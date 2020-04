Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus: RKI-Fallzahlen: 1304 Infektionen in 24 Stunden

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind in Deutschland innerhalb von 24 Stunden 1304 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, das RKI zählt 202 neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag

Die Reproduktionszahl schwankt laut Robert-Koch-Institut (RKI) zwischen 0,9 und 1,0

Maskenpflicht in ganz Deutschland: An diesem Mittwoch tritt auch in Schleswig-Holstein, dem letzten Bundesland, eine Maskenpflicht in Kraft

Die Familienminister von Bund und Ländern sprechen sich für einen „behutsamen“ Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Phasen aus

Mecklenburg-Vorpommern verschärft die Masken-Pflicht. Dort müssen nun auch Patienten in Arztpraxen künftig eine Schutzmaske tragen

Das Land Berlin wird die Maskenpflicht ebenfalls im Einzelhandel einführen

„Siegfried & Roy“-Magier Roy Horn hat sich seinem Sprecher zufolge mit dem Coronavirus infiziert

Seit Beginn der Corona-Epidemie haben sich in Deutschland rund 160.000 Menschen infiziert, davon sind mehr als 117.000 wieder genesen, mehr als 6300 sind nach einer Infektion gestorben

Mehr als 217.000 Menschen sind weltweit nach einer Coronavirus-Infektion gestorben, die Zahl der weltweit gemeldeten Infektionen liegt bei mehr als 3 Millionen

In Deutschland steigen die Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Im Vergleich zum Vortag zählt das Robert-Koch-Institut 1304 neue Covid-19-Fälle. Zudem wurden seit Dienstag 202 neue Todesfälle registriert. Die Reproduktionsrate schwankt laut RKI zwischen 0,9 und 1,0.

Seit diesem Mittwochmorgen gilt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht. Im letzten der 16 deutschen Bundesländer ist sie an diesem Mittwoch in Kraft getreten. Die Regelungen unterscheiden sich jedoch von Bundesland zu Bundesland.

Einem Bericht zufolge will die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung verlängern. Ob Urlaubsreisen in den Sommerferien möglich sein werden, ist dabei offenbar noch nicht geklärt. Für die Reisebranche ist die Coronavirus-Pandemie ohnehin ein schwerer Schlag: Die Lufthansa prüft eine Insolvenz in Eigenverwaltung anstelle eines direkten Staatseinstiegs.

Coronavirus-News-Ticker: Alle Entwicklungen im Überblick

Alle aktuellen Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie in Deutschland und Europa in unserem News-Ticker:

Mittwoch, 29. April: RKI veröffentlicht neue Fallzahlen – Maskenpflicht in ganz Deutschland

9.46 Uhr: „Siegfried & Roy“-Magier Roy Horn hat sich seinem Sprecher zufolge mit dem Coronavirus infiziert. „Wir können bestätigen, dass Roy Horn positiv auf das Virus getestet worden ist, das Covid-19 hervorruft“, zitierten mehrere US-Medien eine Mitteilung des Pressesprechers.

Der 75-Jährige, der von einem Tiger-Angriff im Jahr 2003 schwer gezeichnet ist, spreche gut auf die Behandlung an, hieß es weiter. Das Duo ließ über den Sprecher Grüße an alle ausrichten, die von der Pandemie betroffen sind.

„Siegried Roy“ sind für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt. Ihre Karriere endete im Oktober 2003, als ein Tiger Roy Horn bei einer Vorstellung schwer verletzte. Von dem schwerem Blutverlust, Schlaganfällen und einer Gehirnoperation nach dem Unfall konnte sich Horn nie mehr vollständig erholen.

9.38 Uhr: Die Bundesliga könnte trotz Corona-Pandemie bald wieder starten. Im Talk bei Lanz wird klar: Der Plan deckt nicht alle Szenarien ab: Markus Lanz: Lücke im Corona-Konzept der Bundesliga?

9.28 Uhr: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, geht davon aus, dass auf absehbare Zeit keine Fernreisen möglich sein werden. „Fernreisen werden sicherlich auf eine gewisse absehbare Zeit nicht stattfinden“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Radiosender Bayern 2.

„Wir hoffen zwar, dass, wenn die Gesundheit es zulässt, die Reisebeschränkungen Schritt für Schritt wieder zurückgenommen werden können und wir wenigstens in Europa jetzt schnell wieder reisen können. Aber das ganze geht wirklich nur langsam voran und ich glaub, dass dieses Jahr wirklich Heimaturlaub angesagt ist.“ Lesen Sie hier: Wann ins Ausland? Urlaub wohl nur in Deutschland möglich

Thomas Bareiß ist der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Nach Angaben des Tourismusbeauftragten ist eine Verlängerung der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes am Mittwoch Thema im Kabinett. Dem Kabinett liege ein Vorschlag des Außenamtes vor, der bis zum 14. Juni gehe.

8.50 Uhr: Die Corona-Krise und Sonderabschreibungen haben den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im ersten Quartal in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 481 Millionen Euro nach einem Gewinn von 40 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Toulouse mitteilte.

Der Umsatz sank wegen Unterbrechungen bei der Flugzeug-Auslieferung infolge der Pandemie um 15 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sackte um knapp die Hälfte auf 281 Millionen Euro nach unten.

Für das laufende Jahr wagt Airbus-Chef Guillaume Faury wegen der unklaren Dauer und Folgen der Coronavirus-Pandemie weiterhin keine neue Geschäftsprognose. Das Unternehmen fährt seine Flugzeugproduktion wie bereits bekannt um rund ein Drittel zurück, weil viele Airlines ihre bestellten Maschinen erst später abnehmen wollen.

Der Luftfahrtkonzern Airbus verzeichnet im ersten Quartal einen Verlust von 481 Millionen Euro. Foto: Guillaume Horcajuelo / dpa

6.24 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat in der Nacht seine Coronavirus-Fallzahlen aktualisiert. Wie aus dem Covid-19-Dashboard hervorgeht, zählt das RKI seit Beginn der Coronavirus-Epidemie in Deutschland 157.641 Infektionen und 6115 Todesfälle. Im Vergleich zum Vortag sind das 1304 Infektionen mehr, 202 gemeldete Todesfälle kamen im Vergleich zum Dienstag hinzu.

Die Zahlen des RKI unterscheiden sich leicht von unseren eigenen Daten. Das liegt daran, dass das RKI die Gesamtzahlen pro Bundesland und Landkreis veröffentlich, die dem Institut bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Das RKI zählt dabei nur die elektronisch übermittelten Fälle.

Die Gesamtzahlen für Deutschland in unserer eigenen Echtzeitkarte beziehen wir hingegen aus den offiziellen Pressemitteilungen und Meldungen der Landesgesundheitsämter, die sie entweder auf ihren Webseiten veröffentlichen oder per E-Mail an ihre Presseverteiler verschicken. So kommt es zu Abweichungen bei den Fallzahlen.

Corona-Reisewarnung der Bundesregierung gilt offenbar bis mindestens Mitte Juli

5.17 Uhr: Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie einem Bericht zufolge bis Mitte Juni verlängern. Das berichtete der „Spiegel“ am Mittwoch unter Berufung auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag, den das Auswärtige Amt (AA) kurz vor der Kabinettssitzung unter den Bundesministerien abgestimmt habe. Demnach heiße es in der Beschlussvorlage, die bisher gültige Reisewarnung gelte „bis auf weiteres“, mindestens aber bis Mitte Juni.

Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen. Die Verlängerung soll laut „Spiegel“ an diesem Mittwoch vom Kabinett verlängert werden, mindestens bis zum 14. Juni.

Dem Bericht zufolge lässt das Papier aus dem Auswärtigen Amt allerdings offen, ob Urlaubsreisen während der Sommerferien möglich sein werden, die in manchen Bundesländern schon Ende Juni beginnen. Wer allerdings über Pfingsten Ende Mai eine Auslandsreise gebucht habe, könne diese jetzt stornieren und sich auf die Reisewarnung berufen. Wo ist Sommerurlaub möglich? Was Reisende jetzt wissen müssen, lesen Sie hier.

Maskenpflicht in Schleswig-Holstein in Kraft

3.31 Uhr: Nun gilt die Maskenpflicht in ganz Deutschland. Ohne Mund- und Nasenschutz dürfen von Mittwoch an nun auch die Schleswig-Holsteiner nicht mehr einkaufen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Sogenannte Alltagsmasken aus Stoff oder im Notfall auch ein Schal reichen dabei aus. Schleswig-Holstein ist das letzte Bundesland, in dem eine Maskenpflicht für Bus und Bahn gilt.

Ab diesem Mittwoch gilt in allen deutschen Bundesländern eine Maskenpflicht. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Beim Einkaufen zieht auch Berlin erst ab Mittwoch nach. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind in Schleswig-Holstein unter anderem Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, das Fahrpersonal in Bussen, Bahnen und Schiffen sowie Taxifahrer. Lesen Sie hier: Maskenpflicht in Deutschland: Welche Regeln wo gelten

3.01 Uhr: Die Deutsche Börse profitiert vom regen Handel in Krisenzeiten. Während die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie etliche Branchen und Unternehmen hart treffen, beflügeln die Marktturbulenzen das Geschäft des Frankfurter Börsenbetreibers. Im März beispielsweise fiel das Handelsvolumen an den Kassamärkten der Deutschen Börse mit gut 300 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor (130,3 Mrd Euro). Am Mittwoch veröffentlicht der Dax-Konzern nach Börsenschluss am Abend seine Zwischenbilanz für das erste Quartal 2020.

Für das Gesamtjahr strebt die Deutsche Börse einen Anstieg der Nettoerlöse aus eigener Kraft von mindestens fünf Prozent an. Den um Sondereffekte bereinigten Gewinn des Unternehmens will Konzernchef Theodor Weimer auf rund 1,20 Milliarden Euro steigern – das wäre ein Plus von etwas mehr als acht Prozent.

2019 hatten die Nettoerlöse auf rund 2,94 Milliarden Euro zugelegt. Unter dem Strich stand ein Jahresgewinn von knapp mehr als einer Milliarde Euro. Bereinigt um Sondereffekte wie Kosten für Übernahmen und Stellenabbau lag der Überschuss der Deutschen Börse bei gut 1,1 Milliarden Euro.

2.27 Uhr: Der Bund will für die kommende Grippesaison 4,5 Millionen Dosen Impfstoff gegen die übliche Grippe beschaffen, um ein gleichzeitiges Hochschnellen von Corona- und Influenza-Infektionen im Herbst und Winter zu verhindern. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ angekündigt.

„Gleichzeitig viele Grippe- und Corona-Kranke zu versorgen könnte unser Gesundheitssystem überfordern“, sagte Spahn. „Mit Blick auf die nächste Grippesaison ermöglichen wir es den Ärzten, mehr Impfdosen zu bevorraten, und wir beschaffen erstmalig direkt als Bund zusätzlich 4,5 Millionen Impfdosen gegen Grippe.“

4,5 Millionen zusätzliche Impfdosen gegen die normale Grippe will der Bund für die kommende Grippesaison beschaffen. Foto: Pornpak Khunatorn / Getty Images/iStockphoto

Die Corona-Pandemie werde mit hoher Wahrscheinlichkeit im kommenden Winter noch nicht vorbei sein. „Also bereiten wir uns rechtzeitig darauf vor“, sagte Spahn weiter.

1.24 Uhr: Die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie könnten nach Ansicht der Vereinten Nationen zu sieben Millionen nicht geplanten Schwangerschaften führen. Das liege unter anderem daran, dass aufgrund von in der Krise unterbrochenen Lieferketten rund 47 Millionen Frauen in ärmeren Ländern keinen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln mehr haben könnten, hieß es vom Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) in New York.

Zudem projiziert die Organisation eine starke Zunahme von Gewalt gegen Frauen und Verheiratung von Mädchen. Die Corona-Pandemie könne „katastrophale Auswirkungen auf Frauen und Mädchen in aller Welt“ haben, sagte UNFPA-Direktorin Natalia Kanem – und rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, diese stärker zu schützen.

1.02 Uhr: Gewerkschaftsbund-Chef Reiner Hoffmann will Eltern in der Pandemie besser absichern. Harte Sparmaßnahmen nach der Krise lehnt er ab. Lesen Sie hier: DGB-Chef Hoffmann: „Schneller Schuldenabbau wäre ein Fehler

1.00 Uhr: Die Coronavirus-Reproduktionszahl schwankt laut RKI-Angaben in Deutschland zwischen 0,9 und 1,0. Was das für die Ausbreitung bedeutet und wie es um die Gefahr eines Rückfalls steht, lesen Sie hier: Reproduktionszahl bei 0,9 – Lauterbach sieht Rückfallgefahr

Dienstag, 28. April: Kultusminister fordern: Schüler sollen Schule wieder tageweise besuchen – RKI-Präsident warnt

20.02 Uhr: Die Familienminister von Bund und Ländern sprechen sich in der Corona-Krise für einen „behutsamen“ Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Phasen aus. Das teilte das Ministerium von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag mit.

Noch sind die Spielplätze geschlossen. Die Familienminister von Bund und Ländern schlagen vor, die Möglichkeiten zur Wiedereröffnung zu prüfen. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Die Empfehlung sei, „in den kommenden Wochen und Monaten aus bildungs- und entwicklungspsychologischen Gründen“ einen Wiedereinstieg zu ermöglichen – ein konkretes Zieldatum für die Wiederaufnahme des Kita-Betriebs wurde aber nicht genannt. Die vier Phasen umfassen demnach die aktuelle Notbetreuung, eine erweitere Notbetreuung, einen eingeschränkten Regelbetrieb und die Rückkehr zum Normalbetrieb.

Der Beschluss soll in die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag einfließen. Weitreichende Entscheidungen werden bei dem Gespräch aber nicht erwartet, sondern erst in einer weiteren Runde am 6. Mai. Letztlich liegt die Entscheidung bei den einzelnen Bundesländern und Kommunen.

Die Minister schlagen zudem vor, die Öffnung von Spielplätzen zu überprüfen und die Erlaubnis „familiärer Betreuungsformen“ in Betracht zu ziehen, um Kindern soziale Kontakte zu ermöglichen und ihre Eltern zu entlasten. Giffey nannte den Beschluss ein „wichtiges und gutes Signal“ für Familien. „Die Familien erwarten nun zeitnah konkretere Aussagen darüber, wann die nächsten Schritte erfolgen können“, sagte sie.

