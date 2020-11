Das Studentenwohnheim in der ehemaligen Zahnklinik in der Nordhäuser Straße. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Erfurt. Die Studentenwohnheime in der Landeshauptstadt sind trotz Coronakrise ausgelastet. Das Leben in ihnen hat sich trotzdem stark verändert.

Der Alltag in Erfurter Wohnheimen in Zeiten von Corona

Trotz der Corona-Pandemie füllen sich die Erfurter Studierenden Wohnheime in diesem Winter wieder mit Leben – zumindest auf dem Papier. Von den 1306 Wohnheimplätzen in Erfurt sind laut dem Studierendenwerk Thüringen aktuell nur noch 34 frei. Das ergibt immerhin eine Auslastungsquote von 98 Prozent. Auch Ausländer zieht es weiterhin zum Studieren nach Erfurt. Das Studierendenwerk gibt an, derzeit 443 internationale Mieterinnen und Mieter in ihren Erfurter Wohnanlagen zu beherbergen. „Damit ist die Zahl zum Vorjahr, in dem es noch 477 waren, nur leicht gesunken“, berichtet Rebecca Heuschkel, Sprecherin des Studierendenwerkes. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.