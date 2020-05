Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Stadt Nordhausen öffnet ihre Museen wieder

Die Museen der Stadt bereiten sich auf die schrittweise Wiederöffnung vor. Ab Samstag, 9. Mai, öffnen dann die drei Museen gestaffelt wieder für die Besucher, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Öffnung der Museen erfolgt unter strengen Hygieneauflagen. So wird zum Besuch eine Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Hands-on-Stationen und Touchscreens bleiben deaktiviert. Audioguides werden nicht ausgegeben. Aufgrund der Abstandsregelung ist die Anzahl an Personen, die gleichzeitig die Gebäude und Ausstellungsräume betreten dürfen, begrenzt.

Tabakspeicher, Flohburg und das Kunsthaus Meyenburg sind am 9. und 10. Mai von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 11. Mai werden die drei Museen jeweils in der Zeit von 13 bis 17 Uhr geöffnet, und zwar der Tabakspeicher dienstags und mittwochs, die Flohburg donnerstags und freitags sowie das Kunsthaus Meyenburg immer am Samstag und Sonntag.

Der Zugang ist nur für Einzelbesucher und familiäre Kleinstgruppen gestattet und pro Stunde auf maximal 20 Personen beschränkt, damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.

Geöffnet werden in der Flohburg der große Sonderausstellungsraum, der Grüne Salon und das Naturalienkabinett. Ein großer Teil der Dauerausstellung bleibt bis auf Weiteres geschlossen, da aufgrund der vielen Berührungsmodule die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können. Veranstaltungen jeglicher Art sowie Führungen finden in den Museen bis auf Weiteres nicht statt. Der Museumstag am Freitag entfällt. Es gelten die Eintrittspreise: fünf Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Im Kunsthaus Meyenburg wird die Sonderausstellung „Zu den Küsten des Lichts – Jürgen Rennebach“ bis 28. Juni verlängert. Die Ausstellung „Einfach tierisch – Vom Hahn zum Pferd“ mit vielfältigen Tierdarstellungen von Bernhard Buffet, George Braque, Alexander Calder, Salvador Dalí, HAP Grieshaber, Goya, Josef Hegenbarth, Horst Janssen, Max Klinger, Alfred Kubin und René Magritte wird vom 5. Juli bis 31. Oktober im Kunsthaus zu sehen sein. Im Anschluss daran wird die Ausstellung „Kunst zwischen Dämonen – Friedrich Dornbusch“ vom 15. November bis 20. Januar 2021 präsentiert.

Im Stadtmuseum Flohburg wird die Sonderausstellung „Die alte Stadt – Nordhäuser Ansichten“ bis zum 28. Juni verlängert. Die für diesen Zeitraum geplante internationale Marionettenausstellung „Vive la marionette!“ mit den weltberühmten französischen Marionetten aus Charleville Mezières ist für den 3. Oktober bis 28. November verschoben. Vom 12. Juli bis 13. September wird die Sonderausstellung „Reichsstadt ist…Herrschaftszeichen und Recht“ unter dem Thema Kaisertreue Republik gezeigt. Der Grüne Salon zeigt ab dem 9. Mai eine neue Kabinettausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv die Schadenskatasterpläne von Nordhausen aus den Jahren 1945/1946 zeigt.

Das Museum Tabakspeicher verlängert die Sonderausstellung „Eiserne Bestseller – Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“ bis 30. August. Ab 20. September bis Ende November widmet sich eine Sonderausstellung dem Thema „Stereofotografie“.