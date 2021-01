Corona sorgt für Personalengpass im Landratsamt Apolda

Das Landratsamt des Weimarer Landes in Apolda.

Apolda/Weimarer Land Die Pandemie hat nun auch im Landratsamt des Weimarer Landes in Apolda Einzug gehalten.

Nun hat es auch die Kreisverwaltung des Weimarer Landes getroffen. Gleich mehrere Mitarbeiter der Behörde haben sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt sind über ein Dutzend von ihnen aus unterschiedlichen Abteilungen betroffen. Gleichzeitig wurden entsprechend auch alle Kontaktpersonen der Infizierten in die häusliche Quarantäne geschickt. Die müssen sich zudem bei typischen Symptomen einen Test unterziehen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Für die Arbeit der Verwaltung bedeutet dies weitere herbe Einschnitte. Denn neben den Corona-Erkrankten und jenen in Quarantäne sind zahlreiche Mitarbeiter bereits wegen anderen Gründen im Krankenstand.

Da auch das Gesundheitsamt - eine der momentan wichtigsten Behörde im Landratsamt - von den Ausfällen betroffen ist, werden nun Mitarbeiter aus anderen Abteilungen zur Unterstützung der Arbeit und der notwendigen Kontaktverfolgung eben dort eingesetzt. Derzeit und bis einschließlich 15. Januar wird das Gesundheitsamt in Apolda weiterhin von insgesamt sechs Bundeswehrsoldaten unterstützt. Auf Nachfrage heißt es dazu, dass Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) die Unterstützung durch die Bundeswehr auch über dieses Datum hinaus beantragen wird.

Der aktuelle Personalengpass im Kreissitz hat natürlich auch Konsequenzen auf andere Ämter, deren Personal an dieser Stelle abgezogen wurde. „Wir sind dabei, alles nötige zu organisieren, um trotzdem alle notwendigen Aufgaben erfüllen zu können“, erklärt Schmidt-Rose am Dienstag.

Laut Pressesprecherin Silke Schmidt, die sich selbst auch in Quarantäne befindet, können gleichzeitig aus den genannten Gründen telefonische Anfragen im Moment nur unzureichend beantwortet werden. Deshalb wird darum gebeten, Anfragen möglichst per E-Mail zu stellen an: post.landratsamt@wl.thueringen.de - ein Mitarbeiter des jeweiligen Fachamtes wird sich zeitnah zurückmelden, heißt es.

Um die Belastungen der Mitarbeiter zu minimieren, weist das Amt noch einmal explizit darauf hin, für die Vergabe von Impfterminen, für die in der kommenden Woche beginnenden Impfaktion, nicht zuständig zu sein. Die Terminvergabe erfolgt über den Link: www.impfen-thueringen.de/terminvergabe.html oder telefonisch über Tel. 03643/49 50 49 0.