Drosten: Untersuchung der Rolle von Kindern in der Coronavirus-Pandemie

18.00 Uhr: In Berlin läuft dem Virologen Christian Drosten zufolge eine Untersuchung zur Rolle von Kindern in der Coronavirus-Pandemie. Im Labor an der Charité sei man dabei, die Viruskonzentration im Rachen von Kindern zu bestimmen, sagte der Wissenschaftler am Dienstag im NDR-Podcast. Über Ergebnisse und die Datengrundlage könne er wahrscheinlich an diesem Donnerstag sprechen. Drosten erhofft sich demnach mehr Erkenntnisse darüber, ob Kinder das Virus ebenso abgeben wie Erwachsene. Das sei wichtig für die Debatte über Kita-Öffnungen.

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Foto: Michael Kappeler / AFP

Bei der Grippe und vielen anderen Erkältungskrankheiten wisse man, dass Kinder sehr hohe Virusmengen im Rachen hätten, erläuterte der Virologe. Ihr unerfahrenes Immunsystem habe nichts gegen Erreger auszurichten, so dass sich diese stark vermehren könnten. Im Vergleich zu Erwachsenen könne die Viruskonzentration im Rachen bei Kindern 10.000-mal höher liegen, schilderte Drosten.

Bisher seien viele Fragen zur Rolle von Kindern bei Sars-CoV-2 offen. In vielen Studien dazu seien zu wenige Kinder eingeschlossen, so dass die Ergebnisse nicht statistisch signifikant seien, schilderte Drosten eine grundsätzliche Problematik. Sollte in Deutschland wieder mehr Kita-Betreuung ermöglicht werden, sprach er sich für klare Handlungsempfehlungen an Eltern aus: Zum Beispiel, dass man sich der möglichen Infektions-Einschleppung bewusst ist und bei Symptomen gleich zu Hause bleiben und sich testen lassen sollte. Zudem sollte man keine älteren Menschen besuchen.

17.24 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in den Krankenhäusern an. Die Entwicklung bei den Coronavirus-Neuinfektionen lasse es zu, ab Mai einen Teil der Krankenhauskapazitäten auch wieder für planbare Operationen zu nutzen, heißt es in Empfehlungen Spahns an die Landesgesundheitsminister, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Viele Patienten gingen aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht ins Krankenhaus, beklagte Spahn.

Seit Mitte März haben die Kliniken bundesweit alle medizinisch nicht zwingend notwendigen planbaren Operationen verschoben, um für die Behandlung von Corona-Patienten vorbereitet zu sein. In dem neuen Konzept Spahns, über das zunächst die Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) berichtet hatten, heißt es nun, die in den Klinken geschaffenen Kapazitäten für Corona-Patienten würden aktuell nicht vollständig genutzt.

Deshalb könnten in den Krankenhäusern die Zahl der für Infizierte reservierten Intensivbetten heruntergefahren und die Kliniken schrittweise wieder für die Versorgung anderer Patienten geöffnet werden.

Eine dauerhafte Priorisierung nur einer bestimmten Patientengruppe „lässt sich insbesondere aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht rechtfertigen“. Zudem gebe es Anzeichen, dass Patienten selbst bei Notfällen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nähmen. Es müsse aber auch in Corona-Zeiten selbstverständlich bleiben, dass die Versorgung dieser Patienten „höchsten Stellenwert hat“.

Seit Mitte März sind bundesweit alle nicht zwingend notwendigen Operationen verschoben worden, damit die Krankenhäuser Kapazitäten für Corona-Patienten haben. Foto: Zhang Yuwei / dpa

Frankreich will ab 11. Mai auf Passierscheine verzichten

16.42 Uhr: Bei der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen will Frankreich vom 11. Mai an auf die bisher obligatorischen Passierscheine verzichten. „Es wird wieder möglich sein, ohne Bescheinigung frei zu reisen – mit Ausnahme von Fahrten mehr als 100 Kilometer von zu Hause entfernt“, sagte Premierminister Édouard Philippe am Dienstag in der Nationalversammlung in Paris. Solche Reisen sind nur erlaubt, wenn es wegen Familie oder Beruf einen zwingenden Grund gibt.

Philippe warnte gleichzeitig, dass die Ausgangsbeschränkungen beibehalten würden, wenn das Land bis zum 11. Mai nicht für eine Lockerung bereit sei. Auch sonst bleibt das öffentliche Leben stark eingeschränkt. „Das ist nicht die Zeit, sein Département zu verlassen, um über das Wochenende wegzufahren“, betonte der Premier. Generell müssten Versammlungen vermieden werden. Künftig sind sie auf zehn Personen beschränkt, auch in Privaträumen. Vor September sollen keine Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern stattfinden.

Mit Blick auf die Wiederöffnung der Schulen sagte Philippe: „Die Rückkehr unserer Kinder ist ein Gebot der Bildung und der sozialen Gerechtigkeit.“ Die Regierung schlage eine sehr schrittweise Öffnung von Kindergärten, Krippen und Grundschulen vom 11. Mai an auf freiwilliger Basis vor. Die Sekundarstufe könnte folgen. Über die Rückkehr der obersten Klassen soll Anfang Juni entschieden werden.

16.32 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus startet Luxemburg diese Woche mit großangelegten Tests. Die freiwilligen Tests der gut 600.000 Einwohner sowie von Grenzgängern aus Deutschland, Frankreich und Belgien sollen die Lockerung von Kontaktbeschränkungen begleiten, teilte Forschungsminister Claude Meisch am Dienstag mit. 8500 Schüler und Lehrer sollen noch vor Wiederöffnung der Schulen am 4. Mai getestet werden. Pro Tag sind dann mindestens 20 000 Tests geplant.

Meisch sagte: „Das Ziel ist, dass die gesamte Bevölkerung getestet werden kann, zum Teil mehrmals.“ Wegen der überschaubaren Zahl könne man das „innerhalb kurzer Zeit“ machen. Als erstes Land der Welt werde Luxemburg somit einen kompletten Überblick über die Anzahl an infizierten Bürgern bekommen. Derzeit darf man Haus oder Wohnung nur zum Einkaufen, Arbeiten und Besuchen beim Arzt verlassen.

Corona-Ansteckungsrate laut RKI wieder bei 0,9

16.03 Uhr: Das Land Hessen lockert die Beschränkungen für Pflegeheime und Religionsgemeinschaften in der Corona-Pandemie. Man habe entschieden, dass ab dem 1. Mai wieder Gottesdienste möglich seien, Besuche in Pflegeheimen ab dem 4. Mai, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden.

15.51 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt beim Umgang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus auf eine „atmende Strategie“. Wenn es besser laufe, könne es schneller gehen mit Lockerungen – „wenn es schlechter ist, muss es langsamer sein“, so Söder nach einer Kabinettssitzung in München.

Söder sagte, die bundesweit steigende sogenannte Reproduktionszahl mache ihn besorgt. Da in Bayern die Reproduktionsrate sinke und unter der bundesdeutschen liege, zeige sich, dass der bayerische Weg der Vorsicht richtig sei. Derweil verlängerte Bayern die geltenden Ausgangsbeschränkungen um eine weitere Woche bis zum 10. Mai.

Dabei beschloss das Kabinett aber auch verschiedene Lockerungen. So sind ab dem 4. Mai Gottesdienste unter strengen Auflagen möglich. Dazu zählen das verpflichtende Tragen eines Mundschutzes und ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen Gläubigen in den Kirchen. Außerdem erlaubte Bayern ab dem 4. Mai öffentliche Versammlungen mit maximal 50 Teilnehmern. Ab dem 29. April dürfen in Bayern alle Läden öffnen, die Verkaufsfläche muss auf 800 Quadratmetern begrenzt bleiben.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kommt nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts mit Mundschutz zu einer Pressekonferenz in München. Foto: Sven Hoppe / dpa

15.25 Uhr: Nach einem aktuellen Lagebericht schätzt das Robert Koch-Institut (RKI) die Corona-Ansteckungsrate wieder auf 0,9. Die sogenannte Reproduktionszahl ist demnach mit Datenstand 28. April 2020, 0.00 Uhr wieder gesunken, nachdem sie zuvor laut einem am Montagabend veröffentlichten Bericht auf 1 gestiegen war. Vom Wert 1 hatte RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstagvormittag auch in einer Pressekonferenz berichtet.

15.12 Uhr: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich mit drastischen Worten für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Im Sat.1-Frühstücksfernsehen sagte Palmer: „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“ Hier erfahren Sie mehr zu den Diskussionen um die umstrittene Palmer-Äußerung.

Berlin wird Maskenpflicht auch im Einzelhandel einführen

15.11 Uhr: Nach dem Corona-bedingten Fertigungsstopp seiner weltweiten Werke plant Ford für den größten Teil seiner europäischen Fahrzeug- und Motorenwerke mit einem Wiederanlauf der Produktion am 4. Mai. Ab kommenden Montag soll die Fertigung in den deutschen Standorten Saarlouis und Köln, im rumänischen Craiova sowie im spanischen Fahrzeugwerk Valencia sukzessive wieder hochfahren.

14.24 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern verschärft die Masken-Pflicht. Dort müssen nun auch Patienten in Arztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern künftig eine Schutzmaske tragen. Dies hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte. Die Maskenpflicht gelte auch in Psychotherapie-Praxen und in Praxen anderer Gesundheitsberufe.

Zugleich wird auch das Land Berlin die Maskenpflicht ebenfalls im Einzelhandel einführen – das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Berliner Senats. Seit Montag gilt dort die Maskenpflicht bislang nur im Nahverkehr.

13.36 Uhr: Trotz Corona-Beschränkungen sollen alle Schüler vor den Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen können. Das schlagen die Kultusminister der Länder den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Konzept vor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Jede Schülerin und jeder Schüler soll bis zu dem Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können“, steht in dem Papier, über das Bund und Länder an diesem Donnerstag beraten sollen. Es lag der dpa am Dienstag in übereinstimmenden Beschlussvorlagen vor.

In Jena verbringen Schüler ihre Abitur-Vorbereitungen mit Mundschutz in einer umfunktionierten Turnhalle. Foto: Bodo Schackow / dpa

Einen uneingeschränkten regulären Schulbetrieb für die rund elf Millionen Schüler in Deutschland wird es vor den Sommerferien laut Kultusministerkonferenz (KMK) aber nicht geben. Nach dem jetzigen Stand in der Corona-Krise sei dies aufgrund des Abstandsgebots von mindestens 1,50 Meter nicht möglich, hieß es in einem am Dienstag beschlossenen gemeinsamen Konzept. Ein Mix aus Präsenzunterricht und Lernen daheim solle ausgebaut, digitales Lehren und Lernen weiterentwickelt werden.

13.19 Uhr: Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung des Ifo-Instituts erst Ende nächsten Jahres wieder auf dem Vor-Krisen-Niveau bewegen. „Zurück zum Zustand vor Corona sind wir erst Ende 2021“, sagte Timo Wollmershäuser, Leiter der Ifo-Konjunkturforschung, am Dienstag. Die einzelnen Branchen dürften sich aber in unterschiedlichem Tempo erholen.

Nach Auswertung einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts dürfte die Wirtschaftsleistung im ersten Vierteljahr 2020 um 1,9 Prozent gesunken sein und dann im zweiten um 12,2 Prozent einbrechen. Im Gesamtjahr dürfte sie um 6,2 Prozent sinken. Die Wirtschaftsforscher hatten im April rund 8800 Unternehmen zur Kapazitätsauslastung und Umsatzentwicklung befragt.

12.03 Uhr: Mit einem eindringlichen Appell hat sich der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) an die Bevölkerung gewandt. Es gelte, sich weiter an die gültigen Regeln zu halten, betonte Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. „Wir wollen nicht, dass die Fallzahlen wieder zunehmen. Wir wollen nicht, dass wir wieder mehr Covid-19-Fälle haben.“

Es gelte, weiter so weit wie möglich zuhause zu bleiben, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten, mindestens eineinhalb Meter Abstand zu halten und wo das schwer möglich sei, einen Nase-Mund-Schutz zu tragen. Deutschland habe die Ausbreitung anders als andere Länder bisher sehr erfolgreich in Schach halten können. „Wir wollen diesen Erfolg verteidigen.“

RKI-Präsident Lothar Wieler hat sich mit einem eindrücklichen Appell an die Deutschen gewandt. Foto: Christian Mang / AFP

Die Reproduktionszahl liegt demnach derzeit (Stand 27.4.) bei 1 - ein Infizierter steckt damit im Mittel einen weiteren Menschen an. Dabei gebe es allerdings große regionale Unterschiede, sagte Wieler. Die Anzahl der neu übermittelten Todesfälle sei weiterhin hoch, die Sterberate liege nach der Statistik erfasster Fälle inzwischen bei 3,8 Prozent; und es gebe weiter viele Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen.

In den Krankenhäusern gebe es weiterhin ausreichend Intensivbetten und Beatmungsplätze, so Wieler auch. Nach derzeitiger Situation seien auch keine Engpässe zu prognostizieren.

Lufthansa kämpft in der Coronavirus-Krise mit den Finanzen

11.04 Uhr: In den Verhandlungen um mögliche Corona-Hilfen prüft die Lufthansa auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung anstelle eines direkten Staatseinstiegs. Entsprechende Informationen der Gewerkschaft Ufo wurden am Dienstag von einem Unternehmenssprecher in Frankfurt bestätigt. Ein solches Schutzschirmverfahren hat bereits der Ferienflieger Condor durchlaufen. Das Unternehmen wird in diesem Fall unter die Aufsicht eines Sachwalters gestellt und könnte unter dem bisherigen Management die Sanierung angehen.

Laut Gewerkschaft soll Lufthansa-Chef Carsten Spohr intern erklärt haben, dass er das Unternehmen lieber in die Insolvenz in Form eines Schutzschirmverfahrens führe, als sich von der Politik reinreden zu lassen. Dazu erklärte ein Unternehmenssprecher, dass der Vorstand selbstverständlich alle Optionen inklusive des Schutzschirmverfahrens prüfe. Es sei eine Alternative, falls dem Konzern bei einem Staatseinstieg nicht wettbewerbsfähige Bedingungen drohten.

Die Kabinengewerkschaft Ufo erhofft sich von einem direkten Staatseinstieg bei der Lufthansa einen besseren Schutz von Arbeitnehmerrechten und strategische Vorteile für den deutschen Luftverkehr.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG. Foto: Arne Dedert / dpa

10.33 Uhr: Österreich hebt aufgrund der weiter günstigen Entwicklung in der Corona-Krise nach fast sieben Wochen die Ausgangsbeschränkungen auf. Ab dem 1. Mai ist lediglich ein Mindestabstand von einem Meter zu Menschen nötig, die nicht im gemeinsamen Haushalt lebten.

