von Cyberangriffen ausgesetzt. Die Bundespolizei FBI warnte in der Nacht zum Donnerstag vor fortlaufenden Attacken mit dem Erpressungstrojaner Ryuk. Solche Software verschlüsselt typischerweise den Inhalt von Computern und verlangt Lösegeld mit Versprechen, die Daten wieder freizugeben.

Bei einer weltweiten Attacke dieser Art mit dem Trojaner WannaCry war im Mai 2017 auch die Arbeit britischer Krankenhäuser beeinträchtigt. IT-Sicherheitsexperten vermuten eine russische Gruppe Cyberkrimineller hinter Ryuk.

Auch in Deutschland sind Cyberangriffe auf Krankenhäuser ein Problem. Vor wenigen Tagen warnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausdrücklich vor der Gefährdung von Krankenhäusern durch Hacker-Angriffe.

Khloé Kardashian hatte Corona – „Einige Tage war es wirklich schlimm“

1.45 Uhr: Reality-TV-Star Khloé Kardashian (36) hat jetzt in einem Video über eine frühere Covid-19-Erkrankung gesprochen. „Einige Tage lang war es wirklich schlimm“, erzählt Kardashian mit rauer Stimme in dem am Mittwoch veröffentlichten Teaser für die neue Folge der Sendung „Keeping Up With The Kardashians“. Sie habe starke Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Husten gehabt und sich übergeben müssen. Die Aufnahmen zeigen die jüngere Schwester von Kim Kardashian im Bett nach Erhalt eines positiven Corona-Tests.

Auch Kim Kardashian (40) meldet sich zu Wort. Sie habe sich große Sorgen um ihre Schwester gemacht, denn Khloé habe wirklich Angst bekommen. Die Schwestern machten keine Angaben zu dem Zeitpunkt der Infektion. Anlässlich ihres 40. Geburtstags hatte Kim Kardashian jüngst eine Feier auf einer Privatinsel organisiert – trotz Corona. Dafür hagelte es Kritik.

Corona-Hilfe für Gastronomie-Beschäftigte gefordert

1.05 Uhr: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert eine stärkere finanzielle Unterstützung der Beschäftigten, die durch den Lockdown in die Kurzarbeit müssen. „Die angekündigten Finanzhilfen von 10 Milliarden Euro für November sollte auch dafür genutzt werden, die Lohneinbußen der Beschäftigten auszugleichen, die in Kurzarbeit geschickt werden“, sagte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler unserer Redaktion. „Die Politik hat der Branche ein Geschenk gemacht, aber dabei leider die Beschäftigten vergessen.“ Die Politik müsse sich noch stärker um die betroffenen Mitarbeiter kümmern.

Durch den Lockdown müssen laut Zeitler wieder mehrere Hunderttausende Beschäftigte der Gastronomie und Hotellerie in Kurzarbeit. „Das trifft vor allem jene existenziell, die im Niedriglohnbereich arbeiten. Gerade in der Gastronomie leben die Beschäftigten auch von Trinkgeldern, die jetzt wegfallen“, sagte Zeitler. Minijobber in der Branche hätten bislang überhaupt noch keine Hilfe erhalten. Insgesamt arbeiten mehr als eine Million Mitarbeiter in der Branche. Seit dem Frühjahr sei schon jeder sechste Arbeitsplatz weggefallen.

Landsberg: Corona-Beschlüsse zeigen „Augenmaß“

1.01 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund hat die Verschärfung der Corona-Auflagen begrüßt. Die Beschlüsse zeigten „Augenmaß“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Man hat verhindert, das Land in eine Art Halbkoma zu bringen und es ist richtig, insbesondere Schulen und Kindergärten grundsätzlich weiterhin zu betreiben.“

Die angekündigten finanziellen Hilfen müssten insbesondere für die Gastronomiebetriebe schnell und unbürokratisch umgesetzt werden, damit die Betriebe nicht aufgeben müssten, forderte Landsberg. „Das wäre ein verheerendes Signal für das Leben in unseren Städten.“

Die Verständigung auf ein bundeseinheitliches Vorgehen zeige, dass sich der Föderalismus in der Krise bewähre, sagte der Hauptgeschäftsführer. Das sei insbesondere für die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Aspekt.

