Das ändert sich für die Südharzer im neuen Jahr

Das neue Jahr bringt einige Preissteigerungen mit sich. Hier ein Überblick zu den wichtigsten Änderungen im Südharz.

Theaterpreise

Ab der nächsten Spielzeit 2020/21 sollen die Eintrittspreise im Theater steigen – nach zwei Jahren Konstanz. Pro Karte soll ein Euro mehr bei den Einzelpreisen fällig werden, bei den Abonnementpreisen zwischen 1,50 Euro und acht Euro. So geht es aus einer Beschlussvorlage hervor, die der Stadtrat in seiner letzten Sitzung 2019 auf der Tagesordnung hatte. Nicht mehr bezahlt werden muss indes für Märchenvorstellungen, Theater- und Konzertwerkstätten – Veranstaltungen also, die gerade von Kindergarten- und Schulgruppen gern besucht werden. Und Studenten, Azubis und Schüler ab 15 Jahren sollen künftig Restkarten zu je fünf Euro für eine Vorstellung erwerben können.

Energiepreise

Die Kunden der Energieversorgung Nordhausen (EVN) müssen pro Kilowattstunde fortan rund acht Prozent mehr bezahlen als bisher. Im meist genutzten Citystrom-Tarif steigt der Brutto-Kilowattstundenpreis von 27,79 auf 30,12 Cent. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 2000 Kilowattstunden im Jahr bedeutet der Preisanstieg von 2,33 Cent unterm Strich rund 47 Euro mehr. Der EVN-Erdgaspreis bleibt mit 6,13 Cent pro Kilowattstunde konstant.

Von den weiteren, im Südharz stark vertretenen Energieunternehmen Thüringer Energie und Harz Energie sind Preisänderungen für 2020 derzeit nicht bekannt.

Kosten für Kindergartenplätze

Mehr für die Betreuung ihres Nachwuchses müssen Eltern in Sollstedt ausgeben. Für Kinder ab zwei Jahren werden fortan 160 Euro pro Monat für einen Platz bei den „Wipperbären“ fällig, für Ein- bis Zweijährige sind es 180 Euro, für die noch Jüngeren gar 300 Euro. Nachlässe gibt es, werden mehrere Kinder in der Einrichtung betreut.

Auch die Landgemeinde Heringen verlangt für die Betreuung in ihren vier Kindergärten in Heringen, Auleben, Windehausen und Uthleben mehr. Ab 1. Januar 2020 sind in der Krippe monatlich 199 Euro zu bezahlen, im Kindergarten 159 Euro. 2021 folgt eine weitere Erhöhung um sechs beziehungsweise vier Euro. Jedes weitere Kind erhält ebenfalls Nachlässe. Momentan zahlen Eltern für das erste Krippenkind 193 Euro und für Kinder ab vier Jahre bis zum Schuleintritt 154 Euro.

Taxipreise

Taxifahren im Landkreis wird geringfügig teurer. Während der Grundpreis (3 Euro), die Anfahrt zum Besteller (2,20 Euro) sowie das Kilometerentgelt für den 1. und 2. Kilometer (2,80 Euro) konstant bleiben, steigt das Entgelt ab dem 3. Kilometer von 2,10 auf 2,20 Euro. Die Taxitarifordnung war letztmals vor drei Jahren geändert worden.

Kosten für Abwasserentsorgung

Umgestellt hat der Abwasserzweckverband Südharz sein Gebührensystem. Bis dato wurden für Volleinleiter 120 Euro Grundgebühr im Jahr fällig. Seit Jahresbeginn sind es 213,60 Euro (Durchflussquerschnitt von 314 Quadratzentimetern) beziehungsweise 96 Euro (Durchflussquerschnitt von 177 Quadratzentimetern). Im Gegenzug werden pro Kubikmeter Schmutzwasser nur noch 2,41 Euro statt 2,67 Euro fällig. Bei mechanisch oder teilbiologisch vorgeklärtem Abwasser sind es 1,40 Euro pro Kubikmeter statt 1,76 Euro, bei vollbiologisch vorgeklärtem Abwasser sind es 80 Cent pro Kubikmeter statt 1,16 Euro.

Der Abwasserzweckverband Goldene Aue will rückwirkend zum 1. Januar 2020 einige Posten in seiner Gebührensatzung anheben, braucht dafür aber noch die Genehmigung der Kommunalaufsicht. Abwasser aus abflusslosen Gruben zu beseitigen, kostet demnach statt 20,34 Euro pro Kubikmeter maximal 26 Euro. Für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen steigt der Preis von 38,26 Euro pro Kubikmeter auf maximal 45 Euro. Niederschlagswasser ins Kanalsystem einzuleiten, soll künftig mit 53 statt 39 Cent pro Kubikmeter zu Buche schlagen.