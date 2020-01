Die Erinnerung wachhalten

„Gedenken braucht Erinnerung“, sagte am Montag Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) anlässlich des Holocaust-Gedenktages an der Todesmarsch-Stele in der Uhlandstraße in Sömmerda. Stadträte, Vertreter von Parteien, Gewerkschaften und Kirchen legten Kränze nieder und gedachten der Opfer der nationalsozialistischen Diktatur, insbesondere der über 5000 Zwangsarbeiter, die im Zweiten Weltkrieg bei Rheinmetall Borsig in Sömmerda unter unmenschlichen Bedingungen Sklavenarbeit leisten mussten. Seit April 2003 erinnert eine Gedenktafel auch an das Schicksal von 1294 ungarischen Jüdinnen des Außenlagers Sömmerda/KZ Buchenwald.

Hauboldt erinnerte sowohl an die 1,1 Millionen Menschen, die in Auschwitz ermordet wurden, als auch an die Zwangsarbeiter in Sömmerda und an das Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald, das es von 1944 bis 1945 in der Unstrutstadt gab. Die Stadt stelle sich dem dunklen Kapitel ihrer Geschichte, unterstrich Hauboldt. Sie engagiere sich unter anderem in der Dokumentation und im Netzwerk Außenlager Buchenwald und beteilige sich an den „Stolpersteinen“, dem größten dezentralen Mahnmal der Welt. Zudem sind im Stadtarchiv Daten zur Zwangsarbeit in der Kriegsproduktion der Rheinmetall gesichert und digitalisiert worden.

Ganz aktuell lasse die Stadt gerade ein Bild restaurieren, das eine ungarische Jüdin im Außenlager in Sömmerda gemalt hat. „Sie war ein KZ-Häftling. Bekannt sind ihr Name und ihre Adresse. Das Bild zeigt wahrscheinlich ihre ungarische Heimat. Fest aber steht, dass es in Sömmerda entstanden ist“, berichtet Museums- und Archivleiter Ulf Mohlzahn. Ihm wurde das Bild, das sich bislang in Privatbesitz befunden hat, vorgestellt. Gewinnen konnte er die Stadt dafür, es zu restaurieren und öffentlich auszustellen. Der 8. Mai 2020, der 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus, ist dafür schon ausgemacht. Der passende Ort müsse noch gesucht werden. Ebenfalls bis zum 8. Mai soll sich die Todesmarsch-Stele im neuen Licht präsentieren. Laut Mohlzahn stehe die Stele unter Denkmalschutz. Überlegungen gibt es, den Gedenkort zu ergänzen und das Gelände aufzuwerten, hieß es.