„Wir sind an einem Punkt angelangt, wo kleinere Einschränkungen offenkundig nicht mehr reichen und es ein „Weiter so“ nicht geben darf“, fügte Landsberg hinzu. „Wenn es jetzt nicht gelingt, die Kontakte deutlich zu reduzieren, läuft die Pandemie in Deutschland aus dem Ruder – mit gravierenden Folgen für Gesundheit, Menschen und Wirtschaft.“

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB). Foto: Britta Pedersen / dpa

Dehoga-Chefin: „Viele Unternehmen erwägen bereits, zu klagen

1.00 Uhr: Der Gaststätten- und Hotelverband (Dehoga) hat eine schnelle und unbürokratische Auszahlung der zugesagten Milliardenhilfen an alle Unternehmen der Gastronomie, Hotellerie und der Cateringwirtschaft gefordert. „Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand, die Verzweiflung wächst“, sagte Hartges unserer Redaktion.

Die Dehoga-Chefin bedauert den Lockdown für ihre Branche. „Die Schließung der Gastronomiebetriebe ab 2. November für vier Wochen ist bitter für die Mitarbeiter wie die Unternehmer“, sagte Hartges. Das Verbot aller touristischen Übernachtungen komme einer „faktischen Schließung“ gleich. „Viele Unternehmen erwägen bereits, zu klagen.“

„Unsere Branche wird dicht gemacht, um einen allgemeinen Lockdown für die deutsche Wirtschaft zu verhindern“, kritisiert Hartges. „Das ist faktisch ein Berufsverbot für die ganze Branche. Wenn dies epidemiologisch notwendig ist, müssen die betroffenen Betriebe entsprechend entschädigt werden.“

Durch den zweiten Lockdown werde ein Drittel der 245.000 Betriebe den Winter nicht überstehen, befürchtet Hartges: „Ohne umfassende Entschädigungshilfe droht ihnen die Pleite. Entscheidend ist, wie stark die Bundesregierung bereit ist, die Betriebe mit Hilfen zu unterstützen. Nur wenn diese hoch genug ausfallen, können Existenzen gerettet werden.“

Mittwoch, 28. Oktober: Algeriens Präsident für medizinische Behandlung nach Deutschland gebracht

22.48 Uhr: Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune ist nach einem Corona-Verdacht bei mehreren seiner Mitarbeiter für eine medizinische Behandlung nach Deutschland gebracht worden. Wie das Präsidialamt in Algier mitteilte, wurde Tebboune auf Empfehlung seiner Ärzte für eine „gründliche medizinische Untersuchung“ nach Deutschland verlegt.

Frankreich führt Ausgangsbeschränkungen wieder ein

20.21 Uhr: Mit Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land verschärft Frankreich seinen Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie. Die Beschränkungen sollen von Freitag an gelten, kündigte Staatschef Emmanuel Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an. Lesen Sie dazu: Corona-Pandemie gerät in Frankreich außer Kontrolle

Tausende Bundespolizisten sollen Einhaltung von Corona-Regeln überwachen

20.11 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mit dem Einsatz tausender Bundespolizisten die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überwachen. Die Beamte sollten in Absprache mit den Ländern in Großstädten, Hotspots und der Einreise an Flughäfen Bahnhöfen und Straßen eingesetzt werden, twitterte sein Ministerium am Mittwoch.

Dabei geht es auch um die Schleierfahndung, mit der die Einhaltung der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten überprüft werden soll. Die Schleierfahndung werde an allen deutschen Grenzen in einem Radius von 30 Kilometern intensiviert, sagte Seehofer der „Bild“-Zeitung.

Es solle „verdachtsunabhängige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich“ geben, beschlossen auch die 16 Länderregierungschefs bei ihrer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. „Wir werden verstärkt überwachen, auch durch Bundespolizei“, sagte Merkel. Es solle aber keine Grenzkontrollen geben.

Corona – Mehr zum Thema

Gaststättenverband spricht von „bitteren“ Beschlüssen

20.01 Uhr: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat die neuen Corona-Beschlüsse als bitter bezeichnet. Das Verbot aller touristischen Übernachtungen komme einer faktischen Schließung gleich, erklärte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. „Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand, die Verzweiflung wächst.“ Die angekündigten Hilfen müssten schnell und unbürokratisch bereitgestellt werden.

Wir starten einen neuen Corona-News-Ticker. Ältere Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in unserem vorherigen Newsblog.

Corona – Mehr Infos zum Thema