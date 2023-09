Deutschlands fitteste Feuerwehrmänner kommen aus Erfurt

Erfurt. Die Erfurter Berufsfeuerwehr hat einen guten Ruf. Der wurde nun noch ein bisschen aufpoliert, schließlich sind vier Feuerwehrmänner auch sportlich auf hohem Niveau unterwegs.

Sportliche Fitness wird bei jedem Feuerwehrmann und jeder Feuerwehrfrau vorausgesetzt. Schließlich müssen sie im Notfall samt Atemschutz und Sauerstoffflasche zig Treppen hinauf rennen und Menschen retten. Mancher von der Feuerwehr hält sich zusätzlich fit und erzielt sportliche Erfolge.

So wie die vier Erfurter Feuerwehrmänner, die am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft der Berufsfeuerwehren im Triathlon gestartet sind. Diese fand in Ratingen in Nordrhein-Westfalen statt. Das Trio Chris Lehnhardt, Marcel Thierbach und Tim Spaleck bildete die Staffel, Marco Koblitz ging als Einzelkämpfer ins Rennen. Er hatte bereits im November von sich reden gemacht, da war er beim Iron Man auf Hawaii gestartet.Und auch Marcel Thierbach dürfte ein Begriff sein. Er nahm schon an mehreren Treppenläufen teil.

„In dieser Konstellation waren wir noch nie gestartet“, sagt Marco Koblitz, der das Team zusammen getrommelt hatte. „Ich habe geschaut, wer in Frage käme. Lange Zeit hatten wir keinen Radfahrer. Wir überlegten und fragten Marcel, der ja eigentlich Läufer ist, ob er auch Rad fahren würde.“ Er sagte zu. Aus dem Grundlehrgang war ihnen zugetragen worden, dass dort ein recht fitter Läufer ist, also wurde Tim gefragt. „Und Chris als ehemaliger Rettungsschwimmer war nahezu prädestiniert, die Schwimmstrecke zu absolvieren“, berichtet Marco Koblitz.

Zwei Minuten schneller als die Staffel

Er selbst trainiert etwa 20 Stunden pro Woche, in der heißen Phase vor dem Iron Man waren es bis zu drei Einheiten pro Tag. Und das mit einem 48-Stunden-Job.

Nun in Ratingen galt es, folgende Strecke zu bezwingen: 800 Meter schwimmen, 40 Kilometer Rad fahren und 10 Kilometer laufen. Und das bei hohen Temperaturen und praller Sonne. Die Staffel schaffte das in zwei Stunden, sieben Minuten und 57 Sekunden – und belegte den ersten Platz. Die Freude darüber ist groß. Marco Koblitz war sogar noch zwei Minuten schneller als die Erfurter Staffel, er kam auf Platz vier. Das Konkurrentenfeld war größer und „manche sind teilweise 20 Jahre jünger als ich“, sagt der 45-Jährige lachend. Die Altersklassen werden bei dem Wettkampf nicht getrennt gewertet.

In Erfurt wurden die sportlichen Vier anerkennend von ihren Kollegen empfangen. Auch Andreas Horn, der Dezernent für Sicherheit, Umwelt und Sport, ist voll des Lobes: „Es zeigt sich, wie fit unsere Kameraden sind. Da steckt viel Anstrengung dahinter. Das ist echt eine tolle Leistung.“

Die letzte Deutsche Meisterschaft war 2019 in Erfurt, normalerweise liegen drei Jahre dazwischen, doch die Pandemie kam dazwischen. Damals war Marco Koblitz auch als Einzelstarter unterwegs und hatte den neunten Platz belegt. Die Staffel, in anderer Besetzung, errang den sechsten Platz. „Wir waren dieses Mal deutlich besser“, resümiert Marco Koblitz. „Auch ich bin mit mir selbst zufrieden.“

Was nicht fehlen durfte: Ein Besuch bei der dortigen Feuerwehr. Und dann ging es flott zurück nach Erfurt, schließlich begann Montagmorgen 7 Uhr die nächste Schicht.