Essen. Aktionsware bei Aldi Nord: Ab dem 9. März gibt es in den Filialen Hygiene-Gel, Spray und Tücher. Doch die Produkte werden rationiert.

Desinfektionsmittel selbst herstellen: So wird es gemacht

Essen. Aktionsware bei Aldi Nord: Ab dem 9. März gibt es in den Filialen Hygiene-Gel, Spray und Tücher. Doch die Produkte werden rationiert.

Coronavirus: Aldi verkauft Hygienespray – nur drei pro Kunde

Aldi Nord verkauft ab Montag, 9. März, Hygiene-Handgel, Desinfektionsspray und Hygienetücher. Wegen der aktuellen Situation rund um das Coronavirus wird Aldi Nord die Produkte rationieren: „Die Stückzahl wird auf drei pro Kunde beschränkt“, kündigte ein Aldi-Sprecher am Freitag in Essen an.

Angeboten werden Handgel der Marke „Ombia Med“ (250 Milliliter für 1,65 Euro) sowie Desinfektionsspray und Tücher, Handgel und Spray der Marke „Vibasept“, die Flasche (100 Milliliter) bzw. die Packung für 1,75 Euro. Aldi: Aktionsware lange vor Coronavirus geplant Die Aktionsware, betont der Sprecher, sei nur in den Filialen von Aldi Nord und nicht online erhältlich. Bei der Verkaufsaktion handele es sich nicht um eine Reaktion auf die Entwicklungen rund um das Coronavirus, sondern „stand aufgrund gewisser Vorlaufzeiten für Aktionsartikel schon weit vor den Entwicklungen in den vergangenen Wochen fest.“ In den vergangenen Jahren habe Aldi-Nord regelmäßig im Frühjahr zu Beginn der Reisezeit solche Hygieneprodukte verkauft. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Weil es sich um Aktionsware handelt, die nicht Bestandteil des ständigen Sortiments sei, stünden die Produkte „nur in bestimmter Anzahl zur Verfügung“. Man erwarte ab Montag, dem Tag des Aktionsbeginns, „eine erhöhte Nachfrage“. Mit der Rationierung auf drei Produkte pro Kunde wolle man „dafür sorgen, dass die Artikel möglichst vielen Kunden für den Eigenbedarf zur Verfügung stehen.“ Eine „kurzfristige Preiserhöhung wegen der zu erwartenden hohen Nachfrage“, garantiert Aldi Nord, werde es „nicht geben“. Coronavirus – mehr zum Thema: Wer bei den Hygieneprodukten bei Aldi leer ausgehen sollte, kann sich anderweitig helfen: Coronavirus: So machen Sie Desinfektionsmittel selbst. Aber schützen die Mittel überhaupt vor dem neuen Erreger? Ein Seuchen-Experte rät jedenfalls zur Händedesinfektion. Woran erkennt man eigentlich, ob man sich mit dem Virus infiziert haben könnte? Das sind die Coronavirus-Symptome. Wer noch mehr über Sars-CoV-2 wissen will: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus. Und alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Newsblog. Dieser Text ist zuerst auf waz.de erschienen.