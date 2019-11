Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ärzte-Tour schnell ausverkauft – aber es gibt noch Chancen

Der Vorverkauf der Tickets für die Tour der Ärzte „In The Ä Tonight“ hatte gerade begonnen, da waren die Karten auch schon weg. Allerdings gibt es noch eine Chance für Fans, die am Donnerstag kein Glück hatten. Für das Konzert in der Wiener Stadthalle am 17. November 2019 gibt es noch Karten. Jedoch bricht der Shop wegen Überlastung immer wieder zusammen, wie ein Test unserer Redaktion ergab.

„Der Shop ist wegen zu starker Nutzung vorübergehend nicht erreichbar. Kommen Sie bitte in einigen Minuten wieder“, heißt es auf der Internetseite.

Das Gefühl, kein Ticket zu bekommen, kannten deutsche Fans bereits am Donnerstag. Seit 17 Uhr konnten Fans die Konzertkarten auf der Webseite der Band kaufen. Ein Stichprobentest unserer Redaktion kurz nach Verkaufsstart hatte gezeigt, dass die Server der Bandseite zwar standgehalten haben, der Ansturm aber so groß war, dass dennoch nicht alle Ticket-Wünsche erfüllt werden konnten.

Schon um kurz nach 17 Uhr bekamen Besucher des Online-Shops nur noch die Fehlermeldung: „Artikel nicht mehr verfügbar“ – und das galt für alle Ticket-Kategorien in allen Städten auf dem Tourplan. Wenig später erschien dann die Meldung, dass es acht Zusatzkonzerte geben wird – aber auch diese Tickets waren schnell vergriffen.

Beim Ticketportal Eventim wurden von Anfang an keine Tickets angeboten. Die Tickets wurden ausschließlich über die Band-Webseite verkauft. Mit der Personalisierung und dem exklusiven Verkauf will die Band betrügerischen Seiten wie etwa Viagogo den Handel mit Tickets schwer machen.

„Bestellt auf keinen Fall bei Ticketrocket, Viagogo und anderen sogenannten Zweitanbietern, die sind alle unseriös“, heißt es dazu weiter auf der Seite.

Die Ärzte auf Tour 2020: Tickets noch für Konzerte in Wien und Zürich

Fans, die das Konzert in Wien besuchen wollen , können noch hoffen. Bei Oeticket – dem österreichischen Pendant zu Eventim – wird der Vorverkauf erst noch starten. Seit diesem Freitag um 10 Uhr gibt es zudem Karten direkt beim Veranstaltungsort, der Wiener Stadthalle – allerdings mit den oben beschriebenen Problemen.

, können noch hoffen. Bei – dem österreichischen Pendant zu Eventim – wird der Vorverkauf erst noch starten. Seit diesem Freitag um 10 Uhr gibt es zudem Karten direkt beim Veranstaltungsort, der Wiener Stadthalle – allerdings mit den oben beschriebenen Problemen. Auch für die Show in Zürich gibt es noch die Möglichkeiten, an Karten zu kommen. Am Freitag um 14 Uhr startet noch ein örtlicher Vorverkauf via Ticketcorner.

Wer bereits Glück hatte und Tickets ergattern konnte, muss sich aber noch etwas gedulden. „Aufgrund der vielen Bestellungen kann es bis zu 3 Wochen dauern, bis die Tickets verschickt werden. Wir bitten um euer Verständnis!“, schreiben die Ärzte auf ihrer Website.

Ähnlich groß war der Ansturm auf Tickets schon bei Rammstein, die sich sogar mit zwei Touren zurückgemeldet hatten. Damals meldete das Ticket-Portal Eventim, dass es so viele Anfragen gab wie noch nie. Die Server brachen zusammen.

Die Ärzte auf Tour 2020: Tickets sofort ausverkauft – Band warnt vor Viagogo

Auf der Website der Ärzte hatten sich Fans zunächst anmelden müssen. Denn die Tickets sollten nur personalisiert verkauft werden. Es wurde geraten, dass sich Fans schon lange vor dem offiziellen Start um 17 Uhr anmelden. Besonders wer mit Kreditkarte bezahlen wollte, sollte diesen Tipp in die Tat umsetzen, weil durch eine neue Richtlinie ein besonderer Sicherheitscheck erforderlich gewesen sei.

„Für einen flüssigen Ablauf wird eine frühzeitige Registrierung empfohlen“, schrieb die Band vor dem Verkauf auf ihrer Seite.

Lesen Sie dazu: So läuft das Ticket-Geschäft auf Viagogo

Das langersehnte neue Album soll im neuen Jahr folgen – und auf den 15 Konzerten der „in the Ä tonight“-Tour präsentiert werden.

Die Ärzte sind zurück: Fans von Bela B. und Farin Urlaub dürfen sich auf neue Musik und neue Auftritte freuen. Foto: Kirsten Neumann / dpa

Ärzte-Tour 2020 in Berlin und diesen weiteren Städten

Auftakt der Tour wird in Hannover sein – am 7. November 2020. Auf das Wiedersehen mit den Ärzten müssen die Fans also nochmal gut ein Jahr lang warten.

Das sind alle Konzerttermine (inklusive der acht Zusatzkonzerte):

07.11.20 Hannover – TUI Arena

08.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

11.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

21.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

25.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

02.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

09.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

16.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

19.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich – Hallenstadion

Ärzte gingen 2012/2013 zum letzten Mal auf Tour

Ein Ticket der Ärzte kostet mindestens 46 Euro. Darin enthalten ist nach Angaben der Band eine Abgabe an die Klimaschutzorganisation „atmosfair“, die sich mit der Kompensation von Treibhausgasen befasst. Dazu, wie hoch die Abgabe ist, machten Die Ärzte keine Angabe.

Die letzte Deutschlandtour des Spaßpunk-Trios aus Berlin fand 2012/13 statt – parallel zum damals erschienenen Album. „Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!“ – mit dieser Frage kündigte die Band am Montag auf ihrer Seite die Rückkehr an. Der Text ist ein Auszug aus dem Song „Super Drei“ vom Album Planet Punk aus dem Jahr 1995.

In diesem Jahr tourten Die Ärzte zwar durch Europa – aber ohne Auftritte in Deutschland. Hier waren sie im Juni bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ zu sehen. Anfang des Jahres hatten sie mit einem kniffligen Buchstabenrätsel auf ihrer Internetseite Gerüchte um eine Auflösung der 1982 gegründeten Band geschürt. Alle drei Musiker widmen sich seit langem auch Solo-Projekte.

Nach einer sechs Jahre langen Bühnenabstinenz war die Band zuletzt im Sommer wieder bei den Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ aufgetreten – es blieben seither die einzigen längeren Auftritte. Lediglich als Support von den Beatsteaks war die Band für wenige Songs auf der Bühne zu sehen.

Die Ärzte gehören zusammen mit der Band „Die Toten Hosen“ zu den erfolgreichsten Rockbands aus Deutschland – Campino coverte kürzlich den Song „Schrei nach Liebe“ in Chemnitz. Lange Zeit hatten sich Die Ärzte Spotify verweigert – inzwischen sind sie auch dort zu hören.

(yah/bekö)