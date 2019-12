Das war 2019 im Südharz: April bis Juni

Die Himmelgarten-Bibliothek kehrt nach Behebung eines Wasserschadens in das Nordhäuser Museum Flohburg zurück.

Die Nordthüringer Lebenshilfe startet einen ambulanten Pflegedienst.

2. April

Zum 70. Geburtstag des Liedes „Kleine weiße Friedenstaube“ von Erika Schirmer präsentieren die Lohmarktspatzen ihre Version des bekannten DDR-Kinderliedes. Zu hören ist es auf der neu erschienenen gleichnamigen CD.

Nordbrand Nordhausen bleibt Branchenprimus im Verkauf von Spirituosen und darf auf Millionen-Investition hoffen, bestätigt die Bilanz-Pressekonferenz der Rotkäppchen-Mumm-Sektkellereien.

3. April

Die Polizei durchsucht vier Wohnungen in Nordhausen, Niedergebra und Bleicherode mit einem Drogen-Spürhund.

4. April

Nordhausens kleinster Ortsteil Hochstedt feiert mit einem Sektempfang einen lang ersehnten Fördermittelbescheid. Mit knapp 100.000 Euro kann das Dorf nun eine Freilichtbühne bauen.

5. April

Nach jahrzehntelanger Freundschaft zwischen den Landkreisen Nordhausen und Unterallgäu wird die Partnerschaft nun offiziell besiegelt: Die Landräte Matthias Jendricke und Hans-Joachim Weirather unterzeichnen die Partnerschaftsurkunde.

Bei der 25. Nordhäuser Sportgala werden Katja Konschak, Thomas Riemekasten und die SVC-Volleyballer von den Fans zu den Sportlern des Jahres gewählt.

6. April

Die Sülzhayner Ortsteilbürgermeisterin Bärbel Kirchner (pl) wechselt nach ihrem Ausschluss aus der SPD-Fraktion in die CDU-Fraktion des Ellricher Stadtrats und überrascht damit alle.

10. April

Nach einem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestags wird für den Albert-Kuntz-Sportpark in Nordhausen rund eine Million Euro bereitgestellt.

11. April

Die frühere Rezeption des Campingplatzes im Teichtal von Hainrode dient dem Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser in den kommenden Monaten als „Molchhütte“, die einmalig in Thüringen ist.

12. April

Rudolf Klose, der wesentlich zum Wiederaufbau der Stadt Nordhausen beitrug, verstirbt einen Tag nach seinem 99. Geburtstag.

Mit „Feuerwerk im Narrenwinkel“ eröffnet Gerd Mackensen seine bislang größte Ausstellung im Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen.

14. April

Der erste Ostermarkt in der Nordhäuser Traditionsbrennerei lockt trotz Regenwetters mehr als 1300 Besucher an.

25. April

Weißes Pulver in einem Fahrstuhl sorgt im Landratsamt in Nordhausen für Aufregung. Sprengstoffexperten geben nach einer Untersuchung Entwarnung. Die Polizei hält mangels „erhöhter Gefährdung“ einen Labortest für unnötig.

30. April

Cornelia Rübesamen aus Nordhausen wird von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Seit 1991 kümmert sie sich als „Gründungsmutter“ des Vereins Horizont um die Schwächsten der Gesellschaft.

1. Mai

Der ehemalige Bürgermeister von Werther und SED-Politiker Klaus Hummitzsch stirbt im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit.

2. Mai

Gut 70 Radfahrer folgen dem Aufruf des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, der gemeinsam mit den Jugendorganisationen von Südharzer SPD, Grünen und Linken sowie der hiesigen Fridays-for-future-Bewegung einen Bike-Strike durch Nordhausen durchführt. Allesamt fordern bessere Bedingungen für Radfahrer.

5. Mai

Die Fischzucht in Auleben veranstaltet zum letzten Mal ihr Fischerfest.

7. Mai

Unter mehr als zehn Kirchen aus ganz Deutschland wählt die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Bauwerke die St.-Marien-Kirche in Bleicherode zur „Kirche des Jahres“ 2019.

8. Mai

Der Nordhäuser Stadtrat beschließt das neue Konzept für die städtischen Museen und gibt grünes Licht für die Ersatzspielstätte des Theaters während der Sanierung.

11. Mai

Der Sundhäuser See ist um eine Tauchattraktion reicher: Die Tauchbasis platziert in aufwendiger Aktion sieben Betonskulpturen eines sauerländischen Künstlers auf dem Grund des Kiesteichs.

