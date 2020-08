Rastenberg. Das Schuljahr kann beginnen. In Rastenberg sind am Carl-Zeiss-Ring auch baulich einige Vorbereitungen dafür abgeschlossen.

Wenn am Montag das neue Schuljahr beginnt, ist das für die Gemeinschaftsschule „Maria Martha“ in freier Trägerschaft der Stiftung Finneck nicht nur die Wiederaufnahme des Regelbetriebs unter Corona-Bedingungen. Es ist für die bisher, seit 2014, immer „aufwachsende“ Schule das erste Schuljahr, in dem sie – einzügig – komplett ist. Alle Klassenstufen von 5 bis 10 sind besetzt und die Klassen ausgebucht. „Es gibt Wartelisten“, weiß Stiftungsvorstand Joachim Stopp.