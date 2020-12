Laborleiterin Michaela Schellknecht (links), Kinder der „Frohen Zukunft“ und Markus Friedrich, Geschäftsführer der Dentaltechnik am Grimmel, bei der Spendenübergabe.

Nordhausen. Unternehmen hält auch in diesen herausfordernden Zeiten an seiner Weihnachtstradition fest.

Dentallabor spendet 500 Euro an Kinderheim in Nordhausen

Für den Geschäftsführer der Dentaltechnik am Grimmel, Markus Friedrich, ist es inzwischen eine schöne Tradition geworden, in der Weihnachtszeit etwas vom eigenen Erfolg abzugeben. 500 Euro sind es jeweils, die das Nordhäuser Unternehmen schon im vierten Jahr an das Kinder- und Jugendheim „Frohe Zukunft“ gespendet hat.

„Wir machen das wirklich gern, und die Kinder brauchen es doch“, sagt Laborleiterin Michaela Schellknecht und freut sich, dass das Geld gut ankommt. Die derzeit 17 Mitarbeiter des Labors arbeiten eng im Verbund mit dem Duderstädter Dentallabor zusammen. Dort sei es, erklärt Michaela Schellknecht, schon länger üblich, karitative Einrichtungen – ganz besonders in der Vorweihnachtszeit – zu unterstützen. Eine Idee, der sich auch die Nordhäuser gern anschlossen.

Michaela Schellknecht und ihrem Team sei es jedoch besonders wichtig gewesen, sagt sie, „dass das Geld auch in Nordhausen bleibt“. Kinder und Jugendliche vor Ort zu unterstützen, statt die üblichen Weihnachtsaufmerksamkeiten an ihre Kunden zu verteilen, kam nicht nur bei diesen gut an. Für diese soziale Geste bekamen die Laborleiterin und ihr Team auch immer wieder positive Rückmeldungen von anderer Seite.

Die gemeinnützige Frohe Zukunft Nordhausen GmbH entstand aus dem gleichnamigen Verein. Sie betreute seit ihrem Bestehen mehr als 3000 Kinder und Jugendliche. 85 fest angestellte Mitarbeiter sind für den Träger derzeit tätig. In seinem Stammhaus – in der Nordhäuser Parkallee – werden Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 und 21 Jahren in drei Wohngruppenbereichen betreut.

In Rodishain entstanden 1998 vier Wohnhäuser und ein Therapiegebäude. In den Wohngruppen leben jeweils bis zu sechs Kinder. Diese werden nach den Konzepten „Leben in der Gruppe“, „Kinder und Jugendliche mit Bedarf an Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung“, „Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“ soeiw „Betreuung Mutter/Vater/Kind – lebensaufbauende erzieherische Hilfe“ betreut.

Auch in Sachsen-Anhalt ist der Verein aktiv. So betreibt er in Sangerhausen das Montessori-Kinderhaus. Das ist ein Kindergarten der ganz besonderen Art. Außerdem ist die Frohe-Zukunft-Gesellschaft der Gründungsstifter der gemeinnützigen Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung.