Coronavirus: 25.000 Infizierte – Merkel in Quarantäne

Das Coronavirus breitet sich auf der ganzen Welt weiter aus – trotz Gegenmaßnahmen. Deshalb wird in Deutschland das öffentliche Leben immer weiter heruntergefahren

Bund und Länder haben haben ein Kontaktverbot beschlossen

Mehr als 330.000 Menschen sind weltweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 14.500 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben

Italien meldete rund 2000 Covid-19-Tote in nur drei Tagen

In Deutschland sind fast 25.000 Menschen infiziert, 94 starben

Angela Merkel begibt sich in Quarantäne, weil ein Arzt, der sie behandelte, positiv auf das Coronavirus getestet wurde

Bundesweit sind alle Schulen und Kitas sind geschlossen, in manchen Regionen gelten Ausgangsbeschränkungen

Die Bundesregierung hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen

In Deutschland wird das öffentliche Leben aufgrund der Coronavirus-Epidemie weitreichend eingeschränkt – mehrere Länder haben Ausgangsbeschränkungen verhängt. Es gilt eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Nach einer Beratung am Sonntag zwischen der Bundeskanzlerin un den Ministerpräsidenten haben sich Bund und Länder darauf verständigt, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten.

Die Zahlen der Infektionen und Todesfälle steigen überall in Europa, wo die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurzeit das „Epizentrum“ der Pandemie sieht. Weltweit sind inzwischen mehr als 330.000 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden, mehr als 14.500 Menschen starben an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19. Experten gehen davon aus, dass es noch Monate dauert, bis die Pandemie in Europa eingedämmt werden kann.

Das öffentliche Leben wurde in vielen Ländern Europas auf ein Minimum heruntergefahren. Schulen und Kitas sind geschlossen, viele Geschäfte dürfen nicht mehr öffnen, einige EU-Länder haben Ausgangssperren verhängt. Auch in einigen deutschen Bundesländern, darunter Bayern, gelten Ausgangsbeschränkungen.

Die Pandemie hat bereits zu einer Wirtschaftskrise geführt. Viele Staaten schnüren milliardenschwere Hilfspakete. Dennoch sorgen sich viele Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in unserem Newsblog:

Montag, 23. März 2020: Coronavirus-Hilfe: Kabinett will umfassende Maßnahmen beschließen

6.03 Uhr: Zur Linderung der Folgen der Coronavirus-Krise will das Bundeskabinett am Montag umfassende Maßnahmen beschließen. Dabei geht es um große Schutzschirme für Unternehmen, Beschäftigte und Kliniken. Geplant sind umfangreiche Rechtsänderungen. Im Schnellverfahren soll dann am Mittwoch der Bundestag den Maßnahmen zustimmen, am Freitag der Bundesrat.

„Die umfassenden Maßnahmen, die heute im Kabinett auf den Weg gebracht werden, unterstützen Familien, Mieter, Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen ganz praktisch, schnell und unbürokratisch“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. Es seien gewaltige Summen, die Finanzminister Olaf Scholz (SPD) dafür aufbringe. Es seien aber auch gewaltige Herausforderungen. Die Bundesregierung plant einen Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro für 2020 und will dafür die Notfallregel bei der Schuldenbremse ziehen, um mehr finanziellen Spielraum zu haben.

Coronavirus-Pandemie: IOC überlegt Olympia-Verschiebung

5.35 Uhr: Die Anzeichen für eine historisch einmalige Verschiebung von Olympischen Sommerspielen wegen der Coronavirus-Pandemie mehren sich. Nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Sonntag erstmals Gedankenspiele dieser Art zugelassen und sich selbst einen Vier-Wochen-Zeitraum für die Entscheidung gegeben hatte, sprach auch Japans Premierminister Shinzo Abe von einer Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land. Vor dem Parlament in Tokio sagte er am Montag, dass damit gerechnet werden müsse.

Von einer Absage könne aber keine Rede sein. „Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat“, sagte Premierminister Abe. Die endgültige Entscheidung aber liege beim IOC. Diskutiert werden offenbar drei Szenarien: Eine Verschiebung in den Herbst 2020, ein Verschiebung um ein Jahr und eine Verschiebung um zwei Jahre auf den Sommer 2022.

Kanada hatte schon den Verzicht auf eine Teilnahme an Olympischen Spielen in diesem Sommer verkündet; nur bei einer Verschiebung wolle das Land teilnehmen.

4.31 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek erwartet noch in diesem Monat einfachere und schnellere Tests auf das Coronavirus. „Was die Tests angeht wird sich die Lage bald entspannen“, sagte Ciesek der Deutschen Presse-Agentur. Ciesek ist eine der führenden Forscherinnen für Sars-CoV-2 in Deutschland und arbeitet am Klinikum der Frankfurter Goethe-Universität. Sie sei sehr hoffnungsvoll, dass es in den kommenden Wochen Tests geben werde, die nicht so anspruchsvolle Laborarbeit erfordern.

