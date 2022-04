In Mühlhausen wird es dieses Jahr wieder eine Kundgebung der Gewerkschaften zum 1. Mai geben.

Demo, Familienfest, Maibaumsetzen - Alle DGB-Veranstaltungen am 1. Mai in Thüringen

Erfurt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft am 1. Mai in Thüringen zu Solidarität, Frieden und Selbstbestimmung für die Ukraine auf. Unter dem Motto "Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder! Weltweit!" finden landesweit zahlreiche Kundgebungen statt.

Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt sind laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) keine Selbstverständlichkeit und müssen immer wieder aufs Neue gemeinsam erkämpft werden.

Gerade durch den Krieg in der Ukraine spürten das die Menschen "so intensiv wie seit vielen Jahren nicht mehr". In Zeiten solch tiefgreifender Veränderungen stünden die Gewerkschaften deshalb für ein solidarisches Miteinander.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, werde man in vielen Thüringer Städten für eine gerechte und friedvolle Zukunft mit Kundgebungen und Familienfesten ein sichtbares Zeichen setzen.

Hier eine Übersicht der geplanten Kundgebungen