Jürgen Clemens stellte in Elxleben 1990 die Weichen für den ersten Neubau eines Möbelhauses in Thüringen.

Elxleben. 30 Jahre Wende – Ein Zufall sorgte in Elxleben für den ersten Möbelhaus-Neubau in Thüringen.

Das erste neue Möbelhaus Thüringens wurde in Elxleben gebaut

Eigentlich sei in Elxleben alles ruhig gewesen, erinnert sich Jürgen Clemens an den Sommer 1989. Von Aufruhr keine Spur. Aber die Signale aus Erfurt wären trotzdem nicht zu überhören gewesen. Gemeinsam mit einem Kollegen der LPG sei er deswegen öfter in die Bezirksstadt gefahren – zu Veranstaltungen, die vom Demokratischen Aufbruch organisiert wurden. Wo diese stattfanden, sei per Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben worden. In Erinnerung blieb ihm vor allem, dass es sehr friedlich in Erfurt zuging, die Polizei zwar absperrte, aber freundlich mit den Demonstranten umging. Clemens: „Es war ein völlig anderes Gefühl!“

Auch der Tag, an dem die Grenze geöffnet wurde, wurde in Elxleben zum Großteil nur vor dem Fernseher miterlebt. Einige wenige sind sofort losgefahren, andere ließen sich Zeit. Erst nach 14 Tagen hat auch er sich ins Auto gesetzt und ist gen Eschwege gefahren, schließlich ging es um 100 DM Begrüßungsgeld. Hinschmeißen wurde nicht akzeptiert, wurde geahndet Für Jürgen Clemens war die Grenzöffnung gleichzeitig ein Ansporn, jetzt das Neue zu unterstützen. Eine Möglichkeit die er beim Demokratischen Aufbruch sah. Er kann sich noch an erste Treffen im „Rentnertreff“ erinnern. Denn eigentlich hatte er sich aus der Politik verabschiedet. Nach zehn Jahren als CDU-Bürgermeister in Tiefthal wollte er 1980 nicht mehr. Und sorgte damit für einen Eklat. Ein DDR-Bürgermeister hört nicht einfach auf, wurde ihm erklärt. Hinschmeißen wurde nicht akzeptiert, wurde geahndet. Und er bekam es zu spüren: Er wurde arbeitslos. Nur mit Mühen und durch Beziehungen bekam er eine Anstellung bei der LPG in Elxleben. Die neuen Möglichkeiten, die sich durch die politische Wende ankündigten, holten ihn wieder in die Politik zurück. In Elxleben hat diese Wende der Demokratische Aufbruch gemeinsam mit der CDU gemeistert. Die Wahl 1990 wurde vom Demokratischen Aufbruch haushoch gewonnen. Dem Angebot des neu gewählten Gemeinderates, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen, konnte er nicht widerstehen. Ein glücklicher Zufall sei es gewesen, dass sich quasi aus dem Nichts eine Partnerschaft mit Klein-Winternheim ergeben hatte. Die Gemeinde hatte nach der Grenzöffnung irgendwie beim Aufbau helfen wollen – eigentlich sei Walschleben ihr Ziel gewesen. In der Gaststätte wurde bei einem Treffen dann der Grundstein für die bis heute anhaltende Freundschaft gelegt. Viele andere Gemeinden orientierten sich an Elxleben Und als es nach der Wahl im Mai 1990 zuerst darum ging, eine Verwaltung in den neuen Strukturen aufzubauen, hätte man dies ohne die Partner nicht so schnell geschafft, ist sich Jürgen Clemens sicher. Aus Klein-Winternheim wurden über zwei Wochen zwei Verwaltungs-Experten (inklusive Sekretärin) nach Elxleben delegiert, die nicht nur den Verwaltungs-Aufbau organisierten, sondern das Personal dafür gleich mit schulten. Und sie sorgten dafür, dass die Gemeinde ein eigenes Fahrzeug erhielt, einen VW-Transporter. Denn ohne LPG gab es auch niemanden mehr, der den Kindergarten mit Essen versorgte, und Transporte für die Gemeinde übernahm. Viele andere Gemeinden im Landkreis Erfurt hätten die Struktur dann für sich übernommen. Gleich nach der Verwaltung habe man Wohn- und Gewerbegebiete in Visier genommen. Das Möbelhaus von Finke war der erste Neubau eines derartigen Gebäudes im Landkreis gewesen – noch vor Rieger, der zu diesem Zeitpunkt in Mönchenholzhausen noch auf die Baugenehmigung wartete. Auch Finke sei ein Zufall gewesen. Ein Elxlebener habe bei Finke im Verkaufszelt in Erfurt gearbeitet und seinem Chef nebenbei erzählt, dass es gleich um die Ecke, in Elxleben, Bauland gebe, wo er jederzeit bauen könnte. Noch am gleichen Abend besuchte der Unternehmer Bürgermeister Jürgen Clemens in seiner Wohnung . . . Erfurt hätte die Ansiedlung lieber auf seinem Territorium gehabt Mit Unterstützung aus Paderborn habe man in kürzester Zeit einen Erschließungsplan aufgestellt und das noch junge Landesverwaltungsamt zu einer ersten Raumverträglichkeitsstudie für Thüringen gedrängt. Und wenig später wurde gebaut. Gegen den Willen der Erfurter Stadtverwaltung, die derartige Wirtschaftsstandorte gern auf ihrem Territorium konzentriert hätte. Heute sind es mehr als 1000 Arbeitsplätze im Elxlebener Gewerbegebiet. Greifbare Erinnerungen an diese Zeit gibt es in Elxleben keine mehr. Jürgen Clemens befürchtet, dass beim Umzug der Gemeinde vor wenigen Jahren ins neue Quartier die letzten Reste entsorgt wurden.