Seit Mitte März war es den Österreichern nur bei triftigem Grund erlaubt, das Haus zu verlassen. Dazu gehörten unbedingt nötige Besorgungen. Allerdings war Bewegung im Freien - Spaziergänge und zum Beispiel auch Radfahren - von Anfang an ebenfalls gestattet. Die Ausgangsbeschränkungen waren bis Ende April befristet und laufen nun am 30. April aus.

Anfang Mai dürfen laut Exit-Fahrplan alle Geschäfte sowie viele Dienstleister wie Friseure wieder öffnen. Lokale und Restaurants sollen Mitte Mai folgen. Dann seien maximal vier Erwachsene pro Tisch erlaubt und zwischen den einzelnen Tischgruppen müsse ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Wann Urlaubsreisen zwischen Deutschland und Österreich wieder möglich sind, ist noch nicht entschieden. „Wir werden nur dort Möglichkeiten der Reisefreiheit und teilweisen Öffnung der Grenzen ermöglichen können, wo Infektionszahlen niedrig sind und sich ähnlich gestalten wie in Österreich“, sagte Köstinger. „Das ist in Tschechien und auch in Deutschland der Fall. Aber das wird noch eine Diskussion in der Zukunft sein.“

Derzeit dürfen Menschen nur unter strengen Auflagen von Deutschland nach Österreich einreisen. Der österreichische Tourismus dringt auf eine Öffnung der Grenze, da Deutsche sowohl im Winter wie auch im Sommer einen Großteil der Gäste ausmachen.

10.24 Uhr: Wer eine Bahnreise geplant hatte und zurzeit nicht antreten will, kann seine Fahrkarte in einen Gutschein umtauschen. Die Bahn verlängert die Kulanzregelung, die bisher für Fahrten bis 30. April galt. Für Fernverkehrsfahrten nach dem 4. Mai gilt nun: Kunden können ihre Tickets noch bis zum 31. Oktober flexibel nutzen – sofern sie vor dem 13. März gekauft worden sind. Bislang galt, dass die Bahn diese Tickets bis zum 30. Juni akzeptiert. Die Regelung gilt auch für Sparpreis- und Super-Sparpreis-Tickets.

RKI veröffentlicht neue Fallzahlen

9.01 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 156.337 angegeben – ein Plus von 1144 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 158.758 Infizierte.

Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 5913 Todesfälle, die JHU 6126 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 117.400. Daten, die unsere Redaktion zusammengetragen hat, ergeben zum Teil andere Ergebnisse.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 31.196 / +153 / 1269

Bayern: 41.406 / +336 / 1681

Berlin: 5669 / +31 / 127

Brandenburg: 2747 / +26 / 106

Bremen: 759 / +5 / 27

Hamburg: 4505 / +30 / 142

Hessen: 8026 / +47 / 333

Mecklenburg-Vorpommern: 675 / +1 / 17

Niedersachsen: 9926 / +79 / 394

Nordrhein-Westfalen: 32.184 / +305 / 1171

Rheinland-Pfalz: 5928 / +49 / 157

Saarland: 2509 / +6 / 123

Sachsen: 4490 / +32 / 148

Sachsen-Anhalt: 1520 / +5 / 39

Schleswig-Holstein: 2653 / +15 / 101

Thüringen: 2144 / +24 / 78

Gesamt: 156.337 / +1144 / 5913

8.46 Uhr: Laut der gestern Abend veröffentlichten Statistik des Robert-Koch-Instituts steckt jeder Infizierte nun wieder einen weiteren Menschen an – die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 1,0 (Datenstand vom 27. April, 0 Uhr). Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen nicht mehr leicht zurückgeht wie in den vergangenen Tagen.

Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse diese Reproduktionszahl unter 1 liegen. Auch Angela Merkel hatte auf die große Bedeutung der Kennziffer hingewiesen. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Reproduktionszahl steigt auf bedenkliche Höhe

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Reproduktionszahl R in Deutschland nach den Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zuletzt entwickelt hat:

Die Entwicklung der Reproduktionszahl R während der Coronavirus-Pandemie nach Schätzungen des RKI Foto: Robert-Koch.Institut

8.11 Uhr: Masken, Handschuhe, Kittel: Um auf den Mangel von Schutzmaterial in der Corona-Krise aufmerksam zu machen, haben sich einige Hausärzte zu einem ungewöhnlichen Online-Protest entschlossen. Nackt – teils nur mit Stethoskop bekleidet – wollen sie unter dem Motto #blankebedenken für eine bessere Ausstattung werben.

Auf der Internetseite der Kampagne heißt es: „Um Sie sicher behandeln zu können, brauchen wir und unser Team Schutzausrüstung. Wenn uns das Wenige, was wir haben, ausgeht, dann sehen wir so aus.“ Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie sich eine kaum bekleidete Ärztin ihre langen Haare als Mundschutz um das Gesicht wickelt. Eine andere hält ein Schild in der Hand mit der Aufschrift: „Ich habe gelernt, Wunden zu nähen. Warum muss ich jetzt Masken nähen können?“

Seit Wochen fordern Hausärzte in Deutschland in der Corona-Krise mehr Schutz. „Unterstützt die, die euch schützen!“, hieß es Anfang des Monats in einer gemeinsamen Mitteilung des Deutschen Hausärzteverbands und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin.

7.03 Uhr: Der Dresdner Infektiologe Reinhard Berner sieht kein Problem in einer Öffnung von Kitas und Grundschulen im Zuge von Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen. „Ich persönlich glaube, man sollte es tun“, sagte der Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden der Deutschen Presse-Agentur. Das gehe mit festen kleinen Gruppen von fünf bis sieben Kindern, wobei die Besetzung relativ konstant bleiben muss. „Das ist das Einzige.“ Lesen Sie hier, welche Ideen zur Öffnung von Kitas und Schulen derzeit im Bund diskutiert werden: Start der Lockerungen – Wie läuft die Schule wieder an?

Berner glaubt nicht, dass es bei ein paar Vorsichtsmaßnahmen plötzlich zu einer explosionsartigen Vermehrung kommt. „Wir brauchen gerade in der Population der Kinder eine langsam ansteigende Durchseuchung“, sagte er. Im Sommer verbreiteten sich die Viren langsamer, eine gewisse Transmission helfe, einen dann nicht mehr beherrschbaren Ausbruch in der sowieso schon problematischen Wintersaison zu vermeiden.

Berner verweist auf eine bundesweite Studie, im Zuge derer sich keines der mit Corona erfassten Kinder an einem anderen Kind angesteckt hat. Diese Beobachtungen gebe es auch aus anderen Ländern. „Es ist immer ein Erwachsener, bei dem sich ein Kind angesteckt hat und nicht ein Kind einen Erwachsenen.“ Für die unterstellte Analogie zur Influenza, dass sich Corona von Kinder ausgehend in die Bevölkerung hineinverbreitet, gebe es keinen Beweis.

6.01 Uhr: Laut Zahlen der Gesundheitsbehörden weltweit hat die Zahl der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen nun die Marke von 3 Millionen erreicht. 211.159 Todesfälle unter Covid-19-Patienten sind dokumentiert.

Europa ist mit mehr als 1.3 Millionen Infektionsfällen und mehr als 126.000 Todesfällen immer noch der am stärksten betroffene Kontinent. In den USA breitet sich das neuartige Coronavirus am schnellsten aus. Dort wurden bis zum Dienstagmorgen mehr als 986.000 Infektions- und mehr als 56.000 Todesfälle gemeldet.

4.31 Uhr: Die AfD hat die Regierungen von Bund und Ländern aufgefordert, den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen zügiger voranzutreiben. „Wir brauchen wirtschaftliche Wertschöpfung, um die Krise zu überstehen“, sagte die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, der Deutschen Presse-Agentur. Durch die Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahre „haben wir bereits jetzt eine gigantische Geldentwertung“. Diese werde sich verschärfen und „zu einer Verarmung weiter Bevölkerungskreise“ führen. Wenn nicht sofort entschieden gegengesteuert werde, treibe Deutschland in eine Wirtschaftskrise historischen Ausmaßes.

Abgeordnete anderer Fraktionen hatten den AfD-Politikern im Bundestag vergangene Woche vorgeworfen, sie versuchten, mit wohlfeilen Aufrufen zur Aufhebung von Maßnahmen zur Eindämmung der Lungenkrankheit Covid-19 zu punkten. Die AfD spekuliere wohl darauf, später die wirtschaftlichen Folgen der Gesundheitsschutz-Maßnahmen zu beklagen, ohne für die gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung geradestehen zu müssen.

Städtetagspräsident- Lockerungen in Corona-Krise sind Abwegungsprozess

1.52 Uhr: Der deutsche Einzelhandel erwartet wegen der Corona-Krise bis zu 50.000 Insolvenzen in der Branche. Während der vierwöchigen Schließungen von Geschäften aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich habe die Branche bereits rund 30 Milliarden Euro Umsatz verloren, der auch nicht wiederzubekommen sei, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, unserer Redaktion. Dies seien rund eine Milliarde Euro täglich gewesen. Lesen Sie hier das komplette Interview mit Handelsverbandschef Stefan Genth:

0.47 Uhr: Die Äußerungen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), dass in der Corona-Krise nicht alle Maßnahmen dem Schutz von Leben untergeordnet werden dürften, sind in der SPD-Spitze auf Kritik gestoßen. Damit habe Schäuble „offenbar bei einigen den Eindruck entstehen lassen, nun sei es auch mal gut mit den Einschränkungen“, sagte Parteichef Norbert Walter-Borjans der Zeitung „Die Welt“. Dies sei „gefährlich“.

Wenn jetzt wegen einer „falsch verstandenen Güterabwägung zwischen Geld oder Leben“ voreilig Beschränkungen gelockert würden, „verlieren wir am Ende beides“, warnte Walter-Borjans. Schäuble hatte zur Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise gesagt: „Wenn ich höre, alles Andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.“

Die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde „schließt nicht aus, dass wir sterben müssen“, hatte der Bundestagspräsident im „Tagesspiegel“ vom Sonntag unterstrichen. Der Staat müsse für alle die bestmögliche gesundheitliche Versorgung gewährleisten. „Aber Menschen werden weiter auch an Corona sterben.“ Schäuble warnte vor einem Kippen der Stimmung in der Bevölkerung angesichts der fortdauernden Restriktionen: „Es wird schwieriger, je länger es dauert.“

Montag, 27. April: Mehrheit für Coronavirus-Impflicht – Experten gegen Maskenpflicht in Kitas

22.48 Uhr: Die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts wieder gestiegen. Laut der am Montagabend veröffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nunmehr wieder einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 1,0 (Datenstand 27. April, 0 Uhr). Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen nicht mehr leicht zurückgeht wie in den vergangenen Tagen.

Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei drei, am 8. April bei 1,3, in den vergangenen Tagen bei 0,9 – jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite. Die Kennzahl gibt an, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziert.

Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse diese Reproduktionszahl unter 1 liegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Zuge der Ankündigung erster Lockerungen bei Corona-Maßnahmen deutlich gemacht, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche Folgen haben können.

Maas hat angedeutet, Reisewarnung zu verlängern

21.54 Uhr: Der US-Flugzeugbauer Boeing geht davon aus, dass die internationale Luftfahrtindustrie sich nur sehr langsam von der Corona-Krise erholen wird. „Wir erwarten, dass es zwei bis drei Jahre dauern wird, bis das Reiseaufkommen wieder das Niveau von 2019 erreicht“, warnte Boeing-Chef Dave Calhoun die Aktionäre am Montag bei der jährlichen Hauptversammlung des Konzerns. Wegen der Pandemie konnte die Veranstaltung diesmal nur im Internet stattfinden.

Bis die Luftfahrtbranche wieder zu ihrem langfristigen Wachstumstrend zurückfinde, dürfe es einige weitere Jahre erfordern, sagte Calhoun. Die Krise sei „anders als alles, was wir jemals erlebt haben“ und es sei „schwer einzuschätzen, wann sich die Situation stabilisieren wird“. Zu Maßnahmen wie Produktionskürzungen und Stellenabbau, mit denen Boeing auf die Krise reagieren könnte, äußerte sich der Boeing-Chef zwei Tage vor dem Quartalsbericht nicht konkret.

21.03 Uhr: Außenminister Heiko Maas (SPD) hat angedeutet, dass seine Mitte März ausgesprochene Reisewarnung verlängert werden könnte. „Die Reisewarnung, die es gibt, geht bis zum Sonntag dieser Woche“, sagte der SPD-Politiker am Montagabend in einer Spezialausgabe des ZDF-Magazins „Wiso“. Er gehe davon aus, „dass in den Wochen darauf zunächst einmal es keinerlei Hinweise gibt, diese Reisewarnung aufzuheben.“

Die Hoffnungen auf einen normalen Sommerurlaub für die Deutschen dämpfte der Bundesaußenminister erneut: „Es gibt in vielen Ländern Einreiseverbote, es gibt Ausgangssperren, der Flugverkehr liegt am Boden - zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es leider keinerlei Hinweise darauf, dass sich das in den nächsten Wochen verbessern wird.“ Niemand werde in diesem Jahr einen Urlaub verbringen können, wie er ihn kenne. Es werde sicher überall Einschränkungen geben, sagte Maas.

Leiche in nach Coronafällen abgeriegelten Hochhaus-Komplex gefunden

19.56 Uhr: In dem nach Coronafällen abgeriegelten Hochhaus-Komplex in Grevenbroich ist eine Leiche gefunden worden. In der Wohnung eines 58-Jährigen, der seit längerer Zeit nicht mehr gesehen worden sein soll, sei am Montagnachmittag ein Toter entdeckt worden, teilte die Polizei am Abend auf Anfrage mit. Die Beamten gingen davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Bewohner der Wohnung handelt. Zur Todesursache liefen die Ermittlungen noch.

Nach Informationen von „Bild.de“ ging ein Notruf ein. Nachbarn machten sich offensichtlich Sorgen um den Mann, der hinter seiner Tür nicht reagiert habe. Mitarbeiter des Rettungsdienstes seien in die Wohnung gegangen und hätten den Toten gefunden. Ob der Mann mit dem Coronavirus infiziert war, war zunächst nicht bekannt.

Weil sich zwei mit dem Coronavirus infizierte Familien nicht an die angeordnete Quarantäne gehalten hatten, hatte das Gesundheitsamt in Grevenbroich den Hochhauskomplex mit 117 Wohnungen abgeriegelt. Alle 450 Bewohner sollten am Sonntag vorsichtshalber auf das Virus getestet werden - ein Großteil folgte dem Aufruf. Nach den Tests bei 377 Bewohnern werden an diesem Dienstag die Ergebnisse erwartet.

