Das war 2019 im Südharz: Januar bis März

Die Landgemeinde „Stadt Bleicherode“ ist neu gegründet. Das Gemeindegebiet gliedert sich in insgesamt 14 Ortsteile.

2. Januar

Zoe-Elise heißt das erste Baby des Jahres im Nordhäuser Südharz-Klinikum. Der kleine Schatz von Franziska Kirchner und Michael Rothhardt aus Obergebra wiegt zarte 2670 Gramm und ist 45 Zentimeter groß.

3. Januar

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Restaurierung des Neustädter Herrenhauses mit weiteren 30.000 Euro.

4. Januar

Das Umweltministerium fördert ein weiteres Modellprojekt mit Elektrobussen im Nahverkehr. Zwei Förderbescheide über rund 4,9 Millionen Euro für sechs Fahrzeuge gehen dafür an die Verkehrsbetriebe Nordhausen.

6. Januar

Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis stirbt nach einer tätlichen Auseinandersetzung durch Ersticken an der Ballspielhalle in Nordhausen. Die Staatsanwaltschaft in Mühlhausen schließt Vorsatz aus. Als Tatverdächtiger kommt ein Beamter der Landespolizeiinspektion in Betracht.

7. Januar

In Bleicherode beginnt das Casting für einen Film, den Schauspielerin Marion Mitterhammer und Regisseur Hans-Günther Bücking in der Kalistadt mit ihren Einwohnern drehen wollen. Die Resonanz des Aufrufs zur Mitwirkung ist überwältigend.

9. Januar

Der Abriss am Nordhäuser Humboldt-Gymnasium nimmt Fahrt auf. Nach den etwa vierwöchigen Entkernungsarbeiten im Gebäudeinneren beginnt nun der maschinelle Abriss von außen.

10. Januar

Zu einem Schwelbrand kommt es in einem Einfamilienhaus in Görsbach. Eine Kindergartengruppe und deren Erzieher entdecken den Brand während eines Spaziergangs, da sie den Rauchmelder hören und daraufhin den Notruf absetzen. 20 Floriansjünger haben die Flammen schnell unter Kontrolle. Niemand wird verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

13. Januar

Nach 31 Jahren im Amt verabschiedet sich der 61-Jährige Nordhäuser Werner Hütcher als Vorsitzender des Kreisfachausschusses Leichtathletik. Sein Nachfolger ist Jons Anhalt.

14. Januar

Werthers Ortsteil Schate soll ans zentrale Abwassernetz angeschlossen werden. Dafür beginnen die Arbeiten. Für den Kanalbau sind über 703.000 Euro vorgesehen, davon werden knapp 280.000 Euro gefördert.

15. Januar

Die Sanierungsarbeiten am Dach des Humboldtschen Schlosses in Auleben beginnen.

16. Januar

Zu einem tödlichen Unfall kommt es zwischen Petersdorf und Buchholz. Beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter stirbt ein 45-jähriger Mann, eine weitere Person wird verletzt. Der Pkw überholte laut Polizei einen Bus und stieß mit dem Transporter zusammen.

18. Januar

Der Erweiterungsbau des Nordhäuser Altenpflegezentrums St. Josefshaus ist nach zweijähriger Bauzeit fertiggestellt und wird feierlich von Weihbischof Reinhard Hauke gesegnet.

19. Januar

Mitglieder des Bleicheröder Carneval Clubs führen einen Karnevalsumzug unter Tage zwischen den Kaliwerken Sollstedt und Bleicherode durch. Sie hoffen dadurch auf einen Guinnessbuch-Eintrag für den tiefsten Karnevalsumzug der Welt.

20. Januar

Völlig überraschend verstirbt Jennifer Pohl, seit 2016 Geschäftsführerin des Kreisjugendringes, im Alter von 34 Jahren.

24. Januar

Mindestens 15.000 Euro Schaden verursacht ein Autofahrer auf der B 4. Dem nicht genug: Der Mann löst auch einen massiven Polizeieinsatz und eine Vollsperrung der Bundesstraße aus. Der 64-jährige Mann ist mit seinem Opel-Kleintransporter von Nordhausen aus in Richtung Sondershausen unterwegs, als er in Höhe der Mülldeponie mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert. Trotz massiver Beschädigungen am Transporter kam der Mann noch bis Straußfurt im Landkreis Sömmerda. Dort durchbricht er zunächst eine Polizeisperre, ehe ihn Polizisten stoppen können. Ein Atemalkoholtest ergibt bei dem Fahrer über 2,2 Promille. Verletzt wurde bei dem Crash niemand.

