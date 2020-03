Berlin. Die Supermärkte in Deutschland beobachten nun auch Hamsterkäufe – und Engpässe. In Berlin und Brandenburg ist der Umsatz gestiegen.

Coronavirus in Deutschland: Hamsterkäufe steigern Umsatz

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus, bereits mehr als 150 Menschen sind infiziert

Viele Menschen decken sich in den Supermärkten mit Lebensmitteln und Bedarfsgütern ein

Die Nachfrage nach Lebensmitteln und Desinfektionsmitteln in den Supermärkten ist erhöht, vielerorts sind Konserven und Toilettenpapier ausverkauft

Die Umsätze der Supermärkte sind um 40 Prozent gestiegen

Der Handelsverband betont: „Die Warenversorgung ist gewährleistet.“

Konserven, Nüsse, Reis und Nudeln, Getränke, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel – die Menschen in Deutschland horten haltbare Lebensmittel und andere wichtige Dinge. Die Verbreitung des Coronavirus treibt die Verbraucher zu Hamsterkäufen.

Bilder aus Supermärkten zeigen leergeräumte Regale. Der Handel berichtet von einer gestiegenen Nachfrage, sieht aber keine Gefahr für die Versorgung der Bevölkerung.

Denn Einschränkungen bei der Warenverfügbarkeit im Handel sind aus Sicht des Handelsverbandes Deutschland aber indes bislang nicht festzustellen. Die Lieferstrukturen im Handel seien effizient und gut vorbereitet, die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet, sagte dessen Sprecher Kai Falk am Samstag. Wie die weitere Verbreitung des Virus die Konsumstimmung und das Kaufverhalten beeinflusst, bleibe abzuwarten.

Hamsterkäufe wegen Coronavirus: Umsatz der Supermärkte um 40 Prozent gestiegen

Die Unternehmen seien mit den Behörden in Kontakt, um auf weitere Entwicklungen und Empfehlungen zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter angemessen reagieren zu können. „Wir sind in der Lage nachzuliefern“, sagte der Vize-Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Günter Päts, am Samstag.

In den Supermärkten in Berlin und Brandenburg sei der Umsatz in dieser Woche allerdings um 30 bis 40 Prozent gestiegen. Vor allem Seifen und Desinfektionsmittel seien verstärkt verkauft worden, schilderte Päts. In den Supermärkten seien haltbare Lebensmittel besonders gefragt.

UPDATE: In #Erkelenz tätigen die Menschen nun Hamsterkäufe. Laut der Kassiererin sind Toastbrot, Tiefkühlpizza und Getränke derzeit wohl am gefragtesten. #COVID19 pic.twitter.com/N7j0nko610 — Peer Schwiders (@schwiders) February 26, 2020

Das Comeback für das Büchsenbrot

Besonders ein Produkt erlebt laut Päts dank Coronavirus ein Comeback: das Büchsenbrot. „Lange Jahre war das Brot weniger oder gar nicht gefragt.“Ein Sprecher des Handelsverbands Bayern berichtete am Samstag in München, Lieferanten hätten ihre Lagerbestände bereits erhöht. „Auf eine erhöhte Nachfrage sind wir vorbereitet.“

Der Discounter Lidl teilte bereits am Freitag mit: „In einigen Regionen und Filialen verzeichnen wir deutlich erhöhte Abverkäufe.“ Vor allem haltbare Lebensmittel wie Konserven und Nudeln, aber auch Toilettenpapier und Desinfektionsmittel würden aktuell stark nachgefragt. Lidl arbeite intensiv daran, die Warenversorgung in den Filialen sicherzustellen.

Auch Aldi Süd hatte von einer verstärkten Nachfrage berichtet. Der Großflächendiscounter Kaufland hatte eingeräumt: „Bei stark nachgefragten Produkten kann es kurzfristig zu Engpässen kommen.“

So sieht es gerade in einem von drei Aldis in unserem 45.000-Einwohner-Städtchen aus: Konserven und Eingemachtes Mangelware, kaum noch Ravioli, einzelne Brotsorten sind ausverkauft, keine Spaghettis mehr. Die Panik ist längst da.#aldi #coronavirus #erkrath #hamsterkauf pic.twitter.com/Q94S4bUT6f — chriszim (@chriszim) February 27, 2020

Rewe verzeichnet eine höhere Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln

Deutschlands zweitgrößter Lebensmittelhändler Rewe betonte, er beobachte die Lage in allen Ländern äußert aufmerksam und halte ständigen Kontakt zu den sicherheitsrelevanten Behörden wie dem Robert-Koch-Institut, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Auswärtigen Amt. Alle Nachrichten zum Coronavirus im Newsblog.

Rewe verzeichnete „nicht flächendeckend, aber durchaus bundesweit“ eine erhöhte Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln. Die Warenversorgung für die Rewe-Märke und die konzerneigene Discountkette Penny gestalte sich aber weiter normal.

Ähnlich äußerte sich die SB-Warenhauskette Real. Ein Sprecher sagte, das Unternehmen habe seine Lagerbestände bereits erhöht und beobachte die Entwicklung genau, um auf weitere Nachfrageveränderungen schnellstmöglich reagieren zu können.

Die Checkliste für den Vorratskauf

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat keine gesonderte Planung für Maßnahmen bei einer Ausbreitung des Coronavirus. Das Bundesamt verweist auf Anfrage aber auf die generelle Checkliste für die private Notfallvorsorge, die immer gelte.

Das Bundesamt hat einen Ratgeber für richtiges Handeln in Notsituationen herausgegeben, der neben empfohlenen Lebensmitteln auch eine Checkliste für weitere Gegenstände (beispielsweise Hausapotheke und Hygieneartikel) sowie Notfall-Nummern umfasst. Das sollte im Idealfall jeder zu Hause haben, um im Notfall etwa 14 Tage über die Runden zu kommen.

Folgende Lebensmittel sollte man für den Notfall zu Hause haben (Auswahl):

Vollkornbrot: 1000 g

Zwieback: 400 g

Nudeln, roh: 500 g

Reis, roh: 250 g

Kartoffeln, roh: 1000 g

Erbsen/Möhren in Dosen: 900 g

Rotkohl/Sauerkraut in Dosen/Gläsern: 700 g

Kaffee (Pulver)/Instantkaffee: 250 g

Öl (z.B. Maiskeim, Sonnenblumen): 0,3 l

Hartkäse: 700 g

Thunfisch in Dosen: 150 g

Bockwürstchen im Glas/Dosen: 300 g

Dauerwurst (z.B. Salami): 360 g

10 Eier Gewichtsklasse (à 60 g Einkaufsgewicht): 530 g

Mineralwasser: 28 l

Weitere Gegenstände, die man zu Hause haben sollte (Auswahl):

DIN-Verbandskasten

Schmerzmittel

Haut-/Wunddesinfektionsmittel

Seife, Waschmittel

Toilettenpapier

Kerzen/Teelichter

Taschenlampe

Schutzmaske/Atemschutz

Reservebatterien

Rundfunkgerät (für Batteriebetrieb geeignet)

Hamsterkäufe ein „selbstverstärkender Prozess“

Der Ökonom Marcel Fratzscher sieht in solchem „Herdenverhalten“ eine Gefahr - ähnlich wie bei der unlängst an den Börsen ausgebrochenen Panik. „So etwas gibt es auch bei Unternehmen und Konsumenten. Das ist zum Teil sehr irrational“, sagte der Chef des Berliner Forschungsinstituts DIW der „Passauer Neuen Presse“.

Fratzscher warnte vor einer „Teufelsspirale“, in der Firmen und Verbraucher auf die vielen Unsicherheiten mit Verhaltens- und Nachfrageänderungen reagieren. „Ein Abwärtsstrudel ist möglich. Die größte Gefahr wäre Panik.“

Auch der Greifswalder Mediziner Nils Hübner warnt vor Hamsterkäufen. Ihm seien weder aus China noch Norditalien Meldungen über Hunger bekannt. Er erwarte auch nicht, dass in Deutschland eine solche Mangelsituation auftauche. Zudem würden viele Lebensmittel wieder weggeworfen.

Er sehe auch die psychologische Komponente von Hamsterkäufen: „Wenn die Menschen vor leeren Regalen stehen, führt das wieder zu Hamsterkäufen. Das ist ein selbstverstärkender Prozess.“

Nutzer auf Twitter gehen teilweise humorvoll mit leergeräumten Supermarktregalen um.

