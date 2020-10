Corona: Tests laufen auf Hochtouren

Nach fünf neuen Corona-Fällen im Kyffhäuserkreis laufen Tests und Kontaktnachverfolgung auf Hochtouren. „Wir arbeiten im Krisenmodus“, sagte Landratsamtssprecher Heinz-Ulrich Thiele. Am Freitag wurden alle 104 Bewohner und 81 Mitarbeiter der K&S-Seniorenresidenz in Sondershausen getestet. Ergebnisse sollen bis Montag vorliegen. Hier war ein Ergotherapeut, der auch extern arbeitet, positiv getestet worden. Seine Kontakte werden nachverfolgt, heißt es weiter. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Montag werden von allen 84 Bewohnern und 87 Mitarbeitern des Awo-Seniorenheimes Roßleben Abstriche genommen. Hier wiesen eine neu angekommene Bewohnerin, eine Angehörige sowie eine Mitarbeiterin positive Befunde auf. Ebenfalls am Montag sind die zehn Bewohner der Arterner Jugendhilfe-Einrichtung Haus 27 an der Reihe. Der positiv getestete Betreuer stamme aus einem anderen Landkreis.

Das Gesundheitsamt wird verstärkt um ein weiteres Dutzend Mitarbeiter aus der Verwaltung -- zum Kontaktnachverfolgen und für die Hotline. Derzeit werden im Kreis 13 aktive Fälle betreut -- sechs aus dem Ostkreis, sieben aus dem Westkreis. Ein Fall wurde als „genesen“ eingestuft. Keiner der fünf neuen Fälle weist, Stand Freitag, Symptome auf. Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne erhöhte sich auf 117.

Die Corona-Hotline ist am Montagvon 9 bis 15 Uhr unter Telefon: 03632/741 444 erreichbar.