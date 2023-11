Diese Prominenten sind 2023 gestorben

Der frühere italienische Premierminister Silvio Berlusconi starb am 12. Juni 2023 in Mailand. Der skandalumwitterte Medienmogul hatte zuletzt an Blutkrebs gelitten. Er wurde 86 Jahre alt.

Foto: Alessandro Di Meo/LaPresse via ZUMA Press/dpa / dpa