Grevenbroich am Sonntag: Weil sich zwei Familien trotz Corona-Infektionen nicht isolierten, sollen die Bewohner des Gebäude-Komplexes mit 117 Wohnungen vorerst zu Hause bleiben. In einer Wohnung wurde nun eine Leiche gefunden. Foto: Marius Becker / dpa

19.01 Uhr: Grenzen, Asylrecht, Kriminalität: Die EU-Innenminister beraten am Dienstagmorgen über die Auswirkungen der Corona-Krise. In der Video-Konferenz soll es unter anderem über die Situation an den europäischen Binnen- sowie den Außengrenzen gehen. Seit Beginn der Krise haben viele Länder wieder Kontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengenraum eingeführt. Zudem ist die Einreise von außerhalb der EU stark eingeschränkt. Auch über künftige Lockerungen der Kontrollen soll beraten werden.

Zudem wollen die EU-Staaten über einen Leitfaden der EU-Kommission zum Asylrecht in der Corona-Krise diskutieren. Außerdem soll es um Kriminalität in Zusammenhang mit der Pandemie gehen und den Gebrauch von Corona-Apps, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Friedrich Merz plädiert für vorsichtige Lockerung der Corona-Regeln

18.06 Uhr: Bundesregierung und Ländervertreter haben die Erwartung an weitreichende neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Bund-Länder-Schalte an diesem Donnerstag gedämpft. „An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte sich ähnlich. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) kündigte an, er wolle kommende Woche eigene Konzepte zur Lockerung der Beschränkungen für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime vorlegen.

Es wurde allerdings erwartet, dass bei den Beratungen die mindestens bis zum 3. Mai dauernden Kontaktbeschränkungen verlängert werden. Seibert sagte, die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag kämen zu früh, um die Auswirkungen der zuletzt beschlossenen Öffnungen etwa von Geschäften auf die Infektionszahlen beurteilen zu können. Stattdessen verwies Seibert auf die nächsten geplanten Beratungen am 6. Mai.

17.54 Uhr: Der Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats, Friedrich Merz, hat sich für behutsame Lockerungen der Corona-Beschränkungen ausgesprochen. „Ich gehöre zu den Vorsichtigen“, sagte Merz am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer internen virtuellen Konferenz des CDU-Wirtschaftsrates. Zwar sei klar, welche Probleme dies in der Bevölkerung und den Unternehmen auslöse. „Trotzdem wäre es psychologisch außergewöhnlich schwierig, bestimmte Einschränkungen wieder einzuführen, wenn die Lockerungen zu weit gegangen wären.“

Deutschland stehe erst am Anfang der Pandemie, „wir sind nicht über den Berg“, betonte Merz, der auch für den CDU-Vorsitz kandidiert. Wenn die gesundheitlichen Risiken allerdings halbwegs unter Kontrolle seien, müsse die absolute Priorität sein: „Wir müssen dafür sorgen, dass die Betriebe wieder ans Laufen kommen.“ Er ergänzte: „Wenn die Betriebe nicht laufen und die Arbeitsplätze nicht erhalten werden, dann werden wir uns über andere Fragen gar nicht unterhalten müssen.“

Friedrich Merz (CDU), ehemaliger Unions-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, ist für eine vorsichtige Lockerung der Corona-Regeln. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Corona-Bonus für Pflegekräfte soll über Kostenteilung bezahlt werden

17.42 Uhr: Der Corona-Bonus für Pflegekräfte von bis zu 1500 Euro soll nach Plänen der Bundesregierung über eine Kostenteilung bezahlt werden. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schlagen vor, dass die Pflegekassen zwei Drittel der Kosten übernehmen und die Länder sowie die Arbeitgeber das letzte Drittel. Dies geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einem Brief an Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern der Altenpflege hervor. Die Pläne sollen Teil eines Corona-Pakets für das Gesundheitswesen sein, das an diesem Mittwoch ins Kabinett kommt.

Spahn sagte der dpa: „Ohne engagierte Pflegekräfte würde unser Gesundheitssystem nicht funktionieren.“ Dies zeige sich während der Corona-Pandemie einmal mehr. Die Arbeit in Pflegeheimen und der ambulanten Pflege sei besonders herausfordernd. „Das verdient eine besondere finanzielle Anerkennung in Form einer Prämie.“ Heil sagte: „Die Beschäftigten in der Pflege leisten zur Zeit Unglaubliches im Dienst für die Schwächsten unserer Gesellschaft.“ Wichtig sei, dass alle Arbeitnehmer in den Einrichtungen Anspruch auf eine Prämie erhielten und der Eigenanteil der zu Pflegenden nicht steige.

Experten hatten einen Vorschlag für einen Corona-Bonus vorgelegt, den auch die Gewerkschaft Verdi und die Pflege-Arbeitgeber befürworten. Er sieht eine gestaffelte Prämie vor, von der Pflegekräfte, aber auch Auszubildende und andere Beschäftigte in Einrichtungen profitieren.

17.26 Uhr: Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison anders als die deutschen Top-Ligen im Handball und Eishockey fortsetzen. In einer Videoschalte am Montag verständigten sich nach dpa-Informationen zehn Clubs darauf, den Spielbetrieb trotz der Coronavirus-Pandemie wieder aufzunehmen, wenn die Politik dies erlaubt. Zuvor hatte das Fachmagazin «BIG» darüber berichtet.

Mehrheit der Deutschen befürwortet Corona-Impflicht

16.14 Uhr: Während man in Deutschland noch darüber diskutiert, wie das Infektionsrisiko in Schulen niedrig gehalten werden kann, geht man die Problematik im chinesischen Hangzhou mit Schere und Papier an. Am ersten Unterrichtstag nach einer 99-tägigen Corona-Zwangspause trugen Schüler der dortigen Yangzheng-Grundschule selbstgebastelte „Ein-Meter-Hüte“ mit langen, flügelähnlichen Abstandshaltern.

Die kunterbunten Hüte haben die Schüler mit unterschiedlichen Materialien vor der Wiederaufnahme des Unterrichts zu Hause mit ihren Eltern gebastelt. Sie sollen den Kindern dabei helfen, soziale Distanz zu wahren und so das Infektionsrisiko zu minimieren. Die Kopfbedeckungen seien historischen Vorbildern nachempfunden, die Beamte am Kaiserhof der Song-Dynastie (960–1279) trugen.

Die rund neun Millionen Einwohner zählende Metropole Hangzhou ist die Hauptstadt der ostchinesischen Küstenprovinz Zhejiang, die bislang mehr als 1200 Infektionsfälle vermeldet hat. Die meisten davon gelten als genesen. Nach offiziellen Statistiken gab es in der Provinz einen Toten.

15.31 Uhr: Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge für eine verpflichtende Impfung gegen das neue Coronavirus. 45 Prozent der Befragten wünschen sich auf jeden Fall eine Impfpflicht, sobald es einen Impfstoff gibt. 16 Prozent beantworteten die Frage mit „eher ja“. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Civey-Instituts für das Nachrichtenportal t-online.de hervor. Knapp ein Drittel der repräsentativ ausgewählten Befragten lehnte eine Impfpflicht ab. Der Rest war unentschieden.