12. Mai

Im Rahmen eines Festes im Park Hohenrode in Nordhausen wird die langjährige Fördervereinschefin Gisela Hartmann nun auch aus ihrem Amt als Vorsitzende der Bürgerstiftung für den Erhalt der etwa zehn Hektar großen Anlage verabschiedet. Das Amt tritt Tom Landsiedel an.

13. Mai

Der Grundstein für das neue Humboldt-Gymnasium in Nordhausen ist gelegt. Das Hauptgebäude der Schule in der Blasiistraße wird für etwa 13,6 Millionen Euro nach historischem Vorbild neu errichtet, barrierefrei gebaut und durch den Anbau eines Südflügels erweitert.

14. Mai

Stefan Hördler, seit 2015 Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, ist mit sofortiger Wirkung von seiner Arbeit freigestellt worden. Zu den Hintergründen wird sich nicht geäußert. Regine Heubaum übernimmt die kommissarische Leitung der Einrichtung. Erst im Herbst entscheidet das Erfurter Arbeitsgericht, dass die Entlassung unverhältnismäßig war.

16. Mai

Für den Wohnkomplex „Am Alten Tor“ in der Nordhäuser Altstadt wird Richtfest gefeiert. Acht Familien können dort einziehen.

Der Startschuss für den Abriss der ehemaligen Thomas-Müntzer-Schule in Klettenberg ist gefallen. Damit verschwindet ein Schandfleck des Ortes.

17. Mai

Der erste Bauabschnitt für die neuen Außensportanlage der Regelschule Ellrich wird offiziell übergeben. Hier entstanden verschiedene Spiel- und Sportplätze, eine Hundertmeterlaufbahn, eine Kugelstoßanlage, eine Skateranlage und eine Sandgrube. Die Gesamtkosten dafür betragen fast 1,9 Millionen Euro.

18. Mai

Der 39-jährige Thomas Herwig ist der neue Geschäftsführer des Nordhäuser Kreisjugendrings.

Nils Lißner aus Bleicherode und Susanne Schmidt aus Neustadt/Harz gewinnen den mit 1500 Euro dotierten Eduard-Rhein-Jugendpreis für Rundfunk-, Fernseh- und Informationstechnik beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“.

22. Mai

Vandalen beschädigen das Ehrenmal auf dem Nordhäuser Ehrenfriedhof. Die unbekannten Täter schlagen dem sowjetischen Soldaten den Kopf und dem Kind eine Hand ab.

23. Mai

Der 77-jährige Ortsbürgermeister von Werther, Bernd Helbing, geht nach 25 Jahren in Amtsrente.

Im Heringer Schloss wird die überregional bedeutsame Archäologie-Dauerausstellung „Das älteste Dorf Thüringens“ eröffnet.

24. Mai

Die Nordhäuser Polizei nimmt die Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Wahlfälschung gegen einen CDU-Kommunalpolitiker auf. Laut Informationen wird dem Kandidaten auf der Liste für den Gemeinderat in Harztor die Einflussnahme auf die Briefwahl von Patienten in einer Senioreneinrichtung vorgeworfen.

25. Mai

Die Fußballer von Wacker Nordhausen holen sich mit einem 5:0 gegen Bad Langensalza den Thüringen-Pokal.

26. Mai

Bei der Europawahl liegen im Südharz die CDU und die AfD fast gleichauf. Die Christdemokraten, SPD und Linke erleben einen gewaltigen Absturz. Liberale und Grüne verzeichnen leichte Gewinne. Bei der Landgemeindewahl-Bürgermeisterwahl in Bleicherode erreicht der einzige Kandidat Frank Rostek (CDU) 96 Prozent aller gültigen Stimmen.

28. Mai

Der Nordhäuser Joachim Heise wird für seinen Einsatz, das Unrecht in der DDR aufzuzeigen, mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik ausgezeichnet.

2. Juni

Die Kanzel der St.-Martin-und-Johannes-Kirche in Bielen wird nach ihrer Rekonstruktion mit einem Fest eingeweiht.

6. Juni

Auf dem Areal des früheren KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte werden zwei Sammelgräber mit den Überresten von rund 1040 Häftlingen entdeckt.

Der DRK-Kreisverband eröffnet eine neue Tagespflege am Nordhäuser Marienweg.

