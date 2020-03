Das hat die Menschen über Thüringen am meisten interessiert

Die Suchmaschine Google ist schon längst zum Synonym für die „Internetsuche“ an sich geworden. In Deutschland hatte der Internet-Riese 2019 einen Marktanteil von 90 Prozent, wie die Statistik-Webseite Statista mitteilt. Jährlich werden bei Google Billionen Suchanfragen eingegeben. 2016 seien es bereits 3,29 Billionen gewesen, wie aus Statista hervorgeht. Tendenz steigend. Alle Suchanfragen des Jahres 2019 hat Google nun ausgewertet und die sogenannten Google-Trends ermittelt. Unsere Redaktion hat nach den Top-10-Aufsteigern der Suchanfragen 2019, die das Wort „Thüringen“ enthalten, gefragt.

„Wahl Thüringen“ ist Top-Aufsteiger im Jahr 2019

Bereits vor dem politischen „Dammbruch“ am 5. Februar hat die Landespolitik im Freistaat offenbar die Menschen in und um Thüringen bewegt. „Wahl Thüringen“ belegt somit den ersten Platz der Google-Top-Aufsteiger 2019. Ebenso ein Ausreißer in den Google-Aufzeichnungen ist der „Tag des offenen Denkmals Thüringen“, der den zweiten Platz belegt. Zudem spielen Klimafragen eine gewichtige Rolle: Mit „Waldbrand“ und „Sturm“ sind gleich zwei Anfragen in den Top-10 verzeichnet.

Weltkindertag wurde 2019 etabliert und im Internet gesucht

Thüringen führt den 20. September bereits 2019 als gesetzlichen Feiertag ein. Kinder hatten Schulfrei, Erwachsene mussten in der Regel nicht zur Arbeit. Grund genug, um den 20. September gründlich zu googeln. Die Anfrage nach „Kindertag Thüringen“ belegt den achten Platz im Ranking.

Top-Aufsteiger 2019 zu Thüringen im Überblick

1. Wahl Thüringen

2. Tag des offenen Denkmals Thüringen

3. Thüringen Koalition

4. Waldbrand Thüringen

5. Antenne Thüringen Challenge

6. Europawahl Thüringen

7. Sturm Thüringen

8. Kindertag Thüringen

9. Hängebrücke Thüringen

10. Westernstadt In Thüringen

Wie funktionieren die Google-Trends

Google-Trends sind Suchanfragen – in diesem Fall Anfragen, die das Wort „Thüringen“ enthalten – aus dem Jahr 2019, die für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Die Begriffe wurden nach dem Suchinteresse in der jeweiligen Phase absteigend sortiert, teilt Google Trends mit.