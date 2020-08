Ilfeld. Die Löscharbeiten an einem schlecht zugänglichen Steilhang zogen sich über Stunden hin.

Das historische Foto: Waldbrand bei Ilfeld

Tino Schneider und Dominique Arndt von den Freiwilligen Feuerwehren Ilfeld und Niedersachswerfen gehörten zu den Einsatzkräften, die am 6. August 1994 einen Waldbrand in einem Aufforstungsgebiet zwischen Ilfeld-Netzkater und Eisfelder Talmühle löschten. Das Feuer breitete sich an dem schlecht zugänglichen Steilhang auf einer Fläche von etwa 20 Hektar schnell aus. Es entstand ein Schaden von rund 300 000 DM. Der Zugverkehr der Harzquerbahn musste eingestellt werden. Beim Löschen halfen acht Feuerwehren und ein Löschhubschrauber. Bei den Arbeiten, die sich über mehrere Stunden hinzogen, wurden zwei Feuerwehrleute verletzt.