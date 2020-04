Die Agentur für Arbeit hat am Donnerstag die aktuellen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die zeigen den Einfluss der Corona-Pandemie deutlich.

Landkreis. Arbeitslosenquote im Landkreis Sömmerda steigt in einem Monat von 5,8 auf 6,5 Prozent.

Corona verhindert Frühjahrsbelebung

Im April ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sömmerda aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Innerhalb eines Monats verloren laut Arbeitsagentur im Kreis über 260 Menschen ihre Arbeit. Damit stieg die Arbeitslosenzahl auf 2.369. Das sind 13 Prozent mehr als im März sowie 399 bzw. 20 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Dabei ist nur die Entwicklung bis zum 14. April berücksichtigt, da dies der statistische Zähltag war. „Üblicherweise gibt es im April mit der Frühjahrsbelebung einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, doch in diesem Jahr ist es anders. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich jedoch deutlich auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Zwar ist der Arbeitsmarkt im Landkreis Sömmerda robust, doch die Schließung der Geschäfte, der Ausfall bei Lieferketten, die mangelnde Konsumfreude, die aus den gesundheitlichen und finanziellen Sorgen der Bevölkerung rührt, führen zu deutlich mehr Arbeitslosigkeit“, erläutert Beatrice Ströhl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt.

Kurzarbeitergeld unterstützt Unternehmen

Die Arbeitslosenquote stieg von 5,8 Prozent im März auf aktuell 6,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,3 Prozent. Unternehmen zeigten für jeden dritten Beschäftigten Kurzarbeit an. Im März und April taten dies 646 Betriebe für 8.820 Beschäftigte. Damit planen die Unternehmen für 37 Prozent aller Beschäftigten einen Arbeitsausfall von mindestens 10 Prozent. Wie viele Mitarbeiter tatsächlich kurzarbeiten, kann erst nach der Abrechnung der Kurzarbeit durch die Betriebe ausgewertet werden. Dafür haben Unternehmen drei Monate Zeit. „Kurzarbeitergeld ist neben den Soforthilfen des Bundes und des Landes das geeignete Mittel, um die Unternehmen zu unterstützen. Es ist flexibel einsetzbar und schafft etwas Sicherheit für Betriebe und Beschäftigte. Zwar gehen die Unternehmen in Vorleistung, doch wir erstatten nicht nur die Ausfallstunden, sondern für die ausgefallenen Stunden auch die kompletten Sozialversicherungsbeiträge“, so Ströhl.

284 Menschen verloren ihre Arbeit. Kündigungen gab es in fast allen Branchen. Vor allem Mitarbeiter der Arbeitnehmerüberlassung, im Handel, im Verarbeitenden Gewerbe, in der Logistik, im Gastgewerbe sowie im Dienstleistungsbereich, zu dem neben Freizeiteinrichtungen auch Friseure zählen, haben ihre Arbeit verloren. Bei Frauen stieg die Arbeitslosigkeit stärker als bei Männern, bei Jüngeren stärker als bei älteren Menschen, Langzeitarbeitslosen oder Menschen mit einer Behinderung. Der Grund dafür: Wer im April arbeitslos wurde ist, hat in der Regel eine kurze Kündigungsfrist und eine kürzere Betriebszugehörigkeit. 141 Menschen konnten eine neue Beschäftigung aufnehmen.

Situation für Selbstständige immer schwieriger

Im April stieg vor allem die Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung. Hier sind nun 1158 Menschen ohne Job. Das sind 135 mehr als im März und 306 mehr als vor einem Jahr. Doch auch im Bereich der Grundsicherung sind mit 1211 Menschen 129 mehr Menschen von der staatlichen Grundsicherung abhängig als im März. Bis Mitte April gaben 14 Menschen ihre Selbstständigkeit auf und meldeten sich arbeitslos. „Viele Selbstständige konnten sich mit Rücklagen und der Unterstützung der Soforthilfen des Bundes und des Landes noch retten, doch je länger die Krise dauert, umso schwieriger wird es“, erläutert Ströhl. Daher habe die Bundesregierung das Antragsverfahren für die Grundsicherung vereinfacht. In der aktuellen Situation entfalle bei einem Neuantrag die Vermögensprüfung, wenn erklärt wird, dass kein erhebliches Vermögen verfügbar ist. Auch werden die Ausgaben für Unterkunft und Heizung in tatsächlicher Höhe anerkannt.

Seit Beginn der Coronakrise im März haben insgesamt 37 Selbstständige Anträge auf Grundsicherung neu bewilligt bekommen.

Die Zahl der neugemeldeten Stellen ist auf ein Drittel zurückgegangen: 44 neue Arbeitsstellen meldeten Unternehmen im April. In den vergangenen Monaten lag der Stelleneingang bei etwa 135. Derzeit suchen vereinzelt das Verarbeitende Gewerbe, das Gesundheitswesen, Personaldienstleister, die Verwaltung und das Baugewerbe neue Mitarbeiter. Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Gastgewerbe und in der Logistik gab es deutliche Stelleneinbrüche.