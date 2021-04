Der Panzerblitzer zieht nach Taubach

Die semistationäre Blitzer war vor einigen Wochen in der Taubacher Straße von Oberweimar zur Schulwegüberwachung eingesetzt.

Taubach. Ilmstraße wird nach den Ferien überwacht

An die Ilmstraße soll der Panzerblitzer nach den Ferien umziehen. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Die semistationäre Einrichtung werde dort in der 15. Kalenderwoche ihren Einsatzort haben. Ein halbes Jahr lang war der Blitzer vom Städtischen Ordnungsdienst nicht mehr im Ortsteil platziert worden. Die Verwaltung schränkte ihre Ankündigung wie stets ein: Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien jederzeit möglich.