Die Bundesregierung will den Ländern bei den heutigen Spitzenberatungen erhebliche Lockerungen der Corona-Auflagen vorschlagen.

Bund will "zweiten großen Öffnungsschritt" bei Corona-Auflagen

Die Coronavirus-Pandemie bestimmt weiterhin das Leben überall auf der Welt. Alle aktuellen Infos lesen Sie hier in unserem Newsticker.

Newsticker Merkel gibt PK – Wie „locker“ geht es in Deutschland weiter?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Merkel gibt PK – Wie „locker“ geht es in Deutschland weiter?

Die wichtigsten Nachrichten des Tages:

Heute Nachmittag gibt Angela Merkel erneut eine mit Spannung erwartete Pressekonferenz zur Lage Deutschlands in der Corona-Krise – Sie können die PK später hier im Live-Stream verfolgen

Der Bund hat angekündigt, dass Lockerungen der Corona-Beschränkungen künftig nur noch von Ländern und Kommunen beschlossen werden sollen

Gesundheitsminister Jens Spahn will einen „zusammenhanglosen Flickenteppich“ von Corona-Regeln vermeiden und plädiert für bundesweit geltende Grundsätze

In Deutschland sind bislang mehr als 167.000 Coronavirus-Infektionen gemeldet worden, mehr als 137.000 Infizierte gelten wieder als genesen. Knapp 7000 Menschen starben an einer Covid-19-Erkrankung

Die Corona-Krise bestimmt weiter das Leben in allen Teilen der Welt – und die Lage bleibt undurchsichtig: Viele Experten warnen, wir würden uns erst am Anfang der Pandemie befinden, gleichzeitig pochen Wirtschaft und Teile der Politik auf Lockerungen der Schutzmaßnahmen.

In Deutschland und vielen anderen Staaten in Mitteleuropa scheint die Zeit des strengen Shutdowns zunächst vorbei zu sein. In der Bundesrepublik dürfen viele Händler und auch einige Dienstleister ihre Länden wieder öffnen, nun werden sogar erste touristische Angebote wieder vorbereitet.

Coronavirus-News-Ticker: Alle Entwicklungen

Wie geht es mit den Lockerungen weiter? Ein Trend könnte am Mittwoch erkennbar werden, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit den Länderchefs eine Pressekonferenz zur Lage Deutschlands in der Corona-Krise gibt. Lesen Sie hier: Wann spricht die Kanzlerin? Alle Infos zur PK mit Angela Merkel.

Die Nachrichten aus dieser PK und alle weiteren aktuellen Infos zur Coronavirus-Pandemie erhalten Sie hier im Newsblog

Mittwoch, 6. Mai 2020: Spahn warnt vor Flickenteppich an Corona-Regeln in Deutschland

10.59 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat neue Zahlen zur Entwicklung der Pandemie in Deutschland veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen bis heute auf 164.807 gestiegen – ein Plus von 947 seit dem Vortag. Alle weiteren Infos des RKI zur Entwicklungen der Infiziertenzahlen und der Reproduktionsrate finden Sie hier: Aktuelle Reproduktionszahl und RKI-Fallzahlen

10.52 Uhr: Viele Augen richten sich heute wieder einzig und allein auf Angela Merkel. Am Nachmittag wird die Bundeskanzlerin nach Beratungen mit den Länderchefs erneut eine Pressekonferenz zur Lage Deutschlands in der Corona-Krise geben, dabei wohl auch auf weitere Lockerungen eingehen.

Wir haben uns angeschaut, wie die Kanzlerin während der Pandemie zu ihren Entscheidungen findet – und auf wessen Rat sie dabei zählt. Unsere Analyse lesen Sie hier: Wem die Kanzlerin in der Corona-Krise vertraut

Aukrug in Schleswig-Holstein am Mittwoch: Mit einem Schild begrüßt eine Lehrerin die Viertklässler in einer Grundschule. Foto: Carsten Rehder / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

10.33 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat nach Wochen im Weißen Haus mal wieder einen Termin außerhalb seines Regierungssitzes wahrgenommen. Bei einem Besuch einer Maskenfabrik im Bundesstaat Arizona plädierte Trump einmal mehr für ein baldiges Hochfahren der US-Wirtschaft. Weitere Infos zur Corona-Krise in den USA lesen Sie hier in unserem US-Newsblog: Trump besichtig Maskenfabrik – ohne Maske

10.13 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich in der Corona-Krise für bundesweit einheitliche Kriterien und gemeinsame Grundsätze ausgesprochen. „Ein zusammenhangloser Flickenteppich schafft Verwirrung“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Gleichzeitig müssten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus regional angepasst werden, da die Infektionszahlen von Bundesland zu Bundesland verschieden seien.

10.00 Uhr: Alle älteren Nachrichten zur Entwicklung Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier in unserem alten Newsblog: Bund will Verantwortung für Lockerungen Ländern überlassen

Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie: