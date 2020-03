Coronavirus in Italien: Angst vor Hunger-Revolten wächst

Vor dem Supermarkt am am Rand von Palermo warten die Menschen mehrere Stunden, bis sie einkaufen dürfen. Plötzlich drängen rund ein Dutzend Kunden mit vollen Einkaufswagen an den Kassen vorbei – ohne zu bezahlen. Bei dem versuchten Raub im Supermarkt von Palermo vergangene Woche nahm die von überraschten Kassierern zu Hilfe gerufene Polizei 13 Personen fest.

Die Corona-Krise spitzt sich in Italien dramatisch zu: In Palermo bewachen nun Polizeieinheiten die Einkaufszentren der sizilianischen Metropole und kontrollieren regelmäßig Apotheken sowie Lebensmittelgeschäfte. Auch in Süditalien wird befürchtet, dass es dort zu einem massiven Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus kommen wird.

Wer sich in normalen Zeiten in Süditalien noch gerade eben mit Gelegenheitsjobs und Schwarzarbeit über Wasser halten kann, steht nun plötzlich vor dem Nichts. Ohne Einkünfte etwa als illegaler Parkwächter oder Fensterputzer an der Ampel haben viele Familien buchstäblich kein Geld mehr für das Nötigste. Damit am Abend dennoch ein Teller Pasta auf dem Tisch steht, versuchen sie, auch ohne Geld an Lebensmittel zu kommen.

Italien in der Krise: Die Sicherheitslage eskaliert

Ein viral gegangenes Internetvideo aus Bari in Süditalien zeigt, wie aufgeheizt die Stimmung ist: Ein Mann schreit verzweifelt vor einer Bank „Wir haben kein Geld mehr“. Eine Frau ruft mit sich überschlagender Stimme: „Wir haben nichts mehr im Haus“.

Rund zwei Wochen nach dem Beginn der Ausgangssperren und wenige Tage nach der Schließung nicht strategischer Industrien in ganz Italien droht die Sicherheitslage im Süden des Landes zu kippen: Die Finanzhilfen der Regierung kommen den dort nach Schätzungen lebenden vier Millionen Schwarzarbeitern und Beschäftigten des informellen Sektors nicht zugute.

Vor diesem Hintergrund wächst die Sorge vor Hunger-Revolten in den unterentwickelten Landesteilen zwischen Neapel und Sizilien. Aber auch in Rom rissen Diebe einer Frau beim Besteigen ihres Wagens nicht die Handtasche aus der Hand, sondern volle Einkaufstüten .

Italiens Regierung verteilt in Corona-Krise Lebensmittelgutscheine

Die italienische Regierung plant wegen der wachsenden Not, die Gruppe der Berechtigten für einen einmaligen Bonus von 600 Euro zu erweitern. Von diesem Montag an lässt sie den Katastrophenschutz über die Kommunen 400 Millionen Euro in Form von Lebensmittelgutscheinen verteilen.

„Wir wissen, dass viele Menschen leiden“, erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte angesichts der angespannten Lage. „Einige haben sogar Schwierigkeiten, Lebensmittel zu kaufen“.

Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri lehnt in dieser Situation zwar eine Erweiterung der vor Kurzem eingeführten Grundversorgung ab, da sie nicht für Notlagen wie diese geschaffen worden sei. Die auch als Grundeinkommen bekannte Unterstützung wurde nach dem Vorbild des deutschen Hartz-IV-Modells für besonders Bedürftige eingeführt, die nicht über eine Arbeitslosenversicherung verfügen.

Nicht nur Selbstständige und Saisonarbeiter, sondern auch andere Bürger, die keine Einkommensquellen hätten, sollten von dem 600-Euro-Bonus profitieren. „Niemand darf sich allein gelassen fühlen“, mahnte der Wirtschaftsminister.

Mafia-Clans Schuld an Überfällen auf Supermärkte?

Die Not von Bürgern und Unternehmen während der Corona-Krise sieht das organisierte Verbrechen offenbar als Chance. Der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, machte Mafia-Clans für Internet-Aufrufe zu Überfällen auf Supermärkte und Polizei verantwortlich. Eine Facebook-Gruppe hatte unter dem Namen „Nationale Revolution“ binnen weniger Stunden 2.500 Mitglieder geworben.

Orlando fordert die Bürger auf, die Gruppen, die im Internet zu Überfällen auf Supermärkte in Sizilien aufrufen, anzuzeigen. Der Bürgermeister von Palermo verspricht eine „entschiedene Bekämpfung dieser Profi-Plünderer, die nichts anderes können als Spannung und Angst in einer Situation zu verbreiten, die alles andere als das gebrauchen kann.“

Auch Mangel an Liquidität bei Unternehmern in der Krise und Geldströme für den Wiederaufbau danach ziehen nach Informationen der Polizei Mafia-Clans an. Diese ließen illegal erworbenes Geld als rasch fließende Darlehen an Unternehmer in Geldnot reinwaschen. Die Clans organisieren sich nach Erkenntnissen des Generaldirektors für Verbrechensbekämpfung, Francesco Messina, derzeit neu.

Ziel sei es von Finanzströmen in den Wiederaufbau Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Tourismus, Gastronomie sowie klein- und mittelständischen Unternehmen zu profitieren. Mit Hilfe bestechlicher Politiker und Beamter werden sie demnach versuchen, italienische und EU-Fördermittel in den Wiederaufbau nach der Krise umzuleiten.

Trotz strenger Regeln beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben von L’Aquila in der bis dahin nicht für Mafia-Kriminalität bekannten mittelitalienischen Bergregion beteiligten sich die Clans auch dort an großen Bauaufträgen.