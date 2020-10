Der Blick geht nach oben und nach unten

Am Samstag, 3. Oktober 2020, lädt der Verein Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft zu einem bunten Wandertag ein. Der gemeinsame Treffpunkt ist 9 Uhr der Wanderparkplatz in Braunsroda. Von dort geht es in kleinen Wandergruppen mit zertifizierten Natur- und Landschaftsführern auf die 13 Kilometer lange Wanderung durch die Hohe Schrecke über den Enzian-Wiesenweg, vorbei an der Hängeseilbrücke bis nach Hauteroda. In Hauteroda erwartet die Gäste ab 13 Uhr ein regionstypisches Mittagsangebot durch die Hauterodaer Feuerwehr und Heimatverein sowie Informationen rund um das Naturschutzgroßprojekt Hohe Schrecke.

Das Blau vom Himmel

In der Galerie „Silo“ in der Alten Straßenmeisterei ist ab dem Samstag (bis 8. November) eine neue Ausstellung zu bewundern. Zu sehen sind Arbeiten von Karin Bablok (Porzellanunikate), Hilke Dettmers (Malerei) und Mario Palm (Malerei, Fotografie). Die Vernissage beginnt am Samstag um 19 Uhr. Laudator ist Lyriker Wolfgang Haak aus Weimar. Die Musik – „Lieder für zu Hause“ – kommt von Stefan Schmidt.

Jugendweihefeiern

Feierstunden zur Jugendweihe finden am Samstag, 3. Oktober, satt. Im Volkshaus Sömmerda erfolgen sie ab 9.30 Uhr für die Klassen 9a und einige Schüler der 9b der Regelschule Weißensee, ab 12 Uhr für weitere Schüler der Weißenseer 9b und des IBKM-Schule „Armin Müller-Stahl“ Heldrungen sowie der Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ Sömmerda (9c), ab 15 Uhr für die Klasse 9a des Albert-Schweitzer-Gymnasiums sowie ab 17.30 Uhr für dessen Klasse 9b. Festredner ist jeweils Ralph Lenkert (MdB/Linke). Die Gruppe „Stürmisch“ sorgt für die Musik. Am Sonntag sind an gleicher Stelle ab 10 Uhr die Klassen 9a und 9b der Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ Sömmerda und die Klasse 9a der Regelschule Straußfurt dran. Um 12.30 Uhr schließt sich die Feierstunde für die Regelschule Schloßvippach und die Regelschule Straußfurt (jeweils die Klassen 9b) an. Festrednerin ist für sie Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke).

Kabarett

Gisela Brand tritt mit ihrem Programm „Kinder, wie die Zeit vergeht“ (Teil 2) am Samstag, 3. Oktober 2020, 16.30 Uhr im Alten Gutshaus Tunzenhausen auf. Kartenreservierung unter Telefon 03634 612902.

Kirchenführung

Himmlische Aussichten bieten sich am Samstag und Sonntag (3./4. Oktober) jeweils ab 16 Uhr in der Ollendorfer Kirche. Die wieder offengelegte und sanierte prächtige barocke Deckenmalerei kann betrachtet werden.

Kunstherbst

Am Samstag, dem 3. Oktober, wird um 16 Uhr mit einer Vernissage die Gemeinschaftsausstellung „Von Weimar über Land nach Rastenberg“ des Weimarer Künstlers Nicolaus Keil und „Farben der Natur“ der Rastenberger Floristin Monika Scherlitzke in der Josefskirche eröffnet. Am Sonntag, dem 4. Oktober, beginnt um 16 Uhr im Rathaus die Ausstellung „Gegenständliches und Abstraktes“ des Rastenbergers Helmut Scharf, und um 17 Uhr findet eine Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung „Synergie“ der Künstlerin Sabine Adam in der Kleinen Marktgalerie statt.

Pilzschau

Am Samstag und Sonntag (3./4. Oktober) wird jeweils von 11 bis 17 Uhr im Schloss Beichlingen (im Wappensaal des Hohes Hauses) die 7. Pilzausstellung präsentiert. Aufgestellte Bildtafeln, Präparate und frisch gesammelte Pilze informieren die Ausstellungsbesucher. Dabei geht es darum, Pilze aus der Umgebung möglichst gut erhalten zu präsentieren, gleich ob essbar, ungenießbar oder giftig. Ferner ist Gelegenheit, allen, die an diesen Tagen Pilze sammelten, bei der Bestimmung der eigenen Pilzernte fachkundig zu helfen. Hinweise zur „Pilzjagd“ und Tipps für Pilzzubereitungen sind natürlich ebenfalls zu erlangen.

Erntedank

Die Evangelische Regionalgemeinde Kölleda lädt herzlich ein zum Erntedank-Gottesdienst am 4. Oktober um 10.30 Uhr in St. Wippertus Kölleda. Diesen Gottesdienst werden die Konfirmanden der Regionalgemeinde gemeinsam mit Pfarrer Müller gestalten. Sie haben im Rahmen der Aktion „5000 Brote. Konfis backen Brot für die Welt” bei Bäcker Süpke in Orlishausen selber Brot gebacken und sich das Handwerk zeigen lassen. Die entstandenen Brote werden am 4. Oktober gegen eine Spende abgegeben. Im Anschluss ist letztmalig Gelegenheit, die Holzskulpturen von Christian Schmidt zu besichtigen.

Absagen

Es fallen aus die Veranstaltungen aus dem Kreiskulturwochenzyklus: Fahrradkino „Mrs. Doubtfire“ am 2. Oktober und Violinkonzert mit Prof. Dr. Michael Grube auf Schloss Beichlingen am 4. Oktober.