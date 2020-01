Am frühen Silvesterabend entstand dieses Foto in Nordhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Südharz startet in ein neues Jahrzehnt

Mit einer 30 Sekunden langen Belichtungszeit gelang Christoph Keil diese Aufnahme an der Nordhäuser Kulturbibliothek. Mit brennenden Wunderkerzen malte er eine 2020 in die Luft – voller Vorfreude auf das Neue Jahr. Am frühen Abend waren rund um die Bibliothek einige Kinder mit ihren Eltern unterwegs, die Farbenpracht erster Feuerwerkskörper am Silvesterhimmel und das Glitzern ihrer Wunderkerzen zu bestaunen. Um Mitternacht dann folgte das große Knallen und Leuchten in der gesamten Stadt.