Das war 2019 im Südharz: Juli bis September

1. Juli

Eine Institution geht in Rente: Werner Hütcher wird mit 62 Jahren aus dem Schuldienst verabschiedet. Der Sportlehrer und Schulsportkoordinator hatte sich und Nordhausen mit dem Kugelstoß-Indoor ein Denkmal gesetzt.

Auf der ersten Sitzung des neugewählten Rates der Landgemeinde Bleicherode werden Franka Hitzing zur Ersten Beigeordneten und Joachim Leßner zum Zweiten Beigeordneten gewählt.

2. Juli

Die zukünftigen Mitschüler und Kollegen des Pestalozzi-Förderzentrums in Nordhausen feiern ein Kennenlernfest. Durch die Zusammenlegung mit dem Förderzentrum in Bleicherode wird es zum Schuljahresbeginn viele neue Gesichter geben.

3. Juli

Die Christdemokratin Tilly Pape wird zur neuen Vorsitzenden des Nordhäuser Stadtrates gewählt.

Dr. Franz Busch, Begründer und langjähriger Leiter der Nordhäuser Blutspendezentrale sowie bekannter Kommunalpolitiker, stirbt im Alter von 85 Jahren.

4. Juli

Das Montessori-Kinderhaus in Nordhausen feiert sein 20-jähriges Schuljubiläum und den Abschluss der Bauarbeiten mit einem großen Fest. 640.000 Euro wurden für die Erneuerung der Außenanlage und Sonnenschutz investiert.

Ulrich Ebert ist der neue Präsident des Lions-Clubs in Nordhausen.

5. Juli

Bärbele Herr, Direktorin des Pestalozzi-Förderzentrums in Nordhausen, geht nach 30 Jahren als Schulleiterin in den Ruhestand.

Für Aufsehen sorgt ein 25-jähriger Student in einem Wohnheim in Nordhausen. Bei der vergeblichen Suche nach Schokolade rastet er aus und schlägt an einer Nachbarwohnung zwei Fensterscheiben und die Scheibe der Eingangstür ein. Sein Ausraster führt zu einem Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro und selbstverständlich auch zu einer Anzeige.

6. Juli

Im Kunsthaus eröffnet die Sommerausstellung mit Werken von sieben verstorbenen und bedeutenden Nordhäuser Künstlern.

Der Nordhäuser SV feiert seinen 70. Geburtstag. Fast 1000 Mitglieder in neun Abteilungen des NSV bewegen die Rolandstadt.

7. Juli

Höhepunkt der Festwoche zur 1200-Jahr-Feier von Auleben ist der große Festumzug mit fast 600 Teilnehmern.

Urbach veranstaltet eine Festwoche zur 850-jährigen Ersterwähnung, ebenfalls mit Festumzug.

Drei Tage lang feiert Bleicherode sein Bergmannsfest und 120 Jahre Bergbau.

8. Juli

In Kleinfurra beginnen die Arbeiten für den Bau einer Kläranlage. Investiert werden rund 2,8 Millionen Euro.

10. Juli

Der Neubau der Feuerwache in Nordhausen hat mit der Baugenehmigung die nächste Hürde genommen.

Im Rodishainer Hotel Wolfsmühle wird Richtfest für einen Anbau gefeiert.

11. Juli

Der vom Thüringer Wirtschaftsministerium eingesetzte Qualitätsmanager Thomas Knorr hat sein befristetes Anstellungsverhältnis nicht verlängert. Damit steht der Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser nach gut anderthalb Jahren ohne jene Person da, die die Qualität der touristischen Angebote in der Region anheben wollte.

13. Juli

Die Salzaer Traditionsgaststätte „Friedenseiche“ öffnet zum letzten Mal.

14. Juli

Mit einem Umzug als Höhepunkt feiert Mackenrode seine neuen Schützenkönige und das 1040-jährige Bestehen der Gemeinde.

Auf dem Sportplatz in Großwerther findet das 30. Südharzer Sängertreffen und gleichzeitig das 125-jährige Chorjubiläum des Männergesangsvereins Harmonie Werther statt.

20. Juli

Die langjährige Chefdramaturgin des Nordhäuser Theaters, Anja Eisner, verabschiedet sich in den Ruhestand. In Zukunft will sie bei den „Silberdisteln“ schauspielern.

23. Juli

Brennende Felder bei Kehmstedt und Großfurra bescheren den Südharzer Feuerwehren einen arbeitsreichen Nachmittag.

24. Juli

Professorin Sylvia Dannewitz bekommt für ihre Verdienste um den erfolgreichen Aufbau der Hochschule in Nordhausen und als Wegbereiterin für das neue Thüringer Innovationszentrum Wertstoffe die Ehrenmedaille.

