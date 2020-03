Wegen der Corona-Pandemie kommt das öffentliche Leben in Europa nach und nach zum Erliegen. Von Schulschließungen über Einschränkungen für Geschäfte und Restaurants bis hin zur Abschottung der Grenzen - im Kampf gegen das grassierende Coronavirus greifen die europäischen Länder zu immer rigoroseren Maßnahmen.

Europa schottet sich in Coronakrise immer weiter ab

Coronavirus Ausgangssperre fesselt Mallorca-Urlauber an ihre Hotels

Ausgangssperre fesselt Mallorca-Urlauber an ihre Hotels

Der Shutdown in Spanien hat auch auf Mallorca das öffentliche Leben beinahe zum Erliegen gebracht

Die meisten Geschäfte, Bars, Restaurants bleiben geschlossen, die Bewegungsfreiheit wurde stark eingeschränkt

Für viele Touristen bedeuten die Maßnahmen, dass sie praktisch nur noch in ihrer Hotelanlage bleiben dürfen

Auf Mallorca hat es bislang einen Coronavirus-Todesfall gegeben: Eine 59 Jahre alte Frau, die an Vorerkrankungen litt, ist verstorben

Auch wenn die Zahl der Infektionen noch vergleichsweise niedrig ist, bangen viele Hoteliers um ihre Existenz

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat von der spanischen Zentralregierung die Genehmigung sofortiger Einlasskontrollen für Reisende gefordert

„Gehen Sie bitte nach Hause“, tönt es aus dem Lautsprecher eines Streifenwagens, der im Zentrum von Palma de Mallorca patrouilliert. „Der Aufenthalt im Freien ist nicht gestattet.“ Die Ansage richtet sich an mehrere vereinzelte Spaziergänger, die den sonnigen Sonntagvormittag nutzten, um durch die schöne Altstadt der Inselhauptstadt flanieren.

Mit Spaziergängen, Ausflügen und entspannenden Urlaubsaufenthalten ist es auf der ansonsten so lebendigen Baleareninsel vorerst vorbei. Seit Sonntagmorgen trat in ganz Spanien eine Ausgangssperre in Kraft, um die massive Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Sie gilt auch für die hunderttausenden ausländischen Urlauber, die sich derzeit auf Mallorca und in anderen Ferienhochburgen Spaniens befinden. Für alle, die mit Tourismus zu tun haben, bedeutet das einen großen Stresstest.

Coronavirus auf Mallorca: Urlauber sitzen in Hotels praktisch fest

Hotels dürfen zwar noch öffnen, aber keine externen Gäste mehr bewirten. Bars und Restaurants müssen zu bleiben. Und die Tausende von Urlaubern sitzen in ihren Herbergen praktisch fest. Nur noch für „unvermeidliche Aktivitäten“, etwa für den Lebensmittelkauf oder Arztbesuche, dürfen Menschen auf die Straße. Viele Urlauber haben sich bereits vorzeitig auf die Heimreise gemacht.

Auch auf dem Flughafen von Mallorca ist der Alarmzustand deutlich spürbar. Wo sich sonst Touristen drängeln und in langen Schlangen vor den Eincheck-Schaltern ausharren, gibt es am Sonntag nur wenig Betrieb. Viele Fluggäste tragen Schutzmasken.

Eurowings bietet in den nächsten Tagen zusätzliche Verbindungen ab Palma de Mallorca nach Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf an. Das Unternehmen rechnet mit zusammen rund 2500 Fluggästen.

Die Corona-Ausgangssperre in Spanien gilt zunächst für zwei Wochen. Es muss jedoch – angesichts der unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus – mit Verlängerung gerechnet werden. Damit dürfte der Osterurlaub auf Mallorca, auf den Kanarischen Inseln oder an der spanischen Festlandküste ins Wasser fallen. Eine Ferienreise nach Spanien ist unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich.

Eine Branche steht vor dem Ungewissen. Im milden Monat März kamen im vergangenen Jahr mehr als fünf Millionen ausländische Touristen nach Spanien. Nun hagelt es Stornierungen, Absagen – oder es kommt gar nicht erst zur Buchung. Die Angst vor Coronavirus ist groß in Spanien. Und dieselbe Angst ist es, die die Touristen fernhält.

