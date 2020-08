Ein angenehmer Sommerabend bei der After Work Party in der Alten Feuerwache.

Erste After Work-Party Weimar nach Corona-Pandemie stand kurz vor dem Verbot

Auf dem Gelände der Alten Feuerwache hat am Abend die erste After Work Party seit Beginn der Pandemie-Pause stattgefunden. Dabei hatte das Wort Party im Titel der Veranstaltung Stunden vorher beinahe für deren Absage gesorgt. Alle aktuellen Entwicklungen zu Corona und den Folgen lesen Sie in unserem Liveblog.