Datenschutzbeauftragter: Immer mehr Polizisten rufen privat Daten ab

Erfurt. Polizistinnen und Polizisten in Thüringen nutzen immer häufiger das behördeninterne Informationssystem für private Zwecke, berichtet der Datenschutzbeauftragte des Landes, Lutz Hasse.

Der Thüringer Datenschutzbeauftragte muss sich in Thüringen zunehmend mit illegalen Abfragen personenbezogener Daten aus Polizeicomputern beschäftigen. Diese Fälle würden zunehmen, sagte Lutz Hasse am Donnerstag in Erfurt. Derzeit liege die Zahl im zweistelligen Bereich. Erkenntnisse, dass rassistische oder fremdenfeindliche Straftaten mit den Daten begangen wurden, würden dem Datenschutzbeauftragten nicht vorliegen.