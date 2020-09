Am Sonntag tritt der Berliner Mietendeckel in Kraft. AFPTV erklärt die Eckpunkte des neuen Gesetzes.

Gewaltausbruch Linke Demo in Leipzig: Innenminister will härtere Strafen

Bei einer spontanen Demonstration ist es am Freitagabend in Leipzig zu Randalen und Gewalt gekommen. Im linksalternativen Stadtteil Connewitz eskalierte die Lage. Laut Polizei schmissen vermummte Demonstrierende Pflaster- und Ziegelsteine auf einen Polizeiposten und eintreffende Einsatzkräfte, Mülltonnen wurden angezündet und brennende Barrikaden auf die Schienen der Straßenbahn gelegt.

„Es gab einen massiven Steinbewurf auf unsere Einsatzkräfte und Fahrzeuge“, berichtete Polizeisprecherin Dorothea Benndorf. Ersten Erkenntnissen nach wurden acht Beamte leicht verletzt. Sechs Polizeifahrzeuge wurden beschädigt. Festnahmen gab es zunächst keine. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Proteste in Connewitz: Innenminister will höhere Strafen

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat nach den Protesten angekündigt, sich für härtere Strafen bei Angriffen gegen die Polizei einsetzen zu wollen. Die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, dass es nur noch um rohe Gewalt gegen Menschen und Dinge gehe, erklärte er am Samstag.

„Insbesondere gezielte Angriffe auf Polizeibeamte haben ein unerträgliches Ausmaß erreicht und sind nicht hinnehmbar“, so Wöller. Aktuell liegt das Mindeststrafmaß bei Gewalt gegen Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte bei drei Monaten. Wöller plädiert dafür, es auf sechs Monate zu erhöhen.

Demonstration in Leipzig: Anti-Polizei-Parolen und Gewaltausbrüche

Hintergrund der nicht angemeldeten Demo in Connewitz waren Hausbesetzungen in der Stadt Leipzig. In der Woche war eine Besetzung eines leerstehenden Hauses im Osten der Stadt durch die Polizei beendet worden. Am Freitagnachmittag meldeten Aktivisten und Aktivistinnen über Twitter eine weitere Besetzung im Stadtteil Connewitz. Auch dort war die Polizei am Nachmittag im Einsatz. Bereits am Donnerstag hatte es in Leipzig eine Demo gegeben, aus der heraus Polizisten und Polizistinnen attackiert wurden.

In Leipzig kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Zusammenstößen mit der Polizei. Foto: Jan Woitas / dpa

Zu der Spontandemo hatten sich ungefähr 100 Menschen versammelt – nahezu alle schwarz gekleidet und vermummt. Es flogen Böller und Raketen, dann setzte sich der Aufzug in schnellem Schritt in Richtung einer Polizeistation in Bewegung. Dabei wurden Anti-Polizei-Parolen gerufen. Gegen die Scheiben des Polizeipostens flogen Steine.

Die Polizei verstärkte daraufhin die Zahl ihrer Einsatzkräfte. Die Beamten und Beamtinnen wurden in mehreren Straßen mit Steinen und Flaschen beworfen. Zwei Polizeiwagen fuhren aufeinander auf, was von den Steinewerfern mit höhnischem Gejohle quittiert wurde. Der Gewaltausbruch dauerte etwa eine Dreiviertelstunde. Danach beruhigte sich die Lage. Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein.

Connewitz: Weitere Demonstrationen gegen Gentrifizierung angekündigt

Die Feuerwehr musste mehrere kleinere Brände löschen. Anwohnende halfen zum Teil dabei, die Barrikaden aus Verkehrsschildern und brennenden Mülltonnen von den Straßen zu räumen. Einige riefen den Randalierenden zu, dass sie aus Connewitz verschwinden sollen.

In dem Stadtteil gibt es immer wieder Ausschreitungen. In der Silvesternacht hatten Randalierende für Entsetzen gesorgt, es hatte aber auch Kritik am Polizeieinsatz gegeben.

Über das gesamte Wochenende könnte es in Leipzig weitere Proteste geben. Verschiedene Gruppen haben bis zum Sonntag in Connewitz zu Veranstaltungen zum Thema Gentrifizierung, Häuserkampf, Vernetzung, Befreiung von Kapitalismus und Kapital aufgerufen. Für Samstagabend war eine weitere Demonstration angemeldet worden. (msb/reb)