Coronavirus: „Schockierende Zahl“ von Infektionen in New York City

4.17 Uhr: In New York City steigt die Zahl der Coronavirus-Infizierten weiter stark an. „Wir befinden uns an der Schwelle von 10.000 Fällen“, teilte der Bürgermeister von New York am Sonntag mit. Bill de Blasio sprach von einer schockierenden Zahl im „Epizentrum“ der Corona-Pandemie in den USA und warnte vor einer „neuen Realität“, die Wochen oder Monate andauern werde. Auf die mit knapp neun Millionen Einwohnern größte Stadt in den USA kommen damit rund ein Drittel der erfassten Covid-19-Fälle in den Vereinigten Staaten.

In dem besonders betroffenen US-Bundesstaat New York stieg die Zahl der Infizierten nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bis Sonntagabend (Ortszeit) auf knapp 15.800, 117 Menschen sind in dem Staat bereits an Covid-19 gestorben. Mehr Tests haben die Zahl der Corona-Fälle in New York in den letzten Tagen hochschnellen lassen.

2.56 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump die Einrichtung von Feldlazaretten in besonders stark betroffenen Regionen der Vereinigten Staaten angeordnet. Die Katastrophenschutzbehörde Fema werde die provisorischen Kliniken mit Kapazitäten von insgesamt 4000 Betten in den Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington einrichten, sagte Trump am Sonntag in Washington.

In Kalifornien sollen nach Angaben des Präsidenten acht Notlazarette mit insgesamt 2000 Betten installiert werden. In New York und Washington solle es insgesamt vier mobile Kliniken mit 2000 Betten geben. „Wir sind im Krieg, im wahrsten Sinne des Wortes im Krieg“, sagte Trump in einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Coronavirus: Städtetag nennt Kontaktverbot „richtig und verhältnismäßig“

1 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, das von Bund und Ländern beschlossene Kontaktverbot gutgeheissen. „Die Beschränkungen sind richtig und verhältnismäßig“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister unserer Redaktion.

„Es geht darum, Menschenleben zu retten und unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das muss so konsequent wie möglich geschehen.“ Die Kontaktbeschränkungen seien nötig, „damit sich nicht nur die große Mehrheit, sondern alle angemessen in der Corona-Krise verhalten“, betonte Jung. „Wir werden in den Städten mit unseren Ordnungsbehörden gemeinsam mit der Polizei sicherstellen, dass das verabredete Kontaktverbot umgesetzt wird.“

Jung begrüßte auch das Rettungspaket der Bundesregierung. „Diese Hilfen werden jetzt zwingend gebraucht, damit die Wirtschaft nicht ins Bodenlose abstürzt“, sagte der Städtetagspräsident. „Einzelhandel, Gastronomie, Klein-Gewerbe und Solo-Selbständige sind ein wichtiger Teil unseres städtischen Lebens. Ihre Existenz muss deshalb auch für die Zukunft gesichert werden.“ Daher sei die hohe Neuverschuldung des Bundes „absolut gerechtfertigt“.

Kriegspräsident Trump rüstet zum Kampf gegen Coronakrise

China meldet erneut 39 aus dem Ausland eingeführte Virusfälle

2.37 Uhr: China kämpft weiterhin mit „importierten“ Coronavirus-Fällen: Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wurden bei Menschen, die in das Land eingereist sind, 39 weitere Infektionen nachgewiesen. Insgesamt zählt China damit bislang 353 Infektionen durch sogenannte Coronavirus-Importe. Allerdings gab es nach den offiziellen Angaben erneut keine Infektion innerhalb des Landes mehr. Internationale Experten stellen diese Angaben immer wieder in Frage.

In der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo das Virus Sars-CoV-2 sich ab Ende 2019 weltweit auszubreiten begann, starben den offiziellen Angaben zufolge weitere neun Menschen. Auf dem chinesischen Festland sind damit nach Angaben der Gesundheitskommission 3270 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. China als Ausgangspunkt ist mit mehr als 81.000 Infizierten weiter das am stärksten betroffene Land.

Sonntag, 22. März 2020: Coronavirus – Weltweit 330.000 Menschen infiziert

23.44 Uhr: Der wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilte Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist laut US-Medienberichten positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der 68-Jährige sei nach der Diagnose in der Haftanstalt Wende im US-Bundesstaat New York isoliert untergebracht worden, meldete am Sonntag die Lokalzeitung „Niagara Gazette“ unter Berufung auf Behördenmitarbeiter. Die Sprecher Weinsteins wollten die Berichte nicht kommentieren.

Der einstige Hollywood-Mogul war erst am Mittwoch in das Hochsicherheitsgefängnis Wende gebracht worden, das rund 550 Kilometer nordwestlich der Stadt New York liegt. Zuvor war er in der Haftanstalt Rikers Island in New York City untergebracht. Weinstein war am 11. März wegen Vergewaltigung in einem minder schweren Fall und schwerer sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.

23.17 Uhr: Das Bürgerkriegsland Syrien hat seinen ersten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Die Infektion sei bei einem aus dem Ausland eingereisten Menschen festgestellt worden, sagte der syrische Gesundheitsminister Nisar Yasidschi am Sonntag im Staatsfernsehen.

Im Kampf gegen die Pandemie kündigte der Minister an, dass der gesamte private und öffentliche Verkehr in syrischen Städten ausgesetzt werde. Ab Dienstag dürften auch die Verbindungsstraßen zwischen den einzelnen Provinzen des Landes nicht mehr genutzt werden.

Coronavirus: Infektionszahlen steigen weltweit

21.53 Uhr: Trotz des weltweiten Kampfes gegen die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 haben sich nach Angaben von US-Experten fast 330.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Knapp 14 400 Covid-19-Tote seien bisher gezählt worden, berichteten die Wissenschaftler der US-Universität Johns Hopkins am Sonntag weiter.

21.17 Uhr: Die offizielle Zahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei ist auf mehr als 1000 gestiegen. Am Sonntag seien 289 Menschen positiv getestet worden, damit steige die Gesamtzahl der Infizierten auf 1236, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca auf Twitter mit. An einem Tag seien zudem neun Menschen an Covid-19 verstorben, damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 30.

Insgesamt seien in der Türkei bislang 20.345 Menschen auf das Coronavirus getestet worden, teilte Koca weiter mit. In der Türkei, die wie Deutschland rund 83 Millionen Einwohner hat, werden damit vergleichsweise wenig Tests durchgeführt.

20.51 Uhr: In Berlin haben sich bis Sonntagnachmittag nachweislich 1071 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Das waren 46 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt gibt es damit erstmals weniger Neuinfektionen als in der vergangenen Woche mit teils mehr als 100 neu registrierten Ansteckungen pro Tag. Allerdings lag nun das Wochenende bei den Auswertungen dazwischen.

41 Menschen werden zur Zeit in Krankenhäusern behandelt, 20 von ihnen wegen schwerer Verläufe auf Intensivstationen. Das sind mehr als in den vergangenen Tagen. Ein hochbetagter Berliner Patient mit Vorerkrankungen, der mit Sars-CoV-2 infiziert war, ist gestorben.

Coronavirus-Pandemie verzögert Formel-1-Start

20.30 Uhr: Der Saisonstart in der Formel 1 verzögert sich wegen der Corona-Pandemie offenbar immer weiter. Wie das Fachmedium Autosport am Sonntag unter Berufung auf hochrangige Quellen berichtete, soll auch der achte WM-Lauf am 7. Juni in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku aufgrund der weltweiten Krise verschoben werden. Die Entscheidung werde am Montag offiziell bekannt gegeben.

19.56 Uhr: Auf einer Sondersitzung will das Bundeskabinett am Montag umfangreiche Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen, um Bürger und Unternehmen vor den Folgen der Corona-Krise zu schützen. Ein Nachtragshaushalt soll dem Bund erlauben, in diesem Jahr mehr als 150 Milliarden Euro neue Schulden aufzunehmen. Unternehmen und Selbstständige sollen unter einen Schutzschirm gestellt werden: Ein „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ soll dafür mit 400 Milliarden Euro ausgestattet werden. Weitere 200 Milliarden Euro sollen für Kredite und direkte Beteiligungen bereitgestellt werden.

Die Bedingungen für den Bezug von Hartz IV sollen gelockert werden. Das Bundesarbeitsministerium rechnet mit bis zu 1,2 Millionen neuen Beziehern. Mieter sollen vor dem Verlust ihrer Wohnung geschützt werden, wenn sie infolge der Krise mehr als zwei Monate mit der Miete in Rückstand geraten. Familien mit kleinem Einkommen sollen leichter den Kinderzuschlag erhalten. Krankenhäuser sollen stärker finanziell unterstützt werden. Die Vorlagen sollen in den kommenden Tagen im Eiltempo von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Hintergrund: Für diese Projekte will die Regierung in der Corona-Krise Milliarden ausgeben.

19.11 Uhr: Nach der von Bund und Ländern angeordneten umfassenden Reduzierung sozialer Kontakte zum Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist ein baldiger Neustart der Fußball-Bundesliga auch faktisch vom Tisch. Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündeten Einschränkungen des sozialen Lebens machen auch die Austragung sogenannter Geisterspiele ohne Zuschauer für mindestens zwei Wochen praktisch unmöglich.

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga kommt am Dienstag zur Vorbereitung einer weiteren Mitgliederversammlung am 31. März zusammen, bei der das künftige Vorgehen beschlossen werden soll. Bislang hatten die 36 Profi-Clubs eine Zwangspause bis zum 2. April vereinbart, allerdings gleichzeitig verkündet, dass man nicht davon ausgehe, „dass der Spielbetrieb am ersten April-Wochenende wieder möglich sein wird“.

19.03 Uhr: Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus trägt in Österreich erste Früchte. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg zwischen Samstag und Sonntag lediglich noch um 15 Prozent oder auf insgesamt 3244 Infektionen, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober mitteilte. Vor Beginn der weitreichenden Ausgangsbeschränkungen war es in der Spitze ein Anstieg um 40 Prozent an einem Tag gewesen.

19.01 Uhr: In Berlin-Schönefeld ist am frühen Sonntagabend eine Maschine mit rund 200 Touristen aus dem Coronavirus-Risikogebiet Ägypten gelandet. Die Urlauber kamen gegen 18.20 Uhr mit knapp einstündiger Verspätung am Flughafen in Brandenburg an, wie die Flughafengesellschaft auf Anfrage bestätigt. Der Landkreis Dahme-Spreewald, die Flughafengesellschaft und Hilfsorganisationen hatten die Ankunft seit dem Vormittag vorbereitet, hieß es zuvor in einer Mitteilung der Interministeriellen Koordinierungsstab Corona Brandenburg.

Es handelte sich nicht um ein Flugzeug im Rahmen der konzentrierten Rückholaktion für gestrandete deutsche Touristen der Bundesregierung. Alle Passagiere müssten zunächst in Quarantäne, da Ägypten laut dem Robert Koch-Institut (RKI) zu den Coronavirus-Risikogebieten gehört. Jeder Kontakt zu anderen Flugreisenden sollte verhindert werden, hieß es. Angehörige durften die Rückkehrer nicht direkt in Empfang nehmen.

Coronavirus: Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich in Quarantäne begeben

Coronavirus-Pandemie: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist wegen Kontakt zu einem Infizierten in Quarantäne. Ob sie sich angesteckt hat, ist noch nicht klar. Foto: Pool / Getty Images

18.43 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Mehr dazu hier: Coronavirus: Merkels Arzt positiv – Kanzlerin in Quarantäne

18.36 Uhr: In Italien sind binnen 24 Stunden weitere 651 Menschen durch das Coronavirus ums Leben gekommen. Damit starben in dem EU-Land bereits fast 5500 Infizierte, wie der Zivilschutz am Sonntag mitteilte. Es ist die zweithöchste Tagesbilanz an Corona-Toten in Italien. Am Samstag hatte die Zahl der täglichen Todesopfer mit 793 einen neuen Rekord erreicht.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Italien stieg der Behörde zufolge am Sonntag um 5560 auf 59.158. Dies war ein Zuwachs von gut zehn Prozent im Vergleich zum Vortag.

18.33 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bevölkerung zu „Verzicht und Opfern“ im Kampf gegen die Corona-Krise aufgerufen. Das öffentliche Leben und die sozialen Kontakte müssten durch neue Abstandsregeln und Schließungen weiter reduziert werden, sagte Merkel bei der Vorstellung eines neuen Maßnahmenkatalogs von Bund und Ländern. „So retten wir Leben“, betonte sie.

Kernpunkt der Vereinbarung sei die neue Abstandsregelung, wonach Menschen in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand „von mindestens 1,5 Metern, besser noch zwei Metern“ einzuhalten haben, sagte die Kanzlerin. Ausgenommen davon seien Angehörige des eigenen Hausstands. Versammlungen von mehr als zwei Menschen seien verboten – auch hier sind Angehörige des eigenen Hausstands ausgenommen.

„Es ist das allerwichtigste, dass die Abstandsregeln eingehalten werden“, sagte Merkel. „Mit einem bestimmten Abstand reduziert sich das Infektionsrisiko nahezu auf Null“, sagte sie weiter. Es mache einen „Riesenunterschied“, ob ein halber Meter oder anderthalb Meter Abstand eingehalten würden. „Jeder soll seine Bewegungen und sein Leben für die nächsten Wochen nach diesen klaren Vorgaben organisieren.“

Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Nachmittag in einer Telefonkonferenz beraten, welche weitere Einschränkungen vorgenommen werden müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Zuvor hatten bereits Bayern und das Saarland weitreichende Ausgangsbeschränkungen erlassen.

18.30 Uhr: Alle älteren Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie in unserem alten Newsblog.

