Die Weimarer CineStar-Kinos kehren mit Blockbuster zurück

Mehr als fünf Monate nach dem Lockdown eröffnen die CineStar-Kinos in Weimar wieder. Hier sind in der Schützengasse Claudia Kowalewski und Tino Schmidt an der Box, in die die Gäste ihre Kontaktdaten einwerfen müssen.

Mehr als fünf Monate nach dem Lockdown öffnen nächste Woche die beiden Weimarer CineStar wieder. Möglich gewesen wäre das bereits Mitte Juni. Weil der Filmstart des Blockbusters „Tenet“ gleich drei Mal verschoben wurde, verstrich in Weimar der am 9. Juli geplante Neustart. Jetzt kommt „Tenet“ am 26. August in die Kinos. Als einer von 14 noch geschlossenen CineStar-Standorten läuft der Betrieb in der Schützengasse mit dem Science-Fiction-Thriller wieder an. Natürlich mit Corona-Einschränkungen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.