Der Erkältung eins auf die Mütze geben

Es ist unvermeidlich: In der kalten Jahreszeit rollen die Erkältungswellen nur so durchs Land – und die Ansteckungsgefahr ist groß. Das Einzige, was uns bestmöglich vor lästigem Husten, Schnupfen und Co. schützen kann, sind starke Abwehrkräfte. Und dafür lässt sich einiges tun. Das beginnt mit viel Bewegung an der frischen Luft, Stressausgleich, vitamin- und mineralstoffreicher Ernährung sowie ausreichend Schlaf.

Einfache Hygienemaßnahmen sind der zweite Schritt. Mehrfach täglich gründlich mit einer normalen Seife die Hände zu waschen, das bewahrt uns laut der Ärztezeitung nicht nur vor Erkältungsviren. Zusätzlich verhindern wir auch, dass diese sich ausbreiten. Bis zu zwei Tage lang können Viren nämlich an den Fingerspitzen nachgewiesen werden und schnell haben wir sie uns in die Nasenschleimhäute gerieben.

Weiterhin können pflanzliche Mittel oder sorgsam abgestimmte Multivitamin-Produkte die Abwehrkräfte stärken – und die Genesung beschleunigen, wenn uns doch einmal eine Erkältung erwischt hat. Hier sollte man sich aber am besten in einer gut informierten Apotheke beraten lassen.

Hier gibt es auch fachkundigen Rat, wie sich Erkältungssymptome weitestgehend lindern lassen. So tun bei Husten warme Dämpfe und ätherische Öle oft gut, ebenso wie Hustensirup, Erkältungsbalsam zum Einreiben und abschwellendes Nasenspray.

Zum Vorbeugen von Erkältungen und zur Abwehr von Krankheitserregern haben sich Kräutertees bewährt. Salbeiblätter beispielsweise enthalten ätherisches Öl, Gerb- und Bitterstoffe und Flavonoide, die Viren hemmen.

Bei Heiserkeit und Halsschmerzen entfaltet er als Gurgel- und Spüllösung seine entzündungshemmende Wirkung im Mund- und Rachenraum. Auch die Blüten der Kamille sind bekannt für ihre antibakteriell wirkenden Inhaltsstoffe. Sie enthalten wichtige ätherische Öle, insbesondere Bisabolol, sowie Schleimstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe mit gesundheitsfördernder Wirkung. Arzneitees aus der Apotheke haben dabei einen deutlich höheren Wirkgehalt der Heilkräuter als herkömmliche Lebensmitteltees.