30. Januar

29 Lehrkräfte werden für die staatlichen Schulen im Nordthüringer Schulamtsbereich unbefristet eingestellt und nehmen ihren Dienst auf.

2. Februar

Die CDU stellt ihre Kandidaten für Landtags- und Kreistagswahl auf. Dabei stimmen 61 von 62 Wahlberechtigten für Carolin Gerbothe als Direktkandidatin für die kommende Landtagswahl. Die Linke kürt Heike Umbach als Spitzenkandidatin im Landkreis.

3. Februar

Pfarrer Jochen Lenz wird mit einem Festgottesdienst in der Kirche in Sülzhayn in seine neue Stelle im Pfarrbereich Ellrich eingeführt.

4. Februar

Der Hainröder Teich ist nach einer Dammsanierung wieder dicht. Der Gewässerunterhaltungsverband investiert rund 25.000 Euro für die Baumaßnahme.

6. Februar

Manfred Schröter, Nordhausens CDU-Bürgermeister zwischen 1990 und 1994, erhält die Ehrennadel seiner Heimatstadt.

10. Februar

Pfarrer Bernhard Halver hält seinen Abschiedsgottesdienst in der voll besetzten Nikolaikirche in Niedergebra. Er geht als Dompfarrer nach Merseburg. Mit dem Geistlichen verliert der Südharz einen rastlosen Baumeister und Pfarrer für zehn Gemeinden.

11. Februar

Traumfabrik Kalistadt: Die Dreharbeiten zu „Bleicherode – Der Film“ beginnen mit vielen Laiendarstellern aus der Region.

15. Februar

Die Polizei ermittelt gegen den ehemaligen Leiter der Nordhäuser Berufsfeuerwehr, Gerd Jung. Es handelt sich um Untersuchungen wegen eines Betrugsverdachts. Vier Tage zuvor hatte Thomas Schinköth die Leitung der Wehr kommissarisch übernommen, ohne dass die Stadt die Personalie näher erläutert hatte.

16. Februar

Sigmund Jähn, der erste Deutsche im Weltall, trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Nordhausen ein. Auf Einladung des IFA-Museums ist er zu Gast im Ratssaal und begeistert die Zuschauer.

Die Sollstedter Karnevalisten starten erstmals mit einer Frau an der Spitze in die Saison. Karola Kleofas übernimmt die Präsidentschaft von Michael Dommrich

18. Februar

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stellt sich in Ilfeld Fragen von 60 Bürgern. Finanzen sind dabei das dominierende Thema. Von den Plänen für den Ilfelder Gutshof zeigt sich der Politiker sehr beeindruckt, und er macht sich für die Südharzer Gipsindustrie stark.

Das Nordhäuser Tierheim erhält einen Fördermittelbescheid in Höhe von 250.000 Euro für ein neues Katzenhaus. Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) überbringt den Bescheid und wohnt dem ersten Spatenstich bei.

20. Februar

Glimpflich geht die Suche nach einer verwirrten Person in Nordhausen und deren Rettung aus. Die Frau hing an einem Fenstersims. Nach einem etwa einstündigen Einsatz ist es geglückt, die Frau ins Klinikum zu bringen. Nach einer Untersuchung stellt sich heraus, dass die Frau 3,4 Promille Blutalkohol aufweist.

21. Februar

Damit sich das Schloss Heringen als Kultur- und Kunststandort weiter entwickeln kann, wird offiziell ein Flügel übergeben. Finanziert wurde das Tasteninstrument von der Stiftung der Kreissparkasse und den Nordhäuser Stadtwerken sowie der Stadt Heringen.

22. Februar

Die Nordhäuser Stadtverwaltung hat einen neuen Bauamtsleiter. Heiko Müller übernimmt das Amt vom bisherigen Chef Jens Kohlhause, der 25 Jahre lang das Bauamt leitete.

23. Februar

Das Nordhäuser Handball-Urgestein Alfons Jarmuszewski feiert seinen 75. Geburtstag.

