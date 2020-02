Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Verdacht in Nordhausen hat sich nicht bestätigt

Der Verdacht einer Erkrankung mit dem Corona-Virus bei zwei chinesischen Studienbewerbern in Nordhausen hat sich nicht bestätigt, berichtete am Montagabend das Landratsamt in Nordhausen. Das Ergebnis der Laboruntersuchung fiel negativ aus. Die beiden Personen, die seit dem vergangenen Samstag in Quarantäne im Südharz-Klinikum in Nordhausen waren, haben inzwischen bereits das Krankenhaus wieder verlassen können.

Die beiden Chinesen wollten am Samstag an einem Auswahltest im Nordhäuser Studienkolleg teilnehmen. Weil sie Erkältungssymptome zeigten, wurden sie vorsorglich ins Südharz-Klinikum eingewiesen.

