Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der „Herr der Ringe“ hält Vortrag in Nordhausen

Wie lange braucht ein kleiner Rohrsänger bis in sein Winterquartier? Brüten Eulen jedes Jahr am selben Platz? Wie alt kann ein Eisvogel werden? Auf diese und viele weitere Fragen geben die Methoden der wissenschaftlichen Vogelberingung Antwort. Dabei kommt es darauf an, möglichst viele Informationen zu sammeln, also Vögel zu fangen und mit speziellen Ringen zu versehen.

Der Fang wildlebender Vögel ist verboten und nur einem sehr begrenzten Personenkreis erlaubt. Voraussetzung dafür ist eine spezielle Prüfung bei der Beringungszentrale Hiddensee und eine darauf basierende behördliche Genehmigung. Im Landkreis Nordhausen besitzt nur der Vorsitzende des Nordhäuser Ornithologenvereins, Manfred Wagner, diese Genehmigung, die regelmäßig erneuert werden muss. Seit vielen Jahren werden von ihm die unterschiedlichsten Vogelarten markiert.

Gezeigt werden sehenswerte Bilder wie dieses von einem Raufußkauz. Foto: Manfred Wagner / Nordhäuser Ornithologen

Mit etwas Glück und Geduld gehen dem Vogelberinger auch Vögel in die Fangnetze, die bereits einen kleinen Metallring tragen. Damit können unter anderem die Eingangsfragen beantwortet werden.

In seinem Vortrag am Montag, dem 10. Februar, möchte der „Herr der Ringe“ die unterschiedlichsten Aspekte der Beringungsarbeit vorstellen. So beginnt das Jahr im Südharz mit der Beringung von Raufußkäuzen, einer sehr seltenen kleinen Eulenart. Mittlerweile seit mehr als 35 Jahren werden diese Vögel untersucht. Aber auch größere Eulen wie Schleiereulen oder Waldkäuze erhielten im vergangenen Jahr einen Ring der Beringungzentrale Hiddensee.

Ein positiver Aspekt der Vogelberingung besteht darin, dass die Kenntnis der Vogelarten deutlich erweitert werden kann, wenn man einen Vogel in der Hand hat. Dazu werden bei vielen Arten Beispiele genannt und erläutert. Diese Informationen und viele weitere Fakten sowie eindrucksvolle Bilder werden in dem Vortrag am 10. Februar ab 19 Uhr im Vereinshaus „Thomas Mann“ vorgestellt. Veranstaltet wird dieser Vortrag vom Verein der Nordhäuser Ornithologen. Der Eintritt ist frei.