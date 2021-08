Das sind die gesperrten Straßen im Kreis Nordhausen

Die Albert-Kuntz-Straße in Niedersachswerfen ist gesperrt, weil hier neue Stromleitungen verlegt werden müssen.

Wer wissen möchte, wo zurzeit Baustellen den Verkehr im Südharz behindern, für den hat die TA eine kleine Übersicht.

In Nordhausen ist die Grimmelallee zwischen Hohensteiner und Behringstraße wegen grundhaften Ausbaus bis Jahresende gesperrt.

In Nordhausen kommt es wegen der Gleisrunderneuerung in der Dr.-Robert-Koch-Straße zur Sperrung der Fahrspur in Richtung Südharz-Klinikum bis 1. Oktober.

Da die Wallrothstraße in Nordhausen nicht ausreichend tragfähig für den Verkehr ist, wurde diese zur Einbahnstraße. Aktuell ist sie nur in Richtung Beethovenring passierbar. Für Lkw-Verkehr ist sie gänzlich gesperrt.

Wegen Schachtarbeiten muss die Friedrich-Naumann-Straße in Nordhausen vom 11. bis 20. August voll gesperrt werden.

Die Durchfahrt der Albert-Kuntz-Straße in Niedersachswerfen ist zurzeit nicht möglich, weil hier neue Stromleitungen verlegt werden.

In Steinbrücken ist der Schenkplatz bis 13. August voll gesperrt.

Im Biegen und am Rosenberg in Herreden wird die Schmutzwasserleitung erneuert, die Straßen sind deshalb ab 9. August bis Ende November dicht.

In Rodishain ist die Straße Zur Wolfsmühle bis 20. August wegen Kabelarbeiten voll gesperrt.

Der Fernwärmeleitungsbau erfordert in Nordhausen eine Sperrung der Kleiststraße bis Ende Oktober.

Wegen Straßenbauarbeiten ist die K 17 zwischen Kehmstedt und Fronderode bis 3 September voll gesperrt. Die Umleitung führt über Friedrichsthal, Schiedungen, Pützlingen und Haferungen.

Zur Durchführung von Anschlussarbeiten muss die Hauptstraße in Windehausen vom 9. bis 11. August gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr wird über Görsbach, Auleben und Heringen umgeleitet.

Die Dorfstraße in Wollersleben ist bis Ende Oktober wegen Kanal- und Straßenbau voll gesperrt.

Bis 19. August dauern die Arbeiten an der L 1011 zwischen Kleinbodungen und Großbodungen.

Da der Kanal erneuert wird, sind die Dorfgasse und die Kirchgasse in Kleinfurra bis 30. September voll gesperrt.

Ebenfalls in Kleinfurra voll gesperrt ist der Bahnübergang in der Hauptstraße. Bis 30. August wird er saniert.

Der Planweg in Stempeda ist vom 9. bis 13. August gesperrt, um dort Hausanschlüsse herstellen zu können.

Zwischen Rehungen und Deuna ist die Kreisstraße 38 wegen Straßenbausanierung bis Jahresende voll gesperrt.





Quellen: Stadt Nordhausen, Landratsamt