26. Juli

Die Stadt Ellrich entgeht nur knapp einer Katastrophe. Nur wenige Meter vor dem Ortseingangsschild aus Richtung Werna kann ein großer Feldbrand von den Einsatzkräften gestoppt werden. Über 150 Feuerwehrleute aus 22 Wehren des gesamten Landkreises, Walkenried und Benneckenstein bekämpfen das Großfeuer, das durch den ungewöhnlich starken Ostwind immer wieder angefacht wird und auf einer Fläche von 150 Hektar wütet.

27. Juli

2500 Besucher bejubeln Max Giesinger im Nordhäuser Gehege.

29. Juli

In der Grimmelallee in Nordhausen rollen die Bagger. Die Hauptverkehrsader der Stadt wird bis 2022 zur Baustelle.

30. Juli

Dem Nordhäuser Karateka Hagen Walter gelingt auf Okinawa der Hattrick: Mit den Sai-Gabeln (Metalldreizack) wird er zum dritten Mal in Folge Weltmeister.

1. August

Steffen Riechelmann wird neuer Pfarrer des Nordhäuser Doms zum Heiligen Kreuz. Der 1972 in Leinefelde geborene Riechelmann übernimmt die Stelle von Richard Hentrich.

Mit der geänderten Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises fahren nun auch die Schüler ab Klassenstufe 11 kostenfrei zur Schule.

2. August

Die Altstadtoriginale Manfred Spangenberg alias Altstadt-Manne und Barbara Rauhe alias Hannechen Vogelstange eröffnen das 25. Nordhäuser Altstadtfest und feiern „Silberhochzeit“.

3. August

In Leimbach drehen die Brüder Karl-Friedrich und Tilman König Szenen für ihren neuen Kurzfilm. Etwa 30 Komparsen aus der Region kommen zum Einsatz. Die erfolgreichen Söhne des bekannten Jenaer Jugendpfarrers haben in dem kleinen Ort familiäre Wurzeln.

4. August

Kreissportbund-Präsident Klaus Gorges stirbt nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren.

6. August

Doris König, Geschäftsführerin des Bauunternehmens Henning in Urbach, ist für den Emily-Roebling-Preis nominiert. Der Preis wird vom Verband deutscher Unternehmerinnen, Landesverband Thüringen, ausgelobt.

11. August

Bei einem Flächenbrand zwischen Hesserode und Kleinwechsungen ist die Rauchsäule bis über Dün und Hainleite zu sehen. Die Flammen verfehlen nur um wenige Hundert Meter ein nahe gelegenes Neubaugebiet. Insgesamt verbrennen 14,5 Hektar; dies ist der zweitgrößte Brand nach dem bei Ellrich.

Ellrich feiert ein großes Bahnhofsfest mit Bahngeschichte zum Anfassen zum 150. Geburtstag der Südharzstrecke.

17. August

In 20 Grundschulen des Landkreises finden die Einschulungsfeiern für 743 Erstklässler statt.

18. August

Mit Festgottesdiensten wird in Südharzer Gotteshäusern gefeiert: Sülzhayn begeht den 350. Geburtstag des Turms der St.-Katharinen-Kirche, und in Steinbrücken ist die Glocke 240 Jahre alt.

19. August

Der Nordhäuser Ex-Profiboxer Felix Lamm wird wegen Angriffen auf einen Rentner sowie einem Notarzt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Zudem muss er 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

20. August

Eine englische Bombe, gefunden am Zorgeufer nahe der Kyffhäuserstraße, wird entschärft. 2500 Menschen werden evakuiert, auch das Pflegeheim am Marienweg ist betroffen.

Bei einer Festveranstaltung im historischen Landratsamt wird die Nordhäuserin Janet Hankel offiziell als Direktorin des Sozialgerichts begrüßt.

21. August

Der einzige noch erhaltene Splitterschutzgraben der Stadt Nordhausen unterhalb des Spendekirchhofs wird nach Jahrzehnten geöffnet. Erwogen wird, ihn ins Bodendenkmalbuch aufzunehmen.

Die Wohnanlage mit zehn Wohnungen am Ellricher Schwanenteich wird eröffnet.

22. August

Das Hotel „Fürstenhof“ am Nordhäuser Bahnhofsplatz im Stil der Goldenen Zwanziger wird feierlich eröffnet. 1,85 Millionen Euro investierte Axel Heck in das Hotel mit 88 Betten.

23. August

Der Seniorenbeirat der Landgemeinde Bleicherode wird in Berlin für den „DigitalPakt Familie“ vom Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), ausgezeichnet.

Im Rahmen des Dorf- und Sportfestes in Hesserode wird nach acht Monaten die neue, rund 800.000 Euro teure Helmebrücke feierlich eröffnet.

