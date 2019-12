Der beliebte Wasserspielplatz muss ans Trinkwassernetz

Der Wasserspielplatz im Nordwesten des Weimarhallenparks soll nicht nur wieder in Betrieb genommen, sondern auch umgebaut werden. Seit Monaten ist das Wasser versiegt und die Anlage stillgelegt. Das soll sich bis zum Frühsommer 2020 ändern.

Die Stadtverwaltung will Reparatur-, Umbau und Sanierungsarbeiten an der Anlage durchführen lassen, informierte die Beigeordnete Claudia Kolb auf eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion. Im Zentrum der kreisförmigen Fläche soll wieder ein kleiner Sandkasten entstehen, wie er vor Jahren schon einmal existierte. Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss der Wasserspielplatz aber vor allem direkt an das Trinkwassernetz angeschlossen werden.

Derzeit erfolgt die Wassereinspeisung noch über eine 120 Meter lange sogenannte Sommerwasserleitung, die erst im Gärtnerhaus an das Trinkwassernetz angeschlossen ist. Weil sie nur 40 Zentimeter tief liegt, muss sie zu Winterbeginn stets vollständig entleert werden. Mit Beginn der neuen Saison wurde die Leitung dann gereinigt und erneut in Betrieb genommen. Durch die langen Trockenzeiten entwickeln sich im Rohr aber regelmäßig Keimherde, die eine aufwendige Desinfektion erforderlich machen.

Weil die Wasserproben nicht der geforderten Trinkwasserqualität entsprachen, sei es 2018 und 2019 nicht möglich gewesen, den Wasserspielplatz für die Benutzung freizugeben. Die Ursache für die teilweise sehr hohe Keimbelastung sei bislang nicht zweifelsfrei ermittelt worden. Das Gesundheitsamt kontrolliere routinemäßig im Frühjahr sowie dann, wenn das Wasser über einen langen Zeitraum in der Leitung stand und nicht bewegt wurde.



Der Erhalt des Wasserspielplatzes liege der Stadtverwaltung sehr am Herzen, betont die Beigeordnete. Umso ärgerlicher sei der zunehmende Vandalismus. So seien immer wieder Bauteile der Wasserspielanlage zerstört oder beschädigt worden. Auch Verunreinigungen durch Hundekot, Verpackungsmüll, Glasscherben und Zigarettenkippen stellten ein großes Ärgernis dar.

Um die Funktionsfähigkeit der Wasserspielanlage wieder herzustellen, seien neben dem Anschluss ans Trinkwassernetz auch eine neue Pumpe und ein neuer Sprühkopf nötig. Die Wiederbeschaffung der Spezialteile sei aufwendig, langwierig und kostspielig.