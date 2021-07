Die Idee zweier Pfarrer: Eine Sitzgruppe am neuen Radweg bei Ellrich

Ellrich. Warum ausgerechnet dort, wo einst die innerdeutsche Grenze verlief, eine Rastmöglichkeit geschaffen worden ist.

Der neue Radweg zwischen Ellrich und Walkenried verfügt jetzt auch über eine Sitzgruppe, um an der Stelle eine Rastmöglichkeit zu haben. Die Idee kam den beiden Pfarrern Heiner Reinhardt (Walkenried) und Jochen Lenz (Ellrich) bei der Vorbereitung auf den gemeinsamen Gottesdienst zum 3. Oktober 2020 an der Rotbuche, direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Schon bei der Bekanntgabe des Vorhabens im Gottesdienst sei die Begeisterung groß gewesen, blickt Jochen Lenz zurück. Die Kollekte habe knapp 500 Euro ergeben. Zwei Walkenrieder sagten spontan zu, Tisch und Bänke herzustellen. Die Baufirma für den Radweg im Westteil hat den Platz gleich mit vorbereitet. Mittlerweile ist der Weg auch im Ostteil fertig.

„Allerdings hatte auch der Platz direkt an der Grenze unter den Bauarbeiten gelitten“, berichtet Jochen Lenz. Mit tatkräftiger Hilfe einiger Walkenrieder konnte dennoch die Sitzgruppe aufgebaut und ein Schild unter dem Titel „Grenzen überwinden“ angebracht werden.

Die beiden Kirchengemeinden Ellrich und Walkenried wünschen allen, die dort Pause machen, die Erinnerung, wie glücklich es macht, wenn Grenzen überwunden werden können. Ein Treffen der beiden Kirchenvorstände an der Sitzgruppe sei bereits geplant.