25. August

Elende feiert 600 Jahre Rosenkirche mit einem Festgottesdienst und einem bunten Programm für Jung und Alt.

28. August

Jutta-Karin Busch, Steigerthals ehemalige Ortsteilbürgermeisterin, und Manfred König, Leimbachs Ortsteilbürgermeister, tragen nun den Titel „Ehrenmitglied des Stadtrates“.

29. August

Im Landkreis Nordhausen gründet sich der neue Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper. Er besteht aus 38 Gemeinden und umfasst ein 1200 Quadratkilometer großes Gebiet, das von Leinefelde-Worbis im Westen (Eichsfeld) bis Sachsenburg im Osten (Kyffhäuserkreis) reicht.

Nach einer baulichen und technischen Neugestaltung wird nach fast neun Monaten Bauzeit die kleine Trauerhalle des Nordhäuser Hauptfriedhofs wiedereröffnet.

Es ist die größte Kindergartenbaustelle seit Jahren in Nordhausen: der Umbau des Hauses „Domino“ an der Stolberger Straße. Nun wird das Gebäude wiedereröffnet. Rund zwei Millionen Euro waren vonnöten.

31. August

Unbekannte Täter beschädigen die Orgel in der Ellricher St.-Johannis-Kirche. Vermutlich während der Öffnungszeit fügen Ganoven mindestens 14 Orgelpfeifen teils erhebliche Schäden zu.

1. September

Nach knapp 47 Jahren in der Schachtbau Nordhausen GmbH, davon 26 Jahre als Geschäftsführer, geht Jürgen Stäter in den wohlverdienten Ruhestand. Den Vorsitz der Geschäftsführung übernimmt Michael Seifert. Neben Seifert werden André Ponndorf und Thomas Stäter Geschäftsführer.

Nach nur sechs Monaten Vakanz ist die Pfarrstelle des Bereichs Niedergebra wieder besetzt. Als Nachfolger von Pfarrer Bernhard Halver werden das Pfarrehepaar Annegret und Michael Steinke offiziell eingeführt.

Die Helios-Klinik in Bleicherode hat die bisherige Zusammenarbeit mit dem Helios-Klinikum in Erfurt intensiviert. Die Fachklinik für Orthopädie verfügt nun über ein überregionales Wirbelsäulenzentrum.

2. September

Am Mühlhäuser Landgericht beginnt der Mordprozess im Fall des an Heiligabend 2018 getöteten Nordhäuser Trödelmarkthändlers Fahmy El G. und dessen Frau.

Mario Pelzel aus Ellrich absolviert in 19 Tagen den Deutschlandlauf über 1300 Kilometer. Im Vorfeld sammelte der für den VfL 28 Ellrich startende Extremsportler 3250 Euro für den Förderverein „Schattenkinder Südharz“.

6. September

Das DRK eröffnet im Nordhäuser Marienweg ein Pflegeheim mit angeschlossener Wohnanlage und Tagespflege. Fast 15 Millionen Euro investierte der DRK-Kreisverband in die Errichtung des Komplexes.

Der Südharzer Dampflok-Steig wird als Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet.

Mit mehreren Veranstaltungen feiert der Kreisjugendring das 150-jährige Jubiläum des Nordhäuser Jugendclubhauses.

Mit einem Sportfest der Nordhäuser Regelschule „Gotthold Ephraim Lessing“ ist die Sportanlage „Am Salzagraben“ nach umfangreicher Sanierung eröffnet worden.

7. September

Eine Operngala eröffnet die neue Theatersaison in Nordhausen. In diesem Rahmen wird das Loh-Orchester mit dem Theaterpreis ausgezeichnet.

Hesserode feiert mit einer Jubiläumsveranstaltung den 50. Geburtstag der Folkloregruppe und das 10-jährige Bestehen der Initiative „Freunde der Kirche St. Viti“.

8. September

Ein Festumzug mit rund 30 Bildern krönt die fünftägige 925+1-Jahr-Feier des Ortes Kehmstedt.

10. September

Der Schriftsteller Stephan Gräfe verbringt zwei Monate in Auleben, um mit der Dorfgemeinschaft zu leben und zu arbeiten. Ein Kurzroman soll in dieser Zeit entstehen.

12. September

Unter den 29 Gemeinden, die das Land Thüringen bis zum Jahr 2024 besonders fördert, sind auch zwei aus dem Südharz: die Dorfregionen Harztor und nördlich der Bleicheröder Berge mit der Landgemeinde Stadt Bleicherode und der Gemeinde Lipprechterode.

Mit einem Aufwand von rund 1,5 Millionen Euro errichtet die Firma IMM GmbH ein neues Laugenrückhaltebecken am Fuße der Kalihalde in Sollstedt. Dadurch wird die Sanierung der Halde deutlich umweltverträglicher.

