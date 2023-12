Die ersten Wünsche sind erfüllt

Erfurt Noch bis Februar 2024 können Kinder ihre Wunschzettel an unserem Wunschbaum in der Glitzerwelt Hohenfelden abgeben.

Fußball, Schminkpuppe, Baustein-Sets und ein Tischgrill – Weihnachtsengel Vanessa (wahlweise Karina) hat die ersten Geschenke vom Wunschbaum unserer Zeitung in der Glitzerwelt Hohenfelden in die Weihnachtspost gegeben. Noch bis Februar 2024 steht der Wunschbriefkasten unserer Zeitung am illuminierten Stausee-Strand. Kinder können dort ihre Wünsche im Wert von 50 Euro einwerfen: Unsere Zeitung erfüllt einzelne Wünsche im Gesamtwert von 2500 Euro.

Die Glitzerwelt ist bis Februar 2024 donnerstags bis sonntags 15 bis 21 Uhr geöffnet. Freitags bis sonntags erhalten unsere Klub-Mitglieder zehn Prozent Rabatt auf den Eintritt.