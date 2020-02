DDR-Fernsehen sorgte für die Abwahl des Bürgermeisters

Dass die Zeit der Wende nicht vergessen wird, dafür wurde in Stotternheim Sorge getragen. Im Heimatmuseum wurden zahlreiche Transparente gesichert, mit denen die Menschen einst auf die Straße gingen. Es existieren noch viele Unterlagen – und ein Buch, in dem dokumentiert wird, wie sich die Stotternheimer von den alten Fesseln lösten.

In ihm lässt der Autor Karl-Eckhard Hahn zahlreiche Zeitzeugen zu Wort kommen, darunter auch den ersten im Mai 1990 frei gewählten Bürgermeister Kurt Götze. Dessen erste Erinnerung an die Wendezeit war das erste Friedensgebet im Ort, für das am 16. Oktober 1989 die Tore der Peter-und-Paul-Kirche geöffnet wurden. Brechend voll sei es gewesen, mehr als 300 Besucher, schätzt Götze. Ebenso bei den nächsten Friedensgebeten – bis zum 12. März 1990 traf sich an jedem Montagabend nahezu ein Drittel der Gemeinde in der Kirche.

Nach dem ersten Friedensgebet folgte nur wenige Tage später eine zweite Veranstaltung, die den Stein noch mehr ins Rollen bringen sollte – der Versuch eines Dialoges der Gemeindevertretung im Kulturhaus. Im Podium neben Bürgermeister Walter Kehr auch der 1. Sekretär des Rates des Kreises. Es sollten „Aktionsvorschläge“ diskutiert werden, es wurde versucht, die Wogen zu glätten – ohne Erfolg. Die Stotternheimer forderten vielmehr, die Macht mit der Opposition zu teilen. Nachdem die Forderungen überhört wurden, verließen die Mitglieder der CDU spontan die Versammlung – und ein Großteil der Stotternheimer folgte ihnen.

Das Anfang vom Ende der SED-Alleinherrschaft deutete sich an. Und in Stotternheim wurde dieses mit Hilfe des DDR-Fernsehens besiegelt, das in der Sendereihe „Prisma“ mit neuer Offenheit glänzen wollte und über „Wohnraumprobleme“ in Stotternheim berichtete: Einer Familie wurde eine leerstehende Garage als Unterkunft zugewiesen. Wenig später, am 30. November, wurde der Bürgermeister durch seine Gemeindevertreter abgewählt. Zweimal habe in Stotternheim im Herbst 1989 auch eine Demonstration durch den Ort geführt. Wann genau, daran kann sich keiner mehr erinnern . . .

Mitte Januar hatte sich die Stotternheimer SED komplett aufgelöst, wurde, wie in anderen Gemeinden auch, ein „Runder Tisch“ formiert, der durch den Umbruch führen sollte. Als im Mai dann gewählt wurde, war die CDU mit 20 Kandidaten am Start. Die Wahl wurde haushoch gewonnen und Kurt Götze zum Bürgermeister gewählt. Es sei damals alles sehr schnell gegangen, erinnert er sich. Vor der Amtsübernahme musste er noch den Aufhebungsvertrag im Funkwerk abwarten. Gut in Erinnerung sind ihm auch noch die ersten Entscheidungen, die vom ersten frei gewählten Gemeinderat getroffen wurden.

Der Ehrenhain für die sowjetischen Soldaten am Otto-Tischer-Platz (heute Karlsplatz) wurde „korrigiert“. Denn geehrt wurden bis dahin nur die gefallenen Befreier – jetzt wird dort auch der im Krieg gefallenen Stotternheimer gedacht.

Im Stotternheimer Gemeinderat habe es schon damals keinerlei Parteipolitik gegeben. Götze: „Das Parteibuch blieb draußen, es ging immer nur um Stotternheim.“ Und der erste Gemeinderat habe reichlich zu tun gehabt, musste ständig Entscheidungen treffen. Man habe die Infrastruktur im Blick gehabt und gleichzeitig Wohn- und Gewerbegebiete. Wie die Heuschrecken wären die Investoren eingefallen.