Das Ellricher Mach-dich-ran-Team gewinnt den Wettbewerb denkbar knapp und kann sich über 200.000 Euro für den Ausbau von St. Johannis als Netzwerkkirche freuen.

Bis ins Treppenhaus sitzen die Besucher bei der Vernissage zur Bauhaus-Ausstellung „Faszination, Form und Farbe“ im Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen. In neun Räumen werden Arbeiten der Bauhaus-Meister Lyonel Feininger, Paul Klee und Wassily Kandinsky, von Zeitgenossen wie Henry Matisse oder von durch das Bauhaus beeinflussten Künstlern wie Willi Baumeister gezeigt.

Die Ortsfeuerwehr von Ilfeld-Wiegersdorf nimmt ein neues Löschgruppenfahrzeug in Dienst.

15. September

Mountainbiker Gregor Wiegleb aus Uthleben feiert die deutsche U17-Meisterschaft im Cross-Country-Rennen.

16. September

Die Sanierung der B 243 zwischen Günzerode und dem Abzweig der Kreisstraße 28 nach Kleinwechsungen beginnt.

Ministerpräsident Bodo Ramelow ist Gast bei einer Anhörung zum Gipsabbau an der Nordhäuser Hochschule. Dort fordert er einen Ausbau Nordhausens zu einem Forschungszentrum für Baustoffe.

19. September

Mit einer großen Feier wird nicht nur der Umbau des Heilpädagogischen Zentrums mit der freien Schule „Am Park“ in Wülfingerode zu einer barrierefreien Schule gefeiert, sondern zugleich der neue Bewegungsparcours mit vier Sportgeräten auf dem Schulgelände eröffnet.

Die Lungenklinik in Neustadt hat einen neuen Träger und ist nun Teil der ICW Holding. Für die 180 Mitarbeiter des Hauses ändert sich nichts. Der Standort soll gefestigt und perspektivisch ausgebaut werden.

20. September

Die Interessengemeinschaft Rotwild führt eine Pflanzaktion im Kommunalwald von Ellrich durch. Über 300 Leute pflanzen im Rahmen der Anlage eines naturnahen Mischwaldes mit unterschiedlichen Baumarten unter fachlicher Anleitung 1000 Weißtannen. Währenddessen protestiert in Nordhausen die Südharzer Fridays-For-Future-Organisation.

Die in Nordhausen aufgewachsene Katrin Hattenhauer und drei weitere DDR-Bürgerrechtler von 1989 erhalten in Leipzig die „Goldene Henne“ in der Kategorie Politik.

22. September

Der Südharzer MSC richtet nach 20 Jahren Pause wieder den ADAC Moto-Cross-Cup in Hamma aus. Beim Finalrennen sind 200 Piloten am Start.

23. September

Gelder in Höhe von einer halben Million Euro fließen bis zum Jahr 2021 in die weitere Sanierung und den Erhalt des Nordhäuser Parks Hohenrode mit seiner Villa und dem Pavillon.

24. September

Die Feuerwehren von Ellrich und Bleicherode erhalten zwei neue Drehleitern.

26. September

Erneut ereignet sich in Nordhausen ein schwerer Raub. Nachdem bereits zwei älteren Frauen ihre Handtaschen geraubt wurden, wurde dieses Mal eine 62-Jährige zum Opfer. Dabei verlor sie nicht nur ihre Tasche, sondern stürzte auch und wurde von dem Täter getreten und geschlagen. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wird wenige Tage später gefasst.

Johann Franz, langjähriger Betriebsdirektor der Nordhäuser Tierzucht, stirbt im Alter von 84 Jahren. Franz entwickelte das Unternehmen zum größten Schweinezuchtbetrieb der DDR und ließ Kinderkrippen bauen.

27. September

Nach einem Jahr und fünf Monaten Bauzeit werden in Lipprechterode mehrere Straßen wieder für den Verkehr freigegeben.

28. September

Mit einer Operngala und einer Geburtstagstorte feiert das Nordhäuser Theater das 70. Jubiläum der Wiedereröffnung des Hauses nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Tierheim in Nordhausen eröffnet mit einem Fest das neue Katzenhaus.

30. September

Der Kohnstein gehört zu Niedersachswerfen wie der Brocken zum Harz. Zwei neue Informationstafeln beleuchten jetzt den 334 Meter hohen Berg, der die Ansicht von Niedersachswerfen derart prägt, genauer. Diese Schautafeln unweit des Niedersachswerfer Bahnübergangs sind nun offiziell eingeweiht. Und auch der Namenswettbewerb für das Wollnashorn wird aufgelöst. Wolli vom Höllental. So soll das Wollnashorn heißen, dessen Skelett im Jahr 1923 im einstigen Höllental am Kohnstein entdeckt worden war.

Gesammelt von Birgit Eckstein