Coronavirus forderte auch auf Mallorca ein Todesopfer

Am vergangenen Donnerstag war zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch auf Mallorca gestorben. Die 59 Jahre alte Frau sei in der Nacht zum Donnerstag im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma ums Leben gekommen, teilten die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Patientin hatte den Angaben zufolge Vorerkrankungen.

Mallorca und die anderen Balearen-Inseln sind von der Pandemie im Vergleich zu anderen Regionen Spaniens bisher allerdings wenig betroffen. Nach amtlichen Angaben gab es bis Sonntag insgesamt 55 Fälle (Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera). Die Landesregierung spricht von einer „kontrollierten Übertragung“.

In ganz Spanien zählten die Behörden fast 8000 Infektionen und rund 290 Todesfälle. Das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärte Madrid am frühen Freitagmorgen zum Risikogebiet. Die spanische Hauptstadt ist besonders von der Pandemie betroffen.

Der Alarmzustand, der seit Samstag gilt, ist die dritthöchste Notfallstufen, die in der spanischen Verfassung festgehalten sind. Er war bisher in Spanien nach der Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1975 nur einmal ausgerufen worden: 2010 wegen eines Fluglotsenstreiks.

Coronavirus auf Mallorca: Hotels werden geschlossen

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat am Donnerstag von der spanischen Zentralregierung die Genehmigung sofortiger verstärkter Einlasskontrollen jener Reisender gefordert, die aus besonders von dem Coronavirus betroffenen Gebieten kommen. Gemeint ist damit vor allem Italien, berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Wir müssen berücksichtigen, dass wir eine Insel sind - das erleichtert solche Kontrollen, aber es macht uns auch verletzlicher“, sagte die sozialistische Politikerin

Die Krise um das Coronavirus führt zu ersten Hotelschließungen auf Mallorca. Hoteliers auf der Insel haben beschlossen, ihre Häuser erst im Juni wieder zu öffnen. Das berichtet die Zeitung „Ultima Hora“. Grund ist die wegen der Krankheit gesunkene Nachfrage nach Zimmern. Es gebe derzeit mehr Stornierungen als Reservierungen, zitiert das Blatt den zuständigen Verband „Fehm“.

An dieser Entwicklung werde sich auch in den kommenden fünf bis sechs Wochen nichts ändern. Sollte ein Hotel unter 30 Prozent belegt sein, werde es erstmal nicht öffnen und die Gäste würden auf andere Häuser verteilt.

Stark betroffen sind die Orte und Regionen:

Playa de Palma,

Palmanova,

Cala Rajada,

Cala Millor,

Cala d’Or,

Alcúdia-Can Picafort,

Santa Margalida,

Sóller und

Pollença.

An der Playa de Palma stellen sich die Hoteliers auf schwierige Zeiten ein

Auch in Magaluf sind die Auswirkungen spürbar. Der Zeitung „Diario de Mallorca“ zufolge öffneten dort einige Hotels bereits Ende Januar in Erwartung sogenannter Imserso-Reisender. Doch nachdem die Zentralregierung in Madrid diese für Senioren organisierten Urlaube am Dienstag abgesagt hat, sind den Hotels die meisten Gäste abhanden gekommen.

An der von vielen deutschen Gästen frequentierten Playa de Palma stellen sich Hoteliers ebenfalls auf schwierige Zeiten ein. Stornierungen dürften in den nächsten Tagen und Wochen zunehmen, Neubuchungen seien nahezu zum Stillstand gekommen, heißt es.

Flüge nach Palma gestrichen

Bei der österreichischen Airline Laudamotion haben die ausbleibenden Reservierungen bereits zu Konsequenzen geführt. „Wir haben unser Streckennetz für den Zeitraum vom 18. März bis zum 30. April ausgedünnt. Diese Anpassung an die fehlende Nachfrage betrifft auch Flüge nach Palma“, bestätigte Sprecherin Theresa Vorsteher am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Guillermo Miralles, Vizechef von Roc Hotels, sagt, es gebe einen Buchungsrückgang in den zehn Inselhotels des Unternehmens: „Wir haben in den Osterferien weniger Reservierungen. Unsere Hauptsorge ist nun, dass sich diese Entwicklung in der Hauptsaison fortsetzt.“

