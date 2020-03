Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Depeche-Mode-Festival feiert im Sommer Feuertaufe

Wer sich mit viel Sehnsucht an die Musik der 80er Jahre zurückerinnert und bei wem schon nach den ersten Klängen von Enjoy the Silence das Tanzbein zu zucken beginnt, der ist bei der Premiere des neuen Depeche-Mode-Festivals in Kranichfeld richtig. Die eintägige Musikveranstaltung mit dem Namen „Black Lower Castle Festival“ soll am 18. Juli 80er-Jahre-Pop-Enthusiasten und tanzbegeisterte Depeche-Mode-Fans in die Freilichtbühne auf dem Areal der Niederburg locken.

Diese fünf Bands stehen auf dem Line-Up

Veranstalterin Angela Schreiber kennt sich in der sogenannten Synthiepop-Szene aus: Seit fünf Jahren veranstaltet sie in Erfurt Depeche-Mode-, Synthiepop-, 80er- und Darkwave-Partys und dieses Jahr nun ein Festival. Warum? „Es gibt viele Fans, die gerne einfach nochmal zu dieser Musik tanzen möchten“, sagt sie. Für den nötigen Druck aus den Boxen sorgen fünf Bands, allesamt authentische Vertreter des Genres. „Der Headliner Mesh reist aus England an“, sagt Angela Schreiber. Mit auf dem Plan stehen zudem Solar Fake, Rroyce, Adam is a Girl und A Spell inside. Ferner gebe es nach der Livemusik eine Aftershowparty, voraussichtlich bis 3 Uhr am Morgen.

Veranstalter rechnet mit rund tausend Gästen

Die Freilichtbühne biete Platz für rund 2000 Gäste, sagt Angela Schreiber. „Ich gehe davon aus, dass wir um die tausend werden“, so die Organisatorin. „Im Vorverkauf haben wir bisher 200 bis 300 Karten verkauft.“ Hauptsächlich an älteres Publikum, weniger an junge Teenies. „Unser Publikum ist meistens zwischen 30 und 60 Jahren alt“, sagt Angela Schreiber.

Auf Regionalität werde Wert gelegt

Neben Musik und Tanz soll es auch Verpflegung geben. „Wir möchten Regional bleiben“, sagt Angela Schreiber. Und so verkauft ein Bäcker aus der Region auf dem Festival Backwaren, es soll Klöße geben und eine Grillmannschaft stehe bereit.

Samstag 18. Juli, Einlass ab 16 Uhr. Tickets gibt es ab 61 Euro im Internet oder in Erfurter Vorverkaufsstellen wie der Touristeninformation. Weiter Infos gibt es auf facebook.