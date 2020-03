Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus mindert Reiselust im Landkreis Sömmerda

„Es ist eine Katastrophe“, sagt Melanie Naumann. Sie führt jeweils ein Reisebüro in Sömmerda und in Kölleda. In den letzten Wochen verzeichnete die Reisekauffrau 80 Prozent Ausfall bei den Buchungen. Grund dafür ist das neuartige Coronavirus, das, „vor allem durch die Medien hochgespielt“, die Leute in ihrer Reisefreudigkeit einschränkt, so Naumann.

„Das schlimmste ist die Ungewissheit. Wir haben einige Musical- und Fußballreisen im Angebot, von denen wir nicht wissen, ob sie überhaupt stattfinden.“ Neukunden gibt es in ihren Reisebüros kaum noch, sie setze nun vor allem auf die Stammkundschaft, die noch Vertrauen in die Situationsbeurteilung ihrer Mitarbeiter haben. Auch wenn die Umstände in der Reisebranche derzeit alles andere als optimal aussehen, „wir halten durch“, sagt Melanie Naumann.

So sieht das auch Jana Hoffmann vom Reisebüro Reiseparadies in Weißensee. „Im Moment habe ich mehr damit zu tun, die Kunden zu besänftigen, als ihnen Reisen zu verkaufen“, berichtet sie. Die Leute, vor allem die älteren, seien unsicher, wohin und ob überhaupt eine Reise sinnvoll ist. „Ich habe für beide Seiten Verständnis“, betont Hoffmann.

Bisher ließ sich aber noch jeder ihrer Kunden davon überzeugen, dass Vorsicht zwar gut, Angst aber übertrieben ist. Zudem seien kostenlose Stornierungen sehr schwierig, solange das Auswärtige Amt noch keine Reisewarnung für die betreffenden Länder erteilt hat. Jana Hoffmann empfiehlt: „Abwarten und Tee trinken. Die Lage ändert sich ja im Moment täglich, beeinflussen kann das niemand.“

Im Sömmerdaer Reisebüro Sonnenland ist die Situation noch relativ entspannt, berichtet Mitarbeiterin Claudia Wofra. Die Zahl der Leute, die sich gezielt nach Umbuchungsoptionen oder gar nach Stornierung erkundigen, halte sich in Grenzen. „Die meisten warten jetzt erstmal ab, wie sich die Lage entwickelt“, sagt die Reisekauffrau. Und trotzdem muss sie zugeben: Die Buchungen von Reisen gehen auch in Sömmerda merklich zurück.