Ich hatte ja keine Ahnung, dass das Zeug auf der Vorratsliste dieser ganzen #Coronavirus-Prepper steht! pic.twitter.com/LVWmAfAneQ — Marcus Engert (@ENGERT) February 27, 2020

Bitte verfallen sie dezent in Panik:

So sieht's bei Aldi aus, wenn eine potentielle Notsituation bevorsteht. Trockenes wie Haferflocken / billiger Reis, Dosensuppen, Ravioli, Butter... alles ausverkauft. #Corona #COVID19 pic.twitter.com/pzmQpLNVRy — Søren Lorensen (@SoerenLorensen) February 26, 2020

Corona- Symptome und Übertragungswege

Angst vor Coronavirus führt zu leeren Supermarkt-Regalen in Italien

In einigen Regionen Italiens kam es schon in den vergangenen Wochen zu leeren Supermarkt-Regalen, in Österreich machte ein Foto die Runde, das einen Mann mit Gasmaske beim Einkauf von großen Konservenvorräten zeigt.

Auch in einigen Regionen Norditaliens haben die Menschen offenbar schon Hamsterkäufe getätigt. Auf Fotos und Videos waren etwa leer geräumte Regale in Supermärkten in Mailand zu sehen – und lange Schlangen an Kassen. Mailand liegt in der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Region Lombardei.

Der Regionalpräsident Attilio Fontana sprach sich bereits am Montag gegen Hamsterkäufe aus. „Der Wettlauf um Lebensmittel hat keinen Sinn. Die Lieferungen sind gesichert“, sagte er.

A friend sent me a picture from a supermarket in Milan👇🏻 #COVID19italia #coronavirus pic.twitter.com/ooC0uCLKch — Silvia Sciorilli Borrelli (@silvia_sb_) February 23, 2020

In den Städten der Region wird die Angst vor der Krankheit zunehmend sichtbar. Der deutsche Fußball-Profi Robin Gosens, dessen Verein Atalanta Bergamo am vergangenen Wochenende wegen des Coronavirus-Ausbruchs pausieren musste, berichtete: „Man merkt, dass da große Panik ist – das lässt einen natürlich nicht kalt.“

Die ganze Stadt sei „irgendwie ein bisschen außer Rand und Band. Es gab Hamsterkäufe. Die Supermarktregale sind leergefegt: Pasta und Reis, Obst und Gemüse – alles komplett weg, weil die Leute Panik haben, dass die Behörden jetzt auch Bergamo abriegeln, um den Überblick zu behalten“, sagte Gosens. „Die Leute laufen draußen nur noch mit diesen Masken herum.“ Lesen Sie hier: Atemmasken und Mundschutz - bieten sie genügend Schutz vor dem Coronavirus?

Spahn sieht Deutschland am Beginn einer Coronavirus-Epidemie

Coronavirus: In Österreich sorgen Hamsterkäufe für Lacher in sozialen Medien

Auch in Österreich sorgt die Angst vor einer Epidemie für Vorratskäufe in den Supermärkten – aber auch für Lacher.

Am Dienstag ging in den sozialen Medien ein Foto viral, das einen Mann beim Großeinkauf von Lebensmitteln in einem Tiroler Supermarkt zeigen soll. Der Mann legt unter anderem eine riesige Menge Kekse auf das Einkaufsband – und trägt dabei Handschuhe und eine Gasmaske:

Wenn wir schon alle krepieren, dann sei dieser Held, der sich im letzten Atemzug noch die Mignon-Schnitterln in den Korpus drückt!#hamstern #coronavirus #tirolischleioans



(Nicht von mir aufgenommen. Geistert gerade in Tiroler WhatsApp-Gruppen herum.) pic.twitter.com/2UesJZEg8A — 🇵🇪 Simon Tartarotti (@SimonTartarotti) February 25, 2020

Ein anderer Twitter-Nutzer postete am Dienstag das Video eines Mannes, der versucht, in Innsbruck einen Rieseneinkauf – vor allem bestehend aus Toilettenpapier – mit dem Motorroller abzutransportieren. Der Versuch scheitert:

Die österreichische Supermarktkette Merkur scheint sein Sortiment an die Gegebenheiten anzupassen. Wie eine lokale Journalistin auf Twitter schreibt, wurden vor allem Fertiggerichte, Konserven und Grundnahrungsmittel erheblich aufgestockt:

