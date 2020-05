Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Wetterbericht kommt vom Stausee Heyda

Kameramann Thomas Schulze musste am Freitagabend in Heyda beim Dreh zum täglichen MDR-Thüringen-Wetter nicht lange suchen: Vom Bootssteg des SCC Ilmenau aus fing er frühsommerliche Badestrand-Motive ein. So warm war der zurzeit vergleichsweise gut gefüllte Stausee dann aber doch nicht, dass er seine Kollegin Sandra Voigtmann hätte überreden können, nach ihren Wetterprognosen ins Wasser zu springen. Das macht die Triathlon-Sportlerin ansonsten oft bei Wettkämpfen unter anderem auch am Heydaer See, wenn diese nicht pandemiebedingt ausfallen.