9. Juni

363 Heringer wählen Roman Arendt zum neuen Ortschaftsbürgermeister.

12. Juni

Der Nordhäuser Stadtrat tagt zum ersten Mal nach der Wahl. Dabei werden Hesserodes Ortsteilbürgermeister Michael Kramer (CDU) zum 1. Beigeordneten und Peter Uhley (Linke) zum 2. Beigeordneten gewählt.

Unliebsame Überraschungen erleben Anwohner nach starken Regenfällen in der Nacht: Schlammlawinen suchen Hesserode und Immenrode heim.

14. Juni

Mit der Schlüsselübergabe durch Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann an die Rolandgruppe wird das Rolandsfest eröffnet. Die 51. Auflage lockt knapp 80.000 Gäste.

Die Mitglieder des Vereins LV Altstadt ‘98 Nordhausen trauern um ihr Gründungsmitglied und Leichtathletiktrainer Helmut Bornkessel. Der Verstorbene erwarb sich große Verdienste in der Leichtathletik und auch als Nordhäuser Stadtrat.

17. Juni

In einem Beschluss entscheidet das Verwaltungsgericht, dass die Johanniter-Unfall-Hilfe den Betrieb der drei Kindertagesstätten in Ilfeld, Niedersachswerfen und Neustadt zum 31. Juli dieses Jahres einstellen muss. Weiter wird festgestellt, dass die am 27. Februar ausgesprochene Kündigung durch die Gemeinde Harztor rechtens ist.

22. Juni

Erstmals nimmt eine Mannschaft der Nordhäuser Feuerwehr an der Landesmeisterschaft des Thüringer Feuerwehr-Verbandes im traditionellen internationalen Feuerwehrwettbewerb im hessischen Bruchköbel-Roßdorf teil und sichert sich den Landesmeister-Titel in ihrer Wertungsklasse und erreicht die Qualifikation für die deutschen Feuerwehr-Meisterschaften.

23. Juni

Richard Hentrich wird im Rahmen des Gemeindefests nach 15 Jahren als Nordhäuser Dompfarrer feierlich verabschiedet.

Die Nordhäuser Kantorei tritt in der Carnegie Hall in New York auf. Gemeinsam mit Chören aus der ganzen Welt singt sie die „Misa a Buenos Aires“ von Martín Palmeri, eine Messe im Stil des Tango.

Seinen sportlichen Traum erfüllt sich Christopher Maletz. Der 35-jährige Bleicheröder Mountainbiker gewinnt in Wombach den deutschen Meistertitel im Cross-Country in der Masters-1-Klasse.

24. Juni

Das unabhängige Verbrauchermagazin „Guter Rat“ hat zum 16. Mal die besten Ärzte Deutschlands gekürt. Darunter ist Steffen Kohler, Ärztlicher Direktor und Chefarzt für Orthopädie der Helios-Klinik in Bleicherode. Er wurde im neuen Sonderheft als Spezialist auf seinem Fachgebiet, der orthopädischen Chirurgie, ausgezeichnet. Weiterhin gehört die Orthopädie zu den Top-100-Abteilungen in Deutschland.

Der Nabu zeichnet die Kirche St. Philippi in Kleinwerther im Rahmen der Aktion „Lebensraum Kirchturm“ aus. Denn dort brütet das einzige Schleiereulen-Paar im Landkreis.

25. Juni

Der Nordhäuser Wasserverband schließt den Ortsteil Bielen wieder an sein Trinkwassernetz an. Die rund 1300 Einwohner erhalten ihr Trinkwasser nun nicht mehr aus dem Brunnen von Auleben.

Bei einem Einbruch in die Ellricher St.-Johannis-Kirche wird Spendengeld für den Wiederaufbau des Glockenturms entwendet.

26. Juni

Der Kreistag macht den Weg für die Finanzierungsvereinbarung mit dem Land für die Jahre 2022 bis 2024 für das Theater Nordhausen frei.

28. Juni

Heringen feiert 111 Jahre Sportverein. Höhepunkt der einwöchigen Feierlichkeiten des SV Germania ist ein Spiel der Gastgeber gegen die Traditions-Elf des FC Rot-Weiß Erfurt, das 1:7 endet.

29. Juni

In Ellrich demonstrieren 50 Bürger nahe des Casea-Werksgeländes gegen den Gipsabbau im Südharz. Casea blickt gerade auf 150 Jahre Ellricher Gipswerk zurück.

30. Juni

Der Sollstedter Jürgen Hohberg beendet seine kommunalpolitische Karriere als Kreistagsmitglied und Bürgermeister nach 30 aktiven Jahren.