Vor allem die ältere Bevölkerung steht der Erhebung zufolge hinter der Impfpflicht. Bei den über 65-Jährigen waren es 77 Prozent. Am skeptischsten zeigten sich die 30- bis 39-Jährigen. Hier waren Befürworter und Gegner etwa gleichauf. Zudem sprachen sich mehr Männer (66 Prozent) als Frauen für eine Impfpflicht aus (57 Prozent).

Gymnasium schließt nach zwei Tagen Schulbetrieb wieder

15.26 Uhr: Der Discounter Aldi Süd will in der Corona-Krise mit digitalen Zutrittskontrollen die Zahl der Kunden in seinen Filialen begrenzen. Sensoren an den Ein- und Ausgängen sollen dabei die Kundenzahl im Laden in Echtzeit überwachen. „Das Zugangssystem gewährleistet, dass die Auslastungshöchstgrenzen in unseren Filialen nicht überschritten werden“, berichtete Aldi-Manager Malte Kuhn am Montag.

Insgesamt will der Discounter die Hälfte seiner 1930 Filialen mit Sensoren ausstatten. Die Filialmitarbeiter werden dabei automatisch über eine App, per SMS oder Anrufe über die Auslastung informiert. In einzelnen Filialen soll ein Ampelsystem oder eine Bildschirmanzeige getestet werden, die die Kunden über die Auslastung der Filiale informiert und so den Zugang steuert.

14.56 Uhr: Nach nur zwei Tagen Schulbetrieb schließt ein Gymnasium in Dormagen wieder. Der Grund: die Mutter eines Schülers sei am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Schüler selbst sei der Test aber negativ ausgefallen.

Wie der Sprecher weiter sagte, habe sich die Schulleitung dennoch mit dem privaten Träger des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden in Dormagen auf den Schritt geeinigt. Da der Test beim Schüler negativ war, sei es nicht notwendig, die übrigen Mitschüler zu testen.

Ökonom: Corona-Krise könnte jeden Deutschen 3500 Euro kosten

14.36 Uhr: Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, geht davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie im Geldbeutel der Deutschen bemerkbar machen wird. Durchschnittlich könne jeder Bürger bis zu 3500 Euro in der Krise verlieren, „wenn die Dinge schlecht laufen“, sagte Felbermayr in der Internetsendung „Bild live“.

Entgegen eines aktuell von der Regierung erwarteten Konjunkturrückgangs um 6,3 Prozent hält er demnach sogar einen Einbruch von über zehn Prozent für möglich, sollten neue Ansteckungszahlen wieder stärkere Einschränkungen erfordern. „Wir müssen die wirtschaftliche Dimension der Krise ernster nehmen“, mahnte Felbermayr vor diesem Hintergrund.

Der Ökonom Gabriel Felbermayr bei einer Pressekonferenz zur Coroonavirus-Pandemie Mitte März in Berlin. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Währendessen ist die Stimmung im wichtigen deutschen Außenhandel im freien Fall. In zahlreichen Branchen seien die Erwartungen der Exporteure auf neue Tiefstwerte gesunken, erklärte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest. Die Exporterwartungen der Industrie stürzten laut dem Münchner Forschungsinstitut im April von minus 19,01 auf minus 50,0 Punkte ab. Ifo-Chef Clemens Fuest sprach angesichts der Zahlen am Montag von einem Rückgang „ohne Beispiel“.

Besonders betroffen sind den Angaben zufolge deutsche Schlüsselbranchen wie der Fahrzeugbau, Maschinenbau oder die Elektrotechnik. Auch die chemische Industrie rechne nach einem vergleichsweise moderaten Rückgang der Exporterwartungen im Vormonat nun mit deutlichen Umsatzrückgängen im Auslandsgeschäft. Einziger Lichtblick sind laut Ifo-Institut die Pharmaunternehmen, die ein weiter stabiles Exportgeschäft erwarten.

14.19 Uhr: Experten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin halten eine Maskenpflicht für Kita-Kinder für „definitiv nicht umsetzbar“. In einer Empfehlung zum Tragen von Masken bei Kindern heißt es: „Auch in den unteren Klassen der Grundschule wird das sehr schwierig.“

Den Experten zufolge ist es „sinnvoll und auch längerfristig zumut- und umsetzbar“, wenn Kinder ab dem Grundschulalter in Begleitung von Erwachsenen im öffentlichen Raum, also beim Einkaufen oder in Bus und Bahn eine Maske tragen.

Für jüngere Kinder empfehlen sie Masken in Risikobereichen wie etwa Krankenhäusern. Anordnungen zum Tragen von Masken würden wahrscheinlich ein Jahr oder länger dauern, hieß es auch. Die Regelungen müssten also auch noch bei Temperaturen von über 30 Grad oder im Winter umsetzbar sein, warnen die Ärzte.

Coronavirus-Krise: Kramp-Karrenbauer warnt vor massiven Lockerungen

13.38 Uhr: Die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor „massiven Lockerungen“ im Kampf gegen das Coronavirus gewarnt. „Über massive Lockerungen zu reden bei einer Zahl von 2000 Neuinfektionen, das ist eine Wette, die, ich sage mal, riskant ist“, sagte die Verteidigungsministerin am Montag bei einem Besuch in Leipzig.

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Montag Millionen Schutzmasken in Empfang genommen) Foto: Ronny Hartmann / AFP

Sinnvoll sei dies erst bei 1000 Neuinfektionen pro Tag „oder noch besser bei 600 oder bei 500“. „Ich hoffe, dass es in dieser Woche in der Schalte mit den Ministerpräsidenten auch noch einmal eine größere Verständigung darüber gibt“, so Kramp-Karrenbauer.

13.35 Uhr: Der Bund der Steuerzahler fordert eine Pauschale von 100 Euro pro Monat für alle, die in der Corona-Krise von Zuhause aus arbeiten. „Die Politik muss sämtliche Spielräume für ein unbürokratisches Entgegenkommen ausschöpfen“, sagte Vereinspräsident Reiner Holznagel am Montag in Berlin.

Zudem regte er an, die Umsatzsteuer für bestimmte Dienstleistungen auf sieben Prozent zu senken und den Solidaritätszuschlag früher abzuschaffen. Damit soll Unternehmern geholfen werden, aus der Corona-Krise zu kommen.

13.33 Uhr: In Spanien ist die Zahl der neuen Coronavirus-Todesfälle wieder leicht gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden seien 331 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das waren einige Dutzend mehr als noch am Sonntag, als mit 288 neu hinzugekommenen Toten der niedrigste Stand seit dem 20. März verzeichnet worden war.

Insgesamt wurden in Spanien inzwischen mehr als 23.500 Todesfälle durch das Coronavirus gemeldet. Das ist weltweit die dritthöchste Opferzahl nach den USA und Italien. Spanien hatte am Sonntag seine strenge Ausgangssperre gelockert. Erstmals seit sechs Wochen durften Kinder wieder ins Freie. Sie dürfen nun unter Aufsicht eines Erwachsenen wieder eine Stunde täglich an die frische Luft. Jugendliche dürfen nun wie bisher bereits Erwachsene wieder zum Einkaufen oder zum Ausführen des Hundes nach draußen.

Die Ausgangssperre in Spanien gilt noch bis zum 9. Mai. Am Dienstag will die Regierung ihren Fahrplan für eine Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen bekanntgeben.

13.30 Uhr: Wir starten unseren neuen Newsblog zur Coronavirus-Pandemie in Deutschland. Ältere Nachrichten finden Sie hier in unserem alten Corona-Blog: Ärztepräsident fordert FFP2-Masken für Bürger

