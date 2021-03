Die Arena in Linda erhält eine Überdachung

Da staunen auch „Picasso“ und „Gentleman“. Binnen zwei Tagen haben Mandy und Steffen Schorcht mit ihrem Team von der Twin-S-Ranch in Linda 14 Stahlbinder für die künftige „Duke Arena“ gesetzt. Marcel Wunderlich (JenKran) mit seinem 80-Tonnen-Kran ließ die 30-Meter-Teile von der Firma Losberger Cover All Stralsund präzise einschweben. Am Freitagabend hielt Richtmeister Andre Zech den Richtspruch. Mit der Überdachung entsteht eine 30 mal 60 Meter große Reithalle, in der sowohl Reitunterricht als auch Turniere im Westernreitsport stattfinden.