24. Februar

Viele Hundert Narren aus dem gesamten Landkreis feiern bei einem großen Umzug das 55-jährige Bestehen des Großwechsunger Carneval-Clubs.

25. Februar

Der Warnstreik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie anderer Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes trifft im Südharz die Schulhorte und die Hochschule. Hunderte Schüler sind nach dem Unterricht ohne Hortbetreuung.

26. Februar

Der Ehrenbürger der Rolandstadt, Pfarrer und Superintendenten, Christoph Lerchner, trägt sich anlässlich seines 85. Geburtstages in das Goldene Buch der Stadt Nordhausen ein.

27. Februar

Zur Gemeinderatssitzung von Harztor stimmt die Mehrheit dafür, dass die Kindergärten von der Gemeinde übernommen werden. In der Zusammenarbeit zwischen dem bisherigen Träger, den Johannitern, und der Gemeinde kriselte es schon länger.

28. Februar

Der Nordhäuser Wasserverband nimmt die beiden neuen, jeweils 750 Kubikmeter großen Wasserkammern des neuen Hochbehälters auf dem Burgberg in Bleicherode in Betrieb.

1. März

Gemeinsam mit der der Nordhäuser Werbeagentur Plusgrad hatte die Thüringer Allgemeine spannende Ideen aus Vereinen oder kleinen Orten gesucht. Am Ende siegt mit 580 von insgesamt 1781 abgegebenen Stimmen der Auleber Förderverein mit seinem Projekt „1200 Jahre Auleben“ die große TA-Aktion.

Juliane Pyritz ist die neue Jugendkoordinatorin des Landkreises für die Gemeinde Hohenstein. Sie löst Aileen Mankiewicz ab.

2. März

Der langjährige Nordhäuser Box-Trainer Horst Stief wird 80 Jahre alt.

Das Team des Instituts für Radiologie am Südharz-Klinikum mit Chefarzt Ansgar Malich stellt auf dem Europäischen Röntgenkongress in Wien Forschungsarbeiten vor und erntet dafür internationale Anerkennung.

3. März

Paul Krenz schreibt Nordhäuser Sportgeschichte: Als erster Wintersportler aus dem Landkreis gewinnt er in Whistler eine WM-Medaille im Zweierbob.

4. März

Nordbrand übernimmt den Berliner Kultlikör „Wurzelpeter“ und füllt ihn erstmals in Nordhausen ab.

Der Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider (SPD) besucht den Nordhäuser Albert-Kuntz-Sportpark und stellt Gelder für den Umbau in Aussicht.

Bruno Jonas weilt zu Dreharbeiten in Bleicherode. Der bekannte bayerische Kabarettist ergänzt die Darstellerriege für das Projekt „Bleicherode – Der Film“.

5. März

Eine 80-jährige Südharzerin stirbt an der Grippe. Seit Saisonbeginn gibt es 128 im Labor bestätigte Erkrankungen.

7. März

Die Firma Bundy Refrigeration mit ihrem 150 Mitarbeiter zählenden Werk in Bleicherode wird von der amerikanischen Investmentfirma Sun Capital an ein britisches Familienunternehmen verkauft. Die neuen Eigentümer haben sich verpflichtet, in das Geschäft zu investieren, um die Forschung und Entwicklung neuer Produkte am Standort zu unterstützen.

Der Landschaftsarchitekt Björn Diener, der Architekt Michael Flagmeyer und Tom Landsiedel gehören zum neu gewählten Vorstand der Bürgerstiftung Park Hohenrode. Landsiedel ist aus dem Vorstand des Fördervereins in die neue Position gewechselt. Für ihn wird Jochen Einenckel, der ehemalige Leiter der Traditionsbrennerei, in den Vorstand des Fördervereins gewählt.

8. März

Die Stadt Nordhausen lässt tausend neue Eichen im Stadtwald pflanzen. Diese Maßnahmen sind infolge der durch „Kyrill“ und „Friederike“ entstandenen Sturmschäden, des Käferbefalls und der Trockenheit erforderlich.

10. März

Sturm „Eberhard“ sorgt in ganz Deutschland für einiges Chaos. Der Landkreis Nordhausen kommt allerdings vergleichsweise glimpflich davon. Wie die Polizei berichtet, kommt es nur zu leichten Schäden. Verletzte gibt es keine, und auch die Verkehrseinschränkungen halten sich in Grenzen. Nach Angaben der Leitstelle müssen die Feuerwehren im Kreis Nordhausen sowie im Kyffhäuserkreis insgesamt 106 Mal ausrücken.

13. März

Einen großen Erfolg erzielt die Nordhäuser Hochschule beim Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin: Ihr Projekt „Gipsrecycling als Chance für den Südharz“ setzt sich gegen die Konkurrenz von über 100 Mitbewerbern durch und wird als eines von 20 ostdeutschen Bündnissen ausgewählt, die den Strukturwandel in der Region vorantreiben sollen.

15. März

Auch in Nordhausen demonstrieren etwa 200 Schüler nach dem Beispiel der jungen Schwedin Greta Thunberg für den Klimaschutz.

16. März

Internationales Ausrufezeichen des Nordhäuser Box-Hoffnungsträgers Richard Meinecke: Bei der U22-Europameisterschaft im russischen Wladikawkas gewinnt der 19-jährige Athlet des Nordhäuser Sportvereins die Bronzemedaille.

17. März

Ein Autofahrer verliert auf der Landstraße nach Heringen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt von der Straße ab. Der 34-Jährige verletzt sich bei dem Unfall tödlich und verstirbt noch an der Unfallstelle.

18. März

Toni Reinboth vom Herder-Gymnasium gewinnt zum zweiten Mal bei „Jugend forscht“ und erhält zusätzlich einen Sonderpreis.

19. März

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht gemeinsam mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Nordhäuser Firma Schachtbau. Dort betont der Bundespräsident, an der Förderung ländlicher Regionen festhalten zu wollen.

20. März

Ralf Seeber von der Feuerwehr Weimar übergibt zehn Rollwagen an den Nordhäuser Notfallverbund Kulturgutschutz. Die Wagen kommen beim Brand oder Wasserrohrbruch zum Einsatz, um erste Maßnahmen zur Rettung von Büchern, Bildern oder Kunstgegenständen zu ergreifen.

23. März

Ex-Biathlon-Weltmeister und Olympiasieger Sven Fischer besucht den Sportlehrertag in Nordhausen.

22. März

Maximilian Ulitzka aus Sülzhayn schließt seine Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher als bester Thüringer Auszubildender seines Fachs erfolgreich ab.

23. März

Nordhausen hat wieder eine Zoohandlung: In der Bochumer Straße erfüllt sich André Schulze einen Kindheitstraum. Mehr als 200 Interessierte kommen am Eröffnungstag in den Laden.

26. März

Der Kreistag beschließt den „Masterplan für die Südharzer Mobilität der Zukunft“. Darin geht es unter anderem um die Strategieentwicklung für innovative Mobilitätslösungen wie autonome Zubringerfahrzeuge, E-Bike- und E-Roller-Sharing, On-Demand-Mobilität und digitale Parkraumbewirtschaftung.

27. März

Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) ernennt Janet Hankel zur Direktorin des Sozialgerichtes in Nordhausen. Hankel war bislang ständige Vertreterin des Direktors.

Der Nordhäuser Stadtrat sowie die Gemeinderäte aus Görsbach und Urbach stimmen der Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Alter Stolberg“ zu.

28. März

Zum neuen Zugführer des Gefahrgutzuges im Landkreis Nordhausen ernennt Landrat Matthias Jendricke (SPD) Matthias Gropengießer. Der in der Nordhäuser Berufsfeuerwehr beschäftigte Gropengießer war als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bleicherode bereits mehrfach im Gefahrgutzug des Landkreises im Einsatz.

Die Landespolizeiinspektion in Nordhausen stellt die Kriminalstatistik für das Jahr 2018 vor und vermeldet dabei viel Positives. So sind die Straftaten um 784 auf 20.685 zurückgegangen, und die Polizei steigert die Aufklärungsquote auf 66 Prozent.

30. März

Die Nordhäuser Tierschützer klagen über Vandalismus: Eine Futter- und Kastrationsstelle für Katzen des Tierschutzvereins im Stadtgebiet wird zerstört.

31. März

Die fünfte Auflage des Nordhäuser Brunnenfestes und der verkaufsoffene Sonntag sowie der Bauernmarkt am Rathaus sorgen für eine volle Innenstadt. Zehn geschmückte Brunnen können die